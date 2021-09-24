Разумков подякував Раді за підтримку його правки до закону про олігархів: "Тепер НАЗК за зверненням спецкомісії буде вносити особу в реєстр олігархів"
Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков подякував Верховній Раді за те, що вона врахувала його правку до ухваленого вчора закону про олігархів.
Про це Разумков, який зараз на самоізоляції через COVID-19, написав на своїй сторінці в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Дкую і комітету, і Верховній Раді України, яка підтримала мою з колегами правку номер 398! Тепер НАЗК за зверненням спеціальної комісії буде вносити особу в реєстр олігархів! Деолігархізація триває!" - заявив він.
Зазначимо, раніше глава фракції "Голос" Ярослав Железняк розповів, що закон про олігархів будуть переголосовувати, під час його ухвалення врахували три правки (396,398,406), в тому числі і цю правку Разумкова, які суперечать одна одній.
Як повідомлялося, 23 вересня Рада ухвалила закон про олігархів.
Напередодні Рада ухвалила закон про олігархів. Напередодні "Слуга народу" вирішила розглядати законопроєкт про олігархів "швидким шляхом" і відмовилася розглядати подані до законопроєкту правки: "Як то кажуть, терпець увірвався". У відповідь, опозиція заявила про порушення Регламенту ВР, заблокувала трибуну ВР і зажадала усунути Стефанчука від ведення засідання парламенту. У підсумку, Рада відмовилася відсторонити Стефанчука від ведення засідання парламенту і продовжила постатейне голосування за законопроєкт про деолігархізацію під крики опозиціонерів: "Геть диктатуру!", "Диктатура!", "Лукашенко!".
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Петя, Беня, Витя и Ринатик - осилят!
в коментах сплошной вопль: Караул - олигархов обижают!
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У самого ума нет понять что происходит?
ЗЕ хочет сам всем владети и назначать врагов.
судя по всему он таки начал свою игру в политика
То офис президента,то спецкомиссия...реформаторы, фуле
Бубочка теперь выходит во 2 тур или с Бойко или с Юлей.
В обоих случаях за него проголосую даже Я...
Якусь бабу Валю яка молоком та сметаною на базарі торгує і недавно купила собі новенький кольоровий телевізор