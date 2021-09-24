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Новини
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На Камчатці знайшли уламки зниклого вчора вертольота Ка-27: він належав ФСБ, виявлено останки трьох загиблих. ФОТО

На Камчатці знайшли уламки зниклого вчора вертольота Ка-27: він належав ФСБ, виявлено останки трьох загиблих. ФОТО

Уламки зниклого на Камчатці вертольота виявлено на горі Гострій в Єлізовському районі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Интерфакс.

"Уламки виявлено в районі гори", - сказало джерело.

"На південному схилі гори Гостра під час огляду місця аварії виявлено останки трьох загиблих", - сказав співрозмовник агентства.

На Камчатці знайшли уламки зниклого вчора вертольота Ка-27: він належав ФСБ, виявлено останки трьох загиблих 01
Фото: соцмережі

Як повідомляє РИА "Новости" із посиланням на представника екстреного відомства, вертоліт Ка-27, що впав на Камчатці, належав авіаційному загону прикордонного управління ФСБ Росії по Східному Арктичному району.

У момент падіння у вертольоті було п'ятеро членів екіпажу.

"Належність зниклого з радарів вертольота Ка-27 - 5-й авіаційний загін прикордонного управління ФСБ РФ по Східному Арктичному району", - уточнили в оперативній службі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Росії зник черговий вертоліт: серія катастроф триває

У пошуках вертольота брали участь 13 осіб і три одиниці техніки.

Раніше вертоліт припинив виходити на зв'язок. Після зникнення було розпочато його пошуки.

Також рятувальники виявили уламки зниклого на Камчатці вертольота Ка-27. Обставини аварії вертольота з'ясовуються. Вертоліт, що впав, нині на північному схилі гори Гострої в Єлізовському районі.

Як писав Цензор.НЕТ, літо 2020 року стало для Росії катастрофічним: лише за три місяці там розбилися десять літаків і вертольотів.

Автор: 

авіакатастрофа (1094) росія (64969) вертоліт (875)


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Топ коментарі
+26
Крєпкава здаровья всєм пагібшим... Сльозі мєшайут мнє ґаваріть...
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24.09.2021 12:17
+24
Так на северном склоне или на южном?
Хотя--пох, чем больше дохлых ФСБшников, тем лучше.
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24.09.2021 12:16
+23
Улетели на гала-концерт Кобзона-александрова-задорнова....
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24.09.2021 12:16
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24.09.2021 12:12 Відповісти
А на погибших пилотах были пилотки?
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24.09.2021 12:50 Відповісти
информация засекречена!..
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24.09.2021 14:47 Відповісти
А ось ще мінус 5. Теж вчора. Гулять на поминках, так гулять: https://4sport.ua/news?id=34330
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24.09.2021 13:01 Відповісти
"Жёсткая посадка" - красная звезда на обгорелых обломках сиротливо валяется на склоне горы....
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24.09.2021 12:14 Відповісти
Це із серії, коли в них газ взривається, то пишуть, що в доме праізашел хлопок...
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24.09.2021 12:18 Відповісти
Улетели на гала-концерт Кобзона-александрова-задорнова....
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24.09.2021 12:16 Відповісти
Так на северном склоне или на южном?
Хотя--пох, чем больше дохлых ФСБшников, тем лучше.
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24.09.2021 12:16 Відповісти
маловато фашистов в ад отправилось ...
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24.09.2021 12:16 Відповісти
Уклончивость - она не для солдата:
Коль «нет» - так «нет», а если «да» - то «да».
Ведёт меня и ныне, как когда-то,
Единственная - красная - звезда.
https://stihi-russkih-poetov.ru/tags/krasnaya-zvezda
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24.09.2021 12:17 Відповісти
Крєпкава здаровья всєм пагібшим... Сльозі мєшайут мнє ґаваріть...
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24.09.2021 12:17 Відповісти
Жертвы ковида.
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24.09.2021 12:19 Відповісти
Проста нужна біло вовремя вакцініровацца спутніком, а нє боярой горло залівать...
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24.09.2021 12:22 Відповісти
Хоть какие то хорошие новости на выходные.
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24.09.2021 12:18 Відповісти
От поперло, так поперло.
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24.09.2021 12:18 Відповісти
"хлопок" это взрыв ..
"жесткая посадка" это упал, разрушился и сгорел..
"рукопожатие крепкое" это сидит в бункере и мочится в бронепамперсы, если кто-то чихнул..
ну и классика "война" это мир..
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24.09.2021 12:18 Відповісти
И вы бурят ? Как я тут рад !
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24.09.2021 12:18 Відповісти
Как-то приелись уже такие новости, хоть бы какая-то подлодка оказалась тяжелее воды.
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24.09.2021 12:18 Відповісти
та нехай! ))) меньше вреда мировой экологии
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24.09.2021 12:37 Відповісти
подлодки скрыть не проблема, разве что с ядерным хлопком потонут, тогда, конечно, надо будет сказать, что "она утонула". а так - тонИ не хочу.
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24.09.2021 12:54 Відповісти
Серпень продовжується.
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24.09.2021 12:19 Відповісти
Ну хоч у чомусь вони світові лідери... Впєрєді планєти всєй, так сказать!
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24.09.2021 12:19 Відповісти
Прекрасная новость ждем продожений...
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24.09.2021 12:19 Відповісти
https://4sport.ua/news?id=34330
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24.09.2021 13:03 Відповісти
Гуд!
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24.09.2021 12:20 Відповісти
нет на свете приятней запаха, чем запах трупа твоего врага!
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24.09.2021 12:21 Відповісти
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24.09.2021 12:23 Відповісти
вейшнорцы их и там достали.
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24.09.2021 12:25 Відповісти
Новость позитивная ,хоть и маловато конечно ..
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24.09.2021 12:28 Відповісти
чем больше их тем меньше нам
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24.09.2021 12:31 Відповісти
гы гы . три трупика . и это они вчера назвали жесткой посадкой ?
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24.09.2021 12:35 Відповісти
Добре, але мал
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24.09.2021 12:49 Відповісти
космолет в космопорт
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24.09.2021 12:57 Відповісти
Молодцы.
Видно, что в последний момент
уводили вертолёт подальше от жилых домов.
В награду - билеты в партер на концерт кобзона.
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24.09.2021 13:04 Відповісти
....и эхо такое - "за посанов,. посанов, посаса.."
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24.09.2021 13:08 Відповісти
ПВО Вейшнории не дремлет !
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24.09.2021 13:15 Відповісти
Чтобы каждая посадка военного авиатранспорта была такой же "жесткой". В результате такой жесткой посадки от вертолета остался только очень маленький хвостик.
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24.09.2021 13:19 Відповісти
- База, База, я борт 57, терплю бедствие!
- Борт 57, борт 57, вас понял! Вычеркиваю
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24.09.2021 13:57 Відповісти
Крушение с погибшими - жесткая посадка.
Взрыв - хлопок.
Падение - отрицательный рост.
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24.09.2021 14:01 Відповісти
Із кобздоном вже співають:-пусть летят они летят и нкуда не прилетят... Давай слідуючий,хочемо ще!
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24.09.2021 14:03 Відповісти
Операция"Хвост песца".Заметай за собой следы как ФСБ
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24.09.2021 14:21 Відповісти
здаровья им фсем ...
на Ка-27
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24.09.2021 14:27 Відповісти
все проблемы от водки и баб
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24.09.2021 14:39 Відповісти
фсб? точно? Я пойду еще горючего подолью, шоб там им не холодно было)
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24.09.2021 15:56 Відповісти
Да ну и хрен с ними, с этими расеянскими жЫвотными
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24.09.2021 18:28 Відповісти
 
 