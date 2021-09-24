Війська РФ здійснили прицільний обстріл наших позицій у районі Новолуганського з РПГ і великокаліберних мінометів, - штаб ООС

Протягом поточної доби, 24 вересня, російсько-окупаційні війська двічі порушили режим припинення вогню, при цьому один раз застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення пресцентру штабу ООС.

Так, в напрямку Новолуганського, де ввечері велися активні бойові дії, російські найманці здійснювали прицільний обстріл наших позицій, використовуючи ручні протитанкові гранатомети і заборонені міномети калібру 82 мм і 120 мм.

Крім того, в Донецькій області зафіксовано застосування ворожого безпілотника, за допомогою якого російські окупанти скинули ВОГ-17 поблизу Талаківки.

"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, застосовуючи дозволене Мінськими домовленостями озброєння, чим змусили супротивника припинити вогневу активність.

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Завдяки зусиллям наших воїнів кордони українських підрозділів залишилися незмінними. Втрат серед українських військовослужбовців немає. Криміногенна ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил оцінюється як стабільна", - зазначили в штабі ООС.