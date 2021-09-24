УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11309 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
3 424 19

Бурба підтвердив, що прийде на сьогоднішнє засідання ТСК у справі "вагнерівців", - нардеп "Голосу" Костенко

Бурба підтвердив, що прийде на сьогоднішнє засідання ТСК у справі

Ексглава ГУР Міноборони Василь Бурба підтвердив, що буде на сьогоднішньому засіданні Тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради, яка розглядає справу "вагнерівців".

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, розповів в інтерв'ю журналістам у кулуарах Верховної Ради нардеп "Голосу" Роман Костенко.

Він розповів, що також планує відвідати засідання комісії.

"Я припускаю, що кворум буде. У них було достатньо часу для того, щоб щось придумати. Швидше за все вони щось придумали. Ми чекаємо, щоб побачити, що саме", - підкреслив нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ексначальнику ГУР Бурбі і всім розвідникам, які давали свідчення у справі "вагнерівців" загрожує небезпека, але охорону їм не дають, - нардеп "Голосу" Костенко

Коментуючи інформацію голови ТСК Мар'яни Безуглої ("СН") про те, що засідання ТСК відбудеться о 14:00, а підхід до преси - аж о 20:00, Костенко завив: "Я не бачив плану засідання. Якщо йти по тому, який ми запропонували - заслухати Бурбу і інших офіцерів, які приходили раніше і тих, про кого говорив Бурба, то вони і до 20-ти не впораються. Але якщо мова тільки про ексголову ГУР МО, то брифінг на 20:00 - це запізно. Але, повторюся, я не бачив план роботи. Можливо, вони планують там сидіти до ранку".

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася. За даними журналіста, в підготовці спецоперації Україні допомагали США і Туреччина.

19 травня Рада відмовилася створити окрему ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.

24 червня Володимир Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair у Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я зателефонував і попередив його.

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів держвлади та інших осіб проти суверенітету України розпочала роботу 6 липня.

Автор: 

ВР (14945) ТСК (373) ПВК Вагнер (1540) Бурба Василь (82) Костенко Роман (206) Безугла Мар’яна (297)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+11
и снова, в ПЯТЫЙ раз, безуглая будет бегать от Бурбы та прятаться по туалетам
показати весь коментар
24.09.2021 13:43
+10
кстати, вспомним хронологию "показаний" обиженных в Опу лоха оманського
показати весь коментар
24.09.2021 13:46
+8
І шо? Зелень знов порозбігається щоб не було кворуму.
показати весь коментар
24.09.2021 13:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Обиженный.
показати весь коментар
24.09.2021 13:41 Відповісти
и снова, в ПЯТЫЙ раз, безуглая будет бегать от Бурбы та прятаться по туалетам
показати весь коментар
24.09.2021 13:43 Відповісти
Так і сталося. https://www.facebook.com/EuropeanSolidarity.official/videos/4024008004371371
показати весь коментар
24.09.2021 16:15 Відповісти
кстати, вспомним хронологию "показаний" обиженных в Опу лоха оманського
показати весь коментар
24.09.2021 13:46 Відповісти
І шо? Зелень знов порозбігається щоб не було кворуму.
показати весь коментар
24.09.2021 13:42 Відповісти
Но ведь маряна безмозглая опять или убежит или не заслушает показания, ведь Бурба может кинуть грязь на бубочку
показати весь коментар
24.09.2021 13:42 Відповісти
Начали слушать Бурбу, поняли что пиз...ец неминуем, срочно прерывают и закрывают рот, делают 2-х дневный перерыв срочно придумывая что делать далее, сегодня продолжения сериала. Безуглая, такая Безуглая, рыжий Штирлиц в юбке
показати весь коментар
24.09.2021 13:43 Відповісти
Какой всё-таки молодец, этот Костенко...

Если бы не он....
показати весь коментар
24.09.2021 13:45 Відповісти
Костенко, для чого ти зриваєш засідання? Слуги знов не зберуться і Безмозгла скаже, що не має кворуму. Прихід Бурби повинен триматись в глибокій таємниці, а коли він прийде, то забарикадуйте двері, щоб ні один квартальний хробак не зміг втекти із засідання.
показати весь коментар
24.09.2021 13:56 Відповісти
забыл ты добавить: и не лезли те кто не захотел в вск входить но пиариться хотят
показати весь коментар
24.09.2021 14:11 Відповісти
Я вже про це писав, чого не увійшли, але для тебе повторюсь.

Верховна Рада не утворила Тимчасову слідчу комісію для розслідування можливого зриву спецоперації із затримання російських найманців із ПВК «Вагнера». Відповідний проєкт постанови на засіданні парламенту 19 травня підтримали лише 97 народних депутатів із мінімально необхідних 150-ти. Його підтримали представники фракцій «Європейська солідарність», «Голос», «Батьківщина», а також 12 депутатів від «Слуги Народу».

Натомість на засіданні 19 травня депутати створили ініційовану «слугами» ТСК, яка розслідуватиме «протиправні дії українських посадовців», які становили загрозу нацбезпеці України. Її підтримали 252 депутати. До складу ТСК увійшли 11 депутатів: 8 представників фракції «Слуга Народу» та по одному від «За майбутнє», «Довіри» і ОПЗЖ. Очолила її народна депутатка від «Слуги Народу» Мар'яна Безугла. Вона переконує, що комісія займеться і «справою Вагнера».

https://hromadske.ua/posts/u-radi-ne-zmogli-stvoriti-tsk-dlya-rozsliduvannya-spravi-vagnerivciv-ale-sformuvali-inshu
показати весь коментар
24.09.2021 14:23 Відповісти
Нардепи мають право бути присутніми на засіданні ТСК, навіть, якщо вони в неї не входять.
показати весь коментар
24.09.2021 15:05 Відповісти
а у них есть допуск к секретке?
показати весь коментар
24.09.2021 20:09 Відповісти
Слив операции по вагнеровцам доказал всему миру, что зе-лох работает на москву и кремлефашистов. зебилы, вам еще не понятно почему вы не в нато?
показати весь коментар
24.09.2021 13:58 Відповісти
Якщо Бурба буде давати покзи ТСК безумної і тільки, то це не має сенсу. Воно ж, сховавшись за "державною таємницею, перебреше все, що пан Василь повідомить.
показати весь коментар
24.09.2021 13:59 Відповісти
Набреше собі на статтю ККУ.

показати весь коментар
24.09.2021 14:27 Відповісти
в 4 часа утра муж обычно уходил на рыбалку... жене это надоело и она в 3.40 встала, поломала удочки, поплавки, выбросила прикормку и быстро обратно легла в постель... жить ей оставалось ровно 20 минут...
показати весь коментар
24.09.2021 14:58 Відповісти
Машину Шефира и обстреляли, чтобы переключить внимание.
показати весь коментар
24.09.2021 15:30 Відповісти
Новое заседание по вагнеровцев - новый водила.
Вопрос: - Сколько водил в аппарате Президента?
показати весь коментар
24.09.2021 20:33 Відповісти
 
 