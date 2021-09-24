Бутусов: Разумков своєю правкою перетворив закон про олігархів на знаряддя не лише проти опонентів влади, а й проти самої влади
Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков перетворив закон про олігархів на знаряддя не лише проти опонентів влади, а й проти самої влади.
Про це головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов пише на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук".
За його словами, правка Разумкова, яку проголосували народні депутати, дозволяє включати особу до списку олігархів за поданням Національного агентства з питань запобігання корупції.
Крім того, за даними Цензор.НЕТ, аналогічну правку до закону вніс народний депутат від "Батьківщини" Іван Крулько: про те, що право вносити до списку олігархів отримує Антимонопольний комітет.
"Я поки не бачив цієї правки в остаточному тексті, сподіваюся, найближчим часом ми побачимо текст законопроєкту з усіма правками", - додав Бутусов.
"Тепер дуже цікаво, кого ж будуть включати до списку "слуги". З огляду на риторику президента, мають включити Порошенка, Ахметова, Коломойського, Пінчука і так далі. Це буде грандіозна інформаційна подія, саме у стилі офісу (Офісу Президента. - Ред.). Але після цього Офіс Президента буде просто зобов'язаний бути готовим, що олігархами почнуть визнавати найближчих до Зеленського людей", - підкреслив Бутусов.
Він зазначив, що з огляду на самостійну позицію глави НАЗК Новікова, НАЗК зможе включати в число будь-якого, хто відповідає такому статусу.
"Є багато грошей за декларацією, впливаєш на владу і ЗМІ - і ти олігарх. Під цю категорію відмінно підходять багато "рішал" на Банковій: Єрмак, Шефір, Татаров, і багато спонсорів "Слуги народу" - Кауфман, Акст, Гмирін, Міндіч, Баум. Я вже не кажу про найбільших олігархів, які тісно взаємодіють з владою.
Адже ніщо не заважатиме розглянути питання про включення до списку олігархів і самого Зеленського. Здається, якщо за запитом народних депутатів НАЗК порахує нерухомість президента і доходи, отримані від Коломойського, результати можуть виявитися вельми повчальними. Тож закон про олігархів може стати одним з інструментів великих потрясінь в українській політиці", - резюмував Бутусов.
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Стефанчук виправив неточності у законі "про олігархів" просто зачитавши зміни до стенограми вчорашнього засідання. Законодавства України більше не існує.
Воруй, вбивай, є....и гусей.
Ключевое слово- "позволяют". Т.е. теоретически, возможно, при определённых обстоятельствах и т.д... Т.е. там, в случае необходимости, найдутся возможности как блокировать это самое "представление Нац. агентства по предотвращению коррупции".
Так что, читайте внимательно и не путайте хлопки с аплодисментами .
Тут или отменять закон и начинать все сначала, или.. публично заявлять о своем идиотизме.
причем второе - более вероятно - ибо они не понимают что заявят)
Клоун тепер теж олігарх ...
олігархпарАшенка. Від сміху, звичайно. Бо у зеленоблазневих вилупків все робиться прутнем по роялю.