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Новини Коронавірус і карантин
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Концентрація штаму "Дельта" в організмі в тисячі разів більша, ніж інших штамів, - лікар

Концентрація штаму

Концентрація штаму коронавурусу "Дельта" у верхніх дихальних шляхах і крові в тисячі разів більша, ніж інших штамів.

Про це в ефірі Суспільне Поділля розповів в.о. гендиректора держустанови "Хмельницький обласний центр контролю і профілактики хвороб МОЗ України" Микола Габрикевич, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Дельта-штам характеризується тим, що в нього інкубаційний період менший наполовину, у середньому від 3 до 7 днів. У пацієнтів захворювання проходить важче. Якщо апелювати до досліджень, то у верхніх дихальних шляхах його в тисячі разів більше, ніж того вірусу, що був ще рік тому. У крові його теж у тисячу разів більше", - зазначив Габрикевич.

За його словами, на Хмельниччині наразі переважає Дельта-штам коронавірусу.

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"У нас серед тих, хто лікується в стаціонарі, трапляються одиниці щеплених. Я був у лікарні Кам’янця-Подільського, де зі 100 хворих перебувала тільки одна людина, яка була щеплена і тільки однією дозою. Практично серед хворих у важкому стані жодного щепленого немає", - додав Габрикевич.

На Хмельниччині з початку пандемії лабораторно підтвердили 93 997 випадків COVID-19, 88 828 осіб одужали, 1982 – померли.

Автор: 

карантин (18172) Хмельниччина (914) лікарі (1285) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+12
Ладно еще бы сказал в тысячу. тысяча = 1000 конкретное число. Но нет, нада сказать в "тысячи", что бы дупла вакцЫнаторов сжались еще сильнее, шо и иголка не пролезет Давайте больше нагнетать истерию, шоб люди боялись, паниковали и у них снижался иммунитет...
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24.09.2021 11:31
+7
В тысячи, в десятки тысяч, а то и в миллионы
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24.09.2021 11:25
+5
Миллионы на следующий год. Зачем эти спойлеры? Не отнимай хлеб у габрикевичей
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24.09.2021 11:30
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В тысячи, в десятки тысяч, а то и в миллионы
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24.09.2021 11:25 Відповісти
Миллионы на следующий год. Зачем эти спойлеры? Не отнимай хлеб у габрикевичей
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24.09.2021 11:30 Відповісти
у всякого живого есть апогей развития у вируса Ковид это штамм Дельта это ответ вируса на прививки попытка дать большее но как все живое на пределе и сверх пределах своих возможностей живое долго не живет погибает похоже вирус штамм Дельта это апогей Ковида после чего он начнет резко сокращать свои возможности превратившись в штам ковидного гриппа ветрянки или что то подобное.. по памяти он будет давать 10-50 смертей в год на всю планету а массово 99,9999% будет приходить в виде ринита насморка кашля сухого плеврита ОРЗ ОРВИ или грип живота... вопрос загадка что будет с теми кто вакцинировался... не станет ли вакцина ловушкой и не потребуется ли им до конца жития делать прививку- потому что для них любой пустячек в виде ОРВИ может стать смертельным..гипертрофированным...???
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24.09.2021 12:08 Відповісти
Штамм дельта обнаружили в Индии в конце 2020 года, а первые вакцины в Индии начали вводить с середины января 2021. Так что вместо этой выдумки "это штамм Дельта это ответ вируса на прививки " срочно придумуй другую, например, это ковид - вирус-Нострадамус.
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24.09.2021 14:02 Відповісти
так поначалу на "дельту" можно списывать обычную пневмонию, а потом уже и мор от прививок

так что идиотами других не считай
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24.09.2021 18:06 Відповісти
Я и не считаю. Ты даже до идиота еще не дорос.
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24.09.2021 20:42 Відповісти
твое пустопорожнее мнение никого не интересует
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24.09.2021 21:00 Відповісти
Ладно еще бы сказал в тысячу. тысяча = 1000 конкретное число. Но нет, нада сказать в "тысячи", что бы дупла вакцЫнаторов сжались еще сильнее, шо и иголка не пролезет Давайте больше нагнетать истерию, шоб люди боялись, паниковали и у них снижался иммунитет...
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24.09.2021 11:31 Відповісти
И совсем не "случайным образом". А "таким как нада" для "правильной" статистики. Вся статистика - на "говнотестах". А если медработник, то результат на 99% отрицательный. Там же компенсацию платить нужно. У меня жена медработник. В сентябре прошлого года переболело у них всё реанимационное отделение с коронавирусными больными. У жены были классические симптомы с потерей вкуса и обоняния (у остальных не знаю). Три раза тест сдавала. Три!!! Угадайте результат.
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24.09.2021 12:20 Відповісти
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24.09.2021 11:30 Відповісти
Треба вакцінуватись. Скоріше за все перехворіють майже усі. Не вбережетесь. Але вакцина дає шанс жити. І хто ви, антивакцінатори після цього.
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24.09.2021 11:55 Відповісти
Укололся? Угомонись.
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24.09.2021 12:01 Відповісти
Концентрація вірусу така, що тканини організму самі перетворюються на вірус!!!
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24.09.2021 12:24 Відповісти
в заголовке - врач, в статье - и.о. гендиректора госучреждения
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24.09.2021 13:04 Відповісти
Жлобам - море по колено. А вирусы - это выдумки вонючих интеллигентов. У них 2+2 всегда 4, а у жлобиков 2+2 = как хочеца.
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24.09.2021 13:47 Відповісти
Самые подлые антивакцинаторы, это те которые втихаря завакцинировались.
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24.09.2021 13:49 Відповісти
самые подлые проваксы - это те, кто никогда не уколется
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24.09.2021 18:04 Відповісти
а что уже кто то выделил короновирус? или я что то пропустил?)))
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24.09.2021 15:30 Відповісти
Я далекий от медицины человек, но предпочитаю верить фактам, а не выдумкам. Факты: штамп"Дельта" в Индии да привел к скачку заболеваемости, но, довольно быстро и заболеваемость и смертность упали до своих обычных средних значений, это при плохой медицине, панике т отсутствии организации.
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24.09.2021 16:54 Відповісти
там помог ивермектин
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24.09.2021 18:04 Відповісти
Против чего помог ивермектин? Ты же сам писал:

"так поначалу на "дельту" можно списывать обычную пневмонию, а потом уже и мор от прививок"

Что,, успел переобуться в воздухе?
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24.09.2021 20:46 Відповісти
Против развития у больных цитокиновых штормов.

Фармакодинамика
Оказывает противовоспалительное действие путем подавления выработки воспалительных цитокинов, индуцированной липополисахаридами.
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24.09.2021 21:00 Відповісти
Ты считаешь, что обычная пневмония вдруг стала приводить к смерти индусов, и только средство от глистов их спасло? На основании каких публикаций такие фантазии?
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24.09.2021 21:48 Відповісти
https://ivmmeta.com/ https://ivmmeta.com/

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24.09.2021 21:49 Відповісти
Публикация датирована сегодняшним днем, и Индия там только на карте.
Мимо кассы.
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24.09.2021 21:54 Відповісти
Это всего лишь дата обновления, которые происходят на этом сайте каждый день.
Всего там 64 научных исследования. Все изучил уже?

Далее по практическому использованию.
https://ivmstatus.com/
Находишь в списке Индию с перечнем всех фактов.
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24.09.2021 22:36 Відповісти
В первой же ссылке по Индии опровержение твоего вранья об "обычной пневмонии"
https://trialsitenews.com/icmr-includes-ivermectin-for-covid-19-indication-in-national-list-of-essential-medicines/ The NLEM list goes back a number of years yet takes on a new imperative given health and economic suffering caused by COVID-19. The toll of the pandemic has been hard on the Indian population thus the Indian Council of Medical Research (ICMR)-the apex biomedical research body of India and one of the oldest and largest medical research institutes in the world-has been eying price controls as a means of providing patient relief.
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24.09.2021 22:56 Відповісти
Да я и не ждал. что ты из всего контекста не будешь вырывать то, что тебе удобно)
Такое себе опровержение, если честно)
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24.09.2021 23:54 Відповісти
Так буквально одним постом ниже ты снова продвигаешь тезис, что в Индии была "обычная пневмония". А здесь рассказываешь о новом эффективном средстве от ковида. Самому не противно или деньги не пахнут?
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25.09.2021 09:47 Відповісти
что значит "вдруг стала"? всегда приводила и будет приводить
что значит "обычная"? а так, от которой в 2019 году умерло несколько миллионов на планете, обычная или нет?
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24.09.2021 21:50 Відповісти
и с чего ты решил что это ТОЛЬКО средство от глистов? его и ранее использовали, как противовоспалительное
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24.09.2021 21:51 Відповісти
Не перевирай. Моя фраза "и только средство от глистов их спасло" вовсе не означает "средство только от глистов".
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24.09.2021 21:57 Відповісти
 
 