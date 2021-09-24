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Новини Коронавірус і карантин
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Житомирська, Рівненська, Львівська і Харківська області можуть перейти в "червону" зону карантину в найближчі 2-3 тижні, - Кузін

Житомирська, Рівненська, Львівська і Харківська області можуть перейти в

Уже через дві або три тижні кілька областей України можуть перейти в "червону" зону адаптивного карантину. Під загрозою три регіони на заході країни і один на сході.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив головний санлікар Ігор Кузін.

"Станом на 24 вересня 9 регіонів демонструють ознаки "помаранчевої" зони. Також чотири регіони можуть перейти в "червоний" рівень в найближчі 2-3 тижні", - зазначив він.

За його словами, в "червону" зону можуть перейти: Житомирська, Рівненська, Львівська і Харківська область.

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Автор: 

карантин (18172) Ігор Кузін (315) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Украина поспевает.
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24.09.2021 13:33 Відповісти
Як так? Вавочка казав же шо ми чемпіони.
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24.09.2021 13:36 Відповісти
Португалия с 1октября отменила карантин, потому что там нет двбйоба ляшка.
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24.09.2021 13:37 Відповісти
Ляшка нет только в Португалии.
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24.09.2021 13:39 Відповісти
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24.09.2021 14:03 Відповісти
В Харькове в областную инфекционную скорые днем и ночью летают с сиренами массово. Как прошлом году к осени когда был капец. Но скоро выборы мэра---подкинут врачам упоротых совков, что погребут рядами и колонами выбирать ворюгу очередного.
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24.09.2021 13:57 Відповісти
 
 