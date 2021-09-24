Справа "Приватбанку": Тепер, коли весь світ знає про "депозити" Суркісів, правоохоронці інших країн розглянуть цю історію, - Гонтарева
Колишня голова Національного банку України Валерія Гонтарева вважає, що тепер, після того, як Високий Суду Лондона ухвалив рішення на її користь, правоохоронці можуть зацікавитися "депозитами" Суркісів у "Приватбанку".
Як розповіла НВ Бізнес колишня голова Національного банку України Валерія Гонтарева, тепер, коли Високий суд Лондона ухвалив рішення на користь неї і п’ятого президента України Петра Порошенка, правоохоронці можуть розслідувати історію з "депозитами" братів Суркісів у "Приватбанку", передає Цензор.НЕТ.
"Тепер, коли весь світ знає про ці так звані "депозити", я думаю, що правоохоронні органи інших країн тепер розглянуть цю історію реального відмивання грошей", - сказала вона.
Як повідомлялося, американське видання Chicago morning star опублікувало фрагмент розслідування агентства Kroll про те, як колишні власники "Приватбанку" виводили з нього гроші.
Згідно з цією інформацією, в 2008-2010 роках ряд компаній, пов’язаних із "Приватбанком" отримали кредити від "Приватбанку" Кіпру на загальну суму $ 361 млн.
"Кредити на загальну суму 361 мільйон доларів США були згруповані частинами, в рамках яких видавалися з різницею в кілька хвилин, відразу після чого вони були спрямовані через мережу транзакцій між рахунками пов’язаних компаній, у якій немає очевидної комерційної мети", - йдеться у розслідуванні.
За версією слідства Kroll, ті ж кошти були згодом депоновані в "Приватбанку". Вони були спочатку депоновані на термін до двох років на момент внесення застави на ряді рахунків, з яких пізніше перенаправили кошти на депозитні рахунки шести компаній: Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments і Tamplemon Investments. Всі вони були зареєстровані в один і той же день по одному і тому ж адресою і перебували під юрисдикцією Британських Віргінських островів.
"Ці шість власників рахунків представляли близько 80% від загальної суми, внесеної в заставу на депозитах на Кіпрі, на загальну суму 245 мільйонів доларів США … Відсотки, отримані по депозитах, були значно вище, ніж відсотки, що виплачувалися за кредитами", — вказується у звіті Kroll. "Позики, мабуть, є частиною більш великої довгострокової схеми, відповідно до якої позики, видані "Приватбанком" Кіпром, були перероблені і погашені новими позиками, виданими під виглядом законного корпоративного кредитування.
Хоча позики, які були видані і були спрямовані на рахунки вкладників, в даний час погашені, джерело коштів, за якими вони були погашені, ще не до кінця зрозуміле, оскільки в ньому задіяно кілька рівнів переробки кредитів".
За цією схемою з "Приватбанку" було виведено приблизно $150 млн, зокрема кредитні кошти і відсотки. Згідно зі звітом Kroll, ці кошти були переведені на ряд рахунків у Банку Кіпру.
Дослідження Kroll показало, що всі шість депозитних рахунків, згаданих у звіті, ведуть до Григорія та Ігоря Суркіс. Це українські олігархи і ділові партнери Ігоря Коломойського, одного з найбільших акціонерів "Приватбанку" до його націоналізації. Брати Суркіси намагалися довести в судах, що вони не були пов’язані з колишніми власниками "Приватбанку" і наполягали на тому, що процедура bail-in (конвертація депозитів, пов’язаних з банком осіб в його капітал — технічна процедура націоналізації "Приватбанку") була незаконною.
Одночасно з судовим розглядом в Україні Ігор Суркіс і згадані шість компаній подали відповідний позов до Високого суду Лондона. 15 червня 2020 року Велика палата Верховного Суду України прийняла рішення закрити справу сім'ї Суркісів проти Національного банку України.
У лондонському позові, всупереч позиції Суркісів в українських судах, заявлена очевидний зв’язок між братами Суркіс і Ігорем Коломойським.
Так, в позові до Високого суду Лондона позивачі заявили, що визнання Суркісів пов’язаними з "Приватбанком" особами було результатом змови Порошенко і Гонтаревої, мета якого полягала в тому, щоб "позбавити сімейні компанії Суркісів коштів, що знаходяться у них в "Приватбанку"", випливає з тексту з висновками судді Калвера, який опублікований в базі BAILII. Згідно з позовом, Суркіс також стверджує, що Порошенко і Гонтарева змовилися про це, щоб чинити тиск на Суркіса, "щоб він безкоштовно передав Порошенко свою 8,33% - у частку в українській медіа групі 1 + 1". У позові йдеться, що нібито в лютому 2016 року Порошенко і Суркіс уклали усну домовленість про угоду з купівлі Порошенко частки в 1 + 1 за суму, яка в опублікованому сьогодні судовому документі не вказується.
Порошенко і Гонтарева подали клопотання про відхилення позову на підставі того, що на них поширюється дія Закону про державний імунітет від 1978 року. Згідно з цим законом, іноземні держави та їх посадові особи мають імунітет від розглядів в англійських судах.
З документа з висновками судді слідує, що він не погодився з аргументами адвокатів Суркіса щодо того, чи може Високий суд Лондона розглядати цей позов.
Суддя дійшов висновку, що в усьому що стосується процедури bail-in Гонтарева і Порошенко діяли в ході виконання своїх обов’язків як посадові особі української держави, тому судовий розгляд у Високому суді Лондона заборонено Законом про державний імунітет.
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Вообще, не городской - колхозник.
Он из глухого села, за 500 км от Бердычева, которое превратил в сельхозфирму с шикарными дорогами вокруг.
Не будучи в курсе дел в Украине, просите куратора лучше вас инструктировать.
Пишете, что попало.
Фірташ мішаний,я думаю, там тато жид,кажись
После войны осталось 2-3 человека. Знаю даже фамилии абсолютно всех, кто остался в подобном райцентре.
Поскольку галычане очень туго вступали в колхозы, для их организации использовали венгерских пленных, которые работали за палки, а на пропитание зарабатывали после основной работы батрача в селах.
"Штыры круты, еден кап" - их любимая поговорка. (Крестьяне кормили их хлебом, на который капали подсолнечным маслом).
У самих с продуктами было швах.
Они все правдами-неправдами получали образование или шли в торговлю.
А трактор, комбайн, полуторка - не кошерное дело.
в торгівлю у 80х усі пхалися,не лише жиди
Лондонская школа имеет большое влияние в мире политики, бизнеса и права.
Согласно URAP Centre Ranking, проводящему рейтинги с 2010 года по каждому предмету из области социальных наук, в отдельности по международным отношениям Лондонская школа экономики и политических наук традиционно занимает первое место в мире, опережая со значительным отрывом Гарвардский и Оксфордский университеты
Выпускниками или преподавателями университета являются 55 бывших и действующих главы государств, 20 действующих членов Палаты общин Великобритании и 42 действующих члена Палаты лордов[15]. По состоянию на 2016 год, выпускники и преподаватели ЛШЭ были награждены 13 Нобелевскими премиями по экономике, 2 Нобелевскими премиями по литературе и 3 Нобелевскими премиями мира[16][17]. Среди выпускников Лондонской школы экономики больше миллиардеров, чем у любого другого университета Европы, согласно рейтингу миллиардеров от 2014 года[18]. Средние зарплаты выпускников ЛШЭ имеют одни из наиболее высоких показателей в мире и традиционно выше зарплат выпускников других университетов Великобритании
- Народная? Какой республики?
- Да практически всех. Автономных.(с)
Сегодняшний "русский" это вчерашний "русскоязычный", который уже не помнит кем он был позавчера. И других "русских" в природе не существует...
На счастье у беняциара вазика ничего не получилось ... хотя вазик пообещал бени неприкосновенность за помощь, .. и последний вернулся в Украину .. Портнов также вернулся, но это немного о другом ..
Суркіси підвивааали!