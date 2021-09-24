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Закон про олігархів суттєво віддаляє Україну від НАТО і ЄС, - ексглава МЗС Клімкін

Закон про олігархів суттєво віддаляє Україну від НАТО і ЄС, - ексглава МЗС Клімкін

Ухвалений Верховною Радою України закон "про олігархів" віддалить Київ від ЄС і НАТО.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав ексглава українського МЗС Павло Клімкін, передає Цензор.НЕТ.

"Прийняття сьогодні (23 вересня. - Ред.) "антиолігархічного" закону віддаляє нас від ЄС та НАТО. І досить суттєво. Я двома руками за обмеження впливу олігархів. Ми не перші, хто з ними бореться. Американці прийняли закон Шермана ще наприкінці 19 століття. І він був спрямований на усунення їхнього монопольного впливу. Таке рішення, звичайно, ніяк не могли прийматися без американської судової системи", - написав він.

Однак, за словами Клімкіна, прийнятий закон не запроваджує нічого з цивілізованого арсеналу обмеження впливу олігархів: ані покращення судової системи, боротьби з корупцією, ефективної роботи регуляторних органів (що передбачає чесні і прозорі конкурси до них, а також аудит їхньої діяльності), ані корпоративне управління і ще багато чого.

"Зверніть увагу, що саме цього хочуть від нас ЄС та НАТО. Подобається нам чи ні, але там сформувався чіткий консенсус, щоб без визначальних досягнень у цих сферах, ми вперед у нашій європейській та євроатлантичній інтеграції не просунемося. Тобто для зовнішньої політики і для наших європейських прагнень цей закон не працює. Для внутрішньої – можливо: у сенсі контролю над ЗМІ або "договорняків" з олігархами. І ця зворотна сторона закону скоро стане досить очевидною: як всередині, так і для наших західних партнерів", - вважає ексголова МЗС.

"Тобто сенс цього закону – поставити суттєву частину внутрішньої політики, так би мовити, на "ручник". І це теж віддалятиме нас від ЄС та НАТО, які хочуть в Україні системних змін. А "ручник" ще ніколи ефективно не спрацював. За виключенням одного дуже відомого прикладу: це путінська Росія. Там російський режим зробив олігархів своєю частиною. Всі вони ходять під команду, а про ЗМІ і говорити нема чого. Очевидно, що в Україні така модель не можлива і, сподіваюсь, для сьогоднішньої влади не бажана. А з нашими західними партнерами тепер з’явилася ще одна непроста тема для обговорення. Хоча вони, скоріше за все, нічого і не скажуть: просто посміхатимуться", - резюмував Клімкін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський за новим законом став олігархом, - ексміністр фінансів Уманський

Нагадаємо, 23 вересня Рада ухвалила закон про олігархів.

Напередодні "Слуга народу" вирішила розглядати законопроєкт про олігархів "швидким шляхом" і відмовилася розглядати подані до законопроєкту правки: "Як то кажуть, терпець увірвався". У відповідь, опозиція заявила про порушення Регламенту ВР, заблокувала трибуну ВР і зажадала усунути Стефанчука від ведення засідання парламенту. У підсумку, Рада відмовилася відсторонити Стефанчука від ведення засідання парламенту і продовжила постатейне голосування за законопроєкт про деолігархізацію під крики опозиціонерів: "Геть диктатуру!", "Диктатура!", "Лукашенко!".

Зі свого боку Зеленський подякував нардепам, які підтримали антиолігархічний закон №5599, а також запевнив, що олігархічної гілки влади в Україні більше не буде.

Закон про олігархів суттєво віддаляє Україну від НАТО і ЄС, - ексглава МЗС Клімкін 01

Автор: 

ВР (14943) закон (2825) олігарх (930) Клімкін Павло (1668)


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Топ коментарі
+12
1. Вся система судов - в руках зебилья
2. Вся репрессивная система - в руках зебилья
3. Вся законодательная система - в руках зебилья
Ставьте крест на евроинтеграции. И готовьтесь к тому, что происходит в России. Вам нравится, зебилье, когда вас бьют, так вас таки будут бить.
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24.09.2021 11:56
+11
Зате наближає до РФ та Китаю.
Так що нарід в захваті.
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24.09.2021 11:55
+6


Созданный "новый" имидж Зё с чутким содействием дерьИмака подразумевает именно эту цель
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24.09.2021 11:57
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Та нах воно впало то НАТО та ЄС? Позбавитись від крадіїв в країні,це най важлива річь.
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24.09.2021 11:54 Відповісти
Що, в Ізраїлі так туго з крадіями?
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24.09.2021 11:56 Відповісти
Клімкін це содержанка порошенка та агент путіна. Клімкін повністю провалив всю дипломатичну роботу на посту міністра.
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24.09.2021 12:05 Відповісти
Що ти верзеш, іпануте? Зранку ліки не встиг ще прийняти?
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24.09.2021 12:17 Відповісти
Добре що у нас є полковник Анатолій Гриценко, інакше Європа від на відвернулася б.
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24.09.2021 12:19 Відповісти
Та хоть с законом , хоть без приближения ещё очень долго не будет видно .
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24.09.2021 11:54 Відповісти
Или флаг не тот, или президент не настоящий.
И этот - мальдивец.

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24.09.2021 11:55 Відповісти
ааа))) а шо это за фото? кто этот могучий старик (с)...)))
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24.09.2021 12:01 Відповісти
Который из них?

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24.09.2021 12:04 Відповісти
не.... ну Председателя 76-й сессии Генассамблеи ООН Абдуллу Шахида... под соответственным флагом - узнает каждый ))))
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24.09.2021 12:13 Відповісти
Во время рабочего визита в США Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, министром иностранных дел Мальдивской Республики Абдуллой Шахидом.

P.S. Кто из них кто, я не в курсе.
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24.09.2021 12:06 Відповісти
Да то не обязательно. Главное шо встреча прошла
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24.09.2021 12:20 Відповісти
Зате наближає до РФ та Китаю.
Так що нарід в захваті.
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24.09.2021 11:55 Відповісти
Вот в том-то и дело, что американцы приняли свои законы ещё в 19 веке, а мы всё болтаем последние 30 лет, а наши олигархики всё цифры обновляют в рейтингах Форбс и депутатские группки формируют. Кстати и с олигархами нечего делать в цивилизованной Европе и эту проблему надо как-то решать, а не забалтывать
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24.09.2021 11:56 Відповісти
1. Вся система судов - в руках зебилья
2. Вся репрессивная система - в руках зебилья
3. Вся законодательная система - в руках зебилья
Ставьте крест на евроинтеграции. И готовьтесь к тому, что происходит в России. Вам нравится, зебилье, когда вас бьют, так вас таки будут бить.
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24.09.2021 11:56 Відповісти


Созданный "новый" имидж Зё с чутким содействием дерьИмака подразумевает именно эту цель
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24.09.2021 11:57 Відповісти
дерьмаИка - так, наверное, лучше
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24.09.2021 12:01 Відповісти
та нормально было и в первый раз ))) (от перемены места И значение не поменялось))))
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24.09.2021 12:02 Відповісти
Задание партии ***** выполнено!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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24.09.2021 12:04 Відповісти
А Посол Великобритании Мелинда Симмонс не согласна с Климкиным. Шо ж такое! Может Климкин не понимает что для Украины хорошо, а что плохо? Нахрен нам тогда такие русские Климкины. Климкин это же такая украинская фамилия...бггг ФСБ одобряет
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24.09.2021 12:44 Відповісти
Вот как раз симмонс и не понимает что происходит, западники как и прежде витают в облаках и водить их за нос ничего не стоит!!! ***** это доказал и вот по этому пути идет его верный ученик бубочка!!
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24.09.2021 12:55 Відповісти
Да, да, бриты не понимают, а Климкин понимает LOL!
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24.09.2021 12:56 Відповісти
Кому это вам? Потрудитесь обьяснить. А ничего, что против фашистов на долбаце воюют именно люди с русскими фамилиями
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24.09.2021 13:38 Відповісти
И что? Если они украинцы, как политическая нация, то какие могут быть претензии, да хоть марсиане!

Ты мне объясни, почему британскому послу нравится закон, но не нравится ОПЗЖ и ПЕС? Кстати захарова тоже уже свое фи рыгнула - не нравится рашке этот закон.

А твое мнение? Вот смотри - рашке не нравится, опзж не нравится, британскому послу нравится...а тебе? В глаза смотреть!
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24.09.2021 14:11 Відповісти
А Собкофф - это чисто украинская фамилия . Климкин - профессионал, не то, что подмахивающий зеленскому и ермаку кулеба.
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24.09.2021 14:13 Відповісти
У меня фб десять фамилий и все разные, а настоящая - украинская.

Ты мне объясни, почему британскому послу нравится закон, но не нравится ОПЗЖ и ПЕС? Кстати захарова тоже уже свое фи рыгнула - не нравится рашке этот закон.

А твое мнение? Вот смотри - рашке не нравится, опзж не нравится, британскому послу нравится...а тебе? В глаза смотреть!
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24.09.2021 14:43 Відповісти
В глаза смотреть? Пнх на все твои фамилии!
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24.09.2021 16:21 Відповісти
Самое смешное, что согласно нового закона, зеленский должен быть отнесен к олигархам. Ведь у него миллиарды денег, которые он украл у народа, неограниченное влияние над сми...
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24.09.2021 12:04 Відповісти
Фактически этот закон - государственный переворот : смена государственного строя с демократии на диктатуру.
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24.09.2021 12:12 Відповісти
А олігархи, які нажились і нині наживаються на простих українцях, це - "демократія"?
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24.09.2021 12:24 Відповісти
А згідно цього закону вони приаинять наживаться? Яким чином?
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24.09.2021 13:37 Відповісти
Звичайно що ні. Але це перший крок до того щоб всю цю нечисть почати ставити на місце. Відкрийте у Форбс 100 найбагатших українців і стане все зрозуміло. Якщо з цих негідників "видушити" по 75% від украденого ними, то вистачить розрахуватись з МВФ і непогано наповнити бюджет.
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24.09.2021 14:53 Відповісти
Видушити? Плавали, знаємо. Зазвичай після "видушити", такі як ти пухнуть з голоду, та їдять своїх родичів. Потрібно запасатися набоями, відстрілювати "видушувачів".
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24.09.2021 15:07 Відповісти
Але нині люди пухнуть з голоду через оцю ганебну сотню з Форбс. І не за горами ті часи коли на цих виродків почнеться відстріл.

А за одно і їхніх підлабузників........ разом із виводками.
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24.09.2021 15:12 Відповісти
Пухнуть з голоду? Де і хто? Розраховуєш побігати в шкірянці і з маузером? Тоді порада, не бігай, подохнеш втомленим.
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24.09.2021 15:17 Відповісти
Ми нині живемо в 21 столітті і є речі більш ефективні, аніж шкірянка з маузером...
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24.09.2021 15:25 Відповісти
Серйозно? Приклади наведеш?
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24.09.2021 15:30 Відповісти
Перший крок, який ні до чого означає, що й весь шлях ні до чого... Добрі справи не роблять по злодійски... Чом не дали фахівцям Венеціаньскої комисії дати висновки? Чом не дали іньшим фракціям внести зміни ...усе це є шахраство , нешановний зелетролю
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24.09.2021 23:29 Відповісти
для этого и принимали
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24.09.2021 12:14 Відповісти
Посол Великобритании Мелинда Симмонс не согласна с Климкиным. Может надо Климкина убрать подальше?
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24.09.2021 12:46 Відповісти
А может ***** твоего на берёзку вздернуть?
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24.09.2021 13:39 Відповісти
Климкин неправ - ничего этот закон не отдаляет. Украине и так ни НАТО, ни ЕС не светят. Вам членства уже даже и не обещают, а, ведь, на обещания западники всегда щедры. Никто из-за Украины воевать с Россией не хочет. В этом основная загвоздка.
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24.09.2021 12:20 Відповісти
Недалеке майбутнє зебілів

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24.09.2021 12:21 Відповісти
От чугункін і ввернуло.
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24.09.2021 12:22 Відповісти
Климкин, может, и не великий дипломат, в конце концов, он физик-ядерщик по образованию, но по сравнению с Кулебой Климкин - Талейран. К тому же Климкина курировал Порошенко, обладающий серьезным дипломатическим опытом.
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24.09.2021 12:51 Відповісти
Да-да, нужен такой-же но с перламутровыми пуговицами ....
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24.09.2021 12:28 Відповісти
Несомненно отдаляет.
Судами, самое позднее, нужно было заняться еще вначале 1990-х. при президенте бывшем секретаре ЦК КПУ по идеологии Кравчуке, но тогда вначале правили бал совки-коммунисты, и подсознательные проститутки Кремля (группа 239), а потом, вплоть до бегства Януковича, власть контролировали представители 5-й колонны, империалистическая мразь из переселенцев в Украину, выродков-мутантов и дегенератов (был локальный эпизод надежд, которые обманул дегенерат Ющенко).
Но последние 7,5 лет лет при очень относительном отстранении дерьма от власти (суды так и не тронули и дальше не трогают, продолжается отвратительный спектакль), ничего не сделано, чтобы защитить Украину от основных угроз ее независимости, имеем все также коррумпированную власть (исполнительную, законодательную) в тесном взаимопонимании с продажной и антигосударственной мафиозно-судейской системой.
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24.09.2021 12:51 Відповісти
Министерство юстиции США приняло решение о принудительной реализации имущества со 100% долевым участием Игоря Коломойского на территории США, для обеспечения гражданских исковых заявлений поданных на момент 01.09.2021 г. от структур и лиц резидентов США.
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24.09.2021 12:57 Відповісти
Ну, это одно здание продали для уплаты налогов. Беня купил его за 35 лямов, а продали за 17. Вот незадача...
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24.09.2021 13:04 Відповісти
Європейська комісія вітає ухвалення Верховною Радою України у другому читанні закону про олігархів. Джерело:

Це все, що треба знати, аби упевнитись у тому, що пан Клімкін дешевий балабол на підтанцьовці у Порошенка.
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24.09.2021 14:16 Відповісти
Но при этом Еврокомиссия его поддерживает.
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24.09.2021 14:29 Відповісти
порохоботы! скажите уж клизмину, что ЕС приветствует этот закон, пусть поплачет в шарфик))))))))))))))
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24.09.2021 16:35 Відповісти
 
 