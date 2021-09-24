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Житомирська, Рівненська, Львівська і Харківська області можуть перейти в "червону" зону карантину в найближчі 2-3 тижні, - Кузін
Уже через дві або три тижні кілька областей України можуть перейти в "червону" зону адаптивного карантину. Під загрозою три регіони на заході країни і один на сході.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив головний санлікар Ігор Кузін.
"Станом на 24 вересня 9 регіонів демонструють ознаки "помаранчевої" зони. Також чотири регіони можуть перейти в "червоний" рівень в найближчі 2-3 тижні", - зазначив він.
За його словами, в "червону" зону можуть перейти: Житомирська, Рівненська, Львівська і Харківська область.
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Максим Максимович #492073
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Борис Дородный #441572
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