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Аудит "Укрзалізниці" виявив ризиків і фінансових порушень на 61,4 млрд грн

Аудит

Держаудитслужба виявила в "Укрзалізниці" порушень, зовнішніх і внутрішніх ризиків на загальну суму 61,4 млрд грн.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Марлін", про це йдеться в звіті Держаудитслужби про перевірку "Укрзалізниці" за 2017-2020 роки.

Йдеться про фінансові порушення, що призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів на суму 1,3 млрд грн; ризиковані операції, що призвели до недоотримання доходів або зайвих витрат на суму 29,9 млрд грн, можуть призвести до втрат на суму 1,6 млрд грн; порушень у сфері закупівель – 21,5 млрд грн, інші порушення та недоліки – 7,2 млрд гривень.

Для прикладу, у 2018 році Укрзалізниця мала закупити вантажні вагони на суму в 150 млн доларів США за кредитом Європейського банку реконструкції та розвитку. Проект розпочався, проте не був доведений до кінця через незрозумілі причини. Укрзалізниця відмовилась від кредитних коштів, але сплатила 75 млн грн за транзакцію цих грошей, що є зайвими витратами компанії.

У звіті йдеться і про безоплатне надання послуг УЗ та її філій контрагентами на суму 108 млн грн, списання 35 млн грн доходів компанії через відсутність претензійної роботи юристів УЗ, сплату 113 млн грн санкцій через невиконання Укрзалізницею умов договорів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Антикризовий штаб "Укрзалізниці" розробив комплекс заходів щодо виведення компанії з кризи, - Мінінфраструктури

В аудиторському звіті згадано і про наглядову раду компанії. На роботу членів ради Укрзалізниця офіційно витратила 63 млн грн. Проте аудитори знайшли й інші витрати.

"Водночас без укладення відповідних актів АТ" Укрзалізниця "з корпоративних карт філії "Центр сервісного забезпечення" здійснені витрати на утримання окремих членів наглядової ради на суму 15 млн грн", - йдеться в звіті.

Кошти були витрачені на авіаквитки, проживання та харчування членів наглядової ради.

На додаток, компанія так і не сплатила 956 млн грн дивідендів до державного бюджету від чистого прибутку за 2018-2019 роки. Таким чином, держава недоотримала майже мільярд гривень, а Укрзалізниці загрожує пеня.

Автор: 

аудит (566) Укрзалізниця (6832) Держаудитслужба (184)


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Топ коментарі
+13
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24.09.2021 10:30
+9
Не может быть там же борцун с коррупцией бородатая девушка сырожа лещенко!
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24.09.2021 10:35
+9
А ведь реально похож.
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24.09.2021 10:36
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24.09.2021 10:30 Відповісти
А ведь реально похож.
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24.09.2021 10:36 Відповісти
-Отец Федор не стал медлить. Повинуясь благодетельному инстинкту, он схватил концессионную колбасу, хлеб и побежал прочь.

-- Отдай колбасу! -- взывал Остап. -- Отдай колбасу, дурак! Я все прощу!(с)
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24.09.2021 11:26 Відповісти
ай да лешенко, ай да "антикоррупционер"))
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24.09.2021 12:11 Відповісти
Не может быть там же борцун с коррупцией бородатая девушка сырожа лещенко!
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24.09.2021 10:35 Відповісти
Але СерЛеща, який тільки й зайнятий вилизуванням ОПи, знову вводять в склад наглядової ради Укрзалізниці.
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24.09.2021 10:35 Відповісти
Ермак настоял...Зачем платить из черной кассы офиса Зе, если можно из денег налогоплательщиков. А шо там пуштун Наем?
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24.09.2021 10:38 Відповісти
Мафія своїх не кидає ...

"Мустафа Найєм став заступником міністра інфраструктури."

https://detector.media/infospace/article/190797/2021-08-04-mustafa-nayiem-stav-zastupnykom-ministra-infrastruktury/
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24.09.2021 10:40 Відповісти
Я в курсе. Только вот затихарился как и светка Залищук . которая в Нафтогазе "борется" с Сев. Потоком 2 за тысяч 300 в месяц.
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24.09.2021 10:45 Відповісти
Візьміть в Укрзалізниці. ))) Уюлюдки зелені)))
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24.09.2021 10:35 Відповісти
Тут уже и НаблюдательныйЧлен СергейЛещенко поднапрягся, поди.
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24.09.2021 10:37 Відповісти
Он напрягается только за тендеры Пинчука и когда жопу Офиса Зе лижет.
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24.09.2021 10:39 Відповісти
Набсовет работает эффективно!
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24.09.2021 11:01 Відповісти
И хреном по роялю..... Квартал 95.
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24.09.2021 11:04 Відповісти
Так это аудит за 2017 - 2020, а вот аудит за 2020 -2022, дар речи потеряете. Тогда еще не знали, что так можно, как сейчас.
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24.09.2021 11:07 Відповісти
Нужно стоимость перевозок поднять, а то не рентабельно!
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24.09.2021 11:18 Відповісти
а на скоко не обнаружил?
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24.09.2021 11:25 Відповісти
сірожуню не трогайте! он чєстно налізиваєт свою зарплату
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24.09.2021 11:34 Відповісти
Пошлите Найема в помощь к Лещенку...
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24.09.2021 12:01 Відповісти
А Сирожа маладец
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24.09.2021 12:31 Відповісти
А "наблюдюны" ничего не наблюдили? Только зарплату видели?
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24.09.2021 13:10 Відповісти
Где этот "честный" "политик" Лещенко? Мочить Петра языком в видосах интересней, чем разгребать авгиевы конюшни и брать на себя ответственность
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24.09.2021 16:41 Відповісти
 
 