Продюсер Кондратюк запропонував заборонити концерти всіх артистів з РФ: Мистецтво від агресора не може бути поза політикою
Український продюсер Ігор Кондратюк запропонував заборонити концерти російських артистів на території України.
Як інформує Цензор.НЕТ, український продюсер Ігор Кондратюк створив петицію на сайті Офісу Президента.
У петиції Кондратюк просить президента Зеленського заборонити концертну діяльність артистів із країни-агресора - Росії до повернення окупованого Криму до складу України і відновлення контролю України над своїми східними кордонами.
Продюсер зазначив, що громадяни країни-агресора, що працюють у сфері розваг - артисти, актори насправді не несуть жодної культури.
"Це неприродньо, коли артист виступає і для росіян-окупантів, і для окуповиних ними українців. Любов до носіїв культури агресора розвиває в українцях так званий шведський синдром. Цього потрібно уникати, якщо ми не хочемо більше втрат територій та населення, та перемогти у цій праведній для України та українців війні. Музика і інші види мистецтва від агресора не можуть бути поза політикою під час війни", - наголосив продюсер.
Російські артисти розкритикували ініціативу Кондратюка.
Зокрема, Михайло Шуфутинський заявив, що для нього досі немає різниці, де артист виступав і виступає зараз, оскільки "основна частина людей зі здоровим глуздом перебуває поза політикою".
Російський співак Лев Лещенко заявив, що його не тягне в Україну "поки там така влада".
Юрій Лоза вважає, що Україна просто боїться, що "росіяни можуть бути чарівними і привабливими".
Співак Микола Расторгуєв, який підтримав окупацію Криму Росією, сказав: "Да пішли вони всі. Ось мій коментар. Мені абсолютно байдуже. Нехай вони у себе працюють на Галичині. І сюди хай не приїжджають".
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А по выходным - с утра до вечера Поплавский.
Чого не пишеш про Чефіра? Відпрацьовуй дятле гроші спонсорів.
за сенсом поплавський дорівнює кіркорову, маргенштерну та іншому беззмістовному кацапському лайну.
тож замість одного лайна просто почнете вживати інше - для вас нічого не зміниться.
- военный сбор,
- сбор на медпомощь раненным бойцам ВСУ и добробатов
- сбор на развитие добровольческих батальонов,
- сбор на деоккупацию Крыма и Донбасса
- сбор на восстановление от российской агрессии пострадавших территорий
- сбор на развитие и поддержку руссофобии..
и пусть приезжают
Тоді усе буде логічно. А так тільки артисти-співаки. Заборона усім громадянам країни-ворога відвідувати Україну!
Істерик ,виску,гвалту,вою,
Схотів зелених, підлих мух,
Позбавити порцайки гною.
макаревич, як й будь-який російський шовініст, торочить мантру про "одиннарод" - нахєр всіх.
Мы ведь просто деградируем, надо обмениваться культурой!
Пусть в Бурятии выступают