За добу від коронавірусу в Києві померли 7 людей, виявили 465 нових випадків, - Кличко

За минулу добу до лікарень Києва госпіталізовано 56 пацієнтів з діагнозом коронавірус, а 143 - з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.

Про це у Facebook повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

Так, за добу виявили 465 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (загалом з початку пандемії 232 049 випадків).

Серед захворілих: 252 жінки віком від 18 до 93 років, 164 чоловіки віком від 18 до 92 років, 28 дівчаток від 8 місяців до 16 років і 21 хлопчик від 4 місяців до 17 років

Крім того, від коронавірусу померли 7 жителів Києва (всього 5359 летальних випадків з початку пандемії).

Водночас 56 киян з діагнозом коронавірус були госпіталізовані до лікарняних закладів, а 143 - з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.

115 жителів столиці побороли коронавірус (загалом 219 751 видужали з початку пандемії).

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Святошинському (67), Деснянському (66) і Дарницькому (58).

Також читайте: Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 231 млн, жертв уже 4,7 млн. За добовою смертністю Україна посідає третє місце в Європі. ІНФОГРАФІКА