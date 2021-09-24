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Столичний юрист Бойко заволодів причалами і островом на Дніпрі завдяки Нацполіції, - розслідування. ВIДЕО

Численні гідротехнічні споруди (причали і дамби) уздовж Дніпра в Києві й області, що займають сотні тисяч квадратних метрів, безкоштовно присвоїв бізнесмен Костянтин Бойко.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в розслідуванні "Схем".

Зазначається, що бізнесмена Бойка пов'язують з екскерівником столичної поліції Андрієм Крищенком.

"У червні 2018 року столичний юрист Костянтин Бойко заявив у поліцію Києва, що знайшов "загублені майнові права" на 16 гідротехнічних споруд, надавши їхні координати, і запропонував себе у ролі зберігача "знахідки". За пів року він отримав лист у відповідь за підписом слідчої поліції Києва Ольги Момот, у якому вона передала йому на зберігання майнові права на ці 16 об’єктів. На підставі цього листа бізнесмен зміг зареєструвати за собою 11 об’єктів "на праві зберігання" у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно через приватних реєстраторів. Три з них він уже переоформив на себе на праві власності – і перепродав своїй фірмі ТОВ "Українське бюро річкових портів"", - йдеться в розслідуванні.

Столичний юрист Бойко заволодів причалами і островом на Дніпрі завдяки Нацполіції, - розслідування 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Начальник столичної поліції Крищенко йде у відставку

Зокрема, у власності компанії Бойка, згідно з офіційним реєстром нерухомості, наразі опинилися такі об’єкти:

- причал вздовж всієї Оболонської набережної біля парку "Наталка" (площею 4013 квадратних метрів).

Столичний юрист Бойко заволодів причалами і островом на Дніпрі завдяки Нацполіції, - розслідування 02

- причал Рибальського острова, де розташована база рятувальників Держслужби з надзвичайних ситуацій (площею 3411 квадратних метрів).

Столичний юрист Бойко заволодів причалами і островом на Дніпрі завдяки Нацполіції, - розслідування 03

Майнові права на об’єкт за координатами Оболонського острова, вказана площа - 142 980 квадратних метрів. Це – уся площа цього острова посеред Дніпра у столиці відповідно до Державної кадастрової карти.

Столичний юрист Бойко заволодів причалами і островом на Дніпрі завдяки Нацполіції, - розслідування 04

Інші 8 об’єктів, згідно з Державним реєстром речових прав на нерухоме майно, залишаються у Костянтина Бойка на правах зберігання. Це причали біля бази відпочинку "Динамо" на Київському морі під Вишгородом, у селах Витачів та Трипілля в Обухівському районі, а також в одному з садових товариств на Осокорках, на Рибальському острові в районі вулиці Набережно-Хрещатицькій і біля яхт-клубу "Оболонь" у Києві. А також дві столичні дамби: на півострові на Оболоні і на території озера Алмазне на Троєщині.

Також читайте: ЗМІ звинуватили оточення Княжицького в придбанні за безцінь землі колишнього курорту в Карпатах. Нардеп вважає, що "СН" дала вказівку "мочити" його через інтерес до "вагнерівців"

У період, коли бізнесмен Костянтин Бойко звернувся до поліції Києва та отримав від неї майнові права на об’єкти, її очолював Андрій Крищенко.

"Схеми" знайшли низку зв’язків цього бізнесмена із самим Крищенком.

Так, Бойко заснував юридичну компанію "Кронос" разом з вихідцем із Горлівки, колишнім міліціонером Юрієм Шальнєвим. Ще працюючи у поліції, Крищенко (теж виходець із Горлівки) декларував, що протягом багатьох років їздить на позашляховику Hyundai Santa Fe, оформленого на Юрія Шальнєва. За інформацією джерел "Схем", це довірена особа та водій Крищенка.

Столичний юрист Бойко заволодів причалами і островом на Дніпрі завдяки Нацполіції, - розслідування 05

Журналісти зверталися за коментарем до Андрія Крищенка, однак він його так і не надав.

Автор: 

земля (1677) Київ (19455) Крищенко Андрій (344)


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Топ коментарі
+23
Верещучка не пройшла, прокинься.
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24.09.2021 12:48
+10
А может не только с помощью полиции, а и отбитого на голову мера.
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24.09.2021 12:47
+9
Коррупции у нас нет!
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24.09.2021 12:46
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Коррупции у нас нет!
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24.09.2021 12:46 Відповісти
Интересно, разглашаю ли я сейчас государственную тайну? Я ведь хорошо помню этот учебник с синим смазанным штампом спецчасти и тетради для конспектов с пронумерованными страницами, для верности прошитые насквозь толстой вощеной нитью.

Совершенно секретно.

Я учился на журфаке МГУ, у нас была военная кафедра. В обстановке секретности нас учили боевой спецпропаганде - искусству сеять раздор в рядах противника с помощью дезинформации и манипуляции сознанием.

Страшное, доложу вам, дело. Без шуток.

Боевая, или «черная», пропаганда допускает любое искажение реальных фактов ради решения пропагандистских задач. Это эффективное оружие, используемое с единственной целью вышибания мозгов противнику.

Метод «гнилой селедки». Метод «перевернутой пирамиды». Метод «большой лжи». Принцип «40 на 60». Метод «абсолютной очевидности».

Все эти методы и техники вы тоже знаете. Просто не осознаете этого. Как вам и полагается.

Нас учили использовать техники боевой спецпропаганды против солдат армии противника. Сегодня они используются против мирного населения нашей собственной страны. Уже два года, читая российские газеты или просматривая телевизионные шоу, я с интересом отмечаю, что люди, координирующие в России вброс и интерпретацию новостей, явно учились по тому же учебнику, у того же бодрого полковника или его коллег.

Вот например метод «гнилой селедки». Работает так. Подбирается ложное обвинение. Важно, чтобы оно было максимально грязным и скандальным. Хорошо работает, например, мелкое воровство, или, скажем, растление детей, или убийство, желательно из жадности.

Цель «гнилой селедки» вовсе не в том, чтобы обвинение доказать. А в том, чтобы вызвать широкое, публичное обсуждение его... НЕсправедливости и НЕоправданности.

Человеческая психика устроена так, что, как только обвинение становится предметом публичного обсуждения, неизбежно возникают его «сторонники» и «противники», «знатоки» и «эксперты», оголтелые «обвинители» и ярые «защитники» обвиняемого.

Но вне зависимости от своих взглядов все участники дискуссии снова и снова произносят имя обвиняемого в связке с грязным и скандальным обвинением, втирая таким образом все больше «гнилой селедки» в его «одежду», пока наконец этот «запах» не начинает следовать за ним везде. А вопрос «убил-украл-совратил или все-таки нет» становится главным при упоминании его имени.

Или, например, метод «40 на 60», придуманный еще Геббельсом. Он заключается в создании СМИ, которые 60 процентов своей информации дают в интересах противника. Зато, заработав таким образом его доверие, оставшиеся 40 процентов используют для чрезвычайно эффективной, благодаря этому доверию, дезинформации. Во время Второй мировой войны существовала радиостанция, которую слушал антифашистский мир. Считалось, что она британская. И только после войны выяснилось, что на самом деле это была радиостанция Геббельса, работавшая по разработанному им принципу «40 на 60».

Очень эффективен метод «большой лжи», который немного похож на «гнилую селедку», но на самом деле работает иначе. Его суть заключается в том, чтобы с максимальной степенью уверенности предложить аудитории настолько глобальную и ужасную ложь, что практически невозможно поверить, что можно врать о таком.

Трюк здесь в том, что правильно скомпонованная и хорошо придуманная «большая ложь» вызывает у слушателя или зрителя глубокую эмоциональную травму, которая затем надолго определяет его взгляды вопреки любым доводам логики и рассудка.

Особенно хорошо работают в этом смысле ложные описания жестоких издевательств над детьми или женщинами.

Допустим, сообщение о распятом ребенке за счет глубокой эмоциональной травмы, которую оно вызывает, надолго определит взгляды получившего эту информацию человека, сколько бы его потом ни пытались переубедить, используя обычные логические доводы.

Но особенно почитал наш бодрый полковник метод «абсолютной очевидности», дающий хоть и не быстрый, но зато надежный результат.

Вместо того чтобы что-то доказывать, вы подаете то, в чем хотите убедить аудиторию, как нечто очевидное, само собой разумеющееся и потому безусловно поддерживаемое преобладающим большинством населения.

Несмотря на свою внешнюю простоту, этот метод невероятно эффективен, поскольку человеческая психика автоматически реагирует на мнение большинства, стремясь присоединиться к нему.

Важно только помнить, что большинство обязательно должно быть преобладающем, а его поддержка абсолютной и безусловной - в ином случае эффекта присоединения не возникает.

Однако если эти условия соблюдаются, то число сторонников «позиции большинства» начинает постепенно, но верно расти, а с течением времени увеличивается уже в геометрической прогрессии - в основном за счет представителей низких социальных слоев, которые наиболее подвержены «эффекту присоединения». Одним из классических способов поддержки метода «абсолютной очевидности» является, например, публикация результатов разного рода социологических опросов, демонстрирующих абсолютное общественное единство по тому или иному вопросу. Методики «черной» пропаганды, естественно, не требуют, чтобы эти отчеты имели хоть какое-то отношение к реальности.

Я могу продолжать. Учили нас вообще-то целый год, и список методов довольно велик. Важно, однако, не это. А вот что. Методы «черной» пропаганды воздействуют на аудиторию на уровне глубоких психологических механизмов таким образом, что последствия этого воздействия невозможно снять обычными логическими доводами. «Большая ложь» достигает этого эффекта с помощью эмоциональной травмы. Метод очевидности - через «эффект присоединения». «Гнилая селедка» - за счет внедрения в сознание аудитории прямой ассоциации между объектом атаки и грязным, скандальным обвинением.

Проще говоря, боевая спецпропаганда превращает человека в зомби, который не только активно поддерживает внедренные в его сознание установки, но и агрессивно противостоит тем, кто придерживается иных взглядов или пытается его переубедить, пользуясь логическими доводами. Иначе, собственно, и быть не может. Все методы боевой спецпропаганды объединяет единая цель. Она заключается в том, чтобы ослабить армию противника за счет внесения в ее ряды внутренней розни, взаимной ненависти и недоверия друг другу.

И сегодня эти методы применяются против нас самих. И результат, к которому они приводят, ровно тот, для достижения которого они и были созданы. Только взаимная ненависть и внутренняя рознь возникают не в армии противника, а в наших домах и семьях.

Просто выйдите на улицу и посмотрите, как изменилась страна за последние три года. Мне кажется, против собственного населения боевая спецпропаганда работает даже эффективнее, чем против солдат противника.

Наверное, потому, что в отличие от солдат противника мирное население не может себя защитить.

https://www.facebook.com/vladimir.yakovlev.359 Владимир Яковлев
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24.09.2021 15:53 Відповісти
а сейчас - вот вам фото, на кого зелебобики новую "схемку" накатали.
ясно дело, что настоящие патриоты во власти Бубочке не нужны.
Короче, я не верю ни одному слову из этого сливного бачка под названием "Схемы". Вы еще на Бигуса сошлитесь. Он без штуки баксов срать не сядет. Пытались ему пожаловаться на коррупцию в нашем учреждении, с фактами и свидетелями - х.. там. Даже не поинтересовался.

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24.09.2021 16:02 Відповісти
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24.09.2021 16:04 Відповісти
Крищенко был даже без оружия...

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24.09.2021 16:06 Відповісти
Приложа руку к сердцу, вот если такие патриоты что-то где то урвали - пусть будет им, чем тому ворью, которое выступает пятой колонной.
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24.09.2021 16:28 Відповісти
Какие же после этого они патриоты, положа руку на сердце?!
Взять того же Коломойского, что назначал награды за цапов и подбитую технику в 2014?
И ограбившего всю Украину с компанией из Кабмина и правительства, что совала ему эти украденные миллиарды, опустив гривну в 4 раза!
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24.09.2021 17:52 Відповісти
Награды он назначал, а выплатил хоть кому то?

Никто из Кабмина ему ничего не совал - все банки рефинансировали соразмерно их капиталу.
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24.09.2021 18:43 Відповісти
А що це важко перевірити на кого оформлені права? Хоча я не впевнений чи можна взагалі оформити власність на причал
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26.09.2021 09:51 Відповісти
А может не только с помощью полиции, а и отбитого на голову мера.
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24.09.2021 12:47 Відповісти
Верещучка не пройшла, прокинься.
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24.09.2021 12:48 Відповісти
Зеля боится, что Кличко выдвинет свою кандидатуру в президенты. А к олигархам Кличко ну никак не запишешь, вот и приходится всякую ахинею придумывать.
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24.09.2021 15:53 Відповісти
про "атбітого на голову" - це якась фраза з темників що виринає звідусіль від про-кремлівськіх/про-клоунських ботів.
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26.09.2021 09:53 Відповісти
«Прагнівшій гоапарат»!!!
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24.09.2021 12:47 Відповісти
птенец крищенко, которого пригрел совсем не коррупционный педалик... делай Те выводы
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24.09.2021 12:47 Відповісти
А шо, Верещучка вже педаликом стала?
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24.09.2021 13:06 Відповісти
пока нет) но очень хочет. а я к тому чьо педаля по обукновению всех коррумпированных мусоров типа крищенко себе подбирает, а те уже тянут за собой хитросделанных бойко за долю малую...
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24.09.2021 13:39 Відповісти
васечкін перестань лизати зелену сраку...чи ти ще досі 73 процентний...не будь ідіотом..копів такого рангу без зелених не назначають.. чи ти геть тупий.
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24.09.2021 16:13 Відповісти
Прибыльное дело водить *************** парады по Киеву.
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24.09.2021 12:51 Відповісти
а может это все не совсем так, как на самом деле, а совсем наоборот? Беня целит на Киев и Кличко ему мешает. Имеет смысл не забывать об этом.
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24.09.2021 12:53 Відповісти
бестыжее наглое жульё
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24.09.2021 12:55 Відповісти
Аваковско-горловские милицейские кадры, ну что вы от них хотите? Вот так просто, взял и по письму следовательки "нашёл потерянные права" на гидротехнические сооружения... Абсурд
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24.09.2021 12:58 Відповісти
А что вы хотели? В стране нет ни малейшей возможности приватизировать прозрачно. А частная собственность всё равно неизбежна.
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24.09.2021 12:58 Відповісти
Ага нет ни какой возможности отбирать кошельки без помощи топора. Это же тоже надо как то решить, тем более это будет понасущнее приватизации.
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24.09.2021 13:05 Відповісти
Прибрежные гос. объекты - не частный кошелёк. Не для того ли они до сих пор остаются нераспроданными, чтобы их украл конкретный чиновник?
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24.09.2021 13:47 Відповісти
Так вот и я о том же частная собственность ведь неизбежна, но не конкретна.
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24.09.2021 13:51 Відповісти
расстрел--ему что кто их дарил....
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24.09.2021 13:00 Відповісти
сам себе перепродал--его самого пустить на сало пора колобка
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24.09.2021 13:02 Відповісти
Радуйтэсь зэбильни шо тэпэр захватують нашу землю!Пры ЗЕ шмаркле ще нэ такэ будэ!Хавайтэ зэбилы 73%!!! .....2018?Упс....То журношлюхы усэ вруть!Ничого вин нэ захватував!!!
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24.09.2021 13:03 Відповісти
На Зєлєю вистачає бокопорів, але відведення київської власності є справою київради і мера. Мера, якого обрано у Відні Фірташем у 2014му під час таємної змови.
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24.09.2021 13:13 Відповісти
ТЮлеЗе!Беням- фіскульт привіт! От не захотіла "тюнінгована" очолити місто, а могла рай на Землі створити, правда СулівАна?
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24.09.2021 13:34 Відповісти
Я вообще-то с сарказмом писал)
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24.09.2021 14:01 Відповісти
царь хороший бояре погані...десь ми вже таке чули..зеля бистро вчиться вчителя хороші курси в омані і тд...
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24.09.2021 16:15 Відповісти
Эта прастите па какому языку вы пишете?
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24.09.2021 13:23 Відповісти
Па язику друга и подельника Питраликсеича)Азиров.Знаешь такого?
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24.09.2021 13:57 Відповісти
Набутылочник, ты перевозбудился! Азиров теперь твой лишнехромосомный саатечетсвенник
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24.09.2021 19:44 Відповісти
Ага, безкоштовно. А валізи кешу для Пєдаліка?
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24.09.2021 13:04 Відповісти
а он уже олигарх или пока нет?
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24.09.2021 13:08 Відповісти
пока нет, потому Бубочка с помощью продажных Схем ищет другие возможности испортить его репутацию.
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24.09.2021 15:55 Відповісти
Так отнять и поделить? Делов то!!!!
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24.09.2021 13:16 Відповісти
Если это при гитьмане было, то ничего удивительного. Грабили Украину "по-новому", похлеще чем при овоще.
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24.09.2021 13:19 Відповісти
Тебе напомнить, как в разгар пандемии зе-упыри украли 30 млрд из короновирусного фонда?!!
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24.09.2021 14:04 Відповісти
так, как воруют при Зеленском -Януковичу и не снилось.
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24.09.2021 15:56 Відповісти
лапоть йди в дупу к путіну а якщо тобі какая разниця то можеш і до зелі...нам украінцім по барабану.
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24.09.2021 16:18 Відповісти
поставит там вышки...газ добывать будет
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24.09.2021 13:23 Відповісти
Наразі треба думати про зміну назви міста в НЬЮ ГОРЛІВКА.
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24.09.2021 13:31 Відповісти
Секундочку, а як це він перескочив з відповідального зберігання на відчуження. Тупо нотаріуси вчинили злочин - реєстраційна дія без належних підстав.
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24.09.2021 13:38 Відповісти
Согласно решения неподкупного суда
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24.09.2021 13:50 Відповісти
ну очень! мешает кому-то наш киевский мэр! и с какой стороны к нему ни подкатывались а он "не бере"! уже каких только дохлых собак на него не вешали и говнецом поливали - а его опять кияны изберут своим мэром. и я в том числе. так что кидайте! от вас и так смердит. ЗЕплесенью.
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24.09.2021 13:40 Відповісти
скоро расскажут, что Кличко застрелил брата Вову, а потом съел. Стопудова. По телику же зря не скажут - вот вам фотки.
чем не доказательство? Даже руки Виталины.
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24.09.2021 15:58 Відповісти
Киевляне---мост Патона берегите самообороной мостов. А то как при раннем феодализме за переправу будете листать как утром туда, так ещё раз вечером обратно!
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24.09.2021 13:45 Відповісти
Что ж это за такой продвинутый "хранитель" и как это собственность государства отдавать на хранение в частные руки?
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24.09.2021 13:54 Відповісти
Ось так мешканець Горлівки з проросійськими поглядами серед білого дня обікрав українців на мільярди гривень. Агов Бубочка! Це вже ти поборов корупцію чи ще ні?
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24.09.2021 14:17 Відповісти
Бубочка в 2018 році? Пан не читатєль?
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24.09.2021 15:52 Відповісти
с пророссийскими поглядами? это когда он за флаг Украины кровь свою проливал?
ну и больно он приложил сепарам... раз до сих пор на него зуб точат..\
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24.09.2021 15:59 Відповісти
вот еще - когда его толпа сепаров стащила с козырька
у тебя кишка тонка так же поступить. Так что сиди на дване, не рыпайся.
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24.09.2021 16:00 Відповісти
кацапчик, ты не жытель дамбаса ?
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26.09.2021 09:32 Відповісти
Ай да Крищенко, ай да молодец!!! Таких друзей и коллег иметь - дорогого стоит!
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24.09.2021 14:27 Відповісти
А мы сотнями подаем жалобы крыщенку на полное бездействие следователей!!!

А оказывается они заняты своими шкурными делами!!!!

ох и твари продажные
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24.09.2021 14:31 Відповісти
Они не продажные, а в "доле" на 90%, потому и "борется"с олигархами вот еще закон приняли о борьбе с СМИ прошу прощения с олигархами.
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24.09.2021 14:55 Відповісти
Виталька подобрал Крищенка не зря. Может схемы выстраивать...
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24.09.2021 14:48 Відповісти
А шо мы не в НАТО?...
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24.09.2021 15:21 Відповісти
Крищенко за былые заслуги простительно.
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24.09.2021 16:31 Відповісти
в Чернигове мусора (сбу) стреляли очередями по толпе народа, в горловке толпа побила Крищенко,
вотони, люди дамбаса ...
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26.09.2021 09:31 Відповісти
Нужно создавать новый антикоррупционный орган.
Давно новых правоохранительных органов не появлялось в Украине.
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24.09.2021 17:55 Відповісти
хуже уже не будет
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24.09.2021 18:01 Відповісти
лохи марш на Польшу, нехер заглядывать как Люди порядок наводят
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26.09.2021 09:34 Відповісти
Цікаво, що не знаходить в реєстрі ніякого ООО "Украинское бюро речных портов".
Ця інформація - фейк?
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26.09.2021 10:22 Відповісти
Красти НАРОДНЕ ГРІХ, перед Богом та Людьми !!!
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26.09.2021 18:33 Відповісти
 
 