Росія встановила світовий рекорд за кількістю авіакатастроф цього року: 29 катастроф і 85 загиблих, - Бутусов

Така велика кількість катастроф показує вкрай жалюгідний технічний стан російської авіації.

Про це у своєму блозі написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"В 2021-му році в Росії відбулося 29 катастроф військових і цивільних літаків (без урахування катастроф дельтапланів і саморобних літальних апаратів). Росія встановила світовий рекорд за кількістю катастроф в цьому році, про що російські ЗМІ, чомусь не поспішають повідомляти. В тому числі, розбилося 8 літаків і вертольотів ВКС, МНС, НГ, ФСБ РФ. Один ракетоносець ВКС дістав серйозні пошкодження, які спричинили загибель екіпажу. У результаті цих катастроф загинуло 85 осіб", - зазначив журналіст.

Повний список:

Ка-27 - 23.09 вертоліт ФСБ РФ розбився на Камчатці, тіла 3 членів екіпажу не виявлено; Ан-26 - 22.09 розбився в Хабаровському краї, 6 людей загинули; приватний гідролітак - 18.09 розбився в Ханти-Мансійському окрузі, 2 людини загинули; PZL-101 - розбився 13 вересня, 1 людина загинула; L-410 - 12.09 розбився в Іркутській області, 4 людини загинули; Су-24 - 27.08 бомбардувальник ВКС РФ розбився в Пермському краї під час перельоту в результаті несправності; приватний гідролітак - 23.08 розбився в Підмосков'ї; МіГ-29СМТ - 23.08 винищувач ВКС РФ згорів на землі в Астраханській області після виконання польотів в результаті несправності; МіГ-29СМТ - 18.08 винищувач ВКС РФ розбився в Астраханській області в навчальному польоті в результаті помилки пілота, 1 людина загинула; Іл-112В - 17.08 розбився в Московській області у випробувальному польоті в результаті несправності, 3 людини загинули; Бе-200 - 14.08 гідролітак ВКС РФ розбився в Туреччині в результаті помилки пілота, 8 людей загинули; Мі-8 - 12.08 розбився на Камчатці в результаті помилки пілота, 8 людей загинули; Су-35С - 31.07 винищувач ВКС РФ розбився на Сахаліні в результаті помилки пілота і керівника польотів; Р-2002 - 24.07 розбився в Хабаровському краї, 2 людини загинули; Ан-28 - 16.07 розбився в Томській області в результаті несправності; Ан-26 - 6.07 розбився на Камчатці в результаті помилки пілота, 28 людей загинули; Хармоні LSA - 30.06 розбився в Підмосков'ї; Мі-8 - 24.06 транспортно-бойовий вертоліт Нацгвардії РФ розбився в Ленінградській області, 3 людини загинуло; Пайпер РА-28 - 24.06 розбився в Архангельській області; L-410 - 19.06 розбився в Кемерово в результаті помилки пілота, 4 людини загинули; Беказ ХА-32 - 9.06 розбився в Ростовській області; Робінсон - 17.05 розбився в Архангельській області, 2 людини загинули; Єрмак - 9.05 розбився в Татарстані, 2 людини загинуло; Мі-2 - 8.05 розбився на Камчатці, 2 людини загинули; Мі-2 - 17.04 розбився на Кубані, 1 людина загинула; Ан-2 - 13.04 розбився в Саратовській області; Ка-32 - 25.03 вертоліт МНС РФ розбився в Калінінградській області, 1 людина загинула; Ту-22М3 - 23.03 ракетоносець ВКС РФ зазнав аварії на землі через спрацювання катапульт, 3 людини загинули; Пайпер РА-28 - 8.01 розбився в Ленінградській області в результаті зіткнення з іншим літаком, 3 людини загинули.

"Така велика кількість катастроф показує вкрай плачевний технічний стан російської авіації, низький рівень надійності авіатехніки, систематичні і грубі порушення вимог безпеки польотів, слабку підготовку російських пілотів", - резюмував Бутусов.