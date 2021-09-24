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Розгляд всіх поправок до податкового законопроєкту №5600 може зайняти рік, - "слуга народу" Гетманцев

Розгляд всіх поправок до податкового законопроєкту №5600 може зайняти рік, -

Нардеп "Слуги народу" Данило Гетманцев вважає, що розгляд у залі всіх поправок до податкового законопроєкту 5600 може зайняти рік.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав у коментарі журналістам у парламенті.

"На мій законопроєкт 5600 подано 11 500 поправок. Ви пропонуєте нам зайти в зал і рік розглядати податковий закон, більше нічого не розглядаючи?! Ми можемо так робити. Але навіщо ми тоді потрібні людям?!" - підкреслив нардеп.

За словами "слуги народу", під час розгляду законопроєктів з великою кількістю поправок впроваджують процедури, які відповідають регламенту.

"Вони дозволяють нам уникнути зловживань опозицією своїми правами в процесі розгляду законопроєктів", - зазначив Гетманцев і додав: "Агресивна меншість нав'язує свою волю більшості. Це ж не демократія!".

Також читайте: "Слуга народу" зібрала підписи для застосування спецпроцедури до податкового законопроєкту №5600: її брали для "антиколомойського закону", - Арахамія

Автор: 

ВР (14943) податки (3812) поправки (82) Гетманцев Данило (873)


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Ну ви прийняли закон 5599. А тепер як мавпа не знаєте куди ці "55"-"99" окуляри натягнути... тепер хоч ********* ,хоч облизуйте...
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24.09.2021 12:05 Відповісти
"К моему законопроекту 5600 подано 11 500 поправок. Вы предлагаете нам зайти в зал и год рассматривать налоговый закон, больше ничего не рассматривая?! Мы можем так делать. Но зачем мы тогда нужны людям?!" - подчеркнул нардеп. Источник:

Вы и так людям не нужны. Но выглядящий пьющим дядя этого не понимает, или лицемерно врет, что крайне типично для т.н. "слуг"
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24.09.2021 12:10 Відповісти
думаю пока начнете рассматривать будет в 10 раз больше поправок... и да Геитманцев-- стрелок то не найден..... а вдруг ты следующий...попугать тебя чтобы ты по рота своим лайном захлебнувся..ублюдок....
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24.09.2021 12:20 Відповісти
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24.09.2021 12:34 Відповісти
Пусть этот шкуродёр расскажет сколько он объектов недвижимости и бабла переписал на маму!?
На это нашел время, а на поправки времени нет!?
Сиди и слушай поправки, а не бегай по нотариусам прятать взятки !!!
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24.09.2021 12:53 Відповісти
 
 