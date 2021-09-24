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Новини Мовне питання
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Театри продовжують порушувати норми мовного закону: ситуація залишає бажати кращого, будуть вжиті заходи, - Кремінь

Театри продовжують порушувати норми мовного закону: ситуація залишає бажати кращого, будуть вжиті заходи, - Кремінь

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь нарікає на невиконання мовного законодавства державними театрами.

"16 липня 2021 року набула чинності 23 стаття Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", відповідно до якої мовою проведення культурно-мистецьких, розважальних та видовищних заходів є державна мова. Публічне виконання та/або публічний показ театральної вистави іншою мовою в державному чи комунальному театрі повинен супроводжуватися перекладом державною мовою за допомогою субтитрів, звукового перекладу чи в інший спосіб", - йдеться в повідомленні пресслужби мовного омбудсмена, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Офіс уповноваженого проаналізував стан виконання відповідної норми сім'ю театрами, що належать до сфери управління Мінкультури.

"Відверто кажучи, ситуація залишає бажати кращого. Варто зазначити, що інформація, надана Міністерством культури та інформаційної політики України, охоплює 8 місяців поточного року і містить дані, в тому числі, за період, коли згадана норма ще не набула чинності", - зазначається в повідомленні.

Зокрема, станом на 1 вересня 2021 року повністю проводились вистави державною мовою лише у 2 театрах: Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка (Київ), в яких всі 309 вистав були виконані державною мовою, та Національним академічним українським драматичним театром імені Марії Заньковецької (Львів), де всі 306 вистав були також виконані українською.

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Три національні театри дотримуються норми закону про те, що показ театральної вистави іншою мовою повинен супроводжуватися перекладом державною мовою за допомогою субтитрів, звукового перекладу чи в інший спосіб.

У Національному академічному театрі опери та балету України імені Т.Г.Шевченка (Київ) зі 132 вистав, проведених за 8 місяців 2021 року, 89 виконувалися державною мовою, 43 - іншою мовою та були перекладені державною за допомогою субтитрів, звукового перекладу чи в інший спосіб.

У Львівському національному академічному театрі опери та балету імені Соломії Крушельницької зі 107 вистав 19 виконано державною мовою, інші 88 були перекладені.

В Національному академічному театрі російської драми імені Лесі Українки (Київ) 16 вистав були виконані державною мовою, іншою мовою з перекладом на державну - 318.

Водночас в Одеському національному академічному театрі опери та балету 3 вистави виконувалися державною мовою, 102 — іншою, лише 45 з яких були перекладені державною мовою.

У Харківському національному академічному театрі опери та балету імені Лисенка з 49 вистав, виконаних недержавною мовою, тільки 19 були перекладені.

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"Щодо театрів, які продовжують порушувати норми мовного закону, про що свідчать чергові звернення на нашу адресу, будуть розпочаті заходи державного контролю за застосуванням державної мови", - йдеться в повідомленні.

Театри продовжують порушувати норми мовного закону: ситуація залишає бажати кращого, будуть вжиті заходи, - Кремінь 01
Театри продовжують порушувати норми мовного закону: ситуація залишає бажати кращого, будуть вжиті заходи, - Кремінь 02
Театри продовжують порушувати норми мовного закону: ситуація залишає бажати кращого, будуть вжиті заходи, - Кремінь 03
Театри продовжують порушувати норми мовного закону: ситуація залишає бажати кращого, будуть вжиті заходи, - Кремінь 04

Автор: 

театр (158) українська мова (833) мова (740) Кремінь Тарас (151)


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Топ коментарі
+13
А канцерты 95го кварталу теперь будут только на украинском?
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24.09.2021 10:18
+3
Интересно. А оперу тоже должны переводить на украинский ?
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24.09.2021 11:03
+2
З язика зняв...
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24.09.2021 10:20
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А канцерты 95го кварталу теперь будут только на украинском?
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24.09.2021 10:18 Відповісти
З язика зняв...
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24.09.2021 10:20 Відповісти
Нет.
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24.09.2021 10:28 Відповісти
Дайте театрам лучше денег а не указики с видосиками.
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24.09.2021 10:33 Відповісти
Интересно. А оперу тоже должны переводить на украинский ?
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24.09.2021 11:03 Відповісти
Так, якщо хочеш москальський -> .!. 🐔
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24.09.2021 11:19 Відповісти
Сразу видно, что вы в опере не бываете. Оперы в театрах, в т.ч. и в украинских, идут с субтитрами на табло над сценой. Исполнять в переводе никто не требует. Титров достаточно для выполнения закона.
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24.09.2021 14:04 Відповісти
Богдан Гаврилишин продався Соросу і це визначило соціокультурний формат країни. Державні символи належать українцям, а всі капітали і впливи євреям. Євреї дебілізують школу, висмоктують соки з економіки і прищурено дозволяють українцям репетувати про мову. Вони створили зручне для свого паразитування середовище, де будь-який пройдисвіт провінційної міськради має у сто разів більше доходів, ніж столичний професор філології.
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24.09.2021 13:22 Відповісти
Как же уже достали со своей "мовой", в кинотеатры уже никто не ходит, кроме "кыбргов" и другой срани смотреть нечего, так теперь до театррв добрались
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24.09.2021 19:24 Відповісти
 
 