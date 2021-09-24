Росія шантажує Європу цінами на газ для запуску "Північного потоку-2".

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, під час Години запитань до уряду у ВРУ сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, "Газпром" розв'язав цю війну для шантажу і введення в експлуатацію "Північного Потоку-2", а ситуація з ціною на газ у Європі - це "енергетична війна", розпочата Росією

Шмигаль наголосив, що ціна на газ у Європі становить понад 25 гривень за метр кубічний у перерахунку.

"Ще влітку цього року ми розуміли, які ризики несуть такі дії країни-агресора. І для того, щоб забезпечити стабільне проходження опалювального сезону, і щоб захистити людей від коливань цін на газ, ми зобов'язали всі газопостачальні компанії впровадити річний продукт і автоматично перевести на нього всіх споживачів. Тому з 1 травня ціна на газ, наприклад, "Нафтогазу" становить 7 гривень 96 копійок за метр кубічний газу разом з ПДВ. Ця ціна залишається незмінною в жовтні, січні, лютому – протягом усього опалювального сезону", - пояснив голова правління.

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