Інформація про заборгованість перед військовослужбовцями за "бойовими виплатами" - це фейк, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на Годині запитань до уряду у Верховній Раді заявив, що за виплатами "бойових" немає заборгованості.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"Не існує жодних заборгованостей за "бойовими", - акцентував прем'єр.

За словами прем'єра, інформація про те, що така заборгованість існує, це "фейки", які поширюють ЗМІ.

Водночас він визнав, що існує поточна заборгованість за виплатами "оздоровчих".

"Прийнятий за основу в першому читанні законопроєкт про зміни до Держбюджету вирішує всі питання, навіть за поточними заборгованостями за цими виплатами на "оздоровчі", - додав глава уряду.

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Раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив, що за даними джерел Цензор.НЕТ, станом на 10 серпня заборгованість Міноборони за обов'язковими виплатами військовослужбовцям становила 1,5 мільярда гривень. У сезон відпусток, влітку, були повністю зупинені виплати на оздоровлення.

"Станом на зараз розмір заборгованості значно зріс. Сьогодні на фронті по всіх частинах фіксуються масові затримки "бойових" виплат", - зазначає журналіст.

Коментуючи цю інформацію прем'єр Шмигаль запевнив, що заборгованості за виплатами військовослужбовцям немає.

Після цього омбудмен Людмила Денісова заявила, що заборгованість Міноборони перед військовослужбовцями становить 1 млрд 465,8 млн грн. Фінансування "бойових виплат" припинено.

Тоді Міноборони пообіцяло вже у жовтні повністю погасити борги перед військовослужбовцями за виплатами.