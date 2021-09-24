Закон про олігархів суттєво віддаляє Україну від НАТО і ЄС, - ексглава МЗС Клімкін
Ухвалений Верховною Радою України закон "про олігархів" віддалить Київ від ЄС і НАТО.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав ексглава українського МЗС Павло Клімкін, передає Цензор.НЕТ.
"Прийняття сьогодні (23 вересня. - Ред.) "антиолігархічного" закону віддаляє нас від ЄС та НАТО. І досить суттєво. Я двома руками за обмеження впливу олігархів. Ми не перші, хто з ними бореться. Американці прийняли закон Шермана ще наприкінці 19 століття. І він був спрямований на усунення їхнього монопольного впливу. Таке рішення, звичайно, ніяк не могли прийматися без американської судової системи", - написав він.
Однак, за словами Клімкіна, прийнятий закон не запроваджує нічого з цивілізованого арсеналу обмеження впливу олігархів: ані покращення судової системи, боротьби з корупцією, ефективної роботи регуляторних органів (що передбачає чесні і прозорі конкурси до них, а також аудит їхньої діяльності), ані корпоративне управління і ще багато чого.
"Зверніть увагу, що саме цього хочуть від нас ЄС та НАТО. Подобається нам чи ні, але там сформувався чіткий консенсус, щоб без визначальних досягнень у цих сферах, ми вперед у нашій європейській та євроатлантичній інтеграції не просунемося. Тобто для зовнішньої політики і для наших європейських прагнень цей закон не працює. Для внутрішньої – можливо: у сенсі контролю над ЗМІ або "договорняків" з олігархами. І ця зворотна сторона закону скоро стане досить очевидною: як всередині, так і для наших західних партнерів", - вважає ексголова МЗС.
"Тобто сенс цього закону – поставити суттєву частину внутрішньої політики, так би мовити, на "ручник". І це теж віддалятиме нас від ЄС та НАТО, які хочуть в Україні системних змін. А "ручник" ще ніколи ефективно не спрацював. За виключенням одного дуже відомого прикладу: це путінська Росія. Там російський режим зробив олігархів своєю частиною. Всі вони ходять під команду, а про ЗМІ і говорити нема чого. Очевидно, що в Україні така модель не можлива і, сподіваюсь, для сьогоднішньої влади не бажана. А з нашими західними партнерами тепер з’явилася ще одна непроста тема для обговорення. Хоча вони, скоріше за все, нічого і не скажуть: просто посміхатимуться", - резюмував Клімкін.
Нагадаємо, 23 вересня Рада ухвалила закон про олігархів.
Напередодні "Слуга народу" вирішила розглядати законопроєкт про олігархів "швидким шляхом" і відмовилася розглядати подані до законопроєкту правки: "Як то кажуть, терпець увірвався". У відповідь, опозиція заявила про порушення Регламенту ВР, заблокувала трибуну ВР і зажадала усунути Стефанчука від ведення засідання парламенту. У підсумку, Рада відмовилася відсторонити Стефанчука від ведення засідання парламенту і продовжила постатейне голосування за законопроєкт про деолігархізацію під крики опозиціонерів: "Геть диктатуру!", "Диктатура!", "Лукашенко!".
Зі свого боку Зеленський подякував нардепам, які підтримали антиолігархічний закон №5599, а також запевнив, що олігархічної гілки влади в Україні більше не буде.
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И этот - мальдивец.
старик(с)...)))
P.S. Кто из них кто, я не в курсе.
Так що нарід в захваті.
2. Вся репрессивная система - в руках зебилья
3. Вся законодательная система - в руках зебилья
Ставьте крест на евроинтеграции. И готовьтесь к тому, что происходит в России. Вам нравится, зебилье, когда вас бьют, так вас таки будут бить.
Созданный "новый" имидж Зё с чутким содействием дерьИмака подразумевает именно эту цель
Ты мне объясни, почему британскому послу нравится закон, но не нравится ОПЗЖ и ПЕС? Кстати захарова тоже уже свое фи рыгнула - не нравится рашке этот закон.
А твое мнение? Вот смотри - рашке не нравится, опзж не нравится, британскому послу нравится...а тебе? В глаза смотреть!
Ты мне объясни, почему британскому послу нравится закон, но не нравится ОПЗЖ и ПЕС? Кстати захарова тоже уже свое фи рыгнула - не нравится рашке этот закон.
А твое мнение? Вот смотри - рашке не нравится, опзж не нравится, британскому послу нравится...а тебе? В глаза смотреть!
А за одно і їхніх підлабузників........ разом із виводками.
Судами, самое позднее, нужно было заняться еще вначале 1990-х. при президенте бывшем секретаре ЦК КПУ по идеологии Кравчуке, но тогда вначале правили бал совки-коммунисты, и подсознательные проститутки Кремля (группа 239), а потом, вплоть до бегства Януковича, власть контролировали представители 5-й колонны, империалистическая мразь из переселенцев в Украину, выродков-мутантов и дегенератов (был локальный эпизод надежд, которые обманул дегенерат Ющенко).
Но последние 7,5 лет лет при очень относительном отстранении дерьма от власти (суды так и не тронули и дальше не трогают, продолжается отвратительный спектакль), ничего не сделано, чтобы защитить Украину от основных угроз ее независимости, имеем все также коррумпированную власть (исполнительную, законодательную) в тесном взаимопонимании с продажной и антигосударственной мафиозно-судейской системой.
Це все, що треба знати, аби упевнитись у тому, що пан Клімкін дешевий балабол на підтанцьовці у Порошенка.