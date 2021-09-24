Західні ЗМІ звернули увагу на особливу роль Коломойського в ухваленні закону про олігархів

Підтримка закону про олігархів Ігорем Коломойським ставить під сумнів ефективність самої ідеї деолігархізації.

Про це йдеться в статті німецького видання Deutsche Welle, інформує Цензор.НЕТ.

"Підтримали законопроєкт і бізнес-партнери Коломойського з депутатської групи "За Майбутнє". Дива та й годі! Однак важко повірити у те, що ці люди переосмислили свої підходи у політиці. Більш імовірно, що попросту законопроєкт з гучною назвою "антиолігархічний" мало що змінить у відносинах політиків і олігархів", - йдеться в статті. Видання зазначає, що проєкт жодним чином не вплине на Коломойського, який запросто обмине вимоги цього закону.

"Взяти хоча би фінансування партій. Підтримувати політичні сили грошима олігархам з реєстру РНБО буде заборонено. От лише ні Ігор Коломойський, ні Дмитро Фірташ, ні інші олігархи, як правило, особисто партії і не фінансують. Найбільшими спонсорами, наприклад, "Слуги народу" у виборчий 2019 рік, як випливає зі звітів на сайті НАЗК, були цілком собі пересічні українці", - йдеться в статті.

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Нагадаємо, 23 вересня Верховна рада у другому читанні проголосувала проєкт закону про олігархів. Рішення прийнято без урахування думки Венеціанської комісії, яка почала аналіз проєкту 15 вересня. Уповноважена з прав людини Людмила Денисова, а також 4 з 5 фракцій парламенту наполягли на передачі проєкту закону до Венеціанської комісії, через порушення ним норм Конституції і прав людини.

Висновки Венеціанської комісії щодо цього законопроєкту очікуються не пізніше ніж 15 грудня.