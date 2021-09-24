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Гнилий корумпований держапарат - головна "фішка" України у світі. Поки не пізно, пане президенте, займіться ним! - Себастьянович

Гнилий корумпований держапарат - головна

У жодній країні, ніколи шлях затягування гайок і поясів для бізнесу і громадян не приводив до процвітання, а тільки до злиднів і ще більшої корупції. Затягувати гайки і паски потрібно самому держапарату.

Про це підприємець, громадський діяч Павло Себастьянович пише на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Що мене дивувало в Порошенку, а тепер - в Зеленському, то це повна відсутність амбіцій прославитися на весь світ. Побудувати успішний бізнес - це круто, це амбіція, тому в світі дуже багато єдинорогів. Але коли у тебе з'являється можливість зробити успішну країну - це зовсім інша справа. Країн всього 200. І у багатьох країн є свій імідж, який ти ні з чим не сплутаєш. Є Франція і є Сомалі.

З чим асоціюється слово Україна сьогодні в світі? Зі словом корупція. Не тому, що це перебільшення або злі язики, або російська пропаганда. А тому що ми самі це бачимо щодня. І хто є коренем, причиною цієї корупції? В першу чергу - правоохоронна система, що не здійснює правосуддя.

Суддя-мультимільйонер, прокурор-мультимільйонер, яких кришують НАБУ, САП і НАЗК - це просто наші будні. У нас навіть генерали армії судяться один з одним, а СБУшники замовляють один одного. Держапарат прогнив наскрізь - це і є корупція. Це і є головна "фішка" Україна - гнилий корумпований злодійкуватий брехливий держапарат", - пише Себастьянович.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Високопоставлена ​​корупція залишається ключовою проблемою України, - звіт ЕСА

Він дивується, чому Порошенко, Зеленський, отримавши всю повноту влади в свої руки, не прагнуть вивести Україну на інший рівень, створити новий імідж, створити інший рівень життя для громадян, створити інші умови існування ...

"Ні. Вони обидва відразу після вступу на посаду прагнуть стати одним з олігархів. Стати сильніше за олігархів. Стати багатшим за олігархів. Стати більш впливовим олігархом. Відразу починають займатися міжвидовою боротьбою.

Ну ладно Порошенко - він і є олігарх. Але тобі, пане діючий президенте, це навіщо? Канеш в Лету, як Порошенко, як Ющенко, як Янукович, як всі, хто прагнув до бабок. А ось визнання людей - це ж зовсім інший рівень. Визнання своїх громадян. Визнання в колі світових лідерів. Коли твій приклад буде розглядатися в підручниках, як сьогодні це відбувається з Естонією, Грузією, Туреччиною, Сінгапуром, Південною Кореєю, Китаєм - країнами, які стали успішними за життя одного покоління.

Поки не пізно, пане президенте, займіться держапаратом! Той шлях судової реформи, за яким вас ведуть її автори - тупиковий. Сім років тупцювання на одному місці. Судова система прогнила, розпуск суддівського корпусу просто неминучий. Вовків потрібно розігнати і будувати новий суд. Людський.

Той шлях економічних реформ, яким вас веде один пан депутат, такий же тупиковий, як і судова реформа. У жодній країні, ніколи шлях затягування гайок і поясів для бізнесу і громадян не приводив до процвітання, а тільки до злиднів і ще більшої корупції. Затягувати гайки і пояси потрібно самому держапарату. Зверніться до бізнес-спільноти, до експертної спільноти, до розробників НнВК, там давно розроблені необхідні економічні реформи. Але можна продовжувати змагатися з олігархами і боротися з ними за місце під сонцем. Це ваш вибір, пане Зеленський", - резюмував Себастьянович.

Автор: 

Зеленський Володимир (23715) корупція (4678)


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Топ коментарі
+26
Це коли у Порошенка була "вся повнота влади", така, як запз, у Зєлєнского? А ще автору для ілюстрації варто було б навести статки Порошенка до президентства і після і статки Зєлєнского до президентства і тепер. Що? Нема? Чому? Бо автор тут бреше? Негарно! А чому автор, порівнюючи Зєлєнского з Порошенком не приводить суми затрачених власних коштів цих двох "зовсім одинакових" антагоністів, затрачені на оборону і спонсорські пожертви? Кли починаю читати авторів і одразу бачу такі речі, то такий автор втрачає мою повагу і перестав для мене бути незаангажованим. Журналіст повинен бути чесним. І виставляючи негативні сторони, потрібно виставити і позитивні сторони людини, навіть якщо вона тобі неприємна. Приховування правди, чи напівправда - це маніпуляція, а отже - майже брехня.
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24.09.2021 12:17
+20
Судя по посту этот активист так ничего и не понял. Не может кукла олигархов, которую они посадили в кресло путем оболванивания совкового люмпена, и бороться со своими "папами". Никогда по определению.
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24.09.2021 12:11
+17
Какой-то дурачек этот севастьянович. Под красивыми текстом для люмпена спрятана откровенная ложь лишь бы не писать плохо про клоуна
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24.09.2021 12:14
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24.09.2021 12:06 Відповісти
Как бы там небыло, а за 30 лет, это впервые когда гнидам алергахическтм начали указывать ихнее место !
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24.09.2021 12:21 Відповісти
Да они смеются над нами, ведь этот фейковый закон о олигархах они и продавили через своих лоббистов, уже и западники поняли в чем дело!
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24.09.2021 12:26 Відповісти
Себастьянович абсолютно не розуміє що неможливо побороти корупцію силами правоохоронців-жебраків. Це замкнуте коло. Поліціянт слідчий з зарплатою 10 тис. грн ніколи не посадить мільярдера в тюрму, просто тому що мільярдер купить поліціянта і все керівництво поліції з потрохами і буде сміятись в обличчя народу України. Можна замінити поліціянтів на інших але відбудеться рівно те саме - всіх куплять! Потрібно ліквідовувати чиновника як бідного держслужбовця який завжди буде хотіти вкрасти! Зробити чиновників багатими за рахунок держави ми не можемо, а поки чиновник бідний він краде, отож потрібно замінити всіх чиновників на приватних підприємців! Потрібно створити такий вид підприємницької діяльності для ФОПів як менеджмент та державне управління і замість чиновників наймати ФОПів на роботу з адміністрування району чи області. ФОП буде отримувати сертифікацію та ліцензуватись і приймати участь в конкурсі на посаду голови району чи області і буде давати свій розрахунок - який бюджет йому потрібен для виконання всіх функції РДА чи ОДА, хто запросить менше грошей і надасть кращий план розвитку території, той і отримає посаду і бюджет на рік. За цей бюджет ФОП буде сам наймати працівників скільки вважає за потрібне і сам буде розпоряджатись майном РДА чи ОДА. ФОП зможе надавати платні послуги населенню та бізнесу на абсолютно законних підставах і буде сплачувати з цього податки! Корупцію, в тій частині де вона корисна для держави та бізнесу, потрібно легалізувати та перевести на цивілізовані договірні відносини між замовником та виконавцем!
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24.09.2021 12:37 Відповісти
А можно конкретнее - какое место им показывают? На приактике.
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24.09.2021 13:44 Відповісти
А що ви кричите? Спробуйте протистояти хоч одному колективу, який керується з одного місця за принципом ботоферм.
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24.09.2021 12:27 Відповісти
Ну даёте! Так Зё сам все и организовал!
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24.09.2021 12:06 Відповісти
Плюсую, четко сформулировано
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24.09.2021 12:11 Відповісти
Это набор красивых общеизвестных фраз. Странно требовать от деревянного столба почему он ведет себя как деревянный столб. Правда? Вместо красивых фраз и вопросов нужно предлагать конкретный поэтапный путь решения.
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24.09.2021 12:22 Відповісти
Правильно и четко сформулировать тоже немаловажно, для тупых лучше доходит.
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24.09.2021 12:37 Відповісти
ВАЗеленський теж, перед виборами, гарно формулював з папірця обісцянки читав . А тепер "мудрий" нарід не може зрозуміти, "хто ж кого разом зробив ?"
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24.09.2021 13:28 Відповісти
Перед любыми выборами все кандидаты всегда так говорят, только дураки всерьез это слушают и верят. А это человек в фейсбуке пишет, у кого есть мозги прочитав о чем-то задумаются (если они конечно не платные фанаты)
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24.09.2021 13:46 Відповісти
Вибачте, та мізків я там не бачу. Загравання з ВАЗеленським, бачу.
"Всі пАпередніки погані, а у ВАЗеленського- є шанс"
Якщо до пана Себаст'яновича, за два з половиною роки не дійшло, що гіршого за ВАЗеленсього президента Україна не мала, то про які мізки ви говорите?
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24.09.2021 14:39 Відповісти
Простой вопрос - зачем этому Себастьяновичу с кем-то заигрывать, он обычный відписувач, так же как например и я. Наоборот, он их всех бывших (и будущих) ставит в один ряд, рвущихся к власти чтобы набивать карманы. А вот вы и ваши соратники упорно отмазываете Порошенко от любых, даже косвенных замазок на любых сайтах.
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24.09.2021 15:17 Відповісти
Вот только странно. Когда предыдущие типа "набивали карманы" -- экономика росла, бюджет наполнялся все сильнее, страна уменьшала долги, зарплаты росли быстрее инфляции, армия строилась и усиленно перевооружалась, новые предприятия строились и т.д. И куда все исчезло после выбора мудрого нарида? Как корова языком.
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24.09.2021 15:25 Відповісти
Потрібно бути сміливою людиною, щоб визнати власну помилку. Себаст'янович відмазує, як мінімум, себе. Бо він агітував і голосував за те, що наобирали. Він не пропонує нової кандидатури. Людини, яка зможе взити на себе відповідальність за треш, влаштований його обранцем, а продовжує ставити на ВАЗеленськького, який узурпував владу, і особисто несе відповідальність за цей треш.
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24.09.2021 15:25 Відповісти
Я не знаю кто-такой Себаст'янович и за кого он агитировал. Я прочитал то что написано и полностью с этим согласен, а именно, что все кто у нас лезут во власть (и бывшие и нынешние) лезут ради одного - набивать свои карманы, невзирая на их фамилии. Но вы упорно выгораживаете именно Порошенко. Странно
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24.09.2021 15:36 Відповісти
В моїх дописах жодного разу не згадується Порошенко.
А пишу я про те, що цей пан, як мінімум, популіст. Який за все хороше, проти всього поганого.
При тому ще й відмазує ВАЗеленського, який узурпував владу, оточивши себе корупціонерами - колаборантами. То це вже не просто популізм, а робота на певну особу.
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24.09.2021 15:54 Відповісти
"Что меня удивляло в Порошенко, а теперь - в Зеленском, так это полное отсутствие амбиций прославиться на весь мир. Построить успешный бизнес - это круто, это амбиция, поэтому в мире очень много единорогов. Но когда у тебя появляется возможность сделать успешной страну - это совсем другое дело... " - ну и где отмазка? Даже наоборот, он его под"бывает "...ну ладно Порошенко - он и есть олигарх. Но тебе, пан действующий президент, это зачем?"
Не являясь фанатом Зеленского замечу - он узурпирует власть точно также как и все предыдущие и не надо кого-то из них выгораживать. Ведь почему-то Ющенко вы не защищаете, хотя он как раз по сравнению с остальными вообще не имел никакого бизнеса (кроме пасеки) )
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24.09.2021 18:18 Відповісти
Нгадаю, в моїх дописах є згадка про попередників та немає призвіща Порошенко. Та й цей пан призвіща Ющенка не згадує, а Порошенко заважає йому видавати себе за експерта.
Звинувачення Пороха, і того ж Ющенка, в узурпації влади, безпідставні. Від слова "завсім". Немає прикладів.
Той же Порошенко відмінив диктаторські закони овоча. Порошенко провів децентралізацію. Делегував владу місцевому саморядуванню. Зеленський -оббирає бюджети, і намагається підмяти під себе мій Київ.
До того, пан Павло чи не уважний, чи свідомо вводить в оману людей.

"Пока не поздно, пан президент, займитесь госаппаратом! Тот путь судебной реформы, по которому вас ведут ее авторы - тупиковый. Семь лет топтания на одном месте. Судебная система прогнила, роспуск судейского корпуса просто неизбежен. Вовков нужно разогнать и строить новый суд. Человеческий."
Бо саме "судова реформа Зеленського", 2019 року, довела судочинство до колапсу.
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24.09.2021 18:47 Відповісти
Судя по посту этот активист так ничего и не понял. Не может кукла олигархов, которую они посадили в кресло путем оболванивания совкового люмпена, и бороться со своими "папами". Никогда по определению.
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24.09.2021 12:11 Відповісти
Если ты не заметило,то там о Питреликсеиче сказано так же,как и о Зеле.Чьей куклой ОН был?С кем боролся,когда выкручивался от ВАКСА?Или упоротое забыло,как даже текст Законов подменяли в АП.В нормальной бы стране-импичмент и тюрьма. Назови хоть одну реформу,проведенную потужным рэхформатором.Это ТЫ ничего не поняло.Потому,что или бот,или упоротое существо,с пеной у рта отмазывающее своего кумира.Типичный путиноид.А так,все уже давно все поняли.Потому и получил Питроликсеич под зад.И этот получит,если не поменяет политику.
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24.09.2021 12:51 Відповісти
Высралось? Полегчало? С облегченьем. У тебя до сих пор Петраликсеич президент? Лечись.

Ну вот вы турнули Пороха. А можно узнать конкретно что славного сделало эти 72% населения после того, как им перестал мешать жить и творить Порох и "порохоботы"? Можно перечислить все достижения этого нарида без Порошенко за 2,5 года славного труда?. Все, что народ начал и закончил за это время сам? Может экономика в стране растет, а тарифы и цены упали? Может зарплаты и социалка бешено выросли? Может война закончилась и уже Донбасс с Крымом освободили? Может в дипломатии всех переиграли? Может коррупция исчезла, а всех олигархов загнали под шконку? Может я что-то пропустил? Ведь прошло уже 2.5 года - половина президентского срока шута при абсолютной его власти.

Ну и где все ваши достижения? Вы ведь 72%, которые не ошибаются.
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24.09.2021 13:19 Відповісти
Где достижения Зели?Та там,где и Пэти-в виртуальной реальности)Но этот хоть не перекрашенный рыг
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24.09.2021 13:59 Відповісти
Перевірте зір, а краще мізки. Бо про совість, у вашому випадку, немає сенсу говорити.
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24.09.2021 14:20 Відповісти
Конкретику можно,а не шоколадное пустозвонство?Уже отзвонились виртуальными пэрэмогами
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24.09.2021 14:52 Відповісти
Це фЬо? Не густо
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24.09.2021 15:01 Відповісти
Что "фЬо"?Само ты "фЬо")))На просьбу конкретизировать у тебя ответ:"Не густо"?Это в черепе твоем извилин не густо)Или в методичках рекомендаций))
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24.09.2021 15:11 Відповісти
Перше. Безвіз. Давай, вУмний, спростовуй.
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24.09.2021 15:31 Відповісти
Вся документальная база была готова еще при Яныке.А именно из-за коррупции пэтиной банды его еле дали.Так что безвиз не благодаря ему,а вопреки.И,скажи мне,недоумковатое,с каких делов ты тут о безвизе?Какие реформы.Может так поможет:РЕФОРМЫ.Судебная,реформа СБУ,реформа МО,реформа ГПУ,налоговая реформа,земельная реформа.Что из перечисленного хоть начиналось делаться?
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24.09.2021 17:21 Відповісти
Правда?
" Цитуючи виступ Меркель, посол зазначив: "Канцлер Ангела Меркель підкреслила, що якби не особиста "напористість" Президента Порошенка, введення безвізу навряд чи було можливим."
Джерело:
Яка з перелічених реформ не була почата?
Можу підказати, які були знищені "нарідним" наступником. Кожна.
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24.09.2021 17:38 Відповісти
Какие законы были приняты шоколадной бандой в рамках указанных реформ?Конкретно:Закон такой-то
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24.09.2021 18:36 Відповісти
Ага. Сказать оказалось нечего. Что и требовалось ожидать от "абонепорошенко". Смачного.
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24.09.2021 14:32 Відповісти
Только не надо нас торопить.
Санкции против госаппарата - наш следующий шаг.

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24.09.2021 12:13 Відповісти
Какой-то дурачек этот севастьянович. Под красивыми текстом для люмпена спрятана откровенная ложь лишь бы не писать плохо про клоуна
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24.09.2021 12:14 Відповісти
конкретный, а не какой-то
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24.09.2021 12:25 Відповісти
Та ЗЕшмаркля давно зробила висновок з всього цого.... Якщо не мозеш и не хочеш побороти корупцію - очоль її.
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24.09.2021 12:17 Відповісти
100%.Петроолэксийовычь корупцию поборов,усих корупционерив посажав,а ЗЕшмаркля опять корупцию видновыв и корупционерив из тюрэм повидпускав
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24.09.2021 12:53 Відповісти
Це коли у Порошенка була "вся повнота влади", така, як запз, у Зєлєнского? А ще автору для ілюстрації варто було б навести статки Порошенка до президентства і після і статки Зєлєнского до президентства і тепер. Що? Нема? Чому? Бо автор тут бреше? Негарно! А чому автор, порівнюючи Зєлєнского з Порошенком не приводить суми затрачених власних коштів цих двох "зовсім одинакових" антагоністів, затрачені на оборону і спонсорські пожертви? Кли починаю читати авторів і одразу бачу такі речі, то такий автор втрачає мою повагу і перестав для мене бути незаангажованим. Журналіст повинен бути чесним. І виставляючи негативні сторони, потрібно виставити і позитивні сторони людини, навіть якщо вона тобі неприємна. Приховування правди, чи напівправда - це маніпуляція, а отже - майже брехня.
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24.09.2021 12:17 Відповісти
Все вірно, але ці заклики ні до чого не призведуть, на жаль. Це все одно, що закликати хижаків до харчування травою...
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24.09.2021 12:20 Відповісти
Черговий висєр проти Порошенко. Президент Порошенко -це найкраще, що було в Україні за новітню історію. Крапка. Корупція не тільки і не стільки в державному апараті, корупція в свідомості всієї нації. З корупції годується майже не половина країни. Нетерпимість до корупції треба виховувати десятиліттями. Це довгий шлях але пересічний укрвхаінець хоче все і зараз.
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24.09.2021 12:23 Відповісти
Ключове слово - було. Мусимо жити далі...
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24.09.2021 12:46 Відповісти
Проїжджай далі, якщо це для тебе «ключове».
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24.09.2021 12:49 Відповісти
Це замість того, щоб заохотити мене писати українською. Дякую щиро!
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24.09.2021 13:01 Відповісти
Чого це я повинен когось «заохочувати» спілкуватись українською? Це по-перше, а по-друге, в моєму пості було ключовим не «було», а те, що терпимість до корупції в свідомості нації і цей блогер чи ким він там є, коли говорить про корупцію, повинен дивитись у дзеркало як і все населення України.
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24.09.2021 13:14 Відповісти
Кого пропонуєте? Конкретно. З урахуванням війни, політичної, економічної, загальної кризи.
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24.09.2021 15:06 Відповісти
Узаконити подвійне громадянство. Тоді нам не прийдеться вибирати між поганим та дуже поганим. Свідомих громадян теж прибуде
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24.09.2021 16:55 Відповісти
Да, да, да.... Не повезло с народом. Пусть поищет себе другой народ.
"корупція в свідомості всієї нації" - лютый бред.

"Нетерпимість до корупції треба виховувати десятиліттями" - не нужно изобретать велосипед. Нужно только желание.

Коррупция в Италии - операция «Чистые руки» (1993-1994), ставшая хрестоматийной в истории борьбы с коррупцией: тюремные сроки получили более 500 политиков, в том числе пожизненный сенатор Джулио Андреотти и премьер Кракси. Под следствием оказалось около 20 тыс. человек, в том числе более половины членов обеих палат парламента. На скамью подсудимых попали, по разным данным, от 2 тыс. до 4,5 тыс. человек. Общественная поддержка операции обеспечивалась показательными конфискациями имущества коррупционеров, которое передавалось государственным и муниципальным учреждениям.

Гонконг. В начале 1970-х годов в британской колонии под покровительством правоохранительных органов процветала организованная преступность. В 1973-м власти учредили Независимую комиссию по борьбе с коррупцией (ICAC), напрямую подчинявшуюся губернатору. Комиссия комплектовалась преимущественно людьми без опыта работы в правоохранительной системе, главным образом молодыми выпускниками ведущих университетов. ICAC получила чрезвычайно широкие полномочия: ее члены могут арестовывать, имея всего лишь обоснованное подозрение в факте взятки, в некоторых случаях содержать подозреваемых под стражей без предъявления обвинения, замораживать банковские счета, получать от органов власти любую необходимую информацию. Один из законов закрепил презумпцию виновности для чиновников, чьи расходы превышают официальные доходы.
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24.09.2021 13:21 Відповісти
Для прикоричених - найкраще , що було в Україні - це Петро Порошенко! Та чомусь це "найкраще" аж загуло на президентських виборах, було переможене якимось посереднім слугою сцени!. Та ще й трьомя четвертинами голосів виборців! Народ дурний, чи що? Та скоріше Вова дурний, а не народ! Але ж Петро збитим льотчиком став! Добре, що хоч встиг катапультуватися і парашут розкрився!
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24.09.2021 14:57 Відповісти
Чепуха, откуда взялся этот преславутый госаппарат? Это господа мы с вами, воруем, врём, предаём друг друга и только и мечтаем как бы устроиться в этот самый аппарат, в этом смысле Зеленский суперуспешен с точки зрения своих избирателей. Коррупция это ничто иное как отсутствие морали и никакими репрессиями на манер китайских этого не исправить, здесь кроется дьявольская ложь, все диктаторы и тираны приходили к власти под лозунгом борьбы с коррупцией (Гитлер, Путин, Лукашенко и им подобные), к чему это приводит известно.
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24.09.2021 12:24 Відповісти
Гарна стаття, проблеми адресовані чітко і по адресу!
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24.09.2021 12:26 Відповісти
)))))лизание жопы кукле олигарха -чітко і по адресу
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24.09.2021 12:32 Відповісти
Что-то мне подсказывает, что пан Себастьянович голосовал за Зеленского, а теперь немного разочарован...
И чтобы как-то сгладить свое разочарование приплел в пост Порошенко.

Нужно было еще написать, что это из-за Порошекно зеленский стал президентом

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24.09.2021 12:27 Відповісти
Ймовірно, що пан Себастьянович готується до виборів, тому починає вкидати правильні, гнівні тексти.
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24.09.2021 13:32 Відповісти
...аж навіть перестав бути сироєдом

до речі, а де у матеріалу позначка "на правах реклами"?

Павел Себастьянович - один из пионеров движения сыроедения на русскоязычном пространстве.

В 40-летнем возрасте будучи традиционно питающимся человеком он набрал лишний вес и заработал несколько болезней. Пытаясь поправить здоровье он опробовал раздельное питание и другие способы, которые дали мало пользы. Изучая литературу о питании и пищеварении человека пришел к выводу, что наиболее подходящая пища для человека это сырые овощи и фрукты.
Бизнесмен Павел Себастьянович и политтехнолог Сергей Гайдай в 2014 году запустили производство чипсов из семян льна. Свое ноу-хау партнеры назвали "ф'ючипсами". Кроме состава, эти снеки отличаются от стандартных чипсов еще и тем, что не жарятся в масле, а сушатся теплым воздухом. Себастьянович говорит, что это питание будущего. Источник: https://biz.censor.net/r3034628
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24.09.2021 16:44 Відповісти
Я не вірю в силу слова. Слова як бублики, кругленькі і котяться, котяться.
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24.09.2021 12:29 Відповісти
Писати не значить зробити. В нас, в країні виявляється це дві різні речі
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24.09.2021 12:30 Відповісти
Снова Порох в штаны блохеру насрал?
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24.09.2021 12:32 Відповісти
Не факт, що насрав Порошенко, можливо це лайно самого бложера, але винен як завжди, Порошенко. 😁
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24.09.2021 12:36 Відповісти
Хрень в стиле зебобиков -ни о чем,только поцелуи в жопу зекрысы
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24.09.2021 12:34 Відповісти
Підтримую. Гарно сказано. Вони зрозуміють це коли для них вже буде пізно. Вони "відморожені".
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24.09.2021 12:37 Відповісти
Себастьяновичи, які посадили Беніного та Ахметівського Буратіну в крісло президента, продовжують зомбувати лохів про хорошого Бубу-царя і поганих бояр, яких сам Буба, доречі, і напризначав.

https://twitter.com/SmetanatBorschu Сметанат борщу

Портников: «В Україні з'явився свій кооператив "Озеро" - це "95-й квартал"».
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24.09.2021 12:39 Відповісти
Себастьянович вийшов з літургічного сну, в який впав в 2019 і думає, що пріпіздєнт прийшов покращувати життя своєму лохторату.
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24.09.2021 12:40 Відповісти
Відмінна маніпуляція від автора - змішати до купи зеленського з його повною владою і підростаючими зеленими олігархами і Порошенка, що не мав такої влади і який наприкінці каденції втратив певну частину капіталів. НОВИЙ МАНІПУЛЯТОР, МАЙ СОВІСТЬ
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24.09.2021 12:53 Відповісти
ну с рошеном все просто: он плоть от плоти этого коррумпированного госаппарата. да с ЗЕбеней тоже ничего сложного, он марионетка - как беня каломойский, такой же выкидыш гнилой системы, как и рошен, скажет, так ЗЕбеня и сделает.
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24.09.2021 13:04 Відповісти
Свиночолі та зєлєбобікі ату його, ату!
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24.09.2021 13:20 Відповісти
Истину глаголит
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24.09.2021 13:23 Відповісти
По вухах їздить. Ремейк серіалу "Слуга наріду"
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24.09.2021 13:30 Відповісти
Действительно, сегодня Украина погружена в хаос тотальной коррупции и безвластия. Чиновники не боятся ничего. Моя история пример. Я, жертва преступления, вынужден тратить последние деньги для того, чтобы доказать что преступление всё же было и что я жертва. Абсурд для нормальной страны! В моём случае Государство Украина, в лице Полиции и Суда, полностью защищает интересы преступника. Такое коррумпированное государство нежизнеспособно. Сейчас меня обложили со всех сторон - Следственное управление уже 18 месяцев фальсифицирует дело. - Николаевская судмедэкспертиза помогает второй фальсифицированной бредовой экспертизой, где "эксперты", вопреки всей медицинской науке, написали, что 80-ти летний инвалид может 2 недели, без обращения к врачам, бегать по городу с переломом основания черепа, как ни в чём не бывало.- Прокуратура не видит в этом никаких нарушений - Руководство МВД присылает какие-то невразумительные ответы, не касающиеся сути жалоб, Суды нарушают все сроки и принимают решения задним числом в пользу преступника и следствия. Вся гниль украинской правоохранительной и судебной системы в моём деле. Завтра это может коснуться любого гражданина Украины. И сейчас ситуация такая, что чтобы сдвинуть это расследование мне нужно потратить колоссальные средства на адвокатов и медэкспертизы (они платные и очень дорогие). А все деньги давно ушли на лечение. Только общественный резонанс может как то помочь. Прошу распространять эту информацию в сетях https://www.youtube.com/watch?v=H1n74acRS2k .

Вот эта история в ФБ - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=100822815524308&id=100067897680637

А вот как украинский суд помогает топить это дело - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=131109312495658&id=100067897680637

Вот ещё публикации по моей истории - https://nikcenter.org/newsItem/63933

, https://rp.mk.ua/2021/07/29087/
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24.09.2021 13:50 Відповісти
Вам бы обьединиться. Таких как вы - миллион. Но, их хата скраю, пока з ними самими не прийдут.
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24.09.2021 13:52 Відповісти
А в стране госапаратчики только и остались. Уже 40% работоспособного населения страны работают на госапарат.
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24.09.2021 13:51 Відповісти
Чисто мордовский нарратив у Севастьяна.Украина страна failed state.Там живут коррупционеры,которые не в состоянии строить страну.Поэтому,отдайте Украину москалям,они наведут в ней порядок
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24.09.2021 14:15 Відповісти
Это не "коррупция", а оккупация госаппарата одним народом.
"Аборигенов" просто не подпускают, отсекая от информации о бюджете
и о том, на что он идёт. В итоге - нет свидетелей, все повязаны, все молчат
или по команде говорят "что надо".
А "аборигены" дальше беднеют и майданят.
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24.09.2021 15:22 Відповісти
Хочу напомнить этому товарищу, что Петр Алексеевич Порошенко в 2014г. и в 2015г. все свое время и все свои силы тратил на защиту и оборону своей Родины Украины от российского агрессора. Он тогда миллиарды грн. своих личных средств потратил на оборону, на лечение раненных на строительство оборонительных сооружений. Если хотите говорить правду, то говорите ВСЮ ПРАВДУ! Фактически собственно на реформы Порошенко было отпущено 2-3 года, при этом он не имел большинства в парламенте и на каждое решение там ему приходилось тратить много сил и времени, а времени было мало.
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24.09.2021 16:20 Відповісти
екссироєд Себастьянович тут лялька-приманка так само, як зєзік - прєзік

а з тексту ріжки Гайдая-маніпулятора витикаються

Бизнесмен Павел Себастьянович и политтехнолог Сергей Гайдай в 2014 году запустили производство чипсов из семян льна. Свое ноу-хау партнеры назвали "ф'ючипсами". Кроме состава, эти снеки отличаются от стандартных чипсов еще и тем, что не жарятся в масле, а сушатся теплым воздухом. Себастьянович говорит, что это питание будущего. Источник: https://biz.censor.net/r3034628
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24.09.2021 16:46 Відповісти
 
 