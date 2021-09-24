Двох податківців на Тернопільщині судитимуть за хабар у $37 тисяч, - Офіс Генпрокурора

Двох співробітників Державної фіскальної служби в Тернопільській області судитимуть за фактом одержання неправомірної вигоди у розмірі 37 тисяч доларів США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора скеровано до суду обвинувальний акт стосовно начальника оперативного управління та заступника начальника відділу організації викриття економічних злочинів Управління оперативно-розшукової діяльності ГУ Державної фіскальної служби у Тернопільській області за фактом одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі (ч. 4 ст. 368 КК України).

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Розслідуванням встановлено, що посадовці ДФС, діючи за попередньою змовою, одержали від фізичної особи-підприємця 37 тис доларів США неправомірної вигоди за непритягнення заявника до кримінальної відповідальності за більш суворою частиною статті Кримінального кодексу України, що стосується ухилення від сплати податків.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося Державним бюро розслідувань.