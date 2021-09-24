Закон про олігархів не будуть переголосовувати повністю, а лише одну статтю, - "слуга народу" Веніславський
Верховна Рада України не буде переголосовувати закон про олігархів. Стаття 131 Регламенту дозволяє усунути протиріччя в прийнятому документі до його підписання.
Про це в коментарі РБК-Україна повідомив представник президента в КСУ, глава робочої групи по законопроекту про олігархів Федір Веніславський, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, протиріччя в законопроекті вийшли через те, що в редакції до другого читання врахували три взаємовиключні поправки - під номерами 396, 398, 406. Вони стосуються того, хто має визначати орган, який визначатиме олігархів.
"Нам потрібно лише, застосувавши статтю 131 регламенту, переголосувати одну статтю закону, де виявилися суперечливі поправки, в тій редакції, яку запропонував комітет", - пояснив Веніславський.
Він підкреслив, що профільний комітет відхилив поправку 398 спікера Дмитра Разумкова про створення спеціальної комісії при НАЗК, яка має вести реєстр олігархів.
"Була допущена технічна помилка секретаріатом комітету. Комітет цю поправку відхилив. Але в результаті людського фактора співробітники секретаріату внесли її як враховану. Саме через це вийшли протиріччя", - додав Веніславський.
Він також уточнив, що голосування по спірній статті має призначити спікер Разумков. Тому дата буде залежати від того, коли він винесе це питання до зали.
Сьогодні комітет Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки прийняв рішення звернутися до Разумкова з пропозицією усунути неузгодженості в законі про олігархів в порядку статті 131 Регламенту.
Раніше Разумков подякував Раді за підтримку його правки до закону про олігархів: "Тепер НАЗК за зверненням спеціальної комісії буде вносити особу в реєстр олігархів!". Однак з'ясувалося, щозакон про олігархів будуть переголосовувати, бо під час його ухвалення врахували три правки (396,398,406), в тому числі і цю правку Разумкова, які суперечать одна одній.
Нагадаємо, 23 вересня Рада ухвалила закон про олігархів.
Напередодні "Слуга народу" вирішила розглядати законопроєкт про олігархів "швидким шляхом" і відмовилася розглядати подані до законопроєкту правки: "Як то кажуть, терпець увірвався". У відповідь, опозиція заявила про порушення Регламенту ВР, заблокувала трибуну ВР і зажадала усунути Стефанчука від ведення засідання парламенту. У підсумку, Рада відмовилася відсторонити Стефанчука від ведення засідання парламенту і продовжила постатейне голосування за законопроєкт про деолігархізацію під крики опозиціонерів: "Геть диктатуру!", "Диктатура!", "Лукашенко!".
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-- Нет, значит, и не было! -- грубовато сказал Остап.
-- Как же не было? Я ясно помню!
-- Конечно, не было.
-- Куда же она девалась? Вы ее выиграли?
-- Выиграл.
-- Когда? На каком ходу?
-- Что вы мне морочите голову с вашей ладьей? Если сдаетесь, то так и говорите!
-- Паааззззвольте, товарищ, у меня все ходы записаны.(c)
зеленский подпадает под категорию олигарха, закон против которых приняли в парламенте. В частности, он использует политическую власть для обогащения, контролирует СМИ, имеет значительный экономический вес, финансирует партию "Слуга народа" и влияет на монополии.
спрашивается - "пачяму мы дасихпорнивната и ЕС?"))
Точна копія ухвалення "судової реформи ВАЗеленського". Без висновку Венеціанськоі комісії, в турборежимі, без урахування правок опозиції.
Маємо - судову кризу. Хоча, ймовірно, саме це і було ватно- пліснявою метою.
Серія друга. "Антиолігархічний" закон, проголосований шістками олігріхів.