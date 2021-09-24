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Новини
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Разумков подякував Раді за підтримку його правки до закону про олігархів: "Тепер НАЗК за зверненням спецкомісії буде вносити особу в реєстр олігархів"

Разумков подякував Раді за підтримку його правки до закону про олігархів:

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков подякував Верховній Раді за те, що вона врахувала його правку до ухваленого вчора закону про олігархів.

Про це Разумков, який зараз на самоізоляції через COVID-19, написав на своїй сторінці в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Дкую і комітету, і Верховній Раді України, яка підтримала мою з колегами правку номер 398! Тепер НАЗК за зверненням спеціальної комісії буде вносити особу в реєстр олігархів! Деолігархізація триває!" - заявив він.

Зазначимо, раніше глава фракції "Голос" Ярослав Железняк розповів, що закон про олігархів будуть переголосовувати, під час його ухвалення врахували три правки (396,398,406), в тому числі і цю правку Разумкова, які суперечать одна одній.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під час розгляду закону про олігархів спілкувався з Разумковим, він казав, що це "жорстка процедура", - "слуга народу" Арахамія

Разумков подякував Раді за підтримку його правки до закону про олігархів: Тепер НАЗК за зверненням спецкомісії буде вносити особу в реєстр олігархів 01
Разумков подякував Раді за підтримку його правки до закону про олігархів: Тепер НАЗК за зверненням спецкомісії буде вносити особу в реєстр олігархів 02

Як повідомлялося, 23 вересня Рада ухвалила закон про олігархів.

Напередодні Рада ухвалила закон про олігархів. Напередодні "Слуга народу" вирішила розглядати законопроєкт про олігархів "швидким шляхом" і відмовилася розглядати подані до законопроєкту правки: "Як то кажуть, терпець увірвався". У відповідь, опозиція заявила про порушення Регламенту ВР, заблокувала трибуну ВР і зажадала усунути Стефанчука від ведення засідання парламенту. У підсумку, Рада відмовилася відсторонити Стефанчука від ведення засідання парламенту і продовжила постатейне голосування за законопроєкт про деолігархізацію під крики опозиціонерів: "Геть диктатуру!", "Диктатура!", "Лукашенко!".

Автор: 

ВР (14943) олігарх (930) НАЗК (1684) Разумков Дмитро (1526)


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Топ коментарі
+12
Так ******* ж этот понос пытаются выдать за героическую борьбу.
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24.09.2021 10:40
+8
Вот вам и причина раздора с ЗЕ.

ЗЕ хочет сам всем владети и назначать врагов.
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24.09.2021 10:39
+8
Беня, Витя и Ринатик, а также Дима НЕ платят Зеле, они отдают ему команды и сами получают миллиарды, которые Зеля лупит с малоросов и украинцев.
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24.09.2021 11:13
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И таки какой будет теперь тариф за невнесение в черный список?
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24.09.2021 10:37 Відповісти
не парься...

Петя, Беня, Витя и Ринатик - осилят!
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24.09.2021 11:09 Відповісти
Беня, Витя и Ринатик, а также Дима НЕ платят Зеле, они отдают ему команды и сами получают миллиарды, которые Зеля лупит с малоросов и украинцев.
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24.09.2021 11:13 Відповісти
так чего же вы так ссытесь от этого закона?
в коментах сплошной вопль: Караул - олигархов обижают!
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24.09.2021 11:19 Відповісти
Схоже, ти сам ссишся, а може і гірше ...

Покажи коменти "Караул - олигархов обижают!"
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24.09.2021 11:22 Відповісти
Убогий, проснись - ты серешь...
У самого ума нет понять что происходит?
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24.09.2021 11:36 Відповісти
Олигархов, недоумок, как раз не обижают. Вся идея подчинить себе все СМИ. Точно так же, как в России. Там нет олигархических СМИ, но это не значит, что они есть. А то что есть, это СМИ ФСБ.
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24.09.2021 12:02 Відповісти
Ей богу, как дурни с писаной торбой носятся с этим поносом.
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24.09.2021 10:38 Відповісти
Так ******* ж этот понос пытаются выдать за героическую борьбу.
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24.09.2021 10:40 Відповісти
Вот вам и причина раздора с ЗЕ.

ЗЕ хочет сам всем владети и назначать врагов.
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24.09.2021 10:39 Відповісти
таки всунул свою прокладку в лице новикова....
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24.09.2021 10:51 Відповісти
А що там заносити? Відкриваєш список Форбс і перших 20 бандюків заносиш для початку. Потім вже перевіряєш інших рил сімдесят.
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24.09.2021 11:11 Відповісти
разумков тролит зеленых
судя по всему он таки начал свою игру в политика
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24.09.2021 11:11 Відповісти
Чего на хр немогу авторизоваться, вообще не работают кнопки входа в аккаунт.
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24.09.2021 11:21 Відповісти
Какая ещё спецкомиссия? Ну есть же уже хорошо известное название- Чрезвычайная комиссия...
То офис президента,то спецкомиссия...реформаторы, фуле
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24.09.2021 11:23 Відповісти
***, эти зебилы даже обосраться без ошибок не могут. Тянут руки по команде из вайбера, как мартышки дресированные.
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24.09.2021 11:25 Відповісти
теперь этот малоросский п@ц за долю «малую» будет решать кто есть олигарх, а кто «порядочный человек»
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24.09.2021 11:29 Відповісти
ну якщо правда що зеленим обіцяли по 100штук зелені за цей закон- то вони полюбасу мають його переголосувати! ібо бабок тада не відать
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24.09.2021 11:31 Відповісти
Надо попросить Пятого Президента Украины Петра Алексеевича Порошенко, чтобы написал открытое письмо Зеленскому с наставлениями о том, как именно надо бороться с олигархами. У Петра Алексеевича Порошенко Пятого Президента Украины огромный практический опыт в этой борьбе, пусть надоумит болезного )))
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24.09.2021 11:33 Відповісти
Порошенко внесут список и таким образом снимут с выборов.
Бубочка теперь выходит во 2 тур или с Бойко или с Юлей.
В обоих случаях за него проголосую даже Я...
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24.09.2021 11:43 Відповісти
Успокойтесь, допустят Порошенко для выборов, наберет он свои 30% во 2 туре
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24.09.2021 12:33 Відповісти
Дайте вгадаю кого першого внесуть в «олігархи»
Якусь бабу Валю яка молоком та сметаною на базарі торгує і недавно купила собі новенький кольоровий телевізор
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24.09.2021 12:17 Відповісти
 
 