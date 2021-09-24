Столичний юрист Бойко заволодів причалами і островом на Дніпрі завдяки Нацполіції, - розслідування. ВIДЕО

Численні гідротехнічні споруди (причали і дамби) уздовж Дніпра в Києві й області, що займають сотні тисяч квадратних метрів, безкоштовно присвоїв бізнесмен Костянтин Бойко.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в розслідуванні "Схем".

Зазначається, що бізнесмена Бойка пов'язують з екскерівником столичної поліції Андрієм Крищенком.

"У червні 2018 року столичний юрист Костянтин Бойко заявив у поліцію Києва, що знайшов "загублені майнові права" на 16 гідротехнічних споруд, надавши їхні координати, і запропонував себе у ролі зберігача "знахідки". За пів року він отримав лист у відповідь за підписом слідчої поліції Києва Ольги Момот, у якому вона передала йому на зберігання майнові права на ці 16 об’єктів. На підставі цього листа бізнесмен зміг зареєструвати за собою 11 об’єктів "на праві зберігання" у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно через приватних реєстраторів. Три з них він уже переоформив на себе на праві власності – і перепродав своїй фірмі ТОВ "Українське бюро річкових портів"", - йдеться в розслідуванні.

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Зокрема, у власності компанії Бойка, згідно з офіційним реєстром нерухомості, наразі опинилися такі об’єкти:

- причал вздовж всієї Оболонської набережної біля парку "Наталка" (площею 4013 квадратних метрів).

- причал Рибальського острова, де розташована база рятувальників Держслужби з надзвичайних ситуацій (площею 3411 квадратних метрів).

Майнові права на об’єкт за координатами Оболонського острова, вказана площа - 142 980 квадратних метрів. Це – уся площа цього острова посеред Дніпра у столиці відповідно до Державної кадастрової карти.

Інші 8 об’єктів, згідно з Державним реєстром речових прав на нерухоме майно, залишаються у Костянтина Бойка на правах зберігання. Це причали біля бази відпочинку "Динамо" на Київському морі під Вишгородом, у селах Витачів та Трипілля в Обухівському районі, а також в одному з садових товариств на Осокорках, на Рибальському острові в районі вулиці Набережно-Хрещатицькій і біля яхт-клубу "Оболонь" у Києві. А також дві столичні дамби: на півострові на Оболоні і на території озера Алмазне на Троєщині.

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У період, коли бізнесмен Костянтин Бойко звернувся до поліції Києва та отримав від неї майнові права на об’єкти, її очолював Андрій Крищенко.

"Схеми" знайшли низку зв’язків цього бізнесмена із самим Крищенком.

Так, Бойко заснував юридичну компанію "Кронос" разом з вихідцем із Горлівки, колишнім міліціонером Юрієм Шальнєвим. Ще працюючи у поліції, Крищенко (теж виходець із Горлівки) декларував, що протягом багатьох років їздить на позашляховику Hyundai Santa Fe, оформленого на Юрія Шальнєва. За інформацією джерел "Схем", це довірена особа та водій Крищенка.

Журналісти зверталися за коментарем до Андрія Крищенка, однак він його так і не надав.