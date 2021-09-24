УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11201 відвідувач онлайн
Новини Коронавірус і карантин
625 3

Майже 89 тис. учнів і понад 3 тис. вчителів пішли на самоізоляцію з 1 вересня, - головний санлікар Кузін

Майже 89 тис. учнів і понад 3 тис. вчителів пішли на самоізоляцію з 1 вересня, - головний санлікар Кузін

Майже 89 тис. учнів і 3,367 тис. учителів пішли на самоізоляцію з 1 вересня у зв'язку з тим, що контактували з хворими на COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін на пресбрифінгу в Києві у п'ятницю.

"За минулу добу захворіли 402 учня і 226 вчителів. Випадки захворюваності призводять до зупинки навчального процесу в закладах освіти. Тільки за вчора на самоізоляцію відправили майже 7,3 тис. учнів, а з 1 вересня майже 89 тис. - це ті учні, які мали бути на самоізоляції у зв'язку з тим, що контактували з хворим на COVID-19", - сказав він.

Кузін додав, що за четвер на самоізоляцію відправили також 240 учителів і працівників, а з 1 вересня - 3,367 тис.

"Загалом нині на самоізоляції перебуває майже 3 тис. класів. На дистанційній формі роботи - 145 закладів середньої освіти, які у зв'язку з реєстрацією випадків коронавірусу перевели навчальний процес на дистанційку", - додав санлікар.

Також читайте: Житомирська, Рівненська, Львівська і Харківська області можуть перейти в "червону" зону карантину в найближчі 2-3 тижні, - Кузін

Заступник міністра повідомив, що із 20 вересня заклади освіти продовжуватимуть працювати за умови наявності 80% вакцинованого персоналу, принаймні однією дозою вакцини, за наявності діючої довідки про тестування або сертифіката одужання.

"Обмеження" жовтого "рівня не будуть поширюватися на заклади дошкільної освіти, спеціалізованої освіти та 1-4 класи", - додав Кузін.

Автор: 

карантин (18172) Ігор Кузін (315) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
кузін-пдорас.
показати весь коментар
24.09.2021 14:40 Відповісти
Сидять і носа не висовують, ви їх всім забезпечуєте, ага.
показати весь коментар
24.09.2021 15:04 Відповісти
 
 