Міжнародні медіахолдинги можуть зайти в Україну після ухвалення закону про олігархів, - Малюська
Після ухвалення закону про олігархів міжнародні медіахолдинги можуть зайти на український ринок.
Як передає Цензор.НЕТ, про це глава Мін'юсту Денис Малюська написав у коментарях до свого допису у Facebook.
"Розрахунок ... - що зайдуть міжнародні медіахолдинги або хтось подібний, і вони не мають боятися наслідків", - йдеться в повідомленні.
За його словами, правки, внесені під час доопрацювання закону про олігархів, створюють підґрунтя для продажу медіаактивів бізнесменами, охочими уникнути статусу олігархів, міжнародним медіахолдингам за ринковою ціною.
"Проблема пошуку покупця на актив: покупець практично автоматом ставав олігархом, а тому за нормальною ціною ніхто б не купив, лише з величезним дисконтом, що вело б до обвинувачень у експропріації і потенційного обов‘язку компенсації збитку", - додав Малюська.
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Я из лесу вышел и снова зашел.(с)
На фига им сдались эти фрикции, зашел, вышел, зашел, вышел...
Ось і відбудеться "вхід" міжнародних медіахолдингів в Україну...