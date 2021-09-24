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Бутусов: Разумков своєю правкою перетворив закон про олігархів на знаряддя не лише проти опонентів влади, а й проти самої влади

Бутусов: Разумков своєю правкою перетворив закон про олігархів на знаряддя не лише проти опонентів влади, а й проти самої влади

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков перетворив закон про олігархів на знаряддя не лише проти опонентів влади, а й проти самої влади.

Про це головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов пише на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук".

За його словами, правка Разумкова, яку проголосували народні депутати, дозволяє включати особу до списку олігархів за поданням Національного агентства з питань запобігання корупції.

Крім того, за даними Цензор.НЕТ, аналогічну правку до закону вніс народний депутат від "Батьківщини" Іван Крулько: про те, що право вносити до списку олігархів отримує Антимонопольний комітет.

Також читайте: Разумков подякував Раді за підтримку його правки до закону про олігархів: "Тепер НАЗК за зверненням спецкомісії буде вносити особу в реєстр олігархів"

"Я поки не бачив цієї правки в остаточному тексті, сподіваюся, найближчим часом ми побачимо текст законопроєкту з усіма правками", - додав Бутусов.

"Тепер дуже цікаво, кого ж будуть включати до списку "слуги". З огляду на риторику президента, мають включити Порошенка, Ахметова, Коломойського, Пінчука і так далі. Це буде грандіозна інформаційна подія, саме у стилі офісу (Офісу Президента. - Ред.). Але після цього Офіс Президента буде просто зобов'язаний бути готовим, що олігархами почнуть визнавати найближчих до Зеленського людей", - підкреслив Бутусов.

Він зазначив, що з огляду на самостійну позицію глави НАЗК Новікова, НАЗК зможе включати в число будь-якого, хто відповідає такому статусу.

Також читайте: Закон про олігархів не будуть переголосовувати повністю, а лише одну статтю, - "слуга народу" Веніславський

"Є багато грошей за декларацією, впливаєш на владу і ЗМІ - і ти олігарх. Під цю категорію відмінно підходять багато "рішал" на Банковій: Єрмак, Шефір, Татаров, і багато спонсорів "Слуги народу" - Кауфман, Акст, Гмирін, Міндіч, Баум. Я вже не кажу про найбільших олігархів, які тісно взаємодіють з владою.

Адже ніщо не заважатиме розглянути питання про включення до списку олігархів і самого Зеленського. Здається, якщо за запитом народних депутатів НАЗК порахує нерухомість президента і доходи, отримані від Коломойського, результати можуть виявитися вельми повчальними. Тож закон про олігархів може стати одним з інструментів великих потрясінь в українській політиці", - резюмував Бутусов.

Автор: 

ВР (14945) закон (2825) олігарх (930) Бутусов Юрій (3580) Разумков Дмитро (1526)


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Топ коментарі
+30
цей закон не буде працювати, як і все що нагородив за час свого інування реЗедент Зеля. Голосні заголовки, це все на що здатен шоумен і його балаган.
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24.09.2021 14:00
+25
он изначально просто фарс, прочти
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24.09.2021 14:01
+20
Эта поправка превратила этот типа "закон" в откровенный фарс.
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24.09.2021 13:58
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зеленый клоун должен быть в первой 10-ке олигархов... он по всем параметрам туду попадает, а следовательно, он не имеет права баллотироваться на 2 срок...
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24.09.2021 16:31 Відповісти
https://www.facebook.com/parnowski?__cft__[0]=AZUgIgktwl1jyscQArs2SQWnFTJMJm_Z9EFqx1KFzaQPhZDbT71kGSkzbr7d-YClqPhE1FweFasSXCX75UeAKOaGgtlXAvjCTukaiueWnxUNwudX-q8d5UXu-mHQVFeudzXBxAIdntcmzNJKSE8RFSgWNZyjEAjyWgaHuM_2M4agHQ&__tn__=-UC%2CP-y-R Aleksei Parnowski

https://www.facebook.com/anton.an.shvets?eid=ARCZ0wwYK-5Wapgq-gMTS4o-b24AoJtyXu9zuQTM_Qdho9eEVAthkvHS1RyfkLhIbFZMM75qCTmwUiDA&hc_ref=ARRP_jjQ1vDSFbwN-MxeRzA-neF9LPSA49L6uakRd1XPr_kzMY9VqZiMOfmYemTJaOo&fref=nf 2 ч. ·

Стефанчук виправив неточності у законі "про олігархів" просто зачитавши зміни до стенограми вчорашнього засідання. Законодавства України більше не існує.
Воруй, вбивай, є....и гусей.
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24.09.2021 16:37 Відповісти
По его словам, правка Разумкова, которую проголосовали народные депутаты, позволяет включать лицо в список олигархов по представлению Национального агентства по предотвращению коррупции.
Ключевое слово- "позволяют". Т.е. теоретически, возможно, при определённых обстоятельствах и т.д... Т.е. там, в случае необходимости, найдутся возможности как блокировать это самое "представление Нац. агентства по предотвращению коррупции".
Так что, читайте внимательно и не путайте хлопки с аплодисментами .
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24.09.2021 17:23 Відповісти
Разумков фигура второстепенная, хоть и важная для грязных неатисемитов и таких же их деньжат. Рулит у них там агент ФСБ Ермак и по ООН разгуливает да с Байденом встречается пока Кулеба про Украину что-то вяло поет.
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24.09.2021 17:35 Відповісти
А про регіональних олігархів, які теж фінансують місцеві ЗМІ закон теж стосується?
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24.09.2021 18:27 Відповісти
"багато спонсорів "Слуги народу" - Кауфман, Акст, Гмирін, Міндіч, Баум" - які все гарні і дуже промовисті прізвища у спонсорів цього балагану.
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24.09.2021 18:57 Відповісти
От вони коли вноситимуть якусь там правку - цю від Розумкова й викинитуь
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24.09.2021 20:13 Відповісти
а низя.. бо закон принят "в целом, в ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ редакции")
Тут или отменять закон и начинать все сначала, или.. публично заявлять о своем идиотизме.
причем второе - более вероятно - ибо они не понимают что заявят)
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24.09.2021 23:58 Відповісти
Дуже цікаво
Клоун тепер теж олігарх ...
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25.09.2021 00:39 Відповісти
Строгость закона компенсируется необязательностью его исполнения.... Я это уже где то слышал
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25.09.2021 01:16 Відповісти
Мураев тоже высрал, что после принятия закона о олигархах и вступления его в силу, граждан Украины защищать будет некому.
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25.09.2021 09:57 Відповісти
А тим часом, десь далеко заплакав маленький бідний олігарх парАшенка. Від сміху, звичайно. Бо у зеленоблазневих вилупків все робиться прутнем по роялю.
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25.09.2021 10:17 Відповісти
По этому закону даже коломойский не будет олигархом. Там четыре признака олигарха и олигархом признается, если не менее 3-х из 4-х. Вряд ли кто-то докажет, что коломойский управляет зеленой плесенью. Да он нельзя сказать, что управляет в ручном режиме. Он давно поставил перед зелеными стратегические задачи и вряд ли проводит каждодневное управление. Поэтому он очень мало заметен.
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25.09.2021 23:17 Відповісти
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