На Камчатці знайшли уламки зниклого вчора вертольота Ка-27: він належав ФСБ, виявлено останки трьох загиблих. ФОТО

Уламки зниклого на Камчатці вертольота виявлено на горі Гострій в Єлізовському районі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Интерфакс.

"Уламки виявлено в районі гори", - сказало джерело.

"На південному схилі гори Гостра під час огляду місця аварії виявлено останки трьох загиблих", - сказав співрозмовник агентства.



Фото: соцмережі

Як повідомляє РИА "Новости" із посиланням на представника екстреного відомства, вертоліт Ка-27, що впав на Камчатці, належав авіаційному загону прикордонного управління ФСБ Росії по Східному Арктичному району.

У момент падіння у вертольоті було п'ятеро членів екіпажу.

"Належність зниклого з радарів вертольота Ка-27 - 5-й авіаційний загін прикордонного управління ФСБ РФ по Східному Арктичному району", - уточнили в оперативній службі.

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У пошуках вертольота брали участь 13 осіб і три одиниці техніки.

Раніше вертоліт припинив виходити на зв'язок. Після зникнення було розпочато його пошуки.

Також рятувальники виявили уламки зниклого на Камчатці вертольота Ка-27. Обставини аварії вертольота з'ясовуються. Вертоліт, що впав, нині на північному схилі гори Гострої в Єлізовському районі.

Як писав Цензор.НЕТ, літо 2020 року стало для Росії катастрофічним: лише за три місяці там розбилися десять літаків і вертольотів.