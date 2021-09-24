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Новини Націоналізація "Приватбанку"
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Справа "Приватбанку": Тепер, коли весь світ знає про "депозити" Суркісів, правоохоронці інших країн розглянуть цю історію, - Гонтарева

Справа

Колишня голова Національного банку України Валерія Гонтарева вважає, що тепер, після того, як Високий Суду Лондона ухвалив рішення на її користь, правоохоронці можуть зацікавитися "депозитами" Суркісів у "Приватбанку".

Як розповіла НВ Бізнес колишня голова Національного банку України Валерія Гонтарева, тепер, коли Високий суд Лондона ухвалив рішення на користь неї і п’ятого президента України Петра Порошенка, правоохоронці можуть розслідувати історію з "депозитами" братів Суркісів у "Приватбанку", передає Цензор.НЕТ.

"Тепер, коли весь світ знає про ці так звані "депозити", я думаю, що правоохоронні органи інших країн тепер розглянуть цю історію реального відмивання грошей", - сказала вона.

Як повідомлялося, американське видання Chicago morning star опублікувало фрагмент розслідування агентства Kroll про те, як колишні власники "Приватбанку" виводили з нього гроші.

Згідно з цією інформацією, в 2008-2010 роках ряд компаній, пов’язаних із "Приватбанком" отримали кредити від "Приватбанку" Кіпру на загальну суму $ 361 млн.

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"Кредити на загальну суму 361 мільйон доларів США були згруповані частинами, в рамках яких видавалися з різницею в кілька хвилин, відразу після чого вони були спрямовані через мережу транзакцій між рахунками пов’язаних компаній, у якій немає очевидної комерційної мети", - йдеться у розслідуванні.

За версією слідства Kroll, ті ж кошти були згодом депоновані в "Приватбанку". Вони були спочатку депоновані на термін до двох років на момент внесення застави на ряді рахунків, з яких пізніше перенаправили кошти на депозитні рахунки шести компаній: Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments і Tamplemon Investments. Всі вони були зареєстровані в один і той же день по одному і тому ж адресою і перебували під юрисдикцією Британських Віргінських островів.

"Ці шість власників рахунків представляли близько 80% від загальної суми, внесеної в заставу на депозитах на Кіпрі, на загальну суму 245 мільйонів доларів США … Відсотки, отримані по депозитах, були значно вище, ніж відсотки, що виплачувалися за кредитами", — вказується у звіті Kroll. "Позики, мабуть, є частиною більш великої довгострокової схеми, відповідно до якої позики, видані "Приватбанком" Кіпром, були перероблені і погашені новими позиками, виданими під виглядом законного корпоративного кредитування.

Хоча позики, які були видані і були спрямовані на рахунки вкладників, в даний час погашені, джерело коштів, за якими вони були погашені, ще не до кінця зрозуміле, оскільки в ньому задіяно кілька рівнів переробки кредитів".

За цією схемою з "Приватбанку" було виведено приблизно $150 млн, зокрема кредитні кошти і відсотки. Згідно зі звітом Kroll, ці кошти були переведені на ряд рахунків у Банку Кіпру.

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Дослідження Kroll показало, що всі шість депозитних рахунків, згаданих у звіті, ведуть до Григорія та Ігоря Суркіс. Це українські олігархи і ділові партнери Ігоря Коломойського, одного з найбільших акціонерів "Приватбанку" до його націоналізації. Брати Суркіси намагалися довести в судах, що вони не були пов’язані з колишніми власниками "Приватбанку" і наполягали на тому, що процедура bail-in (конвертація депозитів, пов’язаних з банком осіб в його капітал — технічна процедура націоналізації "Приватбанку") була незаконною.

Одночасно з судовим розглядом в Україні Ігор Суркіс і згадані шість компаній подали відповідний позов до Високого суду Лондона. 15 червня 2020 року Велика палата Верховного Суду України прийняла рішення закрити справу сім'ї Суркісів проти Національного банку України.

У лондонському позові, всупереч позиції Суркісів в українських судах, заявлена ​​очевидний зв’язок між братами Суркіс і Ігорем Коломойським.

Так, в позові до Високого суду Лондона позивачі заявили, що визнання Суркісів пов’язаними з "Приватбанком" особами було результатом змови Порошенко і Гонтаревої, мета якого полягала в тому, щоб "позбавити сімейні компанії Суркісів коштів, що знаходяться у них в "Приватбанку"", випливає з тексту з висновками судді Калвера, який опублікований в базі BAILII. Згідно з позовом, Суркіс також стверджує, що Порошенко і Гонтарева змовилися про це, щоб чинити тиск на Суркіса, "щоб він безкоштовно передав Порошенко свою 8,33% - у частку в українській медіа групі 1 + 1". У позові йдеться, що нібито в лютому 2016 року Порошенко і Суркіс уклали усну домовленість про угоду з купівлі Порошенко частки в 1 + 1 за суму, яка в опублікованому сьогодні судовому документі не вказується.

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Порошенко і Гонтарева подали клопотання про відхилення позову на підставі того, що на них поширюється дія Закону про державний імунітет від 1978 року. Згідно з цим законом, іноземні держави та їх посадові особи мають імунітет від розглядів в англійських судах.

З документа з висновками судді слідує, що він не погодився з аргументами адвокатів Суркіса щодо того, чи може Високий суд Лондона розглядати цей позов.

Суддя дійшов висновку, що в усьому що стосується процедури bail-in Гонтарева і Порошенко діяли в ході виконання своїх обов’язків як посадові особі української держави, тому судовий розгляд у Високому суді Лондона заборонено Законом про державний імунітет.

Автор: 

Коломойський Ігор (3122) конфіскація (848) Лондон (396) Порошенко Петро (15164) Суркіс (321) Гонтарева Валерія (873) Приватбанк (2432)


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Топ коментарі
+41
А как зеля для каломойши бабло выводил они не хотят расследовать?
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24.09.2021 15:00
+28
ты о Гонтаревой по внешности, а эти, в 1989 продавали унитазы на базаре, а потом под шестиконечным флагом, через еврейское кубло, получили ярлык на разграбление Украины. собирали деньги у лохов, кидали, собирали деньги в банк, банкротились, получили на 10 лет льготы, типа на развитие футбола, завозили без налогов алкоголь, сигареты, автомобили. 30 лет налогов в бюджет ноль, и в Привате отметились. остальные пархатые так же.
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24.09.2021 15:12
+20
Ну да, одни воровали, другая надавала им по рукам. Почти одно и то-же. И все суды в Лондоне сказали совершенно обратное.
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24.09.2021 15:14
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А как зеля для каломойши бабло выводил они не хотят расследовать?
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24.09.2021 15:00 Відповісти
Министерство юстиции США приняло решение о принудительной реализации имущества со 100% долевым участием Игоря Коломойского на территории США, для обеспечения гражданских исковых заявлений поданных на момент 01.09.2021 г. от структур и лиц резидентов США.
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24.09.2021 15:50 Відповісти
Что Суркисы, что Гонтарева - мерзкие твари!
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24.09.2021 15:00 Відповісти
ты о Гонтаревой по внешности, а эти, в 1989 продавали унитазы на базаре, а потом под шестиконечным флагом, через еврейское кубло, получили ярлык на разграбление Украины. собирали деньги у лохов, кидали, собирали деньги в банк, банкротились, получили на 10 лет льготы, типа на развитие футбола, завозили без налогов алкоголь, сигареты, автомобили. 30 лет налогов в бюджет ноль, и в Привате отметились. остальные пархатые так же.
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24.09.2021 15:12 Відповісти
Так ты ведь за Пархатого проголосовал! Или ты думал дурилка картонная что Зеленский тунгус?!
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24.09.2021 16:17 Відповісти
Ну да, одни воровали, другая надавала им по рукам. Почти одно и то-же. И все суды в Лондоне сказали совершенно обратное.
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24.09.2021 15:14 Відповісти
Что сказали обратное? То что их низзя тягать по судам ибо оне должностные лица. Только эти должностные лица гребли под себя мама-не-горюй...
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24.09.2021 16:40 Відповісти
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24.09.2021 19:15 Відповісти
ШО, пригорає?
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24.09.2021 15:36 Відповісти
ПОЧИМТАВ ЭТУ новость задумался а нафигаче евреии еще енагло как тряпка красная для быка приняли закон о еврейскиом наци расе арийцев в Украине и ее титульности и вне конституционности это чтобы евреев стали таки мочить???!! не не принесут же евреи Суркисы Коломойша Пинчук Фірташ справку что они якуты нигеры от китайской мамы Цы Пис Хунъ Жоп...??!!
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24.09.2021 15:03 Відповісти
Фирташ не жид, а потомок венгерского пленного.
Вообще, не городской - колхозник.
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24.09.2021 15:07 Відповісти
ага биробиджанский олень Африки..ну мы поняли или цыган что кратно с мамой еврейкой делает подобное просто кошмаром и убожеством...
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24.09.2021 15:09 Відповісти
Судите по делам: ведёт он себя как джидай.
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24.09.2021 15:35 Відповісти
ага, по лицу видно, что венгр) мало обрезанных в Венгрии жили до революции?
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24.09.2021 15:10 Відповісти
Да идите в зад.
Он из глухого села, за 500 км от Бердычева, которое превратил в сельхозфирму с шикарными дорогами вокруг.
Не будучи в курсе дел в Украине, просите куратора лучше вас инструктировать.
Пишете, что попало.
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24.09.2021 15:17 Відповісти
по-твоєму в глухих селах жидів не було?) та історично у кожному галичанському селі було пару будинків з жидівськими сім"ями
Фірташ мішаний,я думаю, там тато жид,кажись
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24.09.2021 15:31 Відповісти
В любом райцентре было несколько тысяч.
После войны осталось 2-3 человека. Знаю даже фамилии абсолютно всех, кто остался в подобном райцентре.
Поскольку галычане очень туго вступали в колхозы, для их организации использовали венгерских пленных, которые работали за палки, а на пропитание зарабатывали после основной работы батрача в селах.
"Штыры круты, еден кап" - их любимая поговорка. (Крестьяне кормили их хлебом, на который капали подсолнечным маслом).
У самих с продуктами было швах.
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24.09.2021 15:50 Відповісти
Гы. Тогда это первый еврейский тракторист.
Они все правдами-неправдами получали образование или шли в торговлю.
А трактор, комбайн, полуторка - не кошерное дело.
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24.09.2021 16:07 Відповісти
тьоска, зря ти так. я з Галичини і знав жидів,шо працювали і за станками і сідла шили до вантажівок, і корєшів мав багато, не можна узагальнювати
в торгівлю у 80х усі пхалися,не лише жиди
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24.09.2021 17:10 Відповісти
Папа венгр-угрофин, мама-еврейка .. Это русофобия какая то ..
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24.09.2021 15:29 Відповісти
Венгры ярые националисты и все толкутся в Венгрии, а Фирташ устроился в Вене . Потому что венгерского не знает 😀
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24.09.2021 15:44 Відповісти
А он Суркис или Саркисян?
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25.09.2021 09:59 Відповісти
только вот Гонтарева преподаёт в Лондонской школе экономики, которая котируется выше Гарвардского университета - а ты как бегало шавкой подоляка, так и бегаешь за 2 копейки

Лондонская школа имеет большое влияние в мире политики, бизнеса и права.

Согласно URAP Centre Ranking, проводящему рейтинги с 2010 года по каждому предмету из области социальных наук, в отдельности по международным отношениям Лондонская школа экономики и политических наук традиционно занимает первое место в мире, опережая со значительным отрывом Гарвардский и Оксфордский университеты

Выпускниками или преподавателями университета являются 55 бывших и действующих главы государств, 20 действующих членов Палаты общин Великобритании и 42 действующих члена Палаты лордов[15]. По состоянию на 2016 год, выпускники и преподаватели ЛШЭ были награждены 13 Нобелевскими премиями по экономике, 2 Нобелевскими премиями по литературе и 3 Нобелевскими премиями мира[16][17]. Среди выпускников Лондонской школы экономики больше миллиардеров, чем у любого другого университета Европы, согласно рейтингу миллиардеров от 2014 года[18]. Средние зарплаты выпускников ЛШЭ имеют одни из наиболее высоких показателей в мире и традиционно выше зарплат выпускников других университетов Великобритании
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24.09.2021 15:52 Відповісти
- А это вот артистка. Это Катя Иванова, большая знаменитость. Народная артистка республики.
- Народная? Какой республики?
- Да практически всех. Автономных.(с)
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24.09.2021 15:10 Відповісти
, у так называемых «руССких» нету в составе РФ ни одной руССкой автономии, ни одной руССкой республики .. Что это за «народ» такой без своей этнической территории в составе РФ? ..
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24.09.2021 15:23 Відповісти
Продукт имперских амбиций Московии...
Сегодняшний "русский" это вчерашний "русскоязычный", который уже не помнит кем он был позавчера. И других "русских" в природе не существует...
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25.09.2021 12:57 Відповісти
ніякий суд лондона не указ ЗеБєнінсько-портновським оаск та іже з ними
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24.09.2021 15:16 Відповісти
Волосатая бабушка с половыми органами дедушки хотела во время войны с московскими захватчиками положить приватбанк и подорвать государство Украина изнутри ..
На счастье у беняциара вазика ничего не получилось ... хотя вазик пообещал бени неприкосновенность за помощь, .. и последний вернулся в Украину .. Портнов также вернулся, но это немного о другом ..
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24.09.2021 15:19 Відповісти
это шо получается суркис лох
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24.09.2021 15:26 Відповісти
Це нарід лох. Бо обрав Ваву, який планував підкинути суркісам нарідних грошенят, напропитаниЄ.
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24.09.2021 16:29 Відповісти
А когда Беню посадят?
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24.09.2021 15:29 Відповісти
наверное никогда: хотя бы потому, что беня основной поставщик битума для велыкого крадивныцтва веЗЕлина ..
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24.09.2021 15:32 Відповісти
Не можна проти суркісів і коломойського погані слова говорити ім все дозволено в цій краіні інакше- антисиміцтизм.
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24.09.2021 15:35 Відповісти
Интересно, у свиноматок проводятся конкурсы красоты ?
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24.09.2021 15:36 Відповісти
Редактори, а "Высокий Суда Лондона" це куда?
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24.09.2021 15:39 Відповісти
Не за горами і розслідування кражі із банка 5,5 млрд доларів США бізнес партнером пана Зеленського Коломойським і осідання якоїсь частини грошей на рахунках фірм, які повязані із Зеленським. А ще подивляться на списання боргів з компаній Коломойського, які отримали мільярди без застави і не погасили ці заборгованності. А ще подивляться схему вивода доларів в офшори громадянином, який має громадянство тьох країн і на каналі якого діючий президент зароблячє гроші і обалванює нарід. І звичайно мають рохзібратися, чому МЗС давав неправдиву інформацію в Лондонський суд проти України і на користь пана Суркіса бізнес-партнера Коломойського.
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24.09.2021 15:39 Відповісти
Министерство юстиции США приняло решение о принудительной реализации имущества со 100% долевым участием Игоря Коломойского на территории США, для обеспечения гражданских исковых заявлений поданных на момент 01.09.2021 г. от структур и лиц резидентов США.
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24.09.2021 15:51 Відповісти
Ну положим суд не в чью пользу решения не принимал, он отказал в иске Суркисам и почти назвал их аферистами, а что скажут "правоохранительные органа других стран", будем посмотреть
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24.09.2021 15:53 Відповісти
Стало тревожно за всенародно любимый украинский футбольный клуб Динамо Киев.
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24.09.2021 16:11 Відповісти
Ясно одно, Беня и Суркисы должны были сесть уже давно, и без вариантов. То, что Вова этого делать не будет, с этим все ясно-понятно. Марионетка. А вот почему Петя не довел с Беней дело до конца, и дал ему слинять в Израиль, тут у меня к Пете большие вопросы. Хотя , надо отдать ему должное, Бенину лавочку он прихлопнул. Только вот хлопать надо было окончательно и бесповоротно.
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24.09.2021 16:31 Відповісти
Горіла ОПа-палала, баба беня плакала!
Суркіси підвивааали!
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24.09.2021 16:39 Відповісти
Жаль что за ,,горіла хата'' никто лысому ******#у ещё не дал по **##лу.
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24.09.2021 18:52 Відповісти
Так по сути суд не в пользу Гонтаревой и Порошенко. Эти двое и не хотели ничего доказывать и не в чем разбираться- они тупо заявили о своём иммунитете, а в украинских судах любое решение Петро купит, а точнее затянут суд та многие лета
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24.09.2021 20:41 Відповісти
А что, собственно, они должны были доказывать? В Великобритании действует презумпция невиновности(в отличие от Украины) и граждане и не граждане НЕ должны никому ничего доказывать. Они ничего никому не должны - это вывод. А твоя логика далека от нормальной.
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25.09.2021 10:06 Відповісти
Хорошо прикрылся порох и гонторева имунитетом го чиновника и по этому их деятельность законная или нет ни кто не будет и рассматривать... Из всей статьи последняя фраза имеет значение, остальное полная ху... ня, недоказанная и написана со слов писавшого статью.
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26.09.2021 06:57 Відповісти
 
 