Закон про олігархів не будуть переголосовувати повністю, а лише одну статтю, - "слуга народу" Веніславський

Верховна Рада України не буде переголосовувати закон про олігархів. Стаття 131 Регламенту дозволяє усунути протиріччя в прийнятому документі до його підписання.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив представник президента в КСУ, глава робочої групи по законопроекту про олігархів Федір Веніславський, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, протиріччя в законопроекті вийшли через те, що в редакції до другого читання врахували три взаємовиключні поправки - під номерами 396, 398, 406. Вони стосуються того, хто має визначати орган, який визначатиме олігархів.

"Нам потрібно лише, застосувавши статтю 131 регламенту, переголосувати одну статтю закону, де виявилися суперечливі поправки, в тій редакції, яку запропонував комітет", - пояснив Веніславський.

Він підкреслив, що профільний комітет відхилив поправку 398 спікера Дмитра Разумкова про створення спеціальної комісії при НАЗК, яка має вести реєстр олігархів.

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"Була допущена технічна помилка секретаріатом комітету. Комітет цю поправку відхилив. Але в результаті людського фактора співробітники секретаріату внесли її як враховану. Саме через це вийшли протиріччя", - додав Веніславський.

Він також уточнив, що голосування по спірній статті має призначити спікер Разумков. Тому дата буде залежати від того, коли він винесе це питання до зали.

Сьогодні комітет Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки прийняв рішення звернутися до Разумкова з пропозицією усунути неузгодженості в законі про олігархів в порядку статті 131 Регламенту.

Раніше Разумков подякував Раді за підтримку його правки до закону про олігархів: "Тепер НАЗК за зверненням спеціальної комісії буде вносити особу в реєстр олігархів!". Однак з'ясувалося, щозакон про олігархів будуть переголосовувати, бо під час його ухвалення врахували три правки (396,398,406), в тому числі і цю правку Разумкова, які суперечать одна одній.

Нагадаємо, 23 вересня Рада ухвалила закон про олігархів.

Напередодні "Слуга народу" вирішила розглядати законопроєкт про олігархів "швидким шляхом" і відмовилася розглядати подані до законопроєкту правки: "Як то кажуть, терпець увірвався". У відповідь, опозиція заявила про порушення Регламенту ВР, заблокувала трибуну ВР і зажадала усунути Стефанчука від ведення засідання парламенту. У підсумку, Рада відмовилася відсторонити Стефанчука від ведення засідання парламенту і продовжила постатейне голосування за законопроєкт про деолігархізацію під крики опозиціонерів: "Геть диктатуру!", "Диктатура!", "Лукашенко!".