Майже 89 тис. учнів і понад 3 тис. вчителів пішли на самоізоляцію з 1 вересня, - головний санлікар Кузін
Майже 89 тис. учнів і 3,367 тис. учителів пішли на самоізоляцію з 1 вересня у зв'язку з тим, що контактували з хворими на COVID-19.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін на пресбрифінгу в Києві у п'ятницю.
"За минулу добу захворіли 402 учня і 226 вчителів. Випадки захворюваності призводять до зупинки навчального процесу в закладах освіти. Тільки за вчора на самоізоляцію відправили майже 7,3 тис. учнів, а з 1 вересня майже 89 тис. - це ті учні, які мали бути на самоізоляції у зв'язку з тим, що контактували з хворим на COVID-19", - сказав він.
Кузін додав, що за четвер на самоізоляцію відправили також 240 учителів і працівників, а з 1 вересня - 3,367 тис.
"Загалом нині на самоізоляції перебуває майже 3 тис. класів. На дистанційній формі роботи - 145 закладів середньої освіти, які у зв'язку з реєстрацією випадків коронавірусу перевели навчальний процес на дистанційку", - додав санлікар.
Заступник міністра повідомив, що із 20 вересня заклади освіти продовжуватимуть працювати за умови наявності 80% вакцинованого персоналу, принаймні однією дозою вакцини, за наявності діючої довідки про тестування або сертифіката одужання.
"Обмеження" жовтого "рівня не будуть поширюватися на заклади дошкільної освіти, спеціалізованої освіти та 1-4 класи", - додав Кузін.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль