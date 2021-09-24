Гнилий корумпований держапарат - головна "фішка" України у світі. Поки не пізно, пане президенте, займіться ним! - Себастьянович
У жодній країні, ніколи шлях затягування гайок і поясів для бізнесу і громадян не приводив до процвітання, а тільки до злиднів і ще більшої корупції. Затягувати гайки і паски потрібно самому держапарату.
Про це підприємець, громадський діяч Павло Себастьянович пише на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.
"Що мене дивувало в Порошенку, а тепер - в Зеленському, то це повна відсутність амбіцій прославитися на весь світ. Побудувати успішний бізнес - це круто, це амбіція, тому в світі дуже багато єдинорогів. Але коли у тебе з'являється можливість зробити успішну країну - це зовсім інша справа. Країн всього 200. І у багатьох країн є свій імідж, який ти ні з чим не сплутаєш. Є Франція і є Сомалі.
З чим асоціюється слово Україна сьогодні в світі? Зі словом корупція. Не тому, що це перебільшення або злі язики, або російська пропаганда. А тому що ми самі це бачимо щодня. І хто є коренем, причиною цієї корупції? В першу чергу - правоохоронна система, що не здійснює правосуддя.
Суддя-мультимільйонер, прокурор-мультимільйонер, яких кришують НАБУ, САП і НАЗК - це просто наші будні. У нас навіть генерали армії судяться один з одним, а СБУшники замовляють один одного. Держапарат прогнив наскрізь - це і є корупція. Це і є головна "фішка" Україна - гнилий корумпований злодійкуватий брехливий держапарат", - пише Себастьянович.
Він дивується, чому Порошенко, Зеленський, отримавши всю повноту влади в свої руки, не прагнуть вивести Україну на інший рівень, створити новий імідж, створити інший рівень життя для громадян, створити інші умови існування ...
"Ні. Вони обидва відразу після вступу на посаду прагнуть стати одним з олігархів. Стати сильніше за олігархів. Стати багатшим за олігархів. Стати більш впливовим олігархом. Відразу починають займатися міжвидовою боротьбою.
Ну ладно Порошенко - він і є олігарх. Але тобі, пане діючий президенте, це навіщо? Канеш в Лету, як Порошенко, як Ющенко, як Янукович, як всі, хто прагнув до бабок. А ось визнання людей - це ж зовсім інший рівень. Визнання своїх громадян. Визнання в колі світових лідерів. Коли твій приклад буде розглядатися в підручниках, як сьогодні це відбувається з Естонією, Грузією, Туреччиною, Сінгапуром, Південною Кореєю, Китаєм - країнами, які стали успішними за життя одного покоління.
Поки не пізно, пане президенте, займіться держапаратом! Той шлях судової реформи, за яким вас ведуть її автори - тупиковий. Сім років тупцювання на одному місці. Судова система прогнила, розпуск суддівського корпусу просто неминучий. Вовків потрібно розігнати і будувати новий суд. Людський.
Той шлях економічних реформ, яким вас веде один пан депутат, такий же тупиковий, як і судова реформа. У жодній країні, ніколи шлях затягування гайок і поясів для бізнесу і громадян не приводив до процвітання, а тільки до злиднів і ще більшої корупції. Затягувати гайки і пояси потрібно самому держапарату. Зверніться до бізнес-спільноти, до експертної спільноти, до розробників НнВК, там давно розроблені необхідні економічні реформи. Але можна продовжувати змагатися з олігархами і боротися з ними за місце під сонцем. Це ваш вибір, пане Зеленський", - резюмував Себастьянович.
Будь ласка, зачекайте...
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формулювавз папірця обісцянки читав . А тепер "мудрий" нарід не може зрозуміти, "хто ж кого разом зробив ?"
"Всі пАпередніки погані, а у ВАЗеленського- є шанс"
Якщо до пана Себаст'яновича, за два з половиною роки не дійшло, що гіршого за ВАЗеленсього президента Україна не мала, то про які мізки ви говорите?
А пишу я про те, що цей пан, як мінімум, популіст. Який за все хороше, проти всього поганого.
При тому ще й відмазує ВАЗеленського, який узурпував владу, оточивши себе корупціонерами - колаборантами. То це вже не просто популізм, а робота на певну особу.
Не являясь фанатом Зеленского замечу - он узурпирует власть точно также как и все предыдущие и не надо кого-то из них выгораживать. Ведь почему-то Ющенко вы не защищаете, хотя он как раз по сравнению с остальными вообще не имел никакого бизнеса (кроме пасеки) )
Звинувачення Пороха, і того ж Ющенка, в узурпації влади, безпідставні. Від слова "завсім". Немає прикладів.
Той же Порошенко відмінив диктаторські закони овоча. Порошенко провів децентралізацію. Делегував владу місцевому саморядуванню. Зеленський -оббирає бюджети, і намагається підмяти під себе мій Київ.
До того, пан Павло чи не уважний, чи свідомо вводить в оману людей.
"Пока не поздно, пан президент, займитесь госаппаратом! Тот путь судебной реформы, по которому вас ведут ее авторы - тупиковый. Семь лет топтания на одном месте. Судебная система прогнила, роспуск судейского корпуса просто неизбежен. Вовков нужно разогнать и строить новый суд. Человеческий."
Бо саме "судова реформа Зеленського", 2019 року, довела судочинство до колапсу.
Ну вот вы турнули Пороха. А можно узнать конкретно что славного сделало эти 72% населения после того, как им перестал мешать жить и творить Порох и "порохоботы"? Можно перечислить все достижения этого нарида без Порошенко за 2,5 года славного труда?. Все, что народ начал и закончил за это время сам? Может экономика в стране растет, а тарифы и цены упали? Может зарплаты и социалка бешено выросли? Может война закончилась и уже Донбасс с Крымом освободили? Может в дипломатии всех переиграли? Может коррупция исчезла, а всех олигархов загнали под шконку? Может я что-то пропустил? Ведь прошло уже 2.5 года - половина президентского срока шута при абсолютной его власти.
Ну и где все ваши достижения? Вы ведь 72%, которые не ошибаются.
" Цитуючи виступ Меркель, посол зазначив: "Канцлер Ангела Меркель підкреслила, що якби не особиста "напористість" Президента Порошенка, введення безвізу навряд чи було можливим."
Джерело:
Яка з перелічених реформ не була почата?
Можу підказати, які були знищені "нарідним" наступником. Кожна.
Санкции против госаппарата - наш следующий шаг.
"корупція в свідомості всієї нації" - лютый бред.
"Нетерпимість до корупції треба виховувати десятиліттями" - не нужно изобретать велосипед. Нужно только желание.
Коррупция в Италии - операция «Чистые руки» (1993-1994), ставшая хрестоматийной в истории борьбы с коррупцией: тюремные сроки получили более 500 политиков, в том числе пожизненный сенатор Джулио Андреотти и премьер Кракси. Под следствием оказалось около 20 тыс. человек, в том числе более половины членов обеих палат парламента. На скамью подсудимых попали, по разным данным, от 2 тыс. до 4,5 тыс. человек. Общественная поддержка операции обеспечивалась показательными конфискациями имущества коррупционеров, которое передавалось государственным и муниципальным учреждениям.
Гонконг. В начале 1970-х годов в британской колонии под покровительством правоохранительных органов процветала организованная преступность. В 1973-м власти учредили Независимую комиссию по борьбе с коррупцией (ICAC), напрямую подчинявшуюся губернатору. Комиссия комплектовалась преимущественно людьми без опыта работы в правоохранительной системе, главным образом молодыми выпускниками ведущих университетов. ICAC получила чрезвычайно широкие полномочия: ее члены могут арестовывать, имея всего лишь обоснованное подозрение в факте взятки, в некоторых случаях содержать подозреваемых под стражей без предъявления обвинения, замораживать банковские счета, получать от органов власти любую необходимую информацию. Один из законов закрепил презумпцию виновности для чиновников, чьи расходы превышают официальные доходы.
И чтобы как-то сгладить свое разочарование приплел в пост Порошенко.
Нужно было еще написать, что это из-за Порошекно зеленский стал президентом
до речі, а де у матеріалу позначка "на правах реклами"?
Павел Себастьянович - один из пионеров движения сыроедения на русскоязычном пространстве.
В 40-летнем возрасте будучи традиционно питающимся человеком он набрал лишний вес и заработал несколько болезней. Пытаясь поправить здоровье он опробовал раздельное питание и другие способы, которые дали мало пользы. Изучая литературу о питании и пищеварении человека пришел к выводу, что наиболее подходящая пища для человека это сырые овощи и фрукты.
Бизнесмен Павел Себастьянович и политтехнолог Сергей Гайдай в 2014 году запустили производство чипсов из семян льна. Свое ноу-хау партнеры назвали "ф'ючипсами". Кроме состава, эти снеки отличаются от стандартных чипсов еще и тем, что не жарятся в масле, а сушатся теплым воздухом. Себастьянович говорит, что это питание будущего. Источник: https://biz.censor.net/r3034628
https://twitter.com/SmetanatBorschu Сметанат борщу
Портников: «В Україні з'явився свій кооператив "Озеро" - це "95-й квартал"».
Вот эта история в ФБ - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=100822815524308&id=100067897680637
А вот как украинский суд помогает топить это дело - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=131109312495658&id=100067897680637
Вот ещё публикации по моей истории - https://nikcenter.org/newsItem/63933
, https://rp.mk.ua/2021/07/29087/
"Аборигенов" просто не подпускают, отсекая от информации о бюджете
и о том, на что он идёт. В итоге - нет свидетелей, все повязаны, все молчат
или по команде говорят "что надо".
А "аборигены" дальше беднеют и майданят.
а з тексту ріжки Гайдая-маніпулятора витикаються
Бизнесмен Павел Себастьянович и политтехнолог Сергей Гайдай в 2014 году запустили производство чипсов из семян льна. Свое ноу-хау партнеры назвали "ф'ючипсами". Кроме состава, эти снеки отличаются от стандартных чипсов еще и тем, что не жарятся в масле, а сушатся теплым воздухом. Себастьянович говорит, что это питание будущего. Источник: https://biz.censor.net/r3034628