Разумков подякував Раді за підтримку його правки до закону про олігархів: "Тепер НАЗК за зверненням спецкомісії буде вносити особу в реєстр олігархів"

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков подякував Верховній Раді за те, що вона врахувала його правку до ухваленого вчора закону про олігархів.

Про це Разумков, який зараз на самоізоляції через COVID-19, написав на своїй сторінці в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Дкую і комітету, і Верховній Раді України, яка підтримала мою з колегами правку номер 398! Тепер НАЗК за зверненням спеціальної комісії буде вносити особу в реєстр олігархів! Деолігархізація триває!" - заявив він.

Зазначимо, раніше глава фракції "Голос" Ярослав Железняк розповів, що закон про олігархів будуть переголосовувати, під час його ухвалення врахували три правки (396,398,406), в тому числі і цю правку Разумкова, які суперечать одна одній.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під час розгляду закону про олігархів спілкувався з Разумковим, він казав, що це "жорстка процедура", - "слуга народу" Арахамія





Як повідомлялося, 23 вересня Рада ухвалила закон про олігархів.

Напередодні Рада ухвалила закон про олігархів. Напередодні "Слуга народу" вирішила розглядати законопроєкт про олігархів "швидким шляхом" і відмовилася розглядати подані до законопроєкту правки: "Як то кажуть, терпець увірвався". У відповідь, опозиція заявила про порушення Регламенту ВР, заблокувала трибуну ВР і зажадала усунути Стефанчука від ведення засідання парламенту. У підсумку, Рада відмовилася відсторонити Стефанчука від ведення засідання парламенту і продовжила постатейне голосування за законопроєкт про деолігархізацію під крики опозиціонерів: "Геть диктатуру!", "Диктатура!", "Лукашенко!".