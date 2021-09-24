ФСБ РФ закидає в Україну шпигунів під виглядом біженців з Білорусі, - Грозєв

Головний розслідувач Bellingcat Христо Грозєв вважає, що ФСБ РФ під виглядом біженців з Білорусі впроваджує в Україні своїх агентів і їх тут "величезна кількість".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю "НВ"

"Звичайно, їх величезна кількість. Частина з них вже арештована. Частина з них була завербована ФСБ серед працівників у ваших спецслужбах ще на початку війни", - сказав він.

За його словами, деякі агенти ФСБ самі пропонували працювати на російські спецслужби, що пізніше виявили журналісти Bellingcat.

"Другий сегмент - це люди, яких закидає ФСБ серед, наприклад, емігрантів, біженців з Білорусі. Вони знайшли Україну як одне з місць, де можуть зараз вільно працювати. Серед них вкидаються зараз такі помічники, які реально є агентами ФСБ", - додав Грозєв.

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У той же час він повідомив, що поки не вдалося розслідувати обставини смерті глави Білоруського дому в Україні Віталія Шишова: "Ми працюємо з групою журналістів з Білорусі, з білоруськими партизанами. Це дуже масштабне розслідування, яке відніме ще кілька місяців, на жаль".