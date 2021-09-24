Аудит "Укрзалізниці" виявив ризиків і фінансових порушень на 61,4 млрд грн

Держаудитслужба виявила в "Укрзалізниці" порушень, зовнішніх і внутрішніх ризиків на загальну суму 61,4 млрд грн.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Марлін", про це йдеться в звіті Держаудитслужби про перевірку "Укрзалізниці" за 2017-2020 роки.

Йдеться про фінансові порушення, що призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів на суму 1,3 млрд грн; ризиковані операції, що призвели до недоотримання доходів або зайвих витрат на суму 29,9 млрд грн, можуть призвести до втрат на суму 1,6 млрд грн; порушень у сфері закупівель – 21,5 млрд грн, інші порушення та недоліки – 7,2 млрд гривень.

Для прикладу, у 2018 році Укрзалізниця мала закупити вантажні вагони на суму в 150 млн доларів США за кредитом Європейського банку реконструкції та розвитку. Проект розпочався, проте не був доведений до кінця через незрозумілі причини. Укрзалізниця відмовилась від кредитних коштів, але сплатила 75 млн грн за транзакцію цих грошей, що є зайвими витратами компанії.

У звіті йдеться і про безоплатне надання послуг УЗ та її філій контрагентами на суму 108 млн грн, списання 35 млн грн доходів компанії через відсутність претензійної роботи юристів УЗ, сплату 113 млн грн санкцій через невиконання Укрзалізницею умов договорів.

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В аудиторському звіті згадано і про наглядову раду компанії. На роботу членів ради Укрзалізниця офіційно витратила 63 млн грн. Проте аудитори знайшли й інші витрати.

"Водночас без укладення відповідних актів АТ" Укрзалізниця "з корпоративних карт філії "Центр сервісного забезпечення" здійснені витрати на утримання окремих членів наглядової ради на суму 15 млн грн", - йдеться в звіті.

Кошти були витрачені на авіаквитки, проживання та харчування членів наглядової ради.

На додаток, компанія так і не сплатила 956 млн грн дивідендів до державного бюджету від чистого прибутку за 2018-2019 роки. Таким чином, держава недоотримала майже мільярд гривень, а Укрзалізниці загрожує пеня.