"Слуга народу" думає, що робити з ухваленим законом про олігархів, після виявлення в ньому помилок, - Гетманцев
Фракція "Слуга народу" проводить консультації, що робити з ухваленим вчора законом про олігархів.
Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, розповів в інтерв'ю журналістам у кулуарах Верховної Ради нардеп "Слуги народу", глава фінансового комітету Данило Гетманцев.
"Або ми віддамо його (закон про олігархів. - Ред.) на підпис президенту в нинішньому вигляді, а потім внесемо зміни, або все ж скористаємося ст. 131 Регламенту", - підкреслив він і додав, що сьогодні фракція "СН" визначиться в цьому питанні.
На думку нардепа, всі бачили, що опозиція вчора зробила все можливе, щоб була допущена помилка під час прийняття закону.
"Безумовно, ми не знімаємо з себе провини. Я зізнався, що сам винен, що така помилка була. Я з себе таку політичну відповідальність не знімаю, як і зі своїх колег. Але я звертаю вашу увагу, що опозиція зробила все можливе, щоб таких помилок було якомога більше", - пояснив він.
Коментуючи заяву спікера ВР Дмитра Разумкова, який подякував колегам за прийняття його правки до законопроєкту, політик заявив: "Я думаю, що у спікера завжди було класне почуття гумору". Відповідаючи на уточнювальне запитання журналістів, чи вважає він коментар Разумкова жартом, Гетманцев сказав: "Я думаю це такий вишуканий тролінг".
Раніше Разумков подякував Раді за підтримку його правки до закону про олігархів: "Тепер НАЗК за зверненням спеціальної комісії буде вносити особу в реєстр олігархів!". Однак з'ясувалося, що закон про олігархів будуть переголосовувати, бо під час його ухвалення врахували три правки (396,398,406), в тому числі і цю правку Разумкова, які суперечать одна одній.
Як повідомлялося, 23 вересня Рада ухвалила закон про олігархів.
Напередодні Рада ухвалила закон про олігархів. Напередодні "Слуга народу" вирішила розглядати законопроєкт про олігархів "швидким шляхом" і відмовилася розглядати подані до законопроєкту правки: "Як то кажуть, терпець увірвався". У відповідь, опозиція заявила про порушення Регламенту ВР, заблокувала трибуну ВР і зажадала усунути Стефанчука від ведення засідання парламенту. У підсумку, Рада відмовилася відсторонити Стефанчука від ведення засідання парламенту і продовжила постатейне голосування за законопроєкт про деолігархізацію під крики опозиціонерів: "Геть диктатуру!", "Диктатура!", "Лукашенко!".
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Раньше ж мы как жили? Весело!
- Порошенко напился.
- Порошенко сбил шапку с девочки.
- Порошенко выжрал борщ у семьи военного.
- Порошенко убил своего брата. И съел!
- Порошенко сбежал.
- Порошенко еще не сбежал, но все равно подозрительно.
А теперь, что?
Каждый день одно и то же:
- Зеленский обосрался.
- Зеленский обосрался.
- Зеленский обосрался.
- Зеленский обосрался. --- (c)
Зеленые сопли -СН, нужно гнать за поребрик, пока они нас всех не загнали в Диктатуру!
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3680790.html ЗЕлений дебіл не здатен робити висновки. І це є добре)
Зеленський пішов на загострення, і це добре.
Той випадок, коли краще жахливий кінець, ніж жах без кінця. Та сама дорога, якою ми вже раз пройшлися, долаючи пеньки Януковича. Тепер от знову.
Складно сказати, куди вони поспішають. Здавалося б, у вас чудово виходить стагнація, ще два роки точно протягнете. Чи ні? Невже вони не ймуть віри власній соціології, не вірять у двократний відрив Вови від Порошенка? А чому так, хороша соціологія, переконлива.
(Наступний абзац хотіла почати зі слів «Зеленський так і не зрозумів…», але вчасно зупинила себе. Дійсно, це смішно.)
Люди, які стоять за Зеленським, так і не зрозуміли, що їм протистоїть не Порошенко. Їм протистоїть активна, динамічна, розумна група, яка на хвилиночку нараховує кілька мільйонів членів. Всередині цієї групи відбуваються різні процеси, утворюються ситуативні союзи, симпатії та антипатії. Вони між собою сваряться, миряться, обзиваються на фейсбуці й навіть малюють одне на одного карикатури.
До пори до часу.
Відмінною рисою цієї групи є те, що вони мають власне бачення України. І ця Україна належить до Європи, є цивілізованою та демократичною країною, у якій вони працюють, вчать своїх дітей, мотлошать ворогів та зустрічають старість. Це так у загальних рисах.
Відмінність нашої опозиції від запоребрика полягає у тому, що наші мають ідею у голові, а значить є ідейними. А ідейні маси обезголовити неможливо, політика висмикування лідерів дає прямо протилежний результат.
Ви арештовуєте одних з надією, що другі присядуть під лавкою, а на виході отримуєте і тих, і цих, і ще оцих у себе вдома, у дуже роздратованому настрої. Хто не вірить - запитайте у пеньків Януковича.
Дивовижно, чому Вову і ко не вчить історія. Чи вони уроки прогуляли, чи в принципі не здатні робити висновки. Ну підніміть статистику останніх років, подивіться: репресійний тиск на Порошенка щоразу піднімає йому рейтинг.
Я була впевнена, що вони зробили висновки з минулого року і залишать ПП у спокої, сподіваючись, що його медійний капітал розтане сам собою. Але ж ні, слуг хтось кусає під хвостом, і вони галопом пропихають закон «про олігархів», з криками і стріляниною по мішенях. Навіщо, питається?
Ну спробуйте викинути Пороха з політики.
Давайте, забороніть «Європейську солідарність» чи не допустіть ПП до виборів.
Миттєво, вже наступного дня ви отримаєте не розрізнені фракції та течії, а монолітний кулак «порохоботів» та співчуваючих.
Дуже злий кулак, учасники якого вже не загадають, хто там проти кого написав чи хто кого забанив.
Одним порухом руки ви все кристалізуєте країну, замалюєте напівтони. Поділите виборців на тих, хто за диктатуру, і тих, хто проти. І проведете чіткий знак рівності між Порошенком і свободою.
У принципі, я тільки за. Якщо Вова хоче виконати всю роботу за нас, то хто ми такі, щоб йому заважати?
Тамара Горіха Зерня
Навмисне вписали туди помилки, щоб себе захистити.