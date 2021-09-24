Міжнародні медіахолдинги можуть зайти в Україну після ухвалення закону про олігархів, - Малюська

Після ухвалення закону про олігархів міжнародні медіахолдинги можуть зайти на український ринок.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава Мін'юсту Денис Малюська написав у коментарях до свого допису у Facebook.

"Розрахунок ... - що зайдуть міжнародні медіахолдинги або хтось подібний, і вони не мають боятися наслідків", - йдеться в повідомленні.

За його словами, правки, внесені під час доопрацювання закону про олігархів, створюють підґрунтя для продажу медіаактивів бізнесменами, охочими уникнути статусу олігархів, міжнародним медіахолдингам за ринковою ціною.

"Проблема пошуку покупця на актив: покупець практично автоматом ставав олігархом, а тому за нормальною ціною ніхто б не купив, лише з величезним дисконтом, що вело б до обвинувачень у експропріації і потенційного обов‘язку компенсації збитку", - додав Малюська.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ухвалений закон проти олігархів по суті є антимонопольним, - Малюська