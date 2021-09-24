Росія встановила світовий рекорд за кількістю авіакатастроф цього року: 29 катастроф і 85 загиблих, - Бутусов
Така велика кількість катастроф показує вкрай жалюгідний технічний стан російської авіації.
Про це у своєму блозі написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"В 2021-му році в Росії відбулося 29 катастроф військових і цивільних літаків (без урахування катастроф дельтапланів і саморобних літальних апаратів). Росія встановила світовий рекорд за кількістю катастроф в цьому році, про що російські ЗМІ, чомусь не поспішають повідомляти. В тому числі, розбилося 8 літаків і вертольотів ВКС, МНС, НГ, ФСБ РФ. Один ракетоносець ВКС дістав серйозні пошкодження, які спричинили загибель екіпажу. У результаті цих катастроф загинуло 85 осіб", - зазначив журналіст.
Повний список:
- Ка-27 - 23.09 вертоліт ФСБ РФ розбився на Камчатці, тіла 3 членів екіпажу не виявлено;
- Ан-26 - 22.09 розбився в Хабаровському краї, 6 людей загинули;
- приватний гідролітак - 18.09 розбився в Ханти-Мансійському окрузі, 2 людини загинули;
- PZL-101 - розбився 13 вересня, 1 людина загинула;
- L-410 - 12.09 розбився в Іркутській області, 4 людини загинули;
- Су-24 - 27.08 бомбардувальник ВКС РФ розбився в Пермському краї під час перельоту в результаті несправності;
- приватний гідролітак - 23.08 розбився в Підмосков'ї;
- МіГ-29СМТ - 23.08 винищувач ВКС РФ згорів на землі в Астраханській області після виконання польотів в результаті несправності;
- МіГ-29СМТ - 18.08 винищувач ВКС РФ розбився в Астраханській області в навчальному польоті в результаті помилки пілота, 1 людина загинула;
- Іл-112В - 17.08 розбився в Московській області у випробувальному польоті в результаті несправності, 3 людини загинули;
- Бе-200 - 14.08 гідролітак ВКС РФ розбився в Туреччині в результаті помилки пілота, 8 людей загинули;
- Мі-8 - 12.08 розбився на Камчатці в результаті помилки пілота, 8 людей загинули;
- Су-35С - 31.07 винищувач ВКС РФ розбився на Сахаліні в результаті помилки пілота і керівника польотів;
- Р-2002 - 24.07 розбився в Хабаровському краї, 2 людини загинули;
- Ан-28 - 16.07 розбився в Томській області в результаті несправності;
- Ан-26 - 6.07 розбився на Камчатці в результаті помилки пілота, 28 людей загинули;
- Хармоні LSA - 30.06 розбився в Підмосков'ї;
- Мі-8 - 24.06 транспортно-бойовий вертоліт Нацгвардії РФ розбився в Ленінградській області, 3 людини загинуло;
- Пайпер РА-28 - 24.06 розбився в Архангельській області;
- L-410 - 19.06 розбився в Кемерово в результаті помилки пілота, 4 людини загинули;
- Беказ ХА-32 - 9.06 розбився в Ростовській області;
- Робінсон - 17.05 розбився в Архангельській області, 2 людини загинули;
- Єрмак - 9.05 розбився в Татарстані, 2 людини загинуло;
- Мі-2 - 8.05 розбився на Камчатці, 2 людини загинули;
- Мі-2 - 17.04 розбився на Кубані, 1 людина загинула;
- Ан-2 - 13.04 розбився в Саратовській області;
- Ка-32 - 25.03 вертоліт МНС РФ розбився в Калінінградській області, 1 людина загинула;
- Ту-22М3 - 23.03 ракетоносець ВКС РФ зазнав аварії на землі через спрацювання катапульт, 3 людини загинули;
- Пайпер РА-28 - 8.01 розбився в Ленінградській області в результаті зіткнення з іншим літаком, 3 людини загинули.
"Така велика кількість катастроф показує вкрай плачевний технічний стан російської авіації, низький рівень надійності авіатехніки, систематичні і грубі порушення вимог безпеки польотів, слабку підготовку російських пілотів", - резюмував Бутусов.
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хм.. а ВТОРОЙ самолет где.. неужели не пострадал?
Отже, суть "реформ":
1. вони "реструктуризували" авіаційні ВУЗ-и, що вилилось в закриття декількох суто технічних вузів в мацкві та переведенні декількох ВУЗ-ів з столиці до всіляких воронежів. Звісно, зі зниженням зарплатні, з втратою частини професури, яка відмовилась їхати в тьму-таракань тощо.
2. вони перевели технічний персонал аеродромів з "офіцерського" забезпечення на "сержантське". Бо навіщо тим, хто гайки крутить, добре платити, житло видавати та взагалі забезпечувати по "офіцерським" стандартам? Правильно - не треба, бач, жирували...
От і вийшло, що за за 10 років кваліфіковані кадри розбіглися не тільки з простих аеродромів, а навіть з ВУЗ-ів. Тому якість як обслуговуючого персоналу, так і пілотів на ********* зараз кардинально впала. Про якість керування взагалі не йдеться - що може в розумінні якості створити олєнєвод?
Тому й валяться в них і ніби "надійні" машини, і експериментальні розробки, і прості як 5 копійок агрегати, які, вважалося, взагалі завалити можна тільки спеціально поставивши собі таку мету...
А ще, не кінець року.
В земле москаль всегда милей
Рождённый ползать,не летать
Лгать,воровать и убивать