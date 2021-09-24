За добу від коронавірусу в Києві померли 7 людей, виявили 465 нових випадків, - Кличко
За минулу добу до лікарень Києва госпіталізовано 56 пацієнтів з діагнозом коронавірус, а 143 - з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.
Про це у Facebook повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.
Так, за добу виявили 465 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (загалом з початку пандемії 232 049 випадків).
Серед захворілих: 252 жінки віком від 18 до 93 років, 164 чоловіки віком від 18 до 92 років, 28 дівчаток від 8 місяців до 16 років і 21 хлопчик від 4 місяців до 17 років
Крім того, від коронавірусу померли 7 жителів Києва (всього 5359 летальних випадків з початку пандемії).
Водночас 56 киян з діагнозом коронавірус були госпіталізовані до лікарняних закладів, а 143 - з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.
115 жителів столиці побороли коронавірус (загалом 219 751 видужали з початку пандемії).
Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Святошинському (67), Деснянському (66) і Дарницькому (58).
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