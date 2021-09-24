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Новини
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Закон про олігархів не будуть переголосовувати повністю, а лише одну статтю, - "слуга народу" Веніславський

Закон про олігархів не будуть переголосовувати повністю, а лише одну статтю, -

Верховна Рада України не буде переголосовувати закон про олігархів. Стаття 131 Регламенту дозволяє усунути протиріччя в прийнятому документі до його підписання.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив представник президента в КСУ, глава робочої групи по законопроекту про олігархів Федір Веніславський, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, протиріччя в законопроекті вийшли через те, що в редакції до другого читання врахували три взаємовиключні поправки - під номерами 396, 398, 406. Вони стосуються того, хто має визначати орган, який визначатиме олігархів.

"Нам потрібно лише, застосувавши статтю 131 регламенту, переголосувати одну статтю закону, де виявилися суперечливі поправки, в тій редакції, яку запропонував комітет", - пояснив Веніславський.

Він підкреслив, що профільний комітет відхилив поправку 398 спікера Дмитра Разумкова про створення спеціальної комісії при НАЗК, яка має вести реєстр олігархів.

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"Була допущена технічна помилка секретаріатом комітету. Комітет цю поправку відхилив. Але в результаті людського фактора співробітники секретаріату внесли її як враховану. Саме через це вийшли протиріччя", - додав Веніславський.

Він також уточнив, що голосування по спірній статті має призначити спікер Разумков. Тому дата буде залежати від того, коли він винесе це питання до зали.

Сьогодні комітет Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки прийняв рішення звернутися до Разумкова з пропозицією усунути неузгодженості в законі про олігархів в порядку статті 131 Регламенту.

Раніше Разумков подякував Раді за підтримку його правки до закону про олігархів: "Тепер НАЗК за зверненням спеціальної комісії буде вносити особу в реєстр олігархів!". Однак з'ясувалося, щозакон про олігархів будуть переголосовувати, бо під час його ухвалення врахували три правки (396,398,406), в тому числі і цю правку Разумкова, які суперечать одна одній.

Нагадаємо, 23 вересня Рада ухвалила закон про олігархів.

Напередодні "Слуга народу" вирішила розглядати законопроєкт про олігархів "швидким шляхом" і відмовилася розглядати подані до законопроєкту правки: "Як то кажуть, терпець увірвався". У відповідь, опозиція заявила про порушення Регламенту ВР, заблокувала трибуну ВР і зажадала усунути Стефанчука від ведення засідання парламенту. У підсумку, Рада відмовилася відсторонити Стефанчука від ведення засідання парламенту і продовжила постатейне голосування за законопроєкт про деолігархізацію під крики опозиціонерів: "Геть диктатуру!", "Диктатура!", "Лукашенко!".

Автор: 

ВР (14945) олігарх (930) Разумков Дмитро (1526) Веніславський Федір (284)


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Топ коментарі
+10
клоуны, они такие...))
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24.09.2021 13:16
+7
так это ты свой огрызок дергаешь за то, чтобы дУпататы коломойского, ахметова, пинчука и новинского проголосовали против своих хозяев?
зебилы, вы такие.. зебилы
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24.09.2021 13:32
+6
с зельоньіми питарасами все ясно. надеюсь судить их будет самьій гуманньій суд - суд Линча
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24.09.2021 13:23
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клоуны, они такие...))
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24.09.2021 13:16 Відповісти
так это ты свой огрызок дергаешь за то, чтобы дУпататы коломойского, ахметова, пинчука и новинского проголосовали против своих хозяев?
зебилы, вы такие.. зебилы
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24.09.2021 13:32 Відповісти
ВЕННИСЛАВСКИЙ ПОЧИТАЙ ПРИДУРОК РЕГЛАМЕНТ.... ой же какое воно и еще ДИБИЛЬНОЕ
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24.09.2021 13:35 Відповісти
согласно ЗУ О регламенте нужно по процедуре вносить новый законопроект о внесении изменений в закон и конкретную статью и или статьи и пояснить почему... законопроект обязан пройти всю цепочку процедурных моментов и комитетов внесен должен быть в список и определен к рассмотрению от 3 месяцев до года... (перед этим фракции обязаны подать заяву в Аппарат Рады и застопорить подписание Закона Спикером (Разумков а он не подпишет) а Стефанчук не может при живом Спикере подписывать.. ничего иначе по Стефанчуку уголовное дело плюс бонусом еще одно ....
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24.09.2021 13:43 Відповісти
-- Только что на этом месте стояла моя ладья! -- закричал одноглазый, осмотревшись. -- А теперь ее уже нет.

-- Нет, значит, и не было! -- грубовато сказал Остап.

-- Как же не было? Я ясно помню!

-- Конечно, не было.

-- Куда же она девалась? Вы ее выиграли?

-- Выиграл.

-- Когда? На каком ходу?

-- Что вы мне морочите голову с вашей ладьей? Если сдаетесь, то так и говорите!

-- Паааззззвольте, товарищ, у меня все ходы записаны.(c)
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24.09.2021 13:51 Відповісти
или ты "думаешь", что вислюк оманський сам себя в олигархи запишет, хотя по этому "закону" - оно на 100% подходит под определения:
зеленский подпадает под категорию олигарха, закон против которых приняли в парламенте. В частности, он использует политическую власть для обогащения, контролирует СМИ, имеет значительный экономический вес, финансирует партию "Слуга народа" и влияет на монополии.
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24.09.2021 13:34 Відповісти
Для них Закон что дышло куда повернул туда и вышло
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24.09.2021 13:17 Відповісти
Шпана зелена рулить.
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24.09.2021 13:19 Відповісти
Ось така фігня, зебоби. Це оці вас нагодують? Це оці вам покращать життя? 😨🤢
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24.09.2021 13:20 Відповісти
Оце падлоюрист агітувало усіх голосувати ,а само не проголосувало - знає скільки судів ще програє Україна в ЄСПЛ
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24.09.2021 13:20 Відповісти
Уявіть, щоб вивести бізнесмену себе з списку олігархів, він повинен буде зі зверненням -заявою не в суд йти а РНБО!!!
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24.09.2021 13:22 Відповісти
что слуги урода, что сам вислюк оманський - такие уристы.. с дипломом от трускавецкой "академии"
спрашивается - "пачяму мы дасихпорнивната и ЕС?"))
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24.09.2021 13:36 Відповісти
с зельоньіми питарасами все ясно. надеюсь судить их будет самьій гуманньій суд - суд Линча
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24.09.2021 13:23 Відповісти
Лапша для зелохов. Изменение одного сова в отдельной статье делает весь законопроект новой версией.
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24.09.2021 13:26 Відповісти
Больше одной статьи зебилы прочесть не смогут
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24.09.2021 13:27 Відповісти
Кловун головував, кловуни голосували, тепер прийшов розпорядник цирку і виявив, що в штаті цирку самі кловуни
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24.09.2021 13:29 Відповісти
И что самое интересное, поправки противоречивые специально напихали, чтобы закон приняли но поправили так как нужно. Просто жесть - когда законодательная власть сама себе противоречит в создании лазеек для управляющих ими олигархов.....такие у нас и законы.... вот так и живем с учетом интересов конкретных олигархов....
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24.09.2021 13:33 Відповісти
самоен интересное другое: те зебилы, которые верят что дУпататы на ПОЛНОМ содержании и в полной зависимости от коломойши, ахметова, пинчука и новинского - проголосовали бы против них этим "законом"))
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24.09.2021 13:39 Відповісти
"Слугам народа" про законопроект об олигархах. Вы можете ПЕРЕГОЛОСОВАТЬ уже принятый законопроект, но в этом случае его юридическая ценность будет равна нулю . Вы можете внести в него правки, но после того, как эту ЧУШЬ подпишет ДВА идиота Стефанчук и Зеленский. Зеленский может ветировать - но где возьмете 300 голосов на преодоление ? Мы уверены, что вы найдете выход!? При том самый тупой из всех .. Стефанчуку - не в свои сани не садись, идиот.(с)
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24.09.2021 13:35 Відповісти
«Закон про олігархів» надає Зеленському «право» самовільно формувати «реєстр олігархів», які без суду потрапляють під репресії. Звісно, жоден із справжніх олігархів не потрапляє під цей закон, бо впливає на політику неформально.Тому всі олігархогрупи голосували за його ухвалення.(с)
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24.09.2021 13:46 Відповісти
Ахахаха)))теперь,дебил ,у вас это так легко не выйдет -регламент изучи для начала,поц.В общем,не долго музычка играла -90% того,что вы,зекрысы,вчера просрали закончик...
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24.09.2021 13:50 Відповісти
Та ти шо? По зЕбільному, як завжди. Поклеїли шпалери, залишилось поштробити стіни і електродріт прокласти.
Точна копія ухвалення "судової реформи ВАЗеленського". Без висновку Венеціанськоі комісії, в турборежимі, без урахування правок опозиції.
Маємо - судову кризу. Хоча, ймовірно, саме це і було ватно- пліснявою метою.
Серія друга. "Антиолігархічний" закон, проголосований шістками олігріхів.
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24.09.2021 13:50 Відповісти
хитросракі харківські юристи
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24.09.2021 13:58 Відповісти
Та попереду ще півроку, постатейно встигнете і весь закон переголосувати.
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24.09.2021 14:17 Відповісти
Давно наблюдаю за этим т. н. юристом.Этот беспринципный тип будет служить любой власти,способен на любые подлости,вызывает чувство брезгливости.
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24.09.2021 18:34 Відповісти
 
 