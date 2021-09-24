Театри продовжують порушувати норми мовного закону: ситуація залишає бажати кращого, будуть вжиті заходи, - Кремінь

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь нарікає на невиконання мовного законодавства державними театрами.

"16 липня 2021 року набула чинності 23 стаття Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", відповідно до якої мовою проведення культурно-мистецьких, розважальних та видовищних заходів є державна мова. Публічне виконання та/або публічний показ театральної вистави іншою мовою в державному чи комунальному театрі повинен супроводжуватися перекладом державною мовою за допомогою субтитрів, звукового перекладу чи в інший спосіб", - йдеться в повідомленні пресслужби мовного омбудсмена, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Офіс уповноваженого проаналізував стан виконання відповідної норми сім'ю театрами, що належать до сфери управління Мінкультури.

"Відверто кажучи, ситуація залишає бажати кращого. Варто зазначити, що інформація, надана Міністерством культури та інформаційної політики України, охоплює 8 місяців поточного року і містить дані, в тому числі, за період, коли згадана норма ще не набула чинності", - зазначається в повідомленні.

Зокрема, станом на 1 вересня 2021 року повністю проводились вистави державною мовою лише у 2 театрах: Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка (Київ), в яких всі 309 вистав були виконані державною мовою, та Національним академічним українським драматичним театром імені Марії Заньковецької (Львів), де всі 306 вистав були також виконані українською.

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Три національні театри дотримуються норми закону про те, що показ театральної вистави іншою мовою повинен супроводжуватися перекладом державною мовою за допомогою субтитрів, звукового перекладу чи в інший спосіб.

У Національному академічному театрі опери та балету України імені Т.Г.Шевченка (Київ) зі 132 вистав, проведених за 8 місяців 2021 року, 89 виконувалися державною мовою, 43 - іншою мовою та були перекладені державною за допомогою субтитрів, звукового перекладу чи в інший спосіб.

У Львівському національному академічному театрі опери та балету імені Соломії Крушельницької зі 107 вистав 19 виконано державною мовою, інші 88 були перекладені.

В Національному академічному театрі російської драми імені Лесі Українки (Київ) 16 вистав були виконані державною мовою, іншою мовою з перекладом на державну - 318.

Водночас в Одеському національному академічному театрі опери та балету 3 вистави виконувалися державною мовою, 102 — іншою, лише 45 з яких були перекладені державною мовою.

У Харківському національному академічному театрі опери та балету імені Лисенка з 49 вистав, виконаних недержавною мовою, тільки 19 були перекладені.

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"Щодо театрів, які продовжують порушувати норми мовного закону, про що свідчать чергові звернення на нашу адресу, будуть розпочаті заходи державного контролю за застосуванням державної мови", - йдеться в повідомленні.







