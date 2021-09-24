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ФСБ РФ закидає в Україну шпигунів під виглядом біженців з Білорусі, - Грозєв

ФСБ РФ закидає в Україну шпигунів під виглядом біженців з Білорусі, - Грозєв

Головний розслідувач Bellingcat Христо Грозєв вважає, що ФСБ РФ під виглядом біженців з Білорусі впроваджує в Україні своїх агентів і їх тут "величезна кількість".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю "НВ"

"Звичайно, їх величезна кількість. Частина з них вже арештована. Частина з них була завербована ФСБ серед працівників у ваших спецслужбах ще на початку війни", - сказав він.

За його словами, деякі агенти ФСБ самі пропонували працювати на російські спецслужби, що пізніше виявили журналісти Bellingcat.

"Другий сегмент - це люди, яких закидає ФСБ серед, наприклад, емігрантів, біженців з Білорусі. Вони знайшли Україну як одне з місць, де можуть зараз вільно працювати. Серед них вкидаються зараз такі помічники, які реально є агентами ФСБ", - додав Грозєв.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Напівзірвану операцію можна було перетворити на "плюс", опублікувавши її матеріали. Люди розуміють, що операція була і заперечення має вигляд провалу", - Грозєв про "Вагнергейт". ВIДЕО

У той же час він повідомив, що поки не вдалося розслідувати обставини смерті глави Білоруського дому в Україні Віталія Шишова: "Ми працюємо з групою журналістів з Білорусі, з білоруськими партизанами. Це дуже масштабне розслідування, яке відніме ще кілька місяців, на жаль".

Автор: 

Білорусь (7925) ФСБ (1449) шпигунство (987) Христо Грозєв (61)


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Топ коментарі
+19
тю! Да у нас полно шпионов в ОП и СВР!
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24.09.2021 13:16
+16
Вот вам и фсбшные "беженцы" от режима бульбофюрера. Тут ещё к нам понаехали афгано-"украинцы" с непонятной биографией и кавказские криминало-джигиты. Мало нам своих проблем, так ещё будет аккумулировать чужие?
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24.09.2021 13:17
+15
Кому-кому, а Грозєву вірю. І зовсім не вірю цій зеленій владі.
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24.09.2021 13:21
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тю! Да у нас полно шпионов в ОП и СВР!
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24.09.2021 13:16 Відповісти
За поребріком(Камчатка) розбився к **ям вортоліт Ка-27, що належав ФСБ ! Три 200-х !
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24.09.2021 14:07 Відповісти
Це добре!!
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24.09.2021 16:46 Відповісти
Вертолет ФСБ, наверное, погранцы в этом случае.
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24.09.2021 21:13 Відповісти
Вот вам и фсбшные "беженцы" от режима бульбофюрера. Тут ещё к нам понаехали афгано-"украинцы" с непонятной биографией и кавказские криминало-джигиты. Мало нам своих проблем, так ещё будет аккумулировать чужие?
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24.09.2021 13:17 Відповісти
Ну, вона їх і в ссусідні з Білорусією країни НАТО ********** під видом біженців з сирії-іраку-афганістану. З нашим щільно прозорим східним кордоном появу таких ніхто навіть не контролює...
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24.09.2021 13:20 Відповісти
Кому-кому, а Грозєву вірю. І зовсім не вірю цій зеленій владі.
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24.09.2021 13:21 Відповісти
Може то вони пуляли в Чифіра?
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24.09.2021 13:22 Відповісти
Легко, но Баканов этих чертей найдет, однозначно...
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24.09.2021 13:47 Відповісти
А що з приводу Коротких якому надав громадянство України П.Порошенко? Серед розслідувачив є думка, що він є агентом ФСБ РФ.
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24.09.2021 13:29 Відповісти
Взорванный журналист Шеремет был одним из них. Слышал такое мнение.
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24.09.2021 13:31 Відповісти
давно про це говорили,ще до його вбивства
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24.09.2021 16:29 Відповісти
Також є думка розслідувачив про причастність Коротких до вбивства Віталія Шишова.
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24.09.2021 13:32 Відповісти
А вы часом не стукачок, мил человек?
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24.09.2021 14:02 Відповісти
Дерьмаку нужны новые каналы связи и исполнители провокаций и терактов.
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24.09.2021 13:35 Відповісти
За думкою 73% українців не може бути шпигуном ФСБ білорус, який знає чий Крим.
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24.09.2021 13:35 Відповісти
А що це ще комусь не зрозуміло без Грозева???
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24.09.2021 13:37 Відповісти
"Полусорванную операцию можно было превратить в "плюс", опубликовав ее материалы. Люди понимают, что операция была и отрицание выглядит провалом", - Грозев о "Вагнергейте". ВИДЕО



Самой большой ошибкой в истории с задержанием "вагнеровцев" главный расследователь Bellingcat Христо Грозев называет то, что украинские власти начали отрицать ее проведение.

Как сообщает , об этом Грозев сказал в интервью https://www.youtube.com/watch?v=_tkW_eg8eiQ&t=145s Радио НВ . Источник:
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24.09.2021 13:37 Відповісти
ПОгодите, а чё, с Рашкой уже визовый режим? И шпионы не могут просто приехать в поезде Мацква-Киев?
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24.09.2021 13:37 Відповісти
депутат Понамарев, - один из этих шпионов
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24.09.2021 13:37 Відповісти
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24.09.2021 13:48 Відповісти
Їх резидентура, оселилася на Банковій, після приходу до влади Зальцмана і Ко.
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24.09.2021 13:40 Відповісти
Та какие нахер шпионы!? Хуже всё. Террористов взрывников шлют до нужного момента на консервацию. Сильно мы себе насрали и срём не вводя визовый режим с этими братанами. Надо было сразу ввести как нам безвиз дали. Более чем идиотское поведение уже 6 лет запросто. Хотя нужно было сразу после первых залпов Градами с г. Гуково в 2014г. Десятки видео тогда вылезли не считая с космоса что.
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24.09.2021 13:41 Відповісти
...миграционная политика в стране в глубоком анусе и очень давно, со времен кучмы еще, а сейчас полные кабздец, чернота заполонила киев и областные центры, ведет себя наглее наглого и никому до этого дела нет..скоро ментов прикупленных гонять по улицам начнут и баб ихонных в наложницы брать))....с ними не хороводы за бабки водить, а собирать на стадионах нужно и эшелонами выдворять на родины исторические.. с этим говном наглым хорошо поляки управляться научились, сидят тихо там, что мыши за веником, иначе с ноги в рыло и мордой в унитаз или лужу какую,вмиг отгребают..и это очень хорошо работает
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24.09.2021 13:45 Відповісти
Українці живуть ілюзією про дружній білоруський народ. Насправді там одиниці, які дійсно приязно ставляться до України і українців. Більшість білорусів живе штампами кацапської пропаганди про українців і так само як і лапотники нас ненавидять. Крім того в білорусів розвинений комплекс меншовартості. А українці мають національну гідність, ми віками боролись і продовжуємо боремось за свою незалежність, у нас славне героїчне минуле, ми кращі серед країн пострадянського табору. А кращих, як відомо, сіра посередність ненавидить. Білорусь - це такий же лаптєстан як і параша.
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24.09.2021 13:46 Відповісти
А вы как думаете Сталин Штирлица к Гитлеру забросил? У них же безвиз был с 1939 до 1945! Все српокойно шатались туда-сюда и немецкие машины с немецкими номерами спокойно ездили по Москве ! А посольство Германии в Москве строго охранялось НКВД кабы чего не вышло! Че , историю не учили что ли!
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24.09.2021 13:48 Відповісти
Если честно, то власть придержащие и у горнила стоящие Украинского государства создав в Украине "невыносимую лёгкость бытия"© так забебали верноподданных украинских граждан, что если бы ФСБ и/или Г(Р)У МО РФ открыли бы в Украине легальные призывные пункты для вербовки шпионов, резидентов, содержателей явочных квартир и т.д., пообещав при этом чутка деньжат, то им пришлось бы немедленно вызывать украинскую полицию для разгона толп желающих предоставить вышеуказанные шпионские услуги, но повторюсь, - исключительно на платной основе
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24.09.2021 14:00 Відповісти
Кацап детектед.
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24.09.2021 14:29 Відповісти
где то рядом засел Капитан Очевидность:то Чорновола убили, то Ивасюка уже мертвым повесили, теперь это .
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24.09.2021 14:10 Відповісти
Так сам говнокомандувач є ФСБшним стукачом, та й ще хизується тим, мовляв, "попередив"!
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24.09.2021 14:24 Відповісти
ООУУУ, СБУ ЦЕ ДО ВАС, це ваша робота очистити Україну від всякого мотлоха!!!!!!!!!
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24.09.2021 14:28 Відповісти
Эти ривалюцианеры и есть агенты ФСБ. Обо*рались с Протасевичем теперь дуют на воду.
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24.09.2021 14:37 Відповісти
В деле отравления Скрыпалей спецлужбы Британии вычисли еще одного фигуранта...некий Штирлиц Федотов помогал Бошировау и Петрову... в "ратном" деле....мавзолейного быдла развелось по всему Миру вагшон и большая кавказская Арба...
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24.09.2021 14:41 Відповісти
Так воно і є ,на жаль ніхто тих біженців не перевіряв ,а це робота СБУ.
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24.09.2021 15:19 Відповісти
Наше СБУ - філія ФСБ. І воно цих агентів координує.
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24.09.2021 15:34 Відповісти
а в Афганистане куча таджиков и узбеков, конечно там будут агенты, всех и белорусов через детектор а ОПЗЖ забыл))
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24.09.2021 15:21 Відповісти
Я буквально ошарашен этой новостью.
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24.09.2021 15:36 Відповісти
После того как Христо взял бабло у Осла и тупо похерил выход фильма по вагнергейту особо доверять ему смысла нет .Да и кацапов сей час в Украину преться ненамного меньше чем белорусов , кроме того ваты работающих на них у нас еще навалом , так что белорусами ФСБ явно не ограничивается.
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24.09.2021 15:49 Відповісти
прут шпионы с рашки и белоруси...с афганистана прут под видом беженцов терористы игиловци....как недавно на каком то сайте в постах один русский ляпнул в посте...( мол киев ваш будут захватывать талибы...) ясно что его послали.... но.... периодически ведь аристовывают их у нас , то узбеков то других незаконно пребывающих таких граждан с этих организаций, так что совет спецслужбам...прекращайте стаскивать такого рода к нам беженцев, чтобы потом не было терактов и убийств...(( не создавайте стране проблему, а себе работу...
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24.09.2021 17:02 Відповісти
а сколько активистов Алькаиды забросилось с беженцами из Афганистана ?
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24.09.2021 17:13 Відповісти
Дыктоўку і залік па беларускай мове ўсім прымусова зладзіць.
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24.09.2021 17:31 Відповісти
Попахивает призывом к ксенофобии на счёт "понаехавших" из Беларуси.
К сожалению, в Украине хватает своих шлюх, работающих на Московию за недорого. Поэтому тратится на ещё каких то сторонних нет смысла
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24.09.2021 18:43 Відповісти
 
 