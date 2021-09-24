80% медиків і 62% педагогів вакциновані проти коронавірусу принаймні однією дозою, - Кузін

Станом на 23 вересня, хоча б однією дозою проти COVID-19 вакциновано 80% медиків і 62% педагогів.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін на пресбрифінгу в Києві в п'ятницю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Станом на четвер 80% медиків вакциновані першою дозою, 63% - двома дозами. Освітян - 62% першою дозою, 42% - двома дозами", - сказав він.

Кузін додав, що за минулий тиждень Україна наростила темпи вакцинації.

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"Темпи вакцинації в країні за останні кілька тижнів трохи просіли. Поточний рівень вакцинації в середньому становить 107 тис. щеплень за добу. Однак нині темпи нарощуються: за останній тиждень +22% до вакцинації першою дозою. Відновлення темпів зростання вакцинації очікується у вересні-жовтні", - додав заступник міністра.

Кузін також зазначив, що наступного тижня планується затвердити перелік професій, для яких вакцинація буде обов'язковою.

"Наразі МОЗ за дорученням уряду розробляє перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягатимуть обов'язковим профілактичним щепленням від COVID-19. Туди включать працівників закладів освіти, центральних органів виконавчої влади та їхніх структурних підрозділів, а також працівників місцевих держадміністрацій. Сподіваюся, що наступного тижня ми вже зможемо оприлюднити проект документа", - сказав заступник міністра.