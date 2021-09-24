9 гривень на добу: зберігання автомобільних номерних знаків в Україні стало платним

Сьогодні набуває чинності постанова, за нормами якої відповідальне зберігання номерних знаків коштує 9 грн на добу без урахування ПДВ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МВС у Telegram.

"Якщо когось із вас зачекалися улюблені номерні знаки, то час вирішити їхню долю! Адже після закінчення терміну оплаченого зберігання вам необхідно подбати про продовження резерву. В іншому випадку, ви ризикуєте їх втратити - номерні знаки буде знищено!" - йдеться в повідомленні.

Для отримання послуги знадобляться:



- заява;

- документи, що посвідчують особу;

- реєстраційні документи на транспортний засіб;

- платіжний документ (квитанція), який засвідчує оплату адміністративної послуги.

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