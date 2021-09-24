Ситуація з ціною на газ у Європі - це "енергетична війна", розпочата Росією, - Шмигаль
Росія шантажує Європу цінами на газ для запуску "Північного потоку-2".
Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, під час Години запитань до уряду у ВРУ сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, "Газпром" розв'язав цю війну для шантажу і введення в експлуатацію "Північного Потоку-2", а ситуація з ціною на газ у Європі - це "енергетична війна", розпочата Росією
Шмигаль наголосив, що ціна на газ у Європі становить понад 25 гривень за метр кубічний у перерахунку.
"Ще влітку цього року ми розуміли, які ризики несуть такі дії країни-агресора. І для того, щоб забезпечити стабільне проходження опалювального сезону, і щоб захистити людей від коливань цін на газ, ми зобов'язали всі газопостачальні компанії впровадити річний продукт і автоматично перевести на нього всіх споживачів. Тому з 1 травня ціна на газ, наприклад, "Нафтогазу" становить 7 гривень 96 копійок за метр кубічний газу разом з ПДВ. Ця ціна залишається незмінною в жовтні, січні, лютому – протягом усього опалювального сезону", - пояснив голова правління.
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Кроме меня , кажется, жтот вопрос никого не интересует - ни депутатов ( слуг, Порошенко, Юлю и т д)
В Словакии уже включили отопление
А в Украине , похоже , ГОТОВЯТ КАКОЙ-ТО СПЕКТАКЛЬ СОВМЕСТНО С *****, иначе бы Зе и РНБО сообщили о наполненности хранилищ
Таким образом, НАК «Нафтогаз Украины» досрочно выполнил план Правительства, которое своим распоряжением от 9 июня 2021 г. № 586-р обязало обеспечить на середину октября запасы природного газа в подземных хранилищах страны в объеме не менее 17 млрд куб. м.
Так что есть куда стремится