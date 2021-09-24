Концентрація штаму "Дельта" в організмі в тисячі разів більша, ніж інших штамів, - лікар
Концентрація штаму коронавурусу "Дельта" у верхніх дихальних шляхах і крові в тисячі разів більша, ніж інших штамів.
Про це в ефірі Суспільне Поділля розповів в.о. гендиректора держустанови "Хмельницький обласний центр контролю і профілактики хвороб МОЗ України" Микола Габрикевич, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Дельта-штам характеризується тим, що в нього інкубаційний період менший наполовину, у середньому від 3 до 7 днів. У пацієнтів захворювання проходить важче. Якщо апелювати до досліджень, то у верхніх дихальних шляхах його в тисячі разів більше, ніж того вірусу, що був ще рік тому. У крові його теж у тисячу разів більше", - зазначив Габрикевич.
За його словами, на Хмельниччині наразі переважає Дельта-штам коронавірусу.
"У нас серед тих, хто лікується в стаціонарі, трапляються одиниці щеплених. Я був у лікарні Кам’янця-Подільського, де зі 100 хворих перебувала тільки одна людина, яка була щеплена і тільки однією дозою. Практично серед хворих у важкому стані жодного щепленого немає", - додав Габрикевич.
На Хмельниччині з початку пандемії лабораторно підтвердили 93 997 випадків COVID-19, 88 828 осіб одужали, 1982 – померли.
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так что идиотами других не считай
"так поначалу на "дельту" можно списывать обычную пневмонию, а потом уже и мор от прививок"
Что,, успел переобуться в воздухе?
Фармакодинамика
Оказывает противовоспалительное действие путем подавления выработки воспалительных цитокинов, индуцированной липополисахаридами.
Мимо кассы.
Всего там 64 научных исследования. Все изучил уже?
Далее по практическому использованию.
https://ivmstatus.com/
Находишь в списке Индию с перечнем всех фактов.
https://trialsitenews.com/icmr-includes-ivermectin-for-covid-19-indication-in-national-list-of-essential-medicines/ The NLEM list goes back a number of years yet takes on a new imperative given health and economic suffering caused by COVID-19. The toll of the pandemic has been hard on the Indian population thus the Indian Council of Medical Research (ICMR)-the apex biomedical research body of India and one of the oldest and largest medical research institutes in the world-has been eying price controls as a means of providing patient relief.
Такое себе опровержение, если честно)
что значит "обычная"? а так, от которой в 2019 году умерло несколько миллионов на планете, обычная или нет?