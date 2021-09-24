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Новини
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Західні ЗМІ звернули увагу на особливу роль Коломойського в ухваленні закону про олігархів

Західні ЗМІ звернули увагу на особливу роль Коломойського в ухваленні закону про олігархів

Підтримка закону про олігархів Ігорем Коломойським ставить під сумнів ефективність самої ідеї деолігархізації.

Про це йдеться в статті німецького видання Deutsche Welle, інформує Цензор.НЕТ.

"Підтримали законопроєкт і бізнес-партнери Коломойського з депутатської групи "За Майбутнє". Дива та й годі! Однак важко повірити у те, що ці люди переосмислили свої підходи у політиці. Більш імовірно, що попросту законопроєкт з гучною назвою "антиолігархічний" мало що змінить у відносинах політиків і олігархів", - йдеться в статті. Видання зазначає, що проєкт жодним чином не вплине на Коломойського, який запросто обмине вимоги цього закону.

"Взяти хоча би фінансування партій. Підтримувати політичні сили грошима олігархам з реєстру РНБО буде заборонено. От лише ні Ігор Коломойський, ні Дмитро Фірташ, ні інші олігархи, як правило, особисто партії і не фінансують. Найбільшими спонсорами, наприклад, "Слуги народу" у виборчий 2019 рік, як випливає зі звітів на сайті НАЗК, були цілком собі пересічні українці", - йдеться в статті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бутусов: Разумков своєю правкою перетворив закон про олігархів на знаряддя не лише проти опонентів влади, а й проти самої влади

Нагадаємо, 23 вересня Верховна рада у другому читанні проголосувала проєкт закону про олігархів. Рішення прийнято без урахування думки Венеціанської комісії, яка почала аналіз проєкту 15 вересня. Уповноважена з прав людини Людмила Денисова, а також 4 з 5 фракцій парламенту наполягли на передачі проєкту закону до Венеціанської комісії, через порушення ним норм Конституції і прав людини.

Висновки Венеціанської комісії щодо цього законопроєкту очікуються не пізніше ніж 15 грудня.

Автор: 

Коломойський Ігор (3122) олігарх (930)


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Топ коментарі
+26
Странно! Закон типа против олигархов...А фся фрикция "За майбах" Коломойши проголосовала "ЗА"....
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24.09.2021 13:49
+25
коломойски и Ко - спонсоры коррупции, зебилизма и ватничества!
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24.09.2021 13:50
+21
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24.09.2021 13:49
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Странно! Закон типа против олигархов...А фся фрикция "За майбах" Коломойши проголосовала "ЗА"....
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24.09.2021 13:49 Відповісти
коломойски и Ко - спонсоры коррупции, зебилизма и ватничества!
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24.09.2021 13:50 Відповісти
https://tverezo.info/post/144624 https://tverezo.info/post/144624

Діктатура Блазнів
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24.09.2021 13:51 Відповісти
меня иное волнует вот помрет завтра Игорь Валерьевич кто же в астрал Вове будет палец то засовывать и кукловидить им же????????
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24.09.2021 14:58 Відповісти
И "Майбах", и "Довира", и Пинчуковские -- вскрылись все.
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24.09.2021 13:53 Відповісти
Это потому что как бы не хотелось бородатой бабушке зеленого внучка в этот закон не получилось вместо слова "олигарх" прописать слово "Порошенко". Этот недозакон пытаются принять только против Пороха. Поэтому и такая дерготня перед разгромом этого типа законопроекта Венецианской комиссией. Бородатая бабушка никогда в жизни не простит Приват Пороху.
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24.09.2021 13:58 Відповісти
А почему этот закон только против Порошенко?
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24.09.2021 14:10 Відповісти
Из-за определения понятия "олигарх" а этом законе.
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24.09.2021 14:18 Відповісти
А что именно там в определении указано, что позволяет так трактовать закон что он только против Порошенко?
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24.09.2021 14:24 Відповісти
Ну так читайте законопроект и Вы поймете. даю подсказку "средства массовой информации". А не скупленные под одно лицо облэнерго, к примеру. Вам нравится тупым прикидываться?
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24.09.2021 14:48 Відповісти
Читая непосредственно законопроект я вообще могу сделать выводы диаметрально противоположные Вашим. А мне интересно на основании чего именно Вы свои такие выводы сделали. Мне не мои мысли интересны. Я их и так знаю. Мне интересны именно Ваши рассуждения и на чем они непосредственно базировались.
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24.09.2021 14:51 Відповісти
В демагогию поиграться решили? Тогда начинайте опять читать законопроект пока не дойдет почему сами создатели не могут никак согласовать две его статьи.
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24.09.2021 14:53 Відповісти
Та нет. Я только спрашиваю. Вы же делаете определенные утверждения, но не объясняете на основании чего такие выводы сделали. Даже ссылку на источник таких Ваших выводов не предоставили. Вот вопрос и возник.
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24.09.2021 14:58 Відповісти
Той кого визнають олігархом , не буде допущений до виборів всіх рівнів . Порошенка визнають 100% . .
Далі продовжувати , чи вже зрозумів -навіщо потрібен цей закон .?
Більше жоден з потенційних- олігархів , крім Порошенка , про політичні плани не говорить . ?
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25.09.2021 20:33 Відповісти
Тобто нам не потрібен закон про олігархів тому, що Петро не зможе болотуватися у президенти. Я вірно зрозумів? Тому саме цей закон поганий? Тобто, інакше кажучи, Україна повинна терпіти владу олігархів тому, що певна частина українських виборців має надію посадити Порошенка у президентське крісло. Чи не забагато жертв заради однієї людини? І доречі що заважає Порошенкові особисто вийти з бізнесу? В нього взагалі то два сина-спадкоємця. Один з них Петром вже у політику введений. Хай Петро або сам піде з політики а сина просуває, як свого часу з самим Петром зробив його батько, або хай залишається в політиці, а бізнес передасть одному з синів або обом. Доречі свій аграрний бізнес він на старшого вже переписав.
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26.09.2021 00:25 Відповісти
Тому, що окрім Пороха інші не займаються особисто публічно політикою.
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24.09.2021 15:14 Відповісти
Ну? То й що? Тут казали, що легко назвуть олігархів і в Раді, і в оточенні поточного президента. Навіть призвища називали. То чому саме Порошенко єдиний проти кого спрямований закон? І якщо на те пішло у Порошенка велика родина. Його батько, який власне і створив імперію Укрпромінвест, політикою взагалі не займався. Та й сам Петро теж до бізнесу не мав відношення коли у політику пішов. Що йому зараз заважає так вчинити? Чи Ви вважаєте вірним, якщо олігархи будуть напряму керувати країною та очолювати її? І я зараз мову не за Порошенка веду. За будь якого олігарха.
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24.09.2021 20:58 Відповісти
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24.09.2021 13:49 Відповісти
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24.09.2021 13:49 Відповісти
Там не только Беня.

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24.09.2021 13:52 Відповісти
Чергове шоу від блазня. Спочатку голосна афіша ,потім шоу і бурхливі аваціі самим собі .
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24.09.2021 13:52 Відповісти
В Україні виконання законів на стільки безглузде, що під прикриттям цього шоу, дурнуватих виступів, дитячих зашкварів і провальних ініціатив зеля може законно стати одноосібним (разом с єрмаком) диктатором на багато років.. (
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24.09.2021 14:11 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=_tkW_eg8eiQ&t=145s https://www.youtube.com/watch?v=_tkW_eg8eiQ&t=145s

https://www.youtube.com/hashtag/%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B2 #радіонв https://www.youtube.com/watch?v=_tkW_eg8eiQ&t=145s https://www.youtube.com/hashtag/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%83%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B8 #ЗапитанняТутСтавимоМи https://www.youtube.com/watch?v=_tkW_eg8eiQ&t=145s https://www.youtube.com/hashtag/%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%8B #вагнеровцы
Операция с вагнеровцами была унизительной для спецслужб РФ - Христо Грозев, Bellingcat
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24.09.2021 13:53 Відповісти
зеленский матрешка
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24.09.2021 13:53 Відповісти
мерзкий лживый клоун.
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24.09.2021 13:55 Відповісти
https://lb.ua/news/2021/09/23/494687_zakon_pro_oligarhiv_tilki.html https://lb.ua/news/2021/09/23/494687_zakon_pro_oligarhiv_tilki.html

Закон про олігархів. Все тільки починається.
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24.09.2021 13:55 Відповісти
зебилы, так почему каломойше не сидит?
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24.09.2021 13:55 Відповісти
патаму що он хороший олигарх . не такой как остальные
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24.09.2021 14:08 Відповісти
Из всего списка "олигархов" только Порошенко официально занимается политической деятельностью.
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24.09.2021 13:55 Відповісти
левочкин, мертвечук.....Это те кто в Раде....Томаш Фиала....
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24.09.2021 13:56 Відповісти
Новинский....
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24.09.2021 13:57 Відповісти
Але до Новинського в Зєлі та його 100-відсоткової прокурорши немає претензій за знищення суднобудівного заводу.
На відміну від Шандри, технікою з заводу якого преЗедент хизувався на параді.
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24.09.2021 14:01 Відповісти
Да и тот не олигарх,т к у него кондитерский бизнес,а не нефть или газ и тому подобное)если кто то не догоняет
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24.09.2021 13:58 Відповісти
Ключове слово "офіційно".
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24.09.2021 14:01 Відповісти
Бросят нас с этим цирком с реформами, как бросили Афганистан, там тоже победила коррупция, талибы пол купили чиновников, что страна за талибов. И все.
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24.09.2021 14:46 Відповісти
,
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24.09.2021 15:21 Відповісти
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24.09.2021 15:48 Відповісти
https://enigma.club/users/alex_77 Alex Noyt (Oleksandr Maliuchenko)




24 Сентября 15:23
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Нафтогаз залишився без грошей та газу - треба 123 млрд. гривень, щоб купити газ на опалювальний сезон (Документ)




Через те, що Зеленський подарував Фірташу 100 млрд. гривень, а також тотальну корупцію у владі, Нафтогаз залишився без грошей та без газу на опалювальний сезон. Щоб закупити мінімально необхідну кількість газу, щоб Україна не замерзла - треба 123 мільярди гривень.

https://www.facebook.com/volodymyr.omelyan?__cft__[0]=AZVxxTn-********************************************************************-yYA0Iu-ydZBSYqZqDoIMtpUzSdEwVI0Ut3kiGHonlSvqj8mvVSr97Y&__tn__=-UC%2CP-R Volodymyr Omelyan

Можна довго і красиво розповідати про дешеві тарифи, зниження цін на електроенергію і фіксовану ціну на газ, але економіка і ринок - річ проста і невблаганна.

Нафтогаз витратив вже всі кошти і йому додатково потрібно ще 123 млрд грн для проходження опалювального сезону.

Після підписання Президентом закону 3608-д, яким списали борги Фірташу і декільком меншим олігархам та повісили на Нафтогаз понад 100 млрд грн, разом із цією дірою - проблем у Нафтогазу вже на чверть трильйона грн…

Де взяти гроші на закупівлю ще мін 3 млрд кубів газу (це якщо зима буде м'яка) і як оплатити популізм Зеленського - тепер має думати сам Зеленський.

Монархія - це не завжди трон, часто це гільйотина…

Як ми і попереджали, «долар по 8» Януковича завершується зруйнованою економікою, багатомільярдними боргами, політичною кризою.
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24.09.2021 16:24 Відповісти
Закон про антисемітизм теж його робота? Правові наслідки не прозорі.
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24.09.2021 17:22 Відповісти
 
 