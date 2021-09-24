Подаємо в НАБУ, ДБР і ОГПУ заяви про злочин, вчинений у стінах ВР під час голосування за псевдодеолігархізацію Зеленського, - нардепка "ЄС" Ірина Геращенко
"Європейська Солідарність" подає в НАБУ, ДБР і Офіс Генпрокурора заяву про злочин, вчинений у Верховній Раді 23 вересня 2021 року посадовими особами парламенту під час голосування за псевдоантиолігархічний закон Зеленського.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС", про це з трибуни Верховної Ради заявила співголова фракції Ірина Геращенко.
"Ми передаємо заяви про здійснення злочину у приміщенні Верховної Ради України 23 вересня 2021 року", – повідомила Геращенко.
"Конституція України дуже чітко визначає законодавче право народного депутата України на законодавчу ініціативу. Вчора була реалізована законодавча ініціатива Зеленського, але вперше в цій залі було порушено право депутатів на законодавчу ініціативу", – пояснила співголова фракції.
"Буде багато прізвищ. І ми просимо, аби і ДБР, і прокуратура їх зафіксували. Вони будуть і в нашій заяві. Спочатку голова профільного комітету Завітневич заблокував по суті можливість народних депутатів України прийти і захистити свої поправки. Тим самим висловлюючи нашу волю до покращення законопроєкту, нас не запросили вчасно на це засідання", – нагадала Геращенко.
"Потім головуючий на засіданні Стефанчук, перевищуючи службові повноваження, узурпуючи владу, перешкоджаючи в діяльності народного депутата України, разом з Веніславським і 250 народними депутатами від монобільшості та двох олігархічних груп проголосували за те, що порушили право народних депутатів на законотворчу діяльність", – зазначає Геращенко.
"Ми розцінюємо ці злочини за статтями "перешкоджання державному діячу", "перешкоджання діяльності народного депутата", "перевищення службових повноважень", "узурпація влади". І саме за цими статтями мають бути порушенні кримінальні справи та допитані всі, хто влаштував тут вчора цю ахінею, хто вчора тут головував і все це проводив", – наголошує Геращенко.
"Що стосується олігархічних депутатських груп, мені дуже шкода, що присутні там народні депутати, які були причетні до 16 січня 2014 року, руками, ногами, копитами голосували за порушення регламенту, вчора знову це повторили, підголосовуючи Зеленському в порушенні Конституції", – нагадала Геращенко.
"Для Зеленського узурпація влади погано закінчиться. В Україні ми не дамо побудувати Білорусь", – резюмує Геращенко.
Нагадаємо, 23 вересня Рада ухвалила закон про олігархів.
Напередодні "Слуга народу" вирішила розглядати законопроєкт про олігархів "швидким шляхом" і відмовилася розглядати подані до законопроєкту правки: "Як то кажуть, терпець увірвався". У відповідь, опозиція заявила про порушення Регламенту ВР, заблокувала трибуну ВР і зажадала усунути Стефанчука від ведення засідання парламенту. У підсумку, Рада відмовилася відсторонити Стефанчука від ведення засідання парламенту і продовжила постатейне голосування за законопроєкт про деолігархізацію під крики опозиціонерів: "Геть диктатуру!", "Диктатура!", "Лукашенко!".
Зі свого боку Зеленський подякував нардепам, які підтримали антиолігархічний закон №5599, а також запевнив, що олігархічної гілки влади в Україні більше не буде.
Будь ласка, зачекайте...
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как было не проголосовать, ведь
красивый еврейчик так сладко мурлыкал о красивом будущем ....
" ... ви вважаєте, що все, що лилось на ПП з каналів олігархів, від їхніх утриманок різних пошибів, від "журналістів" до "активістів", було стовідсотковою правдою, без перекручень та відвертих фейків?"
Зелюки саме про це і мріють, щоб всі забули, як їм вдалось захопити владу.
Позови подавались та подаються.
Що змінилось в судовій системі за половину терміну у владі "нових, чесних парнєй"?
Можеш перевірити дані по виборах хоча б у Вікіпедії у відповідних статтях
"Вибори президента України 2014" та "Вибори президента України 2019".
Але ж мова про те, хто саме голосував за ПП та Зєлю.
Це, в більшості, не одні й ті ж самі люди.
как, например, Гитлер, Муссолини, Путин, Лукашенко....
продолжить список ?
демократия не самая лучшая форма правления, как утверждал Черчиль, особенно когда попадает в руки охлоса
73% НЕ хотели реформ, они жаждали халявы.. причем здесь и сейчас, по мановению "издай указ/закон и шоб все стали честными и не воровали, а зарплаты были по 4000 евро!"
При этом что-то сделать самим - они НЕ хотели.. "устали атвайны, сидя в кафе и ресторанах".. даже банально навести порядок у себя в селе, районе, городе или ЖЭКе, на лестничной площадке - никто из них не хотел... "пусть сделает Порошенко.. а чего этло у меня под балконом/на площадке насрано, почему мэр/начальник жэка ворует, куда Порошенко смотрит!"
Часу на це було, все відбувалось дуже швидко.
Українці не помилились країною, вони тут народились.
А от до влади, завдяки активному зомбовунню, прийшли, в своїй більшості, НЕ українці.
Стійке враження, що каломойші укомплектовують владну вертикаль кадрами за принципом "Аби не українець".
А ведь у нас тоже война, если кто забыл.
Но даже "Армія, мова, віра" оказались непосильной ношей для 73% "мудрого українського наріду"
В 1918-1920 гг. просрали украинскую независимость, а в 1932-1933 гг. ели своих детей.
История повторяется......
Или ты хочешь сказать что зебилы голосовали за тяжелый труд в 2019 году?
или всё таки повелись на ХАЛЯВУ клована из видосиков и сериалов?
Інакше, потрібно визнати, що малороси рідні брати по розуму мокшан, які вірять найдурнішим фейкам, якими їх зомбують.
в одном подавляющее население - американцы следят за своими избраннниками.. чистота и порядок в городке.
второй - подавляющее население - выходцы из снг.. больше всего из рашки. Бардвак, денег нет, улицы разбиты - и НИКОМУ из населения до этого нет дела.. все ждут что Байден (а раньше Обама и Трамп) наведут порядок.. попутно их ругая.
деньги - не отрицают жажды халявы даже среди богатых..
Только вот богатые - поумнее зебилов и ватников, поэтому и покупают дома или селятся среди американцев (богатых)..
а халявщики - живут на Брайтоне и ругают "всю эту ваше америгу!"
ПорошенкоОбама, Байдетн!?"
то-то тебя подоляк ****** с методичкой))
ты лично навёл порядок у себя в селе, районе, городе или ЖЭКе, на лестничной площадке - или нет?...
Ждёшь "пусть это сделает Порошенко.. а чего это у меня под балконом/на площадке насрано, почему мэр/начальник жэка ворует, куда Порошенко смотрит!" - тогда у него рейтинги вырастут за твой счет, или снова будешь недовольным и проголосуешь за очередного клована с видосиками про "кому-низм нада"??
после начала его реформ.. В 1990-х поляки возненавидели реформатора, теперь боготворят.
Так вот бардак тогда в Польше был на порядок больше, но поляки прошли этот путь и НЕ повелись на видосики клованов
https://korrespondent.net/business/national_idea/1212351-shok-i-trepet-reformy-v-polshe
халява она такая, и рыжий клован видосиков наснимал немало о ней))
объективная цикличность;
харизма кандидата;
запрос на перемены;
поддержка разозлённых малообразованных мужчин и женщин, возможность расширения электоральной карты за счёт штатов "ржавого комплекса";
зебилы, они и в США из категории "малообразованных"
Ждёшь "пусть это сделает Порошенко.. а чего это у меня под балконом/на площадке насрано, почему мэр/начальник жэка ворует, куда Порошенко смотрит!" - тогда у него рейтинги вырастут за твой счет, или снова будешь недовольным и проголосуешь за очередного клована с видосиками про "кому-низм нада"??
под закон об антисиметизме хошечь загреметь ?
Однако, олигархи через своих шестерок, подают в суд на принятие закона.
Зебіли самі вже визнали, що налажали.
Вери импотент импотенты !
А ті, хто згадував Лукашенка, забули як вони підгодовували і підтримували диктатора, влаштовуючи з ним корупційні оборудки і погодившись на на Мінськ як місце переговорів - тим самим вивівши Луку з міжнародної ізоляції.
А ще так було б добре якби так само навіжено і непримиренні захищали права звичайних громадян, вчителів, пенсіонерів, ветеранів, чорнобильців, як вчора «вмирали» за конституційні права олігархів…
А ще треба пам'ятати, що загрозу зеленому безідейному авторитаризму створили ті, хто вперто тягнув до влади сивочолого рекордсмена антирейтингу.
«Ми вітаємо рішучість президента Зеленського звернути увагу на глибоко вкорінений вплив корисливих олігархічних інтересів на політичне та економічне життя України. Відзначаємо ухвалення в другому читанні Верховною Радою 23 вересня законопроєкту про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів). Це крок уперед. Ми очікуємо, що закон буде виконуватися повністю, рішуче і юридично обґрунтованим чином», - йдеться в повідомленні.
У Єврокомісії додають, що «крім реалізації ухваленого закону, необхідні додаткові кроки, зокрема, для закриття інституційних прогалин в Україні, задля досягнення бажаного ефекту деолігархізації».