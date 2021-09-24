Під час цієї хвилі змінилися клініка і перебіг COVID-19: ускладнення починаються із 4-5 дня, - експертка з пульмонології Рудницька

Клініка і перебіг COVID-19 в порівнянні з попередніми хвилями змінилися: коронавірус почав швидше прогресувати і через 4-5 днів після інфікування пацієнти стають киснезалежними і потрапляють до лікарень зі складними пневмоніями.

Про це під час брифінгу повідомила експертка департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА з пульмонології Надія Рудницька, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Під час цієї хвилі COVID-19 змінилися клініка та перебіг захворювання. Захворювання починається з підвищення температури, головного болю, болю в м’язах, кишково-шлункового розладу у вигляді нудоти, рвоти чи діареї, бувають респіраторні симптоми або біль в горлі. І якщо в попередніх хвилях ми бачили, що ускладнення від коронавірусу йдуть на 14-21 день, потім було з 10 до 14, то зараз у пацієнтів, починаючи з 4-5 дня, ми маємо ускладнення у вигляді складних пневмоній та дихальної недостатності. І ці пацієнти поступають у стаціонар для того, щоб мати респіраторну підтримку киснем", - зазначила Рудницька.

За словами експертки, зараз зовсім інший перебіг і призначення гормональних препаратів, антибіотиків та самолікування з першого дня тільки ускладнює захворювання. Під час лікування слід дотримуватися затвердженого протоколу, наголосила вона.

Рудницька зазначила, що хворіють різні вікові групи, в основному це невакциновані пацієнти, які мають супутні патології, такі як неконтрольований цукровий діабет, серцево-судинні, онкологічні захворювання, проблеми щитовидної залози.

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"Зараз важкими є пацієнти після 60 років, які невакциновані і мають супутню патологію, яку вони власне погано контролювали і до того, тому тут іде швидке прогресування. Звичайно в лікарні поступають одиниці людей, які є вакциновані, але хочу зазначити, що у них перебіг легкий і менші терміни лікування, вони без ускладнень виписуються зі стаціонару, що є дуже суттєво. Тоді, як в невакцинованій групі ми, на жаль, маємо високу смертність на сьогоднішній день", - додала вона.

За минулу добу на Львівщині зафіксували 715 нових випадків COVID-19. Госпіталізували 174 особи. У стаціонарах області перебуває 1432 (43,39%), з них в реанімації 96, на апаратах ШВЛ – 34 людини. За увесь час пандемії у Львівській області COVID-19 підтвердили у 147 158 осіб. Померла 3821 людина. Одужали від коронавірусної інфекції 136 093 особи.