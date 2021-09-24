"Слуга народу" думає, що робити з ухваленим законом про олігархів, після виявлення в ньому помилок, - Гетманцев

Фракція "Слуга народу" проводить консультації, що робити з ухваленим вчора законом про олігархів.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, розповів в інтерв'ю журналістам у кулуарах Верховної Ради нардеп "Слуги народу", глава фінансового комітету Данило Гетманцев.

"Або ми віддамо його (закон про олігархів. - Ред.) на підпис президенту в нинішньому вигляді, а потім внесемо зміни, або все ж скористаємося ст. 131 Регламенту", - підкреслив він і додав, що сьогодні фракція "СН" визначиться в цьому питанні.

На думку нардепа, всі бачили, що опозиція вчора зробила все можливе, щоб була допущена помилка під час прийняття закону.

"Безумовно, ми не знімаємо з себе провини. Я зізнався, що сам винен, що така помилка була. Я з себе таку політичну відповідальність не знімаю, як і зі своїх колег. Але я звертаю вашу увагу, що опозиція зробила все можливе, щоб таких помилок було якомога більше", - пояснив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закон про олігархів будуть переголосовувати, в ньому є юридичні помилки, - нардеп "Голосу" Железняк. ДОКУМЕНТ

Коментуючи заяву спікера ВР Дмитра Разумкова, який подякував колегам за прийняття його правки до законопроєкту, політик заявив: "Я думаю, що у спікера завжди було класне почуття гумору". Відповідаючи на уточнювальне запитання журналістів, чи вважає він коментар Разумкова жартом, Гетманцев сказав: "Я думаю це такий вишуканий тролінг".

Раніше Разумков подякував Раді за підтримку його правки до закону про олігархів: "Тепер НАЗК за зверненням спеціальної комісії буде вносити особу в реєстр олігархів!". Однак з'ясувалося, що закон про олігархів будуть переголосовувати, бо під час його ухвалення врахували три правки (396,398,406), в тому числі і цю правку Разумкова, які суперечать одна одній.

Як повідомлялося, 23 вересня Рада ухвалила закон про олігархів.

Напередодні Рада ухвалила закон про олігархів. Напередодні "Слуга народу" вирішила розглядати законопроєкт про олігархів "швидким шляхом" і відмовилася розглядати подані до законопроєкту правки: "Як то кажуть, терпець увірвався". У відповідь, опозиція заявила про порушення Регламенту ВР, заблокувала трибуну ВР і зажадала усунути Стефанчука від ведення засідання парламенту. У підсумку, Рада відмовилася відсторонити Стефанчука від ведення засідання парламенту і продовжила постатейне голосування за законопроєкт про деолігархізацію під крики опозиціонерів: "Геть диктатуру!", "Диктатура!", "Лукашенко!".