Бурба підтвердив, що прийде на сьогоднішнє засідання ТСК у справі "вагнерівців", - нардеп "Голосу" Костенко
Ексглава ГУР Міноборони Василь Бурба підтвердив, що буде на сьогоднішньому засіданні Тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради, яка розглядає справу "вагнерівців".
Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, розповів в інтерв'ю журналістам у кулуарах Верховної Ради нардеп "Голосу" Роман Костенко.
Він розповів, що також планує відвідати засідання комісії.
"Я припускаю, що кворум буде. У них було достатньо часу для того, щоб щось придумати. Швидше за все вони щось придумали. Ми чекаємо, щоб побачити, що саме", - підкреслив нардеп.
Коментуючи інформацію голови ТСК Мар'яни Безуглої ("СН") про те, що засідання ТСК відбудеться о 14:00, а підхід до преси - аж о 20:00, Костенко завив: "Я не бачив плану засідання. Якщо йти по тому, який ми запропонували - заслухати Бурбу і інших офіцерів, які приходили раніше і тих, про кого говорив Бурба, то вони і до 20-ти не впораються. Але якщо мова тільки про ексголову ГУР МО, то брифінг на 20:00 - це запізно. Але, повторюся, я не бачив план роботи. Можливо, вони планують там сидіти до ранку".
Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".
14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.
Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася. За даними журналіста, в підготовці спецоперації Україні допомагали США і Туреччина.
19 травня Рада відмовилася створити окрему ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.
24 червня Володимир Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair у Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я зателефонував і попередив його.
Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів держвлади та інших осіб проти суверенітету України розпочала роботу 6 липня.
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Верховна Рада не утворила Тимчасову слідчу комісію для розслідування можливого зриву спецоперації із затримання російських найманців із ПВК «Вагнера». Відповідний проєкт постанови на засіданні парламенту 19 травня підтримали лише 97 народних депутатів із мінімально необхідних 150-ти. Його підтримали представники фракцій «Європейська солідарність», «Голос», «Батьківщина», а також 12 депутатів від «Слуги Народу».
Натомість на засіданні 19 травня депутати створили ініційовану «слугами» ТСК, яка розслідуватиме «протиправні дії українських посадовців», які становили загрозу нацбезпеці України. Її підтримали 252 депутати. До складу ТСК увійшли 11 депутатів: 8 представників фракції «Слуга Народу» та по одному від «За майбутнє», «Довіри» і ОПЗЖ. Очолила її народна депутатка від «Слуги Народу» Мар'яна Безугла. Вона переконує, що комісія займеться і «справою Вагнера».
https://hromadske.ua/posts/u-radi-ne-zmogli-stvoriti-tsk-dlya-rozsliduvannya-spravi-vagnerivciv-ale-sformuvali-inshu
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