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Новини Коронавірус і карантин
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Під час цієї хвилі змінилися клініка і перебіг COVID-19: ускладнення починаються із 4-5 дня, - експертка з пульмонології Рудницька

Під час цієї хвилі змінилися клініка і перебіг COVID-19: ускладнення починаються із 4-5 дня, - експертка з пульмонології Рудницька

Клініка і перебіг COVID-19 в порівнянні з попередніми хвилями змінилися: коронавірус почав швидше прогресувати і через 4-5 днів після інфікування пацієнти стають киснезалежними і потрапляють до лікарень зі складними пневмоніями.

Про це під час брифінгу повідомила експертка департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА з пульмонології Надія Рудницька, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Під час цієї хвилі COVID-19 змінилися клініка та перебіг захворювання. Захворювання починається з підвищення температури, головного болю, болю в м’язах, кишково-шлункового розладу у вигляді нудоти, рвоти чи діареї, бувають респіраторні симптоми або біль в горлі. І якщо в попередніх хвилях ми бачили, що ускладнення від коронавірусу йдуть на 14-21 день, потім було з 10 до 14, то зараз у пацієнтів, починаючи з 4-5 дня, ми маємо ускладнення у вигляді складних пневмоній та дихальної недостатності. І ці пацієнти поступають у стаціонар для того, щоб мати респіраторну підтримку киснем", - зазначила Рудницька.

За словами експертки, зараз зовсім інший перебіг і призначення гормональних препаратів, антибіотиків та самолікування з першого дня тільки ускладнює захворювання. Під час лікування слід дотримуватися затвердженого протоколу, наголосила вона.

Рудницька зазначила, що хворіють різні вікові групи, в основному це невакциновані пацієнти, які мають супутні патології, такі як неконтрольований цукровий діабет, серцево-судинні, онкологічні захворювання, проблеми щитовидної залози.

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"Зараз важкими є пацієнти після 60 років, які невакциновані і мають супутню патологію, яку вони власне погано контролювали і до того, тому тут іде швидке прогресування. Звичайно в лікарні поступають одиниці людей, які є вакциновані, але хочу зазначити, що у них перебіг легкий і менші терміни лікування, вони без ускладнень виписуються зі стаціонару, що є дуже суттєво. Тоді, як в невакцинованій групі ми, на жаль, маємо високу смертність на сьогоднішній день", - додала вона.

За минулу добу на Львівщині зафіксували 715 нових випадків COVID-19. Госпіталізували 174 особи. У стаціонарах області перебуває 1432 (43,39%), з них в реанімації 96, на апаратах ШВЛ – 34 людини. За увесь час пандемії у Львівській області COVID-19 підтвердили у 147 158 осіб. Померла 3821 людина. Одужали від коронавірусної інфекції 136 093 особи.

Автор: 

карантин (18172) ОДА (1625) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
Margarita Y.@MaYa_Ukraine


Ось пише головний лікар Дніпровської обласної дитячої лікарні...

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24.09.2021 15:04
+5
шо, пробіраєт..?
потому шо правда жизні смєрті...
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24.09.2021 15:12
+4
У меня бабушка умерла от рака в 50 лет, я хоть и был ребенком, но помню как больно и страшно она умирала. Но рак это лотерея, и относительно длительный процесс, а пандемия ковида сдесь и сейчас, и шансы его подхватить высоки. Умирать в любом случае страшно и не хочется, и если есть шансы снизить шанс умереть до низкого процента, то почему им не воспользоваться?
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24.09.2021 15:54
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Шо то у меня горло першит, но тест по такой мелочи думаю делать не стоит?
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24.09.2021 15:01 Відповісти
сплюнь ) поручик сказал, что две полоски )
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24.09.2021 15:10 Відповісти
У нас так в офисе меряют температуру на проходной. Как то раз спрашиваю: сколько там у меня. Смотрю, а там две палочки Термометр видать накрылся, а мерять по закону нада
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24.09.2021 15:17 Відповісти
Пипец ты еще и работать успеваешь? Судя по всему на гос. заводе, раз у вас проходная то завод, а если ты тут целый день ошивпешься то это по любому державний завод, на частном бездельников хохмачей быстро выгоняют. Вот поэтому у нас Украина и буксует из за сотен тысяч подобных "работников", а кто место выседел так еще и обворовывает бюджет, который в основном мелкий и срелний бизнес наполняют
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24.09.2021 16:04 Відповісти
Слушай. Две полоски... очень, так сказать, подозрительно)))))

А если серьезно то надо же... еще и температуру меряют...
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24.09.2021 16:22 Відповісти
тесты - фуфло, делать нет никакого смысла
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24.09.2021 18:21 Відповісти
Естественно есть высокий риск под ИВЛ попасть если все эти 4-5 дней не лечиться. Такое же течение болезни можно заработать и от другого ОРВИ если не лечить.
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24.09.2021 15:03 Відповісти
Обычное ОРВИ, если отлежаться пару дней, пройдет очень быстро, но если ходить с ним на работу и переносить на ногах, параллельно заражая коллег, то можно получить осложнение в виде пневмонии, причем даже двухсторонней, со всеми вытекающими.
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24.09.2021 15:07 Відповісти
так в чем разница?
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24.09.2021 18:19 Відповісти
А ні в чому. Її взагалі немає. Ковід такий самий збудник ГРВІ як будь який інший. Доречі родина коронавірусів досить таки чисельна. Ми з ними вже давно поруч живемо.
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24.09.2021 21:01 Відповісти
Margarita Y.@MaYa_Ukraine


Ось пише головний лікар Дніпровської обласної дитячої лікарні...

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24.09.2021 15:04 Відповісти
шо, пробіраєт..?
потому шо правда жизні смєрті...
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24.09.2021 15:12 Відповісти
Рак можно подхватить в маршрутке или заразится от домашних? В данный момент пандемия рака и от него сгорают за две недели? Он пишет конкретно о ковиде, причем тут вообще рак? И кстати, если бы была вакцина способная снизить летальность при раке, то думаю ее тоже бы советовали сделать. Ну а так хотите вакцинируетесь, хотите нет. З свою жизнь каждый решает сам.
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24.09.2021 15:39 Відповісти
У меня бабушка умерла от рака в 50 лет, я хоть и был ребенком, но помню как больно и страшно она умирала. Но рак это лотерея, и относительно длительный процесс, а пандемия ковида сдесь и сейчас, и шансы его подхватить высоки. Умирать в любом случае страшно и не хочется, и если есть шансы снизить шанс умереть до низкого процента, то почему им не воспользоваться?
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24.09.2021 15:54 Відповісти
У меня недавно гидроторекс был, жидкость в легких. Так вот неспать сутками и сидеть в одной позе чтобы хоть немного дышать была возможность это очень неприятно мягко говоря, и невозможность пройти пару метров ибо отдышка такая что задыхаешся. При ковидных воспалениях легких дела обстоят еще хуже, и главное ты не будешь знать останешся живой или нет, пережить это страшно и врагу не пожелаешь. Потому врачи и советуют вакцинироватся, что бы шанс этого избежать был очень высок.
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24.09.2021 16:03 Відповісти
99,8% инфицированных выздоравливают, было бы больше, если бы не мешали дефицит витамина Д в крови и протоколы "лечения", которые в реальности убивают

в общем, неплохая "лотерея"
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24.09.2021 18:17 Відповісти
Рак можно "подхватить", регулярно нося бесполезную маску или уколовшись экспериментальной жижей.
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24.09.2021 18:16 Відповісти
Усрусь - Не покорюсь . Денис в конце пишет : У нас 10 млн неиспользованных доз!!!
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24.09.2021 16:04 Відповісти
За жизнь здравые люди цепляются. Вакцины- верёвочка сверху-цепляйся ,может выскочишь живым. Так нет! Сто причин придумывают и обрекают себя на мучения или смерть. Прямо как по Дарвину.
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24.09.2021 16:09 Відповісти
99,8% инфицированных выздоравливают, было бы больше, если бы не мешали дефицит витамина Д в крови и протоколы "лечения", которые в реальности убивают

о чем ты пишешь вообще?
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24.09.2021 18:18 Відповісти
Забавную картинку выбрали для этой новости. Это я про респиратор с клапаном, если кто не понял. Согласно текущим представлениям, маска наиболее эффективна на заразном человеке и использование врачами респираторов с клапаном (т.е. выдох никак не фильтруется) - это прям кричащий идиотизм. Для совсем тупых - врач (даже вакцинированный), в маске с клапаном в случае заболевания ковид успеет заразить вокруг себя десятки, а то и сотни человек. Ещё более забавно то, что если врач вакцинированный - он может даже не понять, что перенёс очередное заражение.
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24.09.2021 17:09 Відповісти
 
 