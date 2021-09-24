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Подаємо в НАБУ, ДБР і ОГПУ заяви про злочин, вчинений у стінах ВР під час голосування за псевдодеолігархізацію Зеленського, - нардепка "ЄС" Ірина Геращенко

Подаємо в НАБУ, ДБР і ОГПУ заяви про злочин, вчинений у стінах ВР під час голосування за псевдодеолігархізацію Зеленського, - нардепка

"Європейська Солідарність" подає в НАБУ, ДБР і Офіс Генпрокурора заяву про злочин, вчинений у Верховній Раді 23 вересня 2021 року посадовими особами парламенту під час голосування за псевдоантиолігархічний закон Зеленського.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС", про це з трибуни Верховної Ради заявила співголова фракції Ірина Геращенко.

"Ми передаємо заяви про здійснення злочину у приміщенні Верховної Ради України 23 вересня 2021 року", – повідомила Геращенко.

"Конституція України дуже чітко визначає законодавче право народного депутата України на законодавчу ініціативу. Вчора була реалізована законодавча ініціатива Зеленського, але вперше в цій залі було порушено право депутатів на законодавчу ініціативу", – пояснила співголова фракції.

"Буде багато прізвищ. І ми просимо, аби і ДБР, і прокуратура їх зафіксували. Вони будуть і в нашій заяві. Спочатку голова профільного комітету Завітневич заблокував по суті можливість народних депутатів України прийти і захистити свої поправки. Тим самим висловлюючи нашу волю до покращення законопроєкту, нас не запросили вчасно на це засідання", – нагадала Геращенко.

"Потім головуючий на засіданні Стефанчук, перевищуючи службові повноваження, узурпуючи владу, перешкоджаючи в діяльності народного депутата України, разом з Веніславським і 250 народними депутатами від монобільшості та двох олігархічних груп проголосували за те, що порушили право народних депутатів на законотворчу діяльність", – зазначає Геращенко.

"Ми розцінюємо ці злочини за статтями "перешкоджання державному діячу", "перешкоджання діяльності народного депутата", "перевищення службових повноважень", "узурпація влади". І саме за цими статтями мають бути порушенні кримінальні справи та допитані всі, хто влаштував тут вчора цю ахінею, хто вчора тут головував і все це проводив", – наголошує Геращенко.

Також читайте: Бутусов: Разумков своєю правкою перетворив закон про олігархів на знаряддя не лише проти опонентів влади, а й проти самої влади

"Що стосується олігархічних депутатських груп, мені дуже шкода, що присутні там народні депутати, які були причетні до 16 січня 2014 року, руками, ногами, копитами голосували за порушення регламенту, вчора знову це повторили, підголосовуючи Зеленському в порушенні Конституції", – нагадала Геращенко.

"Для Зеленського узурпація влади погано закінчиться. В Україні ми не дамо побудувати Білорусь", – резюмує Геращенко.

Нагадаємо, 23 вересня Рада ухвалила закон про олігархів.

Напередодні "Слуга народу" вирішила розглядати законопроєкт про олігархів "швидким шляхом" і відмовилася розглядати подані до законопроєкту правки: "Як то кажуть, терпець увірвався". У відповідь, опозиція заявила про порушення Регламенту ВР, заблокувала трибуну ВР і зажадала усунути Стефанчука від ведення засідання парламенту. У підсумку, Рада відмовилася відсторонити Стефанчука від ведення засідання парламенту і продовжила постатейне голосування за законопроєкт про деолігархізацію під крики опозиціонерів: "Геть диктатуру!", "Диктатура!", "Лукашенко!".

Зі свого боку Зеленський подякував нардепам, які підтримали антиолігархічний закон №5599, а також запевнив, що олігархічної гілки влади в Україні більше не буде.

Автор: 

НАБУ (5062) ВР (14945) Геращенко Ірина (1147) Зеленський Володимир (23719) олігарх (930) СБУ (12788) ДБР (3480) Офіс Генпрокурора (3244)


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Топ коментарі
+18
Он будет первым в истории Украины.
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24.09.2021 14:18
+13
Венецианская комиссия как оценила "закон"?
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24.09.2021 14:23
+13
Тобто, ви вважаєте, що все, що лилось на ПП з каналів олігархів, від їхніх утриманок різних пошибів, від "журналістів" до "активістів", було стовідсотковою правдою, без перекручень та відвертих фейків?
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24.09.2021 14:44
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Диктатура в Украине невозможна в принципе, однако и анархии с правовым нигилизмом у нас вагон с тележкой и всё это приправлено немерянным количеством демагогии
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24.09.2021 14:17 Відповісти
При совке была не диктатура?
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24.09.2021 14:23 Відповісти
Я же вроде выше написал в Украине, а не на УССР?... Или показалось? Вроде в 2004 и 2014 были прецеденты, а некоторых всё в Совочек потягивает
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24.09.2021 14:30 Відповісти
В багатьох є небезпідставні підозри, що квартальну зелень і привели до влади, щоб перетворити Україну на УРСР.
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24.09.2021 14:32 Відповісти
Кто привёл? Квартал-95 или Бигус? Или 73% проголосовавших на честных выборах? Или кто-то вашему Пороху виноват в том, что он лидер антирейтинга? Так может с себя начинать, почему так получилось, а не всех дебилами называть, а вы одни такие умные?
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24.09.2021 14:35 Відповісти
- Молодая была уже не молода. Ей было не меньше 35 лет. Природа одарила ее щедро. Тут было все: арбузные груди, краткий, но выразительный нос, расписные щеки, мощный затылок и необозримые зады. (с)
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24.09.2021 14:40 Відповісти


как было не проголосовать, ведь
красивый еврейчик так сладко мурлыкал о красивом будущем ....
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24.09.2021 15:19 Відповісти
Тобто, ви вважаєте, що все, що лилось на ПП з каналів олігархів, від їхніх утриманок різних пошибів, від "журналістів" до "активістів", було стовідсотковою правдою, без перекручень та відвертих фейків?
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24.09.2021 14:44 Відповісти
Я ещё помню Пороха по 2005-у и их взаимную инфо-бойню с Йулей, на глазах изумлённой публики, которая наивно ожидала чудо-реформ от Ющенко энд его кумив и любых друзив, после победы над очумевшим Кучмой. В итоге все получили грустную комедию, разочарование и приход Януковича в конце концом со всеми вытекающими. Потом вступил второй раз и ещё более громко пролетел, как фанера над Парижем. Может хватит уже? А по поводу мочилова каналов олигархов : во-первых количество их просмотров катастрофически падает в сравнении с Интернетом и далеко не все их смотрят вообще, а во вторых сам же нарвался на своих же коллег и те же методы, ну кто им всем виноват?..
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24.09.2021 14:51 Відповісти
ТАК чи НІ ?

" ... ви вважаєте, що все, що лилось на ПП з каналів олігархів, від їхніх утриманок різних пошибів, від "журналістів" до "активістів", було стовідсотковою правдою, без перекручень та відвертих фейків?"
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24.09.2021 14:53 Відповісти
Шел третий год после выборов, а тут все еще обсуждают правда то все было или только отчасти...
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24.09.2021 15:05 Відповісти
Треба перестати це обговорювати, забути захмарну брехню дубинських, ткаченків, купи лайно-блохєрів, які брехали, брехали, брехали?
Зелюки саме про це і мріють, щоб всі забули, як їм вдалось захопити владу.
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24.09.2021 15:14 Відповісти
Твое "захватить власть" подразумевает выборы? Ок. Пусть предъявит им всем иски за клевету в те суды, которые так и не реформирофваны.
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24.09.2021 15:17 Відповісти
Так, вибори, для яких ляльководи розкрутили, розпіарили свою маріонетку, паралельно дискредитували брехнею та фейками а-ля скабєєва його конкурентів.
Позови подавались та подаються.
Що змінилось в судовій системі за половину терміну у владі "нових, чесних парнєй"?
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24.09.2021 15:25 Відповісти
Вот и хорошо, пусть суды разберутся. А то очень было интересно за всем этим наблюдать со стороны в свое время...
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24.09.2021 15:33 Відповісти
Суди судами, але голова на плечах має бути не тільки для того, щоб в неї їсти.
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24.09.2021 15:34 Відповісти
Вот те люди, что в свое время выбрали пороха подумали и выбрали кого-то другого. Логично? Мб это для тебя и личная трагедия, но вот приходится жить так как решает большинство. Не нравится такое общество, можно всегда его поменять
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24.09.2021 15:39 Відповісти
Сумніваюсь, що "ваториги" зі сходу та півдня України, які віддали за Зєлю по 80-90 %% голосів в 2019, голосували за Порошенка в 2014.

Можеш перевірити дані по виборах хоча б у Вікіпедії у відповідних статтях
"Вибори президента України 2014" та "Вибори президента України 2019".
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24.09.2021 15:44 Відповісти
А это уже не Украина или что? И к чему этот делёж? Ты мб из этих, которые страну делить согласны? И да, как ты там назвала этих людей "ваторыги" голосовали. Точно правильной дорогой пошла, когда людей делить начала?
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24.09.2021 16:01 Відповісти
Україна.
Але ж мова про те, хто саме голосував за ПП та Зєлю.
Це, в більшості, не одні й ті ж самі люди.
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24.09.2021 16:05 Відповісти
Ага, да конечно. Больше 50 процентов от пришедших на выборы в 2014, 73 процента от пришедших голосовать на второй тур при достаточно высокой явке - это в большинстве разные люди. Ок, держи в курсе о5 же, даже если допустить твою точку зрения, то это о5 же не в пользу пороха. Значит те кто его в 2014 поддержали тупо не пришли, потому разочаровались. Вот никак не выходит в плюс, понимаешь?
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24.09.2021 16:20 Відповісти
Я і не пишу про плюси, я пишу про реалії і вказую на їхні причини.
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24.09.2021 16:31 Відповісти
"захватить власть" можно и вполне законно, с точки зрения формального закона, а не по сути.
как, например, Гитлер, Муссолини, Путин, Лукашенко....
продолжить список ?

демократия не самая лучшая форма правления, как утверждал Черчиль, особенно когда попадает в руки охлоса
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24.09.2021 15:25 Відповісти
ой, хватит этой демагогии лучше или хуже. Есть альтернативы демократии? Очень интересно услышать. А если нет, то нечего тут страдать что кого-то там не выбрали потому что Юпитер с Венерой не сошелся в созвездии Овна.
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24.09.2021 15:31 Відповісти
І лилось воно не тільки з телевізора, а із інтернету, соцмереж, де також відпрацьовували свої срібняки повії олігархів.
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24.09.2021 14:54 Відповісти
Да гавно и не только оно лилось и будет литься и что, всем рот закрыть или попросить не критиковать? Или Пороху в его разгроме на выборах виноваты одни повии олигархив, отрабатывающие свои серебряки, а он сам со своей командой ни при чём, будучи у власти уже чёрт его знает сколько лет, в разных ипостасях?.. Это же смешно
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24.09.2021 15:01 Відповісти
тупость и ватность подавляющей части населения, желание, а главное, вера в ХАЛЯВУ - привели клоуна к власти.
73% НЕ хотели реформ, они жаждали халявы.. причем здесь и сейчас, по мановению "издай указ/закон и шоб все стали честными и не воровали, а зарплаты были по 4000 евро!"
При этом что-то сделать самим - они НЕ хотели.. "устали атвайны, сидя в кафе и ресторанах".. даже банально навести порядок у себя в селе, районе, городе или ЖЭКе, на лестничной площадке - никто из них не хотел... "пусть сделает Порошенко.. а чего этло у меня под балконом/на площадке насрано, почему мэр/начальник жэка ворует, куда Порошенко смотрит!"
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24.09.2021 15:08 Відповісти
А в 2014-м разве не эти самые избиратели избрали Порошенко Президентом или у нас явка на выборы была 30%?.. Если у некоторых политиков и их гипер-активных приверженцев большая часть населения "тупая вата", то значит они страной ошиблись и им надо в другую, где население умное и не ватное
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24.09.2021 15:12 Відповісти
В 2014 в більшості не були загаджені мізки фейками проти Порошенка, Яценюка, Парубія.
Часу на це було, все відбувалось дуже швидко.
Українці не помилились країною, вони тут народились.
А от до влади, завдяки активному зомбовунню, прийшли, в своїй більшості, НЕ українці.
Стійке враження, що каломойші укомплектовують владну вертикаль кадрами за принципом "Аби не українець".
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24.09.2021 15:21 Відповісти
Порох ведь не обещал украинцам «Кровь, тяжёлый труд, слёзы и пот» как сэр Уинстон Черчиль во время войны.
А ведь у нас тоже война, если кто забыл.
Но даже "Армія, мова, віра" оказались непосильной ношей для 73% "мудрого українського наріду"

В 1918-1920 гг. просрали украинскую независимость, а в 1932-1933 гг. ели своих детей.
История повторяется......
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24.09.2021 15:33 Відповісти
Точно, поэтому политикам надо работать со своим народом, а не делить его на разные умственные и "ватные" категории. Люди такие, как они есть. Меняется выбор, приоритеты, увлечения. А прибавь избирателей нынешнего Крыма и Донбасса и у нас может значительно поменяться картинка в парламенте. Тогда что делать, тоже все "зебилами" и "запутинцами" окажутся?...
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24.09.2021 15:38 Відповісти
т.е. стать популистами как зеЛох и обещать халявшикам/зебилам - халяву, снимать видосики, а не заниматься реальным переустройством страны.. браво!
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24.09.2021 15:43 Відповісти
в 2014 году большинство ватных (но НЕ пророссийских) избирателей банально испугались рашки и СНОВА переложили с себя ответственность на других.
Или ты хочешь сказать что зебилы голосовали за тяжелый труд в 2019 году?
или всё таки повелись на ХАЛЯВУ клована из видосиков и сериалов?
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24.09.2021 15:36 Відповісти
Я пропоную не рот всім закрити, а вмикати мізки, щоб аналізувати те, що їм пхають в мізки.
Інакше, потрібно визнати, що малороси рідні брати по розуму мокшан, які вірять найдурнішим фейкам, якими їх зомбують.
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24.09.2021 15:11 Відповісти
два примера... США.. два городка на тысяч 10 населения.

в одном подавляющее население - американцы следят за своими избраннниками.. чистота и порядок в городке.
второй - подавляющее население - выходцы из снг.. больше всего из рашки. Бардвак, денег нет, улицы разбиты - и НИКОМУ из населения до этого нет дела.. все ждут что Байден (а раньше Обама и Трамп) наведут порядок.. попутно их ругая.
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24.09.2021 15:12 Відповісти
Хороший пример, но это было 10, а то и 20 лет назад. А сегодня и расисяне приезжают на пмж в Штаты с некислыми денежками, украденными у баранов и украинцы едут в США и Канаду не нищими и с неким образовательным и культурным уровнем, и работают там, а не на социалке всеми кишлаками сидят. А есть сегодня и "новые" американцы, которые в 5-м поколении сидят на пособиях с кучей детишек в засранных гетто(афро), выходцы из Ближнего и Среднего Востока пытающиеся поиграться в свои "шариаты", много "высококультурных" индийцев понаехало и далеко не все они айтишники, и на десерт вся Латинская Америка прёт гигантскими количествами и со своей "духовностью" и зашкаливающим уровнем криминала. Так что в Северной Америке хватает своих проблем и города действительно очень разные, нам бы у себя разобраться
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24.09.2021 15:23 Відповісти
точно так же это происходит СЕЙЧАС (собственно, это пример 3-5 летней давности)..
деньги - не отрицают жажды халявы даже среди богатых..
Только вот богатые - поумнее зебилов и ватников, поэтому и покупают дома или селятся среди американцев (богатых)..
а халявщики - живут на Брайтоне и ругают "всю эту ваше америгу!"
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24.09.2021 15:39 Відповісти
да и пример твой о "в 5-м поколении сидят на пособиях с кучей детишек в засранных гетто(афро)" - лишь подтверждает факт: 70-80% населения в любой страпне - ватники/зебилы, которые готовы на всё ради халявы и сами ничего делать НЕ будут.. празве что ругать остальные 20..25% что им "не устроили рай, куда смотрит этот ваш Порошенко Обама, Байдетн!?"
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24.09.2021 15:41 Відповісти
Ну да, а за Трампа кто тогда голосовал, тоже американская вата и "зебилы", которые только и ждут некой халявы "насмотревшись видосиков" или это они за Байдена голосовали?... У тебя всё смешалось, мир более разнообразен
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24.09.2021 15:47 Відповісти
вау, тебе не сказали что у трампа поддержка среди реднеков - просто зашкаливала?))
то-то тебя подоляк ****** с методичкой))
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24.09.2021 15:55 Відповісти
О Боже, уже реднеки, подоляки и методички в бой пошли... А потом обижаются , что их сектантами и упоротыми обзывают. Не зря такой антирейтинг у Пороха и вы тут своей "деятельностью" его укрепляете Это ж ты мне как-то заготовочку подгонял о "реформировании судейской первички при Порохе, и дальнейшем его продолжении уже по верхам при его планировавшемся втором сроке"?.. Помню-помню, а Вовки и остальной судейский мусор всё на месте, да и первичка там же
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24.09.2021 16:04 Відповісти
еще раз, об антирейтинге у халявщиков:
ты лично навёл порядок у себя в селе, районе, городе или ЖЭКе, на лестничной площадке - или нет?...
Ждёшь "пусть это сделает Порошенко.. а чего это у меня под балконом/на площадке насрано, почему мэр/начальник жэка ворует, куда Порошенко смотрит!" - тогда у него рейтинги вырастут за твой счет, или снова будешь недовольным и проголосуешь за очередного клована с видосиками про "кому-низм нада"??
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24.09.2021 16:07 Відповісти
а может тебе напомнить об антирейтинге в 95% у Бальцеровича..?
после начала его реформ.. В 1990-х поляки возненавидели реформатора, теперь боготворят.

Так вот бардак тогда в Польше был на порядок больше, но поляки прошли этот путь и НЕ повелись на видосики клованов
https://korrespondent.net/business/national_idea/1212351-shok-i-trepet-reformy-v-polshe
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24.09.2021 16:14 Відповісти
п.с. особенно характерно, что за трампа голосовали те самые ""новые" американцы, которые в 5-м поколении сидят на пособиях с кучей детишек в засранных гетто(афро), выходцы из Ближнего и Среднего Востока пытающиеся поиграться в свои "шариаты" и прочие латиносы"..
халява она такая, и рыжий клован видосиков наснимал немало о ней))
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24.09.2021 15:59 Відповісти
2016 год. За трампа:

объективная цикличность;
харизма кандидата;
запрос на перемены;
поддержка разозлённых малообразованных мужчин и женщин, возможность расширения электоральной карты за счёт штатов "ржавого комплекса";

зебилы, они и в США из категории "малообразованных"
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24.09.2021 16:03 Відповісти
Приєднуюсь до ваших слів. Некоректно називати всіх ваших дебілами. А як щодо ЗЕ!біли? Що скажете?
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24.09.2021 15:20 Відповісти
Да называйте сколько вашей душе угодно, только от этого у Пороха рейтинг не прибавится, а антирейтинг только укрепится. 3-й год, а у вас никакого креатива, всё одно и тоже: мы умные, а все остальные 73% ну тупые, ватные и "зебильные". Ну и на что вы расчитываете в такой непростой для вас обстановке?
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24.09.2021 15:30 Відповісти
всё проще.. ты лично навёл порядок у себя в селе, районе, городе или ЖЭКе, на лестничной площадке - или нет?...
Ждёшь "пусть это сделает Порошенко.. а чего это у меня под балконом/на площадке насрано, почему мэр/начальник жэка ворует, куда Порошенко смотрит!" - тогда у него рейтинги вырастут за твой счет, или снова будешь недовольным и проголосуешь за очередного клована с видосиками про "кому-низм нада"??
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24.09.2021 15:46 Відповісти
Не гайте час дарма. То або троль, або телепень. В любому випадку воно буде торочити своє, не відволікаючись на будь-які доводи.
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24.09.2021 15:50 Відповісти
Ребят, вы повторяетесь. По шаблону работаете, без импровизации.
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24.09.2021 16:52 Відповісти
Она уже рождается - диктатура. И только слепой не видит.
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24.09.2021 14:43 Відповісти
а по итогу эти кретины обрезанные приняли сами так и не поняли что и попали в капкан нет ребята такое надо иметь с рождения способность УМЕТЬ такое вытворять....так сказать "национально дэбэльное титульная наци нова арийсько клоунска расса даунов"...
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24.09.2021 14:51 Відповісти
ты зачем еврейское большинство в Раде арийцами обозвал ?
под закон об антисиметизме хошечь загреметь ?
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24.09.2021 15:39 Відповісти
Он будет первым в истории Украины.
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24.09.2021 14:18 Відповісти
І так воно і БУДЕ!!!!!!!!!
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24.09.2021 14:22 Відповісти
Черговий відосик?
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24.09.2021 14:29 Відповісти
Неплохо смотрится! Ему идет.
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24.09.2021 14:31 Відповісти
хотелось бв видить его "в решеточку", конечно, но и "в полосочку" тоже глямурно
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24.09.2021 15:40 Відповісти
Европейская комиссия приветствует принятие Верховной Радой Украины во втором чтении закона об олигархах. Источник:
Однако, олигархи через своих шестерок, подают в суд на принятие закона.
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24.09.2021 14:18 Відповісти
Венецианская комиссия как оценила "закон"?
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24.09.2021 14:23 Відповісти
Воно не в курсі, воно БОТ!!!!!!
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24.09.2021 14:24 Відповісти
Европа в лице Еврокомиссии, как оценила?
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24.09.2021 14:25 Відповісти
Они ещё не знали про зекретинский обсер,который сегодня помножил закончик на ноль)
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24.09.2021 14:29 Відповісти
Сумніваюсь, що вони досконально ознайомились із текстом "закону" та оцінили його відповідність навіть вже існуючим законам України, не кажучи про європейські закони.
Зебіли самі вже визнали, що налажали.
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24.09.2021 14:30 Відповісти
Кока, и де же список олигархов подающих в суд на этот "закон"?
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24.09.2021 15:41 Відповісти
Вы написали ОЛИГАРХИ во множественном числе. Перечислите в виде списка, КТО именно из олигархов подаёт в суд.
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24.09.2021 15:34 Відповісти
Европейская комиссия только "приветствует" и "беспокоится".
Вери импотент импотенты !
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24.09.2021 15:43 Відповісти
Все правильно Ірина робить, через деякий час всіх тих ублюдків можно буде саджати, і ні хто не скаже що їх " д"яволів" не попереджали!!!!!!!
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24.09.2021 14:21 Відповісти
про Спортлото забыла )
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24.09.2021 14:22 Відповісти
Ничего она не забыла -это путь к ЕСПЧ)
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24.09.2021 14:27 Відповісти
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24.09.2021 14:33 Відповісти
ОГПУ сурйозна організація.
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24.09.2021 14:33 Відповісти
У Петра Олексійовича в дупі підгоряє . Хотілось би нагадати порошенківцям за злочин які вони вчинили голосуючи при закритих дверях і без медіа про особливий статус Даунбасу . Це звичайно , не дає вибачення таким же діям слугам Зеленського , але гіпокрадія банди попєредніків - зашкалює
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24.09.2021 14:46 Відповісти
это когда вислюк оманський та слуги урода проголосовали за формулу штанмайера, или когда вислюк оманський подписал запрет на открытие ОТВЕТНОГО огня и отвод ВСУ и сдачу отвоеванных территорий у боевиков?
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24.09.2021 14:55 Відповісти
Дбаєш про Петрову дупу? 🤔 Чи загалом про всі дупи? Ти просто спец по дупах, чи бот Подоляка? Так от, Порошенко з того закону швидше за все сміється. Як і Кломойський. А такі, як ти - аплодують. За фокус. До речі, не надто складний.
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24.09.2021 15:19 Відповісти
огпу .. а та же в вчк и нквд и смерш и мгб
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24.09.2021 15:01 Відповісти
Ті, хто кричить про загрозу диктатурі, забули як виганяли з ложі преси журналістів, вимкнули табло і систему «Рада», коли голосували за путінський закон «Про особливий статус Донбасу».
А ті, хто згадував Лукашенка, забули як вони підгодовували і підтримували диктатора, влаштовуючи з ним корупційні оборудки і погодившись на на Мінськ як місце переговорів - тим самим вивівши Луку з міжнародної ізоляції.
А ще так було б добре якби так само навіжено і непримиренні захищали права звичайних громадян, вчителів, пенсіонерів, ветеранів, чорнобильців, як вчора «вмирали» за конституційні права олігархів…
А ще треба пам'ятати, що загрозу зеленому безідейному авторитаризму створили ті, хто вперто тягнув до влади сивочолого рекордсмена антирейтингу.
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24.09.2021 15:51 Відповісти
во как у ириши "принципиальность" прорезалась, когда выкинули из "призидиума"))))))))))) напомните этой борцунихе как в бытность ЕЁ зампреда ВР законы "голосовались" по 8(восемь) и больше(!) раз! забыла ириша?????
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24.09.2021 16:28 Відповісти
Переголосования не так важны как правки
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24.09.2021 16:30 Відповісти
конечно "не важны", когда нарушаешь сам...
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24.09.2021 16:37 Відповісти
Парубий такого беспредела не творил.Сколько было правок,все рассматривались или отзывались.Переголосование-это да.Собирал явку,но шоб игнорить правки,такого он себе не позволял,даже если их подавали намеренно,щоб сорвать или затянуть рассмотрение со всеми правками и теми кто их подавал работали
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24.09.2021 16:42 Відповісти
Абсолютно верное замечание.Закон рассмотренный без правок в обход процедуры теряет свою легитимность и ставит под сомнение его исполнение.Шо в будущем обернётся шквалом судовых исков
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24.09.2021 16:28 Відповісти
Європейська комісія вітає ухвалення Верховною Радою України у другому читанні закону про олігархів, заявила речниця Єврокомісії Ана Пісонеро.

«Ми вітаємо рішучість президента Зеленського звернути увагу на глибоко вкорінений вплив корисливих олігархічних інтересів на політичне та економічне життя України. Відзначаємо ухвалення в другому читанні Верховною Радою 23 вересня законопроєкту про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів). Це крок уперед. Ми очікуємо, що закон буде виконуватися повністю, рішуче і юридично обґрунтованим чином», - йдеться в повідомленні.

У Єврокомісії додають, що «крім реалізації ухваленого закону, необхідні додаткові кроки, зокрема, для закриття інституційних прогалин в Україні, задля досягнення бажаного ефекту деолігархізації».
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24.09.2021 17:40 Відповісти
Все що придумав бєня-песиголовець (Дебальшево, .Оман, Голобородько,Закон проти олігархів,поїздки-вояжі його тупака по заграницям а особливо його виступи-бєніні висери і ін.пустощі шкідника) все, все від лукавого........Боже, бережи Україну.
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25.09.2021 08:51 Відповісти
 
 