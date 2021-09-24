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Новини
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"Слуга народу" думає, що робити з ухваленим законом про олігархів, після виявлення в ньому помилок, - Гетманцев

Фракція "Слуга народу" проводить консультації, що робити з ухваленим вчора законом про олігархів.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, розповів в інтерв'ю журналістам у кулуарах Верховної Ради нардеп "Слуги народу", глава фінансового комітету Данило Гетманцев.

"Або ми віддамо його (закон про олігархів. - Ред.) на підпис президенту в нинішньому вигляді, а потім внесемо зміни, або все ж скористаємося ст. 131 Регламенту", - підкреслив він і додав, що сьогодні фракція "СН" визначиться в цьому питанні.

На думку нардепа, всі бачили, що опозиція вчора зробила все можливе, щоб була допущена помилка під час прийняття закону.

"Безумовно, ми не знімаємо з себе провини. Я зізнався, що сам винен, що така помилка була. Я з себе таку політичну відповідальність не знімаю, як і зі своїх колег. Але я звертаю вашу увагу, що опозиція зробила все можливе, щоб таких помилок було якомога більше", - пояснив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закон про олігархів будуть переголосовувати, в ньому є юридичні помилки, - нардеп "Голосу" Железняк. ДОКУМЕНТ

Коментуючи заяву спікера ВР Дмитра Разумкова, який подякував колегам за прийняття його правки до законопроєкту, політик заявив: "Я думаю, що у спікера завжди було класне почуття гумору". Відповідаючи на уточнювальне запитання журналістів, чи вважає він коментар Разумкова жартом, Гетманцев сказав: "Я думаю це такий вишуканий тролінг".

Раніше Разумков подякував Раді за підтримку його правки до закону про олігархів: "Тепер НАЗК за зверненням спеціальної комісії буде вносити особу в реєстр олігархів!". Однак з'ясувалося, що закон про олігархів будуть переголосовувати, бо під час його ухвалення врахували три правки (396,398,406), в тому числі і цю правку Разумкова, які суперечать одна одній.

Як повідомлялося, 23 вересня Рада ухвалила закон про олігархів.

Напередодні Рада ухвалила закон про олігархів. Напередодні "Слуга народу" вирішила розглядати законопроєкт про олігархів "швидким шляхом" і відмовилася розглядати подані до законопроєкту правки: "Як то кажуть, терпець увірвався". У відповідь, опозиція заявила про порушення Регламенту ВР, заблокувала трибуну ВР і зажадала усунути Стефанчука від ведення засідання парламенту. У підсумку, Рада відмовилася відсторонити Стефанчука від ведення засідання парламенту і продовжила постатейне голосування за законопроєкт про деолігархізацію під крики опозиціонерів: "Геть диктатуру!", "Диктатура!", "Лукашенко!".

Автор: 

ВР (14943) олігарх (930) Гетманцев Данило (873)


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Топ коментарі
+60
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24.09.2021 11:41
+52
Это ж их кредо. Сначала делать, а потом думать.
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24.09.2021 11:35
+51
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24.09.2021 11:38
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Зебилы наголосили такое, что сами не знают, что с этой фигней делать. Срочно всех в Трускавец, лечить мозги.
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24.09.2021 13:25 Відповісти
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24.09.2021 13:26 Відповісти
*Слуги* думают что теперь делать с ошибками когда уже закон принят! В школе надо было учится второгодники хреновы, заочники-вечерники расплодившихся академий и университетов, вчерашних техникумов что!
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24.09.2021 13:52 Відповісти
Вот за что я больше всего не могу терпеть эпоху ГринПоца, так это за ее унылое однообразие...

Раньше ж мы как жили? Весело!

- Порошенко напился.

- Порошенко сбил шапку с девочки.

- Порошенко выжрал борщ у семьи военного.

- Порошенко убил своего брата. И съел!

- Порошенко сбежал.

- Порошенко еще не сбежал, но все равно подозрительно.

А теперь, что?

Каждый день одно и то же:

- Зеленский обосрался.

- Зеленский обосрался.

- Зеленский обосрался.

- Зеленский обосрался. --- (c)
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24.09.2021 14:19 Відповісти
Я бы написал "Зеленский обосрался. И как всегда из-за Порошенко"...
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24.09.2021 16:59 Відповісти
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24.09.2021 15:21 Відповісти
Взрослый ответственный человек, если виноват подает в отставку и уходит с должности. Мелочная душонка (тушенка?), интриган и подлец Гетманцев уходить и не собирается, даже если из-за его "реформ" будут гибнуть люди.
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24.09.2021 16:37 Відповісти
Вся их партия одна сплошная ошибка.
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24.09.2021 17:15 Відповісти
ну як же так, сама Агрохімія проповідувала, що "караул устал", а тут такі ляпи. До комори пустили якесь НЗК, шось там прогаласували, ще і уже думають, а що далі. Одним словом не писали, не читали і не відали грішні душі, що з того вийшло. Товстий гарбуз не відає як запустити "техніко-юридичні правки" ну просто як колгоспні юристи за звітних зборах мали на увазі одне а в пилу боротьби постановили рахувати центнери аж по сто кг.Перестаньте самі себе гвалтувати
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24.09.2021 17:38 Відповісти
​А якщо у олігарха науково-популярний телеканал, про пандочок і лисичок, його також "к нахтю"? Зелений закон про це мовчить?
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24.09.2021 17:54 Відповісти
це ви про той науково-популярний де "Ліса-Аліса" веде "право на вдаву"?
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24.09.2021 18:47 Відповісти
"право до вдаву"..
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24.09.2021 18:48 Відповісти
Цей Гетьманцев, судячи з фото, чи днями та ночами напрацьовує нормативну базу на благо держбюджету, чи просто з бодуна...
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24.09.2021 18:43 Відповісти
Дебил.
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24.09.2021 18:52 Відповісти
Не думать а пригать надо
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24.09.2021 20:59 Відповісти
... опять наступили на какшку? То вагнерцы, Чаус, то шоферюги... и вот нате "неграмашно" прописали "своимвсёврагамзакон"
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24.09.2021 21:29 Відповісти
Как там у классика - За ошибки нужно платить кровью. Сестра, сделай музыку погромче.
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24.09.2021 22:49 Відповісти
Какая отвратительная рожа (с)

Зеленые сопли -СН, нужно гнать за поребрик, пока они нас всех не загнали в Диктатуру!
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24.09.2021 23:17 Відповісти
"СН" выгнать из ВР! Всех без разбору! И опять провести выборы! Это ж надо так обосраться! Пополучали деньги в конвертиках и приняли закон не читая. Зелёные бабуины!
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24.09.2021 23:24 Відповісти
Ну да ! Стиль дуркецал! Сначала всраться, а потом думать, шоб не пахло...
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24.09.2021 23:32 Відповісти
Так їм же говорили- від вас несе лайном, ви серете у штані. Вони ж горлопанили, що нє, ви все брешете, аж поки те лайно зі штани на білий світ не випало.
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25.09.2021 08:38 Відповісти

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3680790.html ЗЕлений дебіл не здатен робити висновки. І це є добре)

Зеленський пішов на загострення, і це добре.
Той випадок, коли краще жахливий кінець, ніж жах без кінця. Та сама дорога, якою ми вже раз пройшлися, долаючи пеньки Януковича. Тепер от знову.
Складно сказати, куди вони поспішають. Здавалося б, у вас чудово виходить стагнація, ще два роки точно протягнете. Чи ні? Невже вони не ймуть віри власній соціології, не вірять у двократний відрив Вови від Порошенка? А чому так, хороша соціологія, переконлива.
(Наступний абзац хотіла почати зі слів «Зеленський так і не зрозумів…», але вчасно зупинила себе. Дійсно, це смішно.)
Люди, які стоять за Зеленським, так і не зрозуміли, що їм протистоїть не Порошенко. Їм протистоїть активна, динамічна, розумна група, яка на хвилиночку нараховує кілька мільйонів членів. Всередині цієї групи відбуваються різні процеси, утворюються ситуативні союзи, симпатії та антипатії. Вони між собою сваряться, миряться, обзиваються на фейсбуці й навіть малюють одне на одного карикатури.
До пори до часу.
Відмінною рисою цієї групи є те, що вони мають власне бачення України. І ця Україна належить до Європи, є цивілізованою та демократичною країною, у якій вони працюють, вчать своїх дітей, мотлошать ворогів та зустрічають старість. Це так у загальних рисах.
Відмінність нашої опозиції від запоребрика полягає у тому, що наші мають ідею у голові, а значить є ідейними. А ідейні маси обезголовити неможливо, політика висмикування лідерів дає прямо протилежний результат.
Ви арештовуєте одних з надією, що другі присядуть під лавкою, а на виході отримуєте і тих, і цих, і ще оцих у себе вдома, у дуже роздратованому настрої. Хто не вірить - запитайте у пеньків Януковича.
Дивовижно, чому Вову і ко не вчить історія. Чи вони уроки прогуляли, чи в принципі не здатні робити висновки. Ну підніміть статистику останніх років, подивіться: репресійний тиск на Порошенка щоразу піднімає йому рейтинг.
Я була впевнена, що вони зробили висновки з минулого року і залишать ПП у спокої, сподіваючись, що його медійний капітал розтане сам собою. Але ж ні, слуг хтось кусає під хвостом, і вони галопом пропихають закон «про олігархів», з криками і стріляниною по мішенях. Навіщо, питається?
Ну спробуйте викинути Пороха з політики.
Давайте, забороніть «Європейську солідарність» чи не допустіть ПП до виборів.
Миттєво, вже наступного дня ви отримаєте не розрізнені фракції та течії, а монолітний кулак «порохоботів» та співчуваючих.
Дуже злий кулак, учасники якого вже не загадають, хто там проти кого написав чи хто кого забанив.
Одним порухом руки ви все кристалізуєте країну, замалюєте напівтони. Поділите виборців на тих, хто за диктатуру, і тих, хто проти. І проведете чіткий знак рівності між Порошенком і свободою.
У принципі, я тільки за. Якщо Вова хоче виконати всю роботу за нас, то хто ми такі, щоб йому заважати?
Тамара Горіха Зерня
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24.09.2021 23:59 Відповісти
Головна помилка це ви, дуріщи.
Навмисне вписали туди помилки, щоб себе захистити.
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25.09.2021 08:36 Відповісти
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