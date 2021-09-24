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Новини Агресія Росії проти України
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Війська РФ здійснили прицільний обстріл наших позицій у районі Новолуганського з РПГ і великокаліберних мінометів, - штаб ООС

Війська РФ здійснили прицільний обстріл наших позицій у районі Новолуганського з РПГ і великокаліберних мінометів, - штаб ООС

Протягом поточної доби, 24 вересня, російсько-окупаційні війська двічі порушили режим припинення вогню, при цьому один раз застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення пресцентру штабу ООС.

Так, в напрямку Новолуганського, де ввечері велися активні бойові дії, російські найманці здійснювали прицільний обстріл наших позицій, використовуючи ручні протитанкові гранатомети і заборонені міномети калібру 82 мм і 120 мм.

Крім того, в Донецькій області зафіксовано застосування ворожого безпілотника, за допомогою якого російські окупанти скинули ВОГ-17 поблизу Талаківки.

"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, застосовуючи дозволене Мінськими домовленостями озброєння, чим змусили супротивника припинити вогневу активність.

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Завдяки зусиллям наших воїнів кордони українських підрозділів залишилися незмінними. Втрат серед українських військовослужбовців немає. Криміногенна ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил оцінюється як стабільна", - зазначили в штабі ООС.

Автор: 

обстріл (28296) Донбас (22354) бойові дії (3722) операція Об’єднаних сил (6725)


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Да это мелочи, главный обстрелом Шефира занят, не мешайте.
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24.09.2021 12:45 Відповісти
было бы смешно,если бы с РПГ лупили х/з куда...
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24.09.2021 12:47 Відповісти
Зеленский уже выступил с суждением акта агрессии ?

или все шофёра лечит
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24.09.2021 12:53 Відповісти
шо там с сильньім ответом от преЗЕрвадента?
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24.09.2021 13:08 Відповісти
 
 