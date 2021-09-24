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Ситуація з ціною на газ у Європі - це "енергетична війна", розпочата Росією, - Шмигаль

Ситуація з ціною на газ у Європі - це

Росія шантажує Європу цінами на газ для запуску "Північного потоку-2".

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, під час Години запитань до уряду у ВРУ сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, "Газпром" розв'язав цю війну для шантажу і введення в експлуатацію "Північного Потоку-2", а ситуація з ціною на газ у Європі - це "енергетична війна", розпочата Росією

Шмигаль наголосив, що ціна на газ у Європі становить понад 25 гривень за метр кубічний у перерахунку.

"Ще влітку цього року ми розуміли, які ризики несуть такі дії країни-агресора. І для того, щоб забезпечити стабільне проходження опалювального сезону, і щоб захистити людей від коливань цін на газ, ми зобов'язали всі газопостачальні компанії впровадити річний продукт і автоматично перевести на нього всіх споживачів. Тому з 1 травня ціна на газ, наприклад, "Нафтогазу" становить 7 гривень 96 копійок за метр кубічний газу разом з ПДВ. Ця ціна залишається незмінною в жовтні, січні, лютому – протягом усього опалювального сезону", - пояснив голова правління.

Також читайте: Кремль шантажує Європу для запуску "Північного потоку-2", - Вітренко

Автор: 

газ (10410) Європа (1796) росія (64969) Північний потік (2461) Шмигаль Денис (4557)


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Топ коментарі
+8
Нас Европа уверяла, что есть рынок газа, вот и пусть прошвырнутся по рынку, может найдут подешевле. Хватит ныть, берите пример с нас, где хотим, там и покупаем, мы же не покупаем вонючий газ, ищите другой.
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24.09.2021 11:12
+4
Більшість Європейських країн зараз - це "наркоман", який посадив себе на ресурсну голку мордора. "Наркоман" буде платити за дозу не залежно від того скільки вона буде коштувати.
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24.09.2021 11:06
+4
наши хранилища пустые, и хранилища те что немцы продали кацапам тоже пустые, шапито 95 включило дурака и молится на теплую зиму.
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24.09.2021 11:17
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Сколько закачано газа в газохранилища ?
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24.09.2021 11:03 Відповісти
наши хранилища пустые, и хранилища те что немцы продали кацапам тоже пустые, шапито 95 включило дурака и молится на теплую зиму.
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24.09.2021 11:17 Відповісти
Я про заполненность хранилищ спрашиваю уже месяц. А в ответ -ТИШИНА

Кроме меня , кажется, жтот вопрос никого не интересует - ни депутатов ( слуг, Порошенко, Юлю и т д)
В Словакии уже включили отопление
А в Украине , похоже , ГОТОВЯТ КАКОЙ-ТО СПЕКТАКЛЬ СОВМЕСТНО С *****, иначе бы Зе и РНБО сообщили о наполненности хранилищ
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24.09.2021 11:21 Відповісти
идёт прямой шантаж или дадите разрешительные документы на СП2 или газа не будет, всё давно рассчитано до мелочей, у кацапов с Европой договора, что бы уйти от судов они придумали байку про то что якобы биндеровцы взорвали газоперекачку и качать газ якобы нечем, при этом они не закачивают чужой газ в СВОИ немецкие хранилища которые ******** баба меркель, всё продумано до мелочей.
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24.09.2021 11:31 Відповісти
Кацапы- сволочи . Лозунг « на Гиляку, москаляку!» скоро будет популярен и в Европе
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24.09.2021 14:44 Відповісти
По состоянию на 1 августа, за два с половиной месяца до начала отопительного сезона, в подземных хранилищах Украины (ПХГ) находится 17 млрд куб. м голубого топлива.

Таким образом, НАК «Нафтогаз Украины» досрочно выполнил план Правительства, которое своим распоряжением от 9 июня 2021 г. № 586-р обязало обеспечить на середину октября запасы природного газа в подземных хранилищах страны в объеме не менее 17 млрд куб. м.
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24.09.2021 12:05 Відповісти
Спасибо за ответ .
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24.09.2021 14:42 Відповісти
...при тому, що загальний обсяг українських газосховищ - близько 33 млрд куб. м
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24.09.2021 15:22 Відповісти
Хранилища к концу июля были заполнены на 85%
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24.09.2021 12:16 Відповісти
Так покупали раньше у Словакии, вроде , и сейчас у Словакии
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24.09.2021 14:43 Відповісти
Тюю.... Яке кончене....
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24.09.2021 16:14 Відповісти
А оккупация Крыма и Донбасса -это война против Украины. Но вы же не называете это войной.
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24.09.2021 11:05 Відповісти
Спасибо, ато никто не понял)
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24.09.2021 11:06 Відповісти
Більшість Європейських країн зараз - це "наркоман", який посадив себе на ресурсну голку мордора. "Наркоман" буде платити за дозу не залежно від того скільки вона буде коштувати.
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24.09.2021 11:06 Відповісти
Нас Европа уверяла, что есть рынок газа, вот и пусть прошвырнутся по рынку, может найдут подешевле. Хватит ныть, берите пример с нас, где хотим, там и покупаем, мы же не покупаем вонючий газ, ищите другой.
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24.09.2021 11:12 Відповісти
За такие комменты меня сразу банили. Все таки закон об олигархах имеет силу, боятся банить, что бы не показать, что этот сайт за них. Юра не рискует.
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24.09.2021 13:32 Відповісти
Тоді ціни на продукти харчування в Україні, - це війна шмигалястих виродків з українським народом.
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24.09.2021 11:17 Відповісти
Бред, в Азии газ еще дороже чем в ЕС, весь СПГ идет туда. В дорогом газе там тоже Газпром виноват?
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24.09.2021 11:18 Відповісти
И по чём нынче газ в Азии?
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24.09.2021 11:20 Відповісти
Так, в сентябре цена СПГ в Северо-Восточной Азии выросла на 50% и превысила $ 1 000, а в Европе - на 40%, до $ 887.
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24.09.2021 11:25 Відповісти
Газмяс продает газ Китаю по 171$ за 1000 кубов.
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24.09.2021 11:23 Відповісти
Так он и Германии продает по 200, не надо путать спотовые цены и долгосрочные с привязкой к нефти.
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24.09.2021 11:26 Відповісти
Один из немногих адекватных комментариев
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24.09.2021 11:50 Відповісти
Шмыгаль растолковывает ЕС как ему плохо живётся. Переживать следует и за украинцев . И напрячь Витренко: Увеличив добычу газа, Украина может выйти на уровень энергонезависимости и даже экспортировать его за границу, - Витренко 26.06.21
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24.09.2021 11:22 Відповісти
Господи, як можна до цього часу ще вірити в діда Мороза?
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24.09.2021 11:26 Відповісти
Дед Мороз дарит, Витренко грабит. Витренко получал (мародёрил) миллионные премии. 20.09.2018 г. Витренко перечислил на счёт своей благоверной в Лихтенштейне 1 млн. 900 тыс. евро и 2 млн. 900 тыс. долларов. Аудит "Нафтогаза" показал нарушения, из-за которых бюджет недополучил 75 миллиардов. 6 октября 2020.
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24.09.2021 11:37 Відповісти
До сего времени на этой территории суши ещё сохранились долбодятлы, которые верят, что царь - хороший, а вся проблема в челяди...
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24.09.2021 13:00 Відповісти
Ни чего страшного я баллон 11 килограмм за 30 Евро покупаю,это значит 3000 Евро за 1000 м
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24.09.2021 11:42 Відповісти
Я извиняюсь был не прав 6000 Евро за 1000 м3 если переводить на баллоны ,так как в одном 11 килограммовом баллоне премного 5 м3 газа который стоит 30 Евро.
Так что есть куда стремится
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24.09.2021 12:42 Відповісти
4545 правильно, 1 м3 спг=600 м3 обычного, 11кг=6,6 куба, 1000 м3/6,6=151 баллон х30 евро
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24.09.2021 17:09 Відповісти
Ну я исходил из расчёта 5м3 один баллон
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24.09.2021 18:29 Відповісти
Яка несподіванка!
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24.09.2021 20:07 Відповісти
 
 