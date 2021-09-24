9 гривень на добу: зберігання автомобільних номерних знаків в Україні стало платним
Сьогодні набуває чинності постанова, за нормами якої відповідальне зберігання номерних знаків коштує 9 грн на добу без урахування ПДВ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МВС у Telegram.
"Якщо когось із вас зачекалися улюблені номерні знаки, то час вирішити їхню долю! Адже після закінчення терміну оплаченого зберігання вам необхідно подбати про продовження резерву. В іншому випадку, ви ризикуєте їх втратити - номерні знаки буде знищено!" - йдеться в повідомленні.
Для отримання послуги знадобляться:
- заява;
- документи, що посвідчують особу;
- реєстраційні документи на транспортний засіб;
- платіжний документ (квитанція), який засвідчує оплату адміністративної послуги.
Топ коментарі
+11 Алекс Мышкевич
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+8 Smith Wesson
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+7 Ptyburdukov
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это не ваша вина,
это ошибка ЗЕли и она будет скоро исправлена !
когда вижу Абрахамку вспоминаю Чипполино с ЗЕльоными стрелками на макушке
бесплатно только котята родятся, но
9 гривень на отопление одного автомобильного (заметьте, не гостиничного !!!) номера в день
- это уже слишком !!
где-то приблизительно
по цене ячейки в заштатном швейцарском банке
Это допольнительная услуга. Не хотите - не платите. Но она всегда была платная - и при Порошке, и при Зеле.
разницу чувствуете ?
эпоха бедности ведь закончилась !
процветаем !
Зберігаають "круті" номери, яки за тисячі купували, так що власники тих номерів на стакан кави з автомату в день не збідніють.
К тому же платное хранение исключает то, что вы будете держать за собой номер бесконечно "просто так", если он вам на самом деле не нужен - ибо если так все делать будут - никаких номеров не хватит.
А аналогия с симкой неудачная - тк телефон на симку не зарегистрирован и вы свободно можете переставлять симку с телефона на телефон.
Далее, что значит "держать"? Если этот номер мной куплен, то он является моей собственностью.
И если вы доплатили при установке авто на учет за то, чтобы вашему авто подобрали номер по-красивее - это не значит, что вы купили номер - вы именно заплатили за то, чтобы автомобилю одобрали красивый номер. Не вам, автомобилю.
т.е каждый олигарх с этого гешефта будет иметь копеечку