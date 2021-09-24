Розгляд всіх поправок до податкового законопроєкту №5600 може зайняти рік, - "слуга народу" Гетманцев
Нардеп "Слуги народу" Данило Гетманцев вважає, що розгляд у залі всіх поправок до податкового законопроєкту 5600 може зайняти рік.
Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав у коментарі журналістам у парламенті.
"На мій законопроєкт 5600 подано 11 500 поправок. Ви пропонуєте нам зайти в зал і рік розглядати податковий закон, більше нічого не розглядаючи?! Ми можемо так робити. Але навіщо ми тоді потрібні людям?!" - підкреслив нардеп.
За словами "слуги народу", під час розгляду законопроєктів з великою кількістю поправок впроваджують процедури, які відповідають регламенту.
"Вони дозволяють нам уникнути зловживань опозицією своїми правами в процесі розгляду законопроєктів", - зазначив Гетманцев і додав: "Агресивна меншість нав'язує свою волю більшості. Це ж не демократія!".
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Вы и так людям не нужны. Но выглядящий пьющим дядя этого не понимает, или лицемерно врет, что крайне типично для т.н. "слуг"
На это нашел время, а на поправки времени нет!?
Сиди и слушай поправки, а не бегай по нотариусам прятать взятки !!!