Гнилий корумпований держапарат - головна "фішка" України у світі. Поки не пізно, пане президенте, займіться ним! - Себастьянович

У жодній країні, ніколи шлях затягування гайок і поясів для бізнесу і громадян не приводив до процвітання, а тільки до злиднів і ще більшої корупції. Затягувати гайки і паски потрібно самому держапарату.

Про це підприємець, громадський діяч Павло Себастьянович пише на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Що мене дивувало в Порошенку, а тепер - в Зеленському, то це повна відсутність амбіцій прославитися на весь світ. Побудувати успішний бізнес - це круто, це амбіція, тому в світі дуже багато єдинорогів. Але коли у тебе з'являється можливість зробити успішну країну - це зовсім інша справа. Країн всього 200. І у багатьох країн є свій імідж, який ти ні з чим не сплутаєш. Є Франція і є Сомалі.

З чим асоціюється слово Україна сьогодні в світі? Зі словом корупція. Не тому, що це перебільшення або злі язики, або російська пропаганда. А тому що ми самі це бачимо щодня. І хто є коренем, причиною цієї корупції? В першу чергу - правоохоронна система, що не здійснює правосуддя.

Суддя-мультимільйонер, прокурор-мультимільйонер, яких кришують НАБУ, САП і НАЗК - це просто наші будні. У нас навіть генерали армії судяться один з одним, а СБУшники замовляють один одного. Держапарат прогнив наскрізь - це і є корупція. Це і є головна "фішка" Україна - гнилий корумпований злодійкуватий брехливий держапарат", - пише Себастьянович.

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Він дивується, чому Порошенко, Зеленський, отримавши всю повноту влади в свої руки, не прагнуть вивести Україну на інший рівень, створити новий імідж, створити інший рівень життя для громадян, створити інші умови існування ...

"Ні. Вони обидва відразу після вступу на посаду прагнуть стати одним з олігархів. Стати сильніше за олігархів. Стати багатшим за олігархів. Стати більш впливовим олігархом. Відразу починають займатися міжвидовою боротьбою.

Ну ладно Порошенко - він і є олігарх. Але тобі, пане діючий президенте, це навіщо? Канеш в Лету, як Порошенко, як Ющенко, як Янукович, як всі, хто прагнув до бабок. А ось визнання людей - це ж зовсім інший рівень. Визнання своїх громадян. Визнання в колі світових лідерів. Коли твій приклад буде розглядатися в підручниках, як сьогодні це відбувається з Естонією, Грузією, Туреччиною, Сінгапуром, Південною Кореєю, Китаєм - країнами, які стали успішними за життя одного покоління.

Поки не пізно, пане президенте, займіться держапаратом! Той шлях судової реформи, за яким вас ведуть її автори - тупиковий. Сім років тупцювання на одному місці. Судова система прогнила, розпуск суддівського корпусу просто неминучий. Вовків потрібно розігнати і будувати новий суд. Людський.

Той шлях економічних реформ, яким вас веде один пан депутат, такий же тупиковий, як і судова реформа. У жодній країні, ніколи шлях затягування гайок і поясів для бізнесу і громадян не приводив до процвітання, а тільки до злиднів і ще більшої корупції. Затягувати гайки і пояси потрібно самому держапарату. Зверніться до бізнес-спільноти, до експертної спільноти, до розробників НнВК, там давно розроблені необхідні економічні реформи. Але можна продовжувати змагатися з олігархами і боротися з ними за місце під сонцем. Це ваш вибір, пане Зеленський", - резюмував Себастьянович.