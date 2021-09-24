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Новини Агресія Росії проти України
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Росія встановила світовий рекорд за кількістю авіакатастроф цього року: 29 катастроф і 85 загиблих, - Бутусов

Росія встановила світовий рекорд за кількістю авіакатастроф цього року: 29 катастроф і 85 загиблих, - Бутусов

Така велика кількість катастроф показує вкрай жалюгідний технічний стан російської авіації.

Про це у своєму блозі написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"В 2021-му році в Росії відбулося 29 катастроф військових і цивільних літаків (без урахування катастроф дельтапланів і саморобних літальних апаратів). Росія встановила світовий рекорд за кількістю катастроф в цьому році, про що російські ЗМІ, чомусь не поспішають повідомляти. В тому числі, розбилося 8 літаків і вертольотів ВКС, МНС, НГ, ФСБ РФ. Один ракетоносець ВКС дістав серйозні пошкодження, які спричинили загибель екіпажу. У результаті цих катастроф загинуло 85 осіб", - зазначив журналіст.

Повний список:

  1. Ка-27 - 23.09 вертоліт ФСБ РФ розбився на Камчатці, тіла 3 членів екіпажу не виявлено;
  2. Ан-26 - 22.09 розбився в Хабаровському краї, 6 людей загинули;
  3. приватний гідролітак - 18.09 розбився в Ханти-Мансійському окрузі, 2 людини загинули;
  4. PZL-101 - розбився 13 вересня, 1 людина загинула;
  5. L-410 - 12.09 розбився в Іркутській області, 4 людини загинули;
  6. Су-24 - 27.08 бомбардувальник ВКС РФ розбився в Пермському краї під час перельоту в результаті несправності;
  7. приватний гідролітак - 23.08 розбився в Підмосков'ї;
  8. МіГ-29СМТ - 23.08 винищувач ВКС РФ згорів на землі в Астраханській області після виконання польотів в результаті несправності;
  9. МіГ-29СМТ - 18.08 винищувач ВКС РФ розбився в Астраханській області в навчальному польоті в результаті помилки пілота, 1 людина загинула;
  10. Іл-112В - 17.08 розбився в Московській області у випробувальному польоті в результаті несправності, 3 людини загинули;
  11. Бе-200 - 14.08 гідролітак ВКС РФ розбився в Туреччині в результаті помилки пілота, 8 людей загинули;
  12. Мі-8 - 12.08 розбився на Камчатці в результаті помилки пілота, 8 людей загинули;
  13. Су-35С - 31.07 винищувач ВКС РФ розбився на Сахаліні в результаті помилки пілота і керівника польотів;
  14. Р-2002 - 24.07 розбився в Хабаровському краї, 2 людини загинули;
  15. Ан-28 - 16.07 розбився в Томській області в результаті несправності;
  16. Ан-26 - 6.07 розбився на Камчатці в результаті помилки пілота, 28 людей загинули;
  17. Хармоні LSA - 30.06 розбився в Підмосков'ї;
  18. Мі-8 - 24.06 транспортно-бойовий вертоліт Нацгвардії РФ розбився в Ленінградській області, 3 людини загинуло;
  19. Пайпер РА-28 - 24.06 розбився в Архангельській області;
  20. L-410 - 19.06 розбився в Кемерово в результаті помилки пілота, 4 людини загинули;
  21. Беказ ХА-32 - 9.06 розбився в Ростовській області;
  22. Робінсон - 17.05 розбився в Архангельській області, 2 людини загинули;
  23. Єрмак - 9.05 розбився в Татарстані, 2 людини загинуло;
  24. Мі-2 - 8.05 розбився на Камчатці, 2 людини загинули;
  25. Мі-2 - 17.04 розбився на Кубані, 1 людина загинула;
  26. Ан-2 - 13.04 розбився в Саратовській області;
  27. Ка-32 - 25.03 вертоліт МНС РФ розбився в Калінінградській області, 1 людина загинула;
  28. Ту-22М3 - 23.03 ракетоносець ВКС РФ зазнав аварії на землі через спрацювання катапульт, 3 людини загинули;
  29. Пайпер РА-28 - 8.01 розбився в Ленінградській області в результаті зіткнення з іншим літаком, 3 людини загинули.

"Така велика кількість катастроф показує вкрай плачевний технічний стан російської авіації, низький рівень надійності авіатехніки, систематичні і грубі порушення вимог безпеки польотів, слабку підготовку російських пілотів", - резюмував Бутусов.

Автор: 

авіакатастрофа (1094) авіація (4116) армія рф (17250) Бутусов Юрій (3580)


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Топ коментарі
+42
Ну могут же когда хотят!
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24.09.2021 12:20
+38
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24.09.2021 12:21
+15
и когда не очень хотят тоже !
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24.09.2021 12:20
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Ну могут же когда хотят!
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24.09.2021 12:20 Відповісти
и когда не очень хотят тоже !
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24.09.2021 12:20 Відповісти
Опыт дело тонкое,его не пропьешь!
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24.09.2021 12:22 Відповісти
29. Пайпер РА-28 - 8.01 разбился в Ленинградской области в результате столкновения с другим самолетом, 3 человека погибли.

хм.. а ВТОРОЙ самолет где.. неужели не пострадал?
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24.09.2021 12:56 Відповісти
А як же ж. Все це - прямі наслідки свідомих дій керманичів північної нігерії - божевільної бензоколонки. Річ у тім, що ще десь у 2008-2012 році в ********* пройшла чергова "реформа", яка торкнулась майже всієї авіагалузі. "майже", бо не дуже торкнулась пасажирських перевезень, які виконуються авіакомпаніями, що виконують рейси не тільки всередині країни і вимушені виконувати світові та європейські норми.

Отже, суть "реформ":
1. вони "реструктуризували" авіаційні ВУЗ-и, що вилилось в закриття декількох суто технічних вузів в мацкві та переведенні декількох ВУЗ-ів з столиці до всіляких воронежів. Звісно, зі зниженням зарплатні, з втратою частини професури, яка відмовилась їхати в тьму-таракань тощо.
2. вони перевели технічний персонал аеродромів з "офіцерського" забезпечення на "сержантське". Бо навіщо тим, хто гайки крутить, добре платити, житло видавати та взагалі забезпечувати по "офіцерським" стандартам? Правильно - не треба, бач, жирували...

От і вийшло, що за за 10 років кваліфіковані кадри розбіглися не тільки з простих аеродромів, а навіть з ВУЗ-ів. Тому якість як обслуговуючого персоналу, так і пілотів на ********* зараз кардинально впала. Про якість керування взагалі не йдеться - що може в розумінні якості створити олєнєвод?

Тому й валяться в них і ніби "надійні" машини, і експериментальні розробки, і прості як 5 копійок агрегати, які, вважалося, взагалі завалити можна тільки спеціально поставивши собі таку мету...
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24.09.2021 14:45 Відповісти
этого слишком мало .. бабы быстро новых нарожают ...
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24.09.2021 12:20 Відповісти
У баб не очень получается рожать самолеты. А при попытке сделать летательный аппарат руками... "10. Ил-112В - 17.08 разбился в Московской области в испытательном полете в результате неисправности, 3 человека погибли; "
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24.09.2021 12:39 Відповісти
Не факт. Бояра з короночкою свою справу потроху роблять...
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24.09.2021 13:03 Відповісти
без українських запчастин їх щороку більше буде
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24.09.2021 14:28 Відповісти
Насрать!
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24.09.2021 12:20 Відповісти
так это - самолеты то падают потому что тяжелее воздуха
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24.09.2021 12:21 Відповісти
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24.09.2021 12:21 Відповісти
Хе,Хе. Видивляюця ЩЕ!!!🧐
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24.09.2021 12:36 Відповісти
І один з них Точно буде танцювати🤗
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24.09.2021 12:37 Відповісти
А хай би всі потанцювали. Я не проти.
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24.09.2021 13:01 Відповісти
Какое нетерпеливое ожидание! Аж глаза горят в предвкушении лаптепада.
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24.09.2021 12:40 Відповісти
Ого!
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24.09.2021 13:00 Відповісти
Как и на новость ниже!
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24.09.2021 12:22 Відповісти
Пане Юрію, не навчіть! Бо по-перше - рік ще не закінчився, а по-друге - кацапія любить рекорди. 😊
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24.09.2021 12:22 Відповісти
Точно, сейчас кацапы заправятся допингом и пойдут на рекорд. ВАДА рекорд не защитает, и они в следующем году предпримут новую попытку побить рекорд...
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24.09.2021 12:49 Відповісти
*не наврочіть
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24.09.2021 13:21 Відповісти
Еще не вечер...
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24.09.2021 12:23 Відповісти
Хорошая статистика, показывающая реалии жизни, а не пропагандонские высеры о "могуществе" и "как нас всех боятся". Возвращающая расисян к делам своим скорбным, а не "чё там у хахлов" и "как американцы пазорно сбежали из Афганистана"
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24.09.2021 12:23 Відповісти
Россияне этого все равно не прочитают.
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24.09.2021 12:40 Відповісти
Ще не вечір. підсумки підібємо в кінці грудня.
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24.09.2021 12:23 Відповісти
Карма она такая, не делай другим плохо, оно как бумеранг возращаеться.
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24.09.2021 12:24 Відповісти
Ті нафга ти сюди приватні дельтаплани і етажерки приписуєш. Статистика має бути серйозною.
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24.09.2021 12:24 Відповісти
без учета катастроф дельтапланов и самодельных летательных аппаратов Источник:
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24.09.2021 13:14 Відповісти
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24.09.2021 12:25 Відповісти
главное не сглазить !
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24.09.2021 12:28 Відповісти
До конца года еще в книгу рекордов Гинеса можно попасть
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24.09.2021 12:28 Відповісти
Правильным путем идут репоеды, главное, пусть не останавливаются, на расее еще много ерапланов.
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24.09.2021 12:29 Відповісти
предлагаю москалям не останавливаться на достигнутом . тем более они же сами кричат что могут повторить
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24.09.2021 12:30 Відповісти
наступает светлое будущее...
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24.09.2021 12:30 Відповісти
Не Беказ, а Бекас, и не ХА-32, а Х-32.
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24.09.2021 12:34 Відповісти
И еще вдобавок: Ту-22М3 не потерпел аварию (он не летал), а произошло чрезвычайное происшествие (инцидент) на земле с гибелью 3-х росиянских лапте-летунов.
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24.09.2021 13:02 Відповісти
при вистрілі катапульти на землі корпус літака пошкоджується і потребує ремонту - так що це аварія, хоч і не катастрофа
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24.09.2021 14:31 Відповісти
Аварія це авіаційна подія без людських жертв, що призвела до серйозного пошкодження чи руйнування ПС, тілесних ушкоджень пасажирів, членів екіпажу чи третіх осіб. Надзвичайна подія це подія пов'язана з використанням повітряного судна на землі (технічне обслуговування, ремонт, зберігання, транспортування....).
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24.09.2021 18:28 Відповісти
россияне, продолжайте, не останавливайтесь! У вас, мразей, отлично получается заваливать мир своими трупами! больше все равно ничего другого не умеете!
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24.09.2021 12:35 Відповісти
Лапті, ще 3 місяці попереду, не підведіть.
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24.09.2021 12:36 Відповісти
А все почему? Потому, что хороший русский - утилизированный русский!
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24.09.2021 12:36 Відповісти
Молодцы кацапы, не останавливайтесь на достигнутом
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24.09.2021 12:37 Відповісти
ПА-ЗДРАВ-ЛЯ-ИМ,ПА-ЗДРАВ-ЛЯ-ИМ!
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24.09.2021 12:39 Відповісти
Рожденный ползать летать не может.
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24.09.2021 12:39 Відповісти
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24.09.2021 12:40 Відповісти
уже и так понятно, что росавиации звезда
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24.09.2021 12:42 Відповісти
Такой птичкопад не может не радовать.
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24.09.2021 12:43 Відповісти
Ондак тільки радіти цьому під час війни може лише дурень. Велика кількість кататроф у військовій авіації свідчить і про те, що вони багато літають. І за часів радянського союзу катастроф з ліками було багато бо літали у три зміни по 8 годин. Навіть такий старий парк військових літаків, як у росії може просто закошмарити Україну. Так їх стримує наше ППО, старе, але для них саме то. Їх стримує фаза гібридної війни, але недооцінювати російску авіацію не треба. Навіть тому, що наші брати мають звичку стріляти зі своєї території. А тепер уявіть старенькі ТУ 160, які Україна віддала росії за борги за газ - висота 10 000 метрів, пуск ракет десь в районі Мілєрево. Вояки, куди вони долетять?
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24.09.2021 12:46 Відповісти
частина тупо не долетить. Решта, завдяки точності ГЛОНАС, попадає десь в полях та лісах
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24.09.2021 14:35 Відповісти
Яке військове училище ти закінчив?
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24.09.2021 14:54 Відповісти
Если уж так пойдет, то какая разница с какого носителя будут запущены ракеты? У них много морских платформ в Каспийском и Черном море с котрых покрывается вся территория Украины. Дело не в ТУ-160 под Миллерово.
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24.09.2021 17:24 Відповісти
Справа в тому, що перехопити ракету з ТУ біля кордону вже неможливо, а стріляти по території РФ Україна ще не готова.
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24.09.2021 17:30 Відповісти
А из района Феодосии сильно легче будет перехватить ракету? Особенно если будет залп из нескольких десятков пусков.
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24.09.2021 17:36 Відповісти
На расєє не мають можливості лупити по Україні з усього що стріляє. Їх мантра про один народ і те, що вони визволителі поки не дає їм на це можливостей. Дарагіє расєянє також не готові до такої війни. Крім того розвалити все і окупувати недовго, а що потім. Потім українців треба кормити, бо працювати на окупантів ми не будемо і для контроля окупованих територій потрібно ще одну армію, що має РФ зараз. Це дорого. Україна занадто велика для ерефії, ми розвалимо їх з середини. Тому плани були на так звану новоросію, яка не расєя, сама себе гудує, платить мозькві податки і поповнює армію. Українці повинні були окупувати самі себе на користь росії при мінімальному втручанні російської армії. Що фактично провалилось . Однак це недає нам підстав вважати, що небезпека вторгнення минула. ВСУ повинна мати збою здатну нанести удари не тальки по воєнних об'єктах біля кордону, а по мозькві і підєру.
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24.09.2021 17:57 Відповісти
Так вы же начали с тезиса, что как прилетят усе кацаполеты разом, да как сотрут Украину в порошок.
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24.09.2021 22:17 Відповісти
У них ермак уже всё , а у нас ещё скачет .
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24.09.2021 12:47 Відповісти
Головне, що ці вояки і їх металобрухт уже ніколи не перетнуть кордони суверенної України, бо вже співають у хорі Александрова.
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24.09.2021 12:48 Відповісти
Красота! До конца года идут на супер мировой рекорд.
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24.09.2021 12:51 Відповісти
и даже в области балета мы впереди планеты всей!
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24.09.2021 12:55 Відповісти
То добре. Але мало.
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24.09.2021 12:57 Відповісти
Єрмак - 9.05 розбився в Татарстані
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24.09.2021 12:57 Відповісти
85 фрагов на сундук пукина яхохохо и конистра ботокса с боЯркой_)
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24.09.2021 12:58 Відповісти
Головне - не зупинятись на цьому досягненні.
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24.09.2021 12:59 Відповісти
ну до конца года еще больше 3-х месяцев, так что есть неплохой шанс, что кацапы побьют свой же рекорд.
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24.09.2021 12:59 Відповісти
Бред! Просто работать надо уметь....!!!! И ..тогда виден результат.
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24.09.2021 13:03 Відповісти
Це карма, розплата. І так буде доти доки навколішки не визнають, не тільки провину за рейс МН17 але і усі свої злочини.
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24.09.2021 13:28 Відповісти
Наснаги їм та вдачі в цій справі.
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24.09.2021 13:29 Відповісти
Російські фашисти несуть втрати . І це прекрасно . Надіємось в наступному році кількість авіакатастроф на Московії потроїться і загине ще більше карателів .
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24.09.2021 13:33 Відповісти
#аналагавнет!
А ще, не кінець року.
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24.09.2021 13:57 Відповісти
КПД маловат будет... ну ничего, надежда на 2022
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24.09.2021 14:08 Відповісти
Еще войны небыло, а кацапы уже потеряли 28 самолетов
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24.09.2021 14:08 Відповісти
Не любит небо москалей
В земле москаль всегда милей
Рождённый ползать,не летать
Лгать,воровать и убивать
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24.09.2021 14:29 Відповісти
Кацапи
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24.09.2021 14:42 Відповісти
Ну, год то еще не закончился. Время есть, дерзайте
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24.09.2021 14:49 Відповісти
Молодці! Так тримати!!!
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24.09.2021 15:23 Відповісти
За останній рік ПВО Вейшнорії суттєво додало в профессіоналізмі. Одним із факторів підвищення ефективності бойвих розрахунків стало те, що в зв'язку із згортанням міссії в Афганістані, на південно-східний фронт Вейшнорії були перекинуті інструктори США.
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24.09.2021 15:25 Відповісти
да здравствуют КОСМИЧЕСКИЕ ВОЙСКА рассеи матушки!гопники ещё год не закончился а 29 самолётов и вертолёв грохнулось.... непобедимая страшная супер пупер рашен техника..... так что НАТОВЦИ! не сците, не слушайте скреп про новые неповтроимое лазарное оружие . всё это понты для устрашения....щимите ******** смелее .там на понтах что на пружинах они...))
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24.09.2021 17:29 Відповісти
маловато будет!
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24.09.2021 17:54 Відповісти
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24.09.2021 18:29 Відповісти
В основном пятидесятилетние самолёты.
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24.09.2021 19:12 Відповісти
Для экспертной оценки это не дает представление, что там все так плохо по сравнению с другими. В США тоже регулярно падают, просто цензор не пишет об этом. Вот на этой неделе в Техасе разбился военный тренировочный самолет. Так еще на жилой сектор упал. Повезло, что люди не погибли. Если писать про все авиапроисшествия у американцев, тоже может возникнуть ощущение "все пропало". Но нужно смотреть, сколько новья поставляется, вывести процентную часть происшествий и так далее, чтобы делать конкретные выводы.
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24.09.2021 19:43 Відповісти
и НАТО даже делать ничего не надо... руские свиньи самостоятельно самоликвидируются
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25.09.2021 09:07 Відповісти
Вывсеврети! Не была никоких котостроф, были жесткие посадки!
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27.09.2021 09:59 Відповісти
Народная примета: Как тольо на Раше писец - так сразу в Украине енот.
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10.10.2021 11:31 Відповісти
 
 