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Інформація про заборгованість перед військовослужбовцями за "бойовими виплатами" - це фейк, - Шмигаль

Інформація про заборгованість перед військовослужбовцями за

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на Годині запитань до уряду у Верховній Раді заявив, що за виплатами "бойових" немає заборгованості.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"Не існує жодних заборгованостей за "бойовими", - акцентував прем'єр.

За словами прем'єра, інформація про те, що така заборгованість існує, це "фейки", які поширюють ЗМІ.

Водночас він визнав, що існує поточна заборгованість за виплатами "оздоровчих".

"Прийнятий за основу в першому читанні законопроєкт про зміни до Держбюджету вирішує всі питання, навіть за поточними заборгованостями за цими виплатами на "оздоровчі", - додав глава уряду.

Також читайте: Заборгованість Міноборони перед військовослужбовцями становить 1 млрд 465,8 млн грн. Фінансування "бойових виплат" припинено, - Денісова

Раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив, що за даними джерел Цензор.НЕТ, станом на 10 серпня заборгованість Міноборони за обов'язковими виплатами військовослужбовцям становила 1,5 мільярда гривень. У сезон відпусток, влітку, були повністю зупинені виплати на оздоровлення.

"Станом на зараз розмір заборгованості значно зріс. Сьогодні на фронті по всіх частинах фіксуються масові затримки "бойових" виплат", - зазначає журналіст.

Коментуючи цю інформацію прем'єр Шмигаль запевнив, що заборгованості за виплатами військовослужбовцям немає.

Після цього омбудмен Людмила Денісова заявила, що заборгованість Міноборони перед військовослужбовцями становить 1 млрд 465,8 млн грн. Фінансування "бойових виплат" припинено.

Тоді Міноборони пообіцяло вже у жовтні повністю погасити борги перед військовослужбовцями за виплатами.

Автор: 

армія (3768) ВР (14943) держбюджет (2390) заборгованість (263) військовослужбовці (4719) ЗСУ (7507) Шмигаль Денис (4557)


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Топ коментарі
+13
Фейк это то, что в Украине больше нету власти у олигархов, а задолженность это не фейк...
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24.09.2021 11:28
+7
Ему хоть ссы в глаза, а ему всё Божья роса, сори. А с военными пообщаться и соответствующие форумы и чатики почитать никак?...
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24.09.2021 11:28
+5
Фейк это зеленое правительство и президент-наркоман.
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24.09.2021 11:35
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Правила форума Рада форумчан
Ему хоть ссы в глаза, а ему всё Божья роса, сори. А с военными пообщаться и соответствующие форумы и чатики почитать никак?...
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24.09.2021 11:28 Відповісти
Фейк это то, что в Украине больше нету власти у олигархов, а задолженность это не фейк...
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24.09.2021 11:28 Відповісти
шмыгаль, такой шмыгаль... как и все там
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24.09.2021 11:29 Відповісти
Таке нахабеня!
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24.09.2021 11:29 Відповісти
та вже кажіть що то парахаботіки видумали щоб найсмелішого Зе оббріхати
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24.09.2021 11:29 Відповісти
Якщо АТО/ООС це курорт то це не бойові, а оздоровчі.
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24.09.2021 11:30 Відповісти
Фейк это зеленое правительство и президент-наркоман.
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24.09.2021 11:35 Відповісти
Фейк - это премьер министр шмыгаль!
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24.09.2021 11:42 Відповісти
Шмылагь-шлеппер!
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24.09.2021 11:43 Відповісти
Он сам и его ЗЕблики - самый большой фейк.
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24.09.2021 11:49 Відповісти
шмыгаль родился большим фейком своих родителей.
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24.09.2021 12:01 Відповісти
У вас довбней операція по вагнерівцям теж була фейком
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24.09.2021 12:12 Відповісти
Шмыргаль,что такое фейк? У нормальных людей ,имеется запас слов,тем более на гос.службе! Убогие зедебилы.
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24.09.2021 12:28 Відповісти
Если постоянно врать, придет такое время, когда нужно будет сказать правду. Однако, о чудо, никто тебе не поверит, Шмига....
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24.09.2021 13:04 Відповісти
Уже были у Украины любые правительства и президенты, но такого цинизма и лжи еще не было.
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24.09.2021 13:15 Відповісти
А Таран визнав заборгованість, і обіцяв до листопада погасити. Хоча зелені скажуть, що діє "перемиря". То про які бойові може йти мова?
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24.09.2021 13:26 Відповісти
 
 