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Продюсер Кондратюк запропонував заборонити концерти всіх артистів з РФ: Мистецтво від агресора не може бути поза політикою

Продюсер Кондратюк запропонував заборонити концерти всіх артистів з РФ: Мистецтво від агресора не може бути поза політикою

Український продюсер Ігор Кондратюк запропонував заборонити концерти російських артистів на території України.

Як інформує Цензор.НЕТ, український продюсер Ігор Кондратюк створив петицію на сайті Офісу Президента.

У петиції Кондратюк просить президента Зеленського заборонити концертну діяльність артистів із країни-агресора - Росії до повернення окупованого Криму до складу України і відновлення контролю України над своїми східними кордонами.

Продюсер зазначив, що громадяни країни-агресора, що працюють у сфері розваг - артисти, актори насправді не несуть жодної культури.

"Це неприродньо, коли артист виступає і для росіян-окупантів, і для окуповиних ними українців. Любов до носіїв культури агресора розвиває в українцях так званий шведський синдром. Цього потрібно уникати, якщо ми не хочемо більше втрат територій та населення, та перемогти у цій праведній для України та українців війні. Музика і інші види мистецтва від агресора не можуть бути поза політикою під час війни", - наголосив продюсер.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російська співачка Інстасамка лаялася матом зі сцени на концерті в Києві, на який влада України видала дозвіл. ВІДЕО

Російські артисти розкритикували ініціативу Кондратюка.

Зокрема, Михайло Шуфутинський заявив, що для нього досі немає різниці, де артист виступав і виступає зараз, оскільки "основна частина людей зі здоровим глуздом перебуває поза політикою".

Російський співак Лев Лещенко заявив, що його не тягне в Україну "поки там така влада".

Юрій Лоза вважає, що Україна просто боїться, що "росіяни можуть бути чарівними і привабливими".

Співак Микола Расторгуєв, який підтримав окупацію Криму Росією, сказав: "Да пішли вони всі. Ось мій коментар. Мені абсолютно байдуже. Нехай вони у себе працюють на Галичині. І сюди хай не приїжджають".

Також читайте: Російського репера Моргенштерна повторно внесено до "чорного списку" Мінкульту

Автор: 

концерт (234) росія (64984) артисти (216)


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Топ коментарі
+30
я теперь буду фанатом Кондратюка!)))
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24.09.2021 13:13
+29
Книги жечь - удел кацапов - они украинские книги уже жгли в 2014м на оккупированных территориях.
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24.09.2021 13:17
+25
а с чего шмаркля харчиваться будет?
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24.09.2021 13:10
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Yes
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24.09.2021 13:09 Відповісти
Треба ще створити петицію на сайті президента, щоб заборонити потрапляння до України російських книг, до того моменти поки не буде звільнено від тимчасової окупації територію Криму та східні терени.
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24.09.2021 15:45 Відповісти
кцапи хитрі, вони українською теж друкують, я станки не ломаються від знущання українською мовою, аж дивно, може бо не кацапського виробництва. але заборонити все, нема чого
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24.09.2021 16:31 Відповісти
а с чего шмаркля харчиваться будет?
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24.09.2021 13:10 Відповісти
с вєлікага крадівництва))
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24.09.2021 13:11 Відповісти
Це не просто харч, це шаб трапінка втечі до рашистів не заросла - інакше йому нікуди діватися зі своїми зрадами, й бізнес талантами .
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24.09.2021 13:18 Відповісти
Книги жечь будем?
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24.09.2021 13:12 Відповісти
Книги жечь - удел кацапов - они украинские книги уже жгли в 2014м на оккупированных территориях.
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24.09.2021 13:17 Відповісти
Я пропоную зробити одну просту річ - обкласти цих кацапських "гастролерів" податком на укранських воїнів які знаходяться на фронті і зробити інформацію про цей податок якомога відкритішою щоб навіть до ***** вона дійшла які суми його "крякаючі ворони" заплатили нашим воїнам - і тоді ми побачимо хто сюди приїде???
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24.09.2021 14:38 Відповісти
Чудова ідея
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24.09.2021 14:49 Відповісти
ці північноболотяні вишкребки отруюють мізки рускомірською хvєтою, тому вони не можуть виступати, та навіть відвідувати Україну. русская культура не про гроші, русская про експансію русского міра.
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24.09.2021 16:32 Відповісти
та розширити базу оподаткування військовим збором
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24.09.2021 16:40 Відповісти
Палити, то наносити шкоду екології. На макулатуру совдепо-російський непотріб.
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24.09.2021 13:35 Відповісти
Зачем книги? Лучше уж таких длбо...бов как ты.
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24.09.2021 13:46 Відповісти
обиженный?
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24.09.2021 13:53 Відповісти
Мы, тебе, ванька - обиженный, ни чем помочь не захотим, пшел вон
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24.09.2021 13:56 Відповісти
брысь!..байстрючата-а
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24.09.2021 13:59 Відповісти
Пусть народ голосует и посмотрим настроения. Кстати, а что там с уголовным делом против ДАПовского "пулемётчика" Пореченкова, как продвигается следствие и когда он будет подан в международный розыск по линии Интерпола?...
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24.09.2021 13:12 Відповісти
я теперь буду фанатом Кондратюка!)))
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24.09.2021 13:13 Відповісти
Його шоу-вечори на 5 каналі- це просто чудо, а сам він з такою популярністю у людей повинен виходит з забуття у політику.
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24.09.2021 13:16 Відповісти
Правильно.
А по выходным - с утра до вечера Поплавский.
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24.09.2021 13:19 Відповісти
Кондратюк інтелектуал, ДЕБІЛЕ!
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24.09.2021 13:34 Відповісти
Поплавский тоже.
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24.09.2021 13:35 Відповісти
кацапа, придурок Паплавски- це твій брат по відсутності мозку та таланту... Бидло, що готове лише для спарювання.
Чого не пишеш про Чефіра? Відпрацьовуй дятле гроші спонсорів.
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24.09.2021 13:42 Відповісти
Напиши это ПРЯМОМУ, чтобы больше его не крутили каждый выходной с утра до вечера.
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24.09.2021 13:47 Відповісти
кацапа, всю лахту таким макаром доводять до консистенції припадків? Вмикають "Прямий" та Паплавски?
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24.09.2021 13:54 Відповісти
, ну а яка різниця особисто вам (який не знає іншої ******** української музики)?
за сенсом поплавський дорівнює кіркорову, маргенштерну та іншому беззмістовному кацапському лайну.
тож замість одного лайна просто почнете вживати інше - для вас нічого не зміниться.
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24.09.2021 14:20 Відповісти
Напиши это ПРЯМОМУ, чтобы больше его не крутили каждый выходной с утра до вечера.
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24.09.2021 16:47 Відповісти
Игорь,ещё вариант. Пусть споёт знаменитую песню ла ла ла и пропустить на территорию Украины
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24.09.2021 13:22 Відповісти
я бы брал с кацапо/артистов:
- военный сбор,
- сбор на медпомощь раненным бойцам ВСУ и добробатов
- сбор на развитие добровольческих батальонов,
- сбор на деоккупацию Крыма и Донбасса
- сбор на восстановление от российской агрессии пострадавших территорий
- сбор на развитие и поддержку руссофобии..
и пусть приезжают
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24.09.2021 13:24 Відповісти
добавлю . и обязательное требование все песни державною мовою
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24.09.2021 13:37 Відповісти
и эти же сборы должны платить не только артисты но и с каждого билета посетители - и пускай со своего голубца моргенштерна,ж соседова или киркорова фанатеют
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24.09.2021 13:49 Відповісти
Не тільки з попсовіків, з усих громадян касипляндії, хто в"їжджає (кому дозволений в"їзд).
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24.09.2021 14:53 Відповісти
Я вот смотрю на таких НЭДОЛУГИХ и думку гадаю, как ты запретишь слушать Чайковского, Вертинского и .............................................., в наш век шо то запретить. Шо воно этим хочет сказать>? Аэбонутэ создание.
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24.09.2021 13:25 Відповісти
гніальна репліка, сяйво інтелекту у порожній макітрі...
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24.09.2021 13:44 Відповісти
Не туда смотришь. Причем тут слушать и тем более Чайковского??? Речь о живых артистах которые к нам за баблом ездят
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24.09.2021 13:44 Відповісти
А ты не плати, тебя что заставляют? Я смотрю вокруг, а ты в одну сторону. Ты мне не интересен, но иногда читаю. Не запрещать же тебя? И какое право ты имеешь навязывать свое мнение, кто ты? Не Бог точно. Выразить можешь, это право каждого.
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24.09.2021 14:44 Відповісти
кацапа, а хто забороняє слухати те кацапське лайно, тим більш це один із видів гібридної війни, от скажи, чому якісь співуни ротом з країни окупанта повинні виступати в Україні, ну воно якось не логічно.
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24.09.2021 16:54 Відповісти
Ну, забороняе оте х...................., , якись спивуны ротом хай выступають, кому воны на х......... нужны, кому нравится пусть слушают, на войну это х............. влияет. Все это бред и популизм, если мне будут угрожать, не ротом, а наяву, тогда другой разговор. Не ужели для меня Киркоров и Пугачева угроза жизни, смеешься, что ли, а вот таких, как ты боюсь, можешь и пальнуть, с глузду.
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24.09.2021 19:53 Відповісти
Во вторых, я написал, нельзя запретить в эпоху компьютеризации что либо. В третьих, не очень много желающих сюда приехать, запрет бесполезен, так на х................... мутить воду. а будут они выступать, не будут, нам от этого не легче будет, мне их не слушать, ЗИМА БЛИЗКО.
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24.09.2021 20:02 Відповісти
Я им и кабачка прогнившего не дам, хорошо хоть на радио их почти нет, когда на спутнике случайно включишь, блевануть хочется
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24.09.2021 23:02 Відповісти
чайковский вообще родился в бзДеНеРе, кровь проливал на укропских каторгах, но выжил, поскольку был хитер и коварен - из хлеба лепил фортепианные клавиши и прятал себе в анус, когда насобиралось 88 штук умел легко и непринужденно сыграть одним пальцем 'лебединое озеро', при этом - его глаза округлялись, а бородка скукоживалась и подрагивала синхронно с движением пальца он слезно всхрюкивал - росцеяяяяяяяяяяя! А еще, он мечтал спеть дуэтом с кабздоном на родном домбабве, сыграв на всех 88 клавишах, но, последний выдержал только две октавы и крякнул от росцейского патриотизма!
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24.09.2021 14:26 Відповісти
если кому то нравится х.......... дрочить, попробуй запретить. Маразм все это от недолугих, но хочет отличится. РОБЯТА, век то какой? Если вам нравится средневековье, это не для нас, в истории нет возврата, инквизиция прошла.
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24.09.2021 14:49 Відповісти
Дрочите на здоровье!
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24.09.2021 15:16 Відповісти
Я такой тебе благодарен, разрешил. Свечку за тебя поставлю. А если сурьезно, все беды от таких праведных. Я хорошо живу, ты может быть лучше, но подумай об остальных, Но таким наплевать, Я Я...........................
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24.09.2021 15:41 Відповісти
С облегчением!
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24.09.2021 16:08 Відповісти
Вот видишь, а то сразу в спам. облегчился, правду, В чем стина, тысячелетия, если я не прав, пиши, я не обижусь. Может у нас разная категория веса, разный статус, но не надо навязывать свое, общайся.
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24.09.2021 16:24 Відповісти
На 100% підтримую Кондратюка. Тільки синдром не шведський, а стокгольмський.
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24.09.2021 13:26 Відповісти
За такое на рассее могут запретить Сваты и прочую кварталовскую дичь, а это больно ударит по карману нашего найвелычнишого...
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24.09.2021 13:31 Відповісти
Підтримую. Але то напівміри. Треба як у Ізраїлі, де владою визначений перелік країн-ворогів, громадяни яких не мають права відвідувати Ізраїль, а громадянам Ізраїлю за відвідування цих країн загрожує карна відповідальність.

Тоді усе буде логічно. А так тільки артисти-співаки. Заборона усім громадянам країни-ворога відвідувати Україну!
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24.09.2021 13:32 Відповісти
Это надо было делать еще 6 лет назад ! И со своими артистами - подпевалами агрессору давно пора разобраться.
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24.09.2021 13:33 Відповісти
идея здравая только нашел к кому обращаться . как же Зелечка будет потом в глаза смотреть например своему корешу Киркорову
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24.09.2021 13:35 Відповісти
Підтримую Кондратюка на 100%!!! Від цієї кацапської зарази в усіх сферах треба відгороджуватись бетонною стіною заввишки 10 метрів з колючим дротом по периметру і підключеною до нього напругою 1000 вольт мінімум - тільки це нас українців врятує від повного зникнення з карти світу!!!
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24.09.2021 13:36 Відповісти
Я же без Інста самкі?
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24.09.2021 13:38 Відповісти
Так это и Зелю прийдётся запретить и всех его корешей...
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24.09.2021 13:43 Відповісти
Петицию подписал. Кондратюк молодец.
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24.09.2021 13:44 Відповісти
Оце людина повинна бути міністром культури!!!
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24.09.2021 13:49 Відповісти
Ото почує Кондратюк,
Істерик ,виску,гвалту,вою,
Схотів зелених, підлих мух,
Позбавити порцайки гною.
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24.09.2021 13:50 Відповісти
Кондратюк один з небагатьох , хто відстоює інтереси держави!! Шана і повага!
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24.09.2021 13:53 Відповісти
А Кадиров буде проти, заставить вибачатися.
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24.09.2021 14:00 Відповісти
Підписав петицію і поділився в соцмережах!
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24.09.2021 14:08 Відповісти
Respect Kondratiycu !
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24.09.2021 14:16 Відповісти
не згоден з допущеними Кондратюком виключеннями.
макаревич, як й будь-який російський шовініст, торочить мантру про "одиннарод" - нахєр всіх.
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24.09.2021 14:22 Відповісти
********* має бути ізольований! Всіх попів РПЦ необхідно негайно вислати з країни і звільнити всі храми від смердючої гундяєвщини!
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24.09.2021 14:26 Відповісти
Треба взагалі заборонити в'їзд в Україну всім громадянам рф. Будь-хто з них може виявитися агентом фсб чи терористом.
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24.09.2021 14:35 Відповісти
Давно пора!!!
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24.09.2021 14:44 Відповісти
взагалі-то має бути заборонений в'їзд в Україну всіх власників паспорта з двоголовим пєтухом-мутантом!
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24.09.2021 14:57 Відповісти
Лучше закройте интернет, если так боитесь русский культур-мультур. А концерты это просто смешно. Чел так рассказывает как будто живет в 19-м веке.
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24.09.2021 14:59 Відповісти
Чудовищная инициатива! Как же мы сможем жить без Шуфутинского, кто ещё споет про сентябрь? Кто споет песни советской эпохи так же заунывно как Лев Лещенко? Или обаяшка Лоза, с его Плотом, хитом мирового уровня? А юный талантище Моргенштерн? У нас таких просто нет!
Мы ведь просто деградируем, надо обмениваться культурой!
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24.09.2021 15:09 Відповісти
Вот вы например, и многие другие пишут на русском. И причем тут какие-то жалкие концерты, это все интернет.
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24.09.2021 15:21 Відповісти
Всё правильно.Мордовскую попсу и прочий эстрадный,театральный,кинематографический мордовский шлак на свалку.Бо они генерируют совок.В мордовском шоу бизнесе,до сих пор правят бал,совковые маэстро.Если в политике у москалей совковые реваншисты заняли высоту,то в шоу бизнесе такие же совковые артисты заняли высоту.Это своего рода симбиоз.Политические совки окопались в кремле и никого не пускают.И музыкальные совки окопались в шоу бизнесе и никого не пускают.И насчёт Кондратюка есть замечание.Его реклама PROMO,полный совковый зашквар.
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24.09.2021 15:10 Відповісти
поп-культура це політика для тих хто "не цікавиться політикою". Є відома фраза "якщо ти не цікавишся політикою, то політика цікавиться тобою" - саме через культуру політика і заходить в кожного з нас, зі школи, з кінотеатрів, з бібліотек.
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24.09.2021 16:38 Відповісти
Згода.Вспомнить одного Задорного подсоса КГБ с его тупыми американцами.Того же Кобзона смотрящего по эстраде и подсоса его Пригожина с Валерией.Петросян с бабками и тупым юмором"Кривого зеркала".Кино Михалкова.Литература со средневековыми ценностями в которой москали черпают Достоевщину"Преступления и наказания",а потом в Неве находят расчленёнку.
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24.09.2021 16:53 Відповісти
Підтримаю обома руками, але додам що ніяка культура не є "поза політикою", ані руссккая ані американська ані українська.
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24.09.2021 16:34 Відповісти
Класна ідея,думаю більшість тільки за!
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24.09.2021 16:49 Відповісти
Визовый режим лет 8 просится!
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24.09.2021 17:58 Відповісти
100%
Пусть в Бурятии выступают
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25.09.2021 20:13 Відповісти
1943 год, Вторая Мировая война. Немецкие артисты из разных земель дают концерты на не оккупированных Германией территориях СССР. Это - бред. 2021 год. Российские артисты дают концерты на не оккупированных их страной территориях Украины. Это - тоже бред. Если кто-то скажет, что нельзя сравнивать эти события, так как Россия не участвует в войне, это - тоже бред. Каждый адекватный человек понимает, что Россия нагло лжет. Нет у них ни стыда ни совести. Не воевать надо, а молиться о спасении своей Души: «… и прости нам долги наши, как мы прощаем должникам нашим; и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого…».
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29.09.2021 11:23 Відповісти
 
 