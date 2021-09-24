Західні ЗМІ звернули увагу на особливу роль Коломойського в ухваленні закону про олігархів
Підтримка закону про олігархів Ігорем Коломойським ставить під сумнів ефективність самої ідеї деолігархізації.
Про це йдеться в статті німецького видання Deutsche Welle, інформує Цензор.НЕТ.
"Підтримали законопроєкт і бізнес-партнери Коломойського з депутатської групи "За Майбутнє". Дива та й годі! Однак важко повірити у те, що ці люди переосмислили свої підходи у політиці. Більш імовірно, що попросту законопроєкт з гучною назвою "антиолігархічний" мало що змінить у відносинах політиків і олігархів", - йдеться в статті. Видання зазначає, що проєкт жодним чином не вплине на Коломойського, який запросто обмине вимоги цього закону.
"Взяти хоча би фінансування партій. Підтримувати політичні сили грошима олігархам з реєстру РНБО буде заборонено. От лише ні Ігор Коломойський, ні Дмитро Фірташ, ні інші олігархи, як правило, особисто партії і не фінансують. Найбільшими спонсорами, наприклад, "Слуги народу" у виборчий 2019 рік, як випливає зі звітів на сайті НАЗК, були цілком собі пересічні українці", - йдеться в статті.
Нагадаємо, 23 вересня Верховна рада у другому читанні проголосувала проєкт закону про олігархів. Рішення прийнято без урахування думки Венеціанської комісії, яка почала аналіз проєкту 15 вересня. Уповноважена з прав людини Людмила Денисова, а також 4 з 5 фракцій парламенту наполягли на передачі проєкту закону до Венеціанської комісії, через порушення ним норм Конституції і прав людини.
Висновки Венеціанської комісії щодо цього законопроєкту очікуються не пізніше ніж 15 грудня.
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Діктатура Блазнів
Далі продовжувати , чи вже зрозумів -навіщо потрібен цей закон .?
Більше жоден з потенційних- олігархів , крім Порошенка , про політичні плани не говорить . ?
https://www.youtube.com/hashtag/%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B2 #радіонв https://www.youtube.com/watch?v=_tkW_eg8eiQ&t=145s https://www.youtube.com/hashtag/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%83%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B8 #ЗапитанняТутСтавимоМи https://www.youtube.com/watch?v=_tkW_eg8eiQ&t=145s https://www.youtube.com/hashtag/%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%8B #вагнеровцы
Операция с вагнеровцами была унизительной для спецслужб РФ - Христо Грозев, Bellingcat
Закон про олігархів. Все тільки починається.
На відміну від Шандри, технікою з заводу якого преЗедент хизувався на параді.
24 Сентября 15:23
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Нафтогаз залишився без грошей та газу - треба 123 млрд. гривень, щоб купити газ на опалювальний сезон (Документ)
Через те, що Зеленський подарував Фірташу 100 млрд. гривень, а також тотальну корупцію у владі, Нафтогаз залишився без грошей та без газу на опалювальний сезон. Щоб закупити мінімально необхідну кількість газу, щоб Україна не замерзла - треба 123 мільярди гривень.
https://www.facebook.com/volodymyr.omelyan?__cft__[0]=AZVxxTn-********************************************************************-yYA0Iu-ydZBSYqZqDoIMtpUzSdEwVI0Ut3kiGHonlSvqj8mvVSr97Y&__tn__=-UC%2CP-R Volodymyr Omelyan
Можна довго і красиво розповідати про дешеві тарифи, зниження цін на електроенергію і фіксовану ціну на газ, але економіка і ринок - річ проста і невблаганна.
Нафтогаз витратив вже всі кошти і йому додатково потрібно ще 123 млрд грн для проходження опалювального сезону.
Після підписання Президентом закону 3608-д, яким списали борги Фірташу і декільком меншим олігархам та повісили на Нафтогаз понад 100 млрд грн, разом із цією дірою - проблем у Нафтогазу вже на чверть трильйона грн…
Де взяти гроші на закупівлю ще мін 3 млрд кубів газу (це якщо зима буде м'яка) і як оплатити популізм Зеленського - тепер має думати сам Зеленський.
Монархія - це не завжди трон, часто це гільйотина…
Як ми і попереджали, «долар по 8» Януковича завершується зруйнованою економікою, багатомільярдними боргами, політичною кризою.