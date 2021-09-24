"Слуга народу" не збирає підписів за відставку Разумкова: потрібно це обговорити на фракції, а не листуватися постами в Facebook, - Кравчук

Фракція "Слуга народу" не збирає підписів за відставку спікера Дмитра Разумкова.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, розповіла в інтерв'ю журналістам у кулуарах Верховної Ради заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

За її словами, "слуги народу" чекають, коли Разумков вийде з лікарняного, щоб зустрітися з ним на засіданні фракції, можливо, за участю президента Володимира Зеленського.

"Щоб ми не переписувалися постами в Facebook, або з'ясовували стосунки на токшоу. Мені і керівництву нашої фракції не зовсім приємно, що ця ситуація так бурхливо обговорюється публічно. Для цього є засідання фракції", - підкреслила політик.

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Кравчук зізналася, що поки складно спрогнозувати, коли відбудеться таке засідання фракції за участю Разумкова, бо він поки на лікарняному.