На Камчатці знайшли уламки зниклого вчора вертольота Ка-27: він належав ФСБ, виявлено останки трьох загиблих. ФОТО
Уламки зниклого на Камчатці вертольота виявлено на горі Гострій в Єлізовському районі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Интерфакс.
"Уламки виявлено в районі гори", - сказало джерело.
"На південному схилі гори Гостра під час огляду місця аварії виявлено останки трьох загиблих", - сказав співрозмовник агентства.
Як повідомляє РИА "Новости" із посиланням на представника екстреного відомства, вертоліт Ка-27, що впав на Камчатці, належав авіаційному загону прикордонного управління ФСБ Росії по Східному Арктичному району.
У момент падіння у вертольоті було п'ятеро членів екіпажу.
"Належність зниклого з радарів вертольота Ка-27 - 5-й авіаційний загін прикордонного управління ФСБ РФ по Східному Арктичному району", - уточнили в оперативній службі.
У пошуках вертольота брали участь 13 осіб і три одиниці техніки.
Раніше вертоліт припинив виходити на зв'язок. Після зникнення було розпочато його пошуки.
Також рятувальники виявили уламки зниклого на Камчатці вертольота Ка-27. Обставини аварії вертольота з'ясовуються. Вертоліт, що впав, нині на північному схилі гори Гострої в Єлізовському районі.
Як писав Цензор.НЕТ, літо 2020 року стало для Росії катастрофічним: лише за три місяці там розбилися десять літаків і вертольотів.
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Хотя--пох, чем больше дохлых ФСБшников, тем лучше.
Коль «нет» - так «нет», а если «да» - то «да».
Ведёт меня и ныне, как когда-то,
Единственная - красная - звезда.
https://stihi-russkih-poetov.ru/tags/krasnaya-zvezda
"жесткая посадка" это упал, разрушился и сгорел..
"рукопожатие крепкое" это сидит в бункере и мочится в бронепамперсы, если кто-то чихнул..
ну и классика "война" это мир..
Видно, что в последний момент
уводили вертолёт подальше от жилых домов.
В награду - билеты в партер на концерт кобзона.
- Борт 57, борт 57, вас понял! Вычеркиваю
Взрыв - хлопок.
Падение - отрицательный рост.
на Ка-27