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Новини Коронавірус і карантин
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80% медиків і 62% педагогів вакциновані проти коронавірусу принаймні однією дозою, - Кузін

80% медиків і 62% педагогів вакциновані проти коронавірусу принаймні однією дозою, - Кузін

Станом на 23 вересня, хоча б однією дозою проти COVID-19 вакциновано 80% медиків і 62% педагогів.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін на пресбрифінгу в Києві в п'ятницю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Станом на четвер 80% медиків вакциновані першою дозою, 63% - двома дозами. Освітян - 62% першою дозою, 42% - двома дозами", - сказав він.

Кузін додав, що за минулий тиждень Україна наростила темпи вакцинації.

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"Темпи вакцинації в країні за останні кілька тижнів трохи просіли. Поточний рівень вакцинації в середньому становить 107 тис. щеплень за добу. Однак нині темпи нарощуються: за останній тиждень +22% до вакцинації першою дозою. Відновлення темпів зростання вакцинації очікується у вересні-жовтні", - додав заступник міністра.

Кузін також зазначив, що наступного тижня планується затвердити перелік професій, для яких вакцинація буде обов'язковою.

"Наразі МОЗ за дорученням уряду розробляє перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягатимуть обов'язковим профілактичним щепленням від COVID-19. Туди включать працівників закладів освіти, центральних органів виконавчої влади та їхніх структурних підрозділів, а також працівників місцевих держадміністрацій. Сподіваюся, що наступного тижня ми вже зможемо оприлюднити проект документа", - сказав заступник міністра.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Ігор Кузін (315) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+1
Примусово вакцинуватися не можуть змусити.Всі хто не хоче,має право відмовитися,без застосування штрафних санкцій.Та й не кабінет міністрів має вирішувати питання вакцинування,а верховна рада.А то в нас поміняється кабінет міністрів і кінці вводу.
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24.09.2021 14:39
+1
Слуги тоже могут бежать на ростов или на тамбов, как рыги в свое времья
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24.09.2021 14:40
+1
Цікаво на підставі якого закону вони можуть недопустити до роботи людину без цього щеплення. Це буде прецедент.
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24.09.2021 14:54
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Примусово вакцинуватися не можуть змусити.Всі хто не хоче,має право відмовитися,без застосування штрафних санкцій.Та й не кабінет міністрів має вирішувати питання вакцинування,а верховна рада.А то в нас поміняється кабінет міністрів і кінці вводу.
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24.09.2021 14:39 Відповісти
Слуги тоже могут бежать на ростов или на тамбов, как рыги в свое времья
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24.09.2021 14:40 Відповісти
Ну как бы бежать могут все у кого есть ноги.
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24.09.2021 14:55 Відповісти
Цікаво на підставі якого закону вони можуть недопустити до роботи людину без цього щеплення. Це буде прецедент.
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24.09.2021 14:54 Відповісти
Они примут новый закон....
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24.09.2021 15:05 Відповісти
Посмотрим. Но в таком случае вакцинацию уже нельзя будет называть добровольной. А "доброжелателей" у действующей власти хватает. Сразу этим воспользуются.
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24.09.2021 21:13 Відповісти
На підставі того,що люди не знають нічого.
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24.09.2021 17:02 Відповісти
Не треба недооцінювати наших людей. Всі все добре зазвичай знають. А якщо не знають - кум, сват, брат підкажуть. Такі вже ми є.
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24.09.2021 20:48 Відповісти
Та ні, люди свої права не вміють взагалі відстоювати. І ведуться на все, що їм скажуть.
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24.09.2021 21:01 Відповісти
Але це не завжди так. Особливо коли це починає стосуватися взагалі виживання. Інакше кажучи поки є можливість обходити закони - їх обходять. Коли вже притиснуть - будуть чинити опір.
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24.09.2021 21:11 Відповісти
Вакцинация "растёт". Кошельки толстеют. Кузин рапортует.
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24.09.2021 14:41 Відповісти
 
 