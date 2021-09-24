Концентрація штаму "Дельта" в організмі в тисячі разів більша, ніж інших штамів, - лікар

Концентрація штаму коронавурусу "Дельта" у верхніх дихальних шляхах і крові в тисячі разів більша, ніж інших штамів.

Про це в ефірі Суспільне Поділля розповів в.о. гендиректора держустанови "Хмельницький обласний центр контролю і профілактики хвороб МОЗ України" Микола Габрикевич, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Дельта-штам характеризується тим, що в нього інкубаційний період менший наполовину, у середньому від 3 до 7 днів. У пацієнтів захворювання проходить важче. Якщо апелювати до досліджень, то у верхніх дихальних шляхах його в тисячі разів більше, ніж того вірусу, що був ще рік тому. У крові його теж у тисячу разів більше", - зазначив Габрикевич.

За його словами, на Хмельниччині наразі переважає Дельта-штам коронавірусу.

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"У нас серед тих, хто лікується в стаціонарі, трапляються одиниці щеплених. Я був у лікарні Кам’янця-Подільського, де зі 100 хворих перебувала тільки одна людина, яка була щеплена і тільки однією дозою. Практично серед хворих у важкому стані жодного щепленого немає", - додав Габрикевич.

На Хмельниччині з початку пандемії лабораторно підтвердили 93 997 випадків COVID-19, 88 828 осіб одужали, 1982 – померли.