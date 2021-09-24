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Новини Коронавірус і карантин
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МОЗ і Мінцифри запускають "жовті" внутрішні COVID-сертифікати в застосунку "Дія" на iOS

МОЗ і Мінцифри запускають

Від сьогодні внутрішні "жовті" COVID-сертифікати можна згенерувати в застосунку "Дія" для користувачів iOS. Для користувачів Android ця опція буде доступна пізніше, очікується підтвердження від Google Play.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Жовтий" сертифікат можна отримати наступного дня після першої дози вакцинації дводозною вакциною. Він буде діяти 120 днів.

"Нові карантинні правила — це можливість стримувати поширення коронавірусної хвороби та зберігати економічну активність країни. Сьогодні Уряд забезпечив вільний доступ до вакцини. Усі, хто хоче вакцинуватись від COVID-19, можуть це зробити. Понад 11 млн доз вакцин різних виробників є в наявності. Головне — це прийти до пункту щеплення, вакцинуватись і отримати захист", — зазначив Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

"Україна перейшла в "жовту" зону епідемічної небезпеки 23 вересня, але завдяки впровадженню "жовтих" внутрішніх COVID-сертифікатів бізнес та навчальні заклади зможуть продовжити роботу. Це зараз нормальна практика в країнах ЄС. Робимо усе, щоб під час карантинних обмежень бізнес працював, а українці могли надалі жити, як і раніше", — зазначив Віцепрем’єр-міністр — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

У застосунку Дія можна згенерувати внутрішній "зелений" сертифікат, який дійсний 365 днів від дня останньої дози повної вакцинації. COVID-сертифікати матимуть кольорові відмітки лише в цифровому форматі. Друкувати їх на папері відповідного кольору не потрібно.

Дозволяється проведення масових заходів, якщо не менше як 80% організаторів таких заходів, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, спортзалів та басейнів матимуть "жовтий" чи "зелений" COVID-сертифікат. За власником залишається рішення, чи надавати послуги лише вакцинованим клієнтам, чи дотримуватись усіх карантинних обмежень.

Школи та університети також працюватимуть за умов жовтого рівня епіднебезпеки, якщо не менше 80% працівників мають "жовті" чи "зелені" COVID-сертифікати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міжнародні COVID-сертифікати можна згенерувати на порталі "Дія", - Мінцифри

Як згенерувати COVID-сертифікат?

Сертифікат можна згенерувати в декілька кліків. Для цього треба оновити застосунок в AppStore. Потім у застосунку Дія потрібно натиснути "Послуги", вибрати пункт "COVID-сертифікати" та натиснути "Отримати сертифікат".

Далі Дія.Підписом підписати згоду на отримання даних з Електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) до Дії — і все. Дані про вакцинацію підтягнуться автоматично. Сертифікат з’явиться поруч із вашими іншими цифровими документами в застосунку.

Проєкт реалізований Мінцифрою спільно з МОЗ України, НСЗУ та за підтримки Представництва Європейського Союзу в Україні, проєкту EU4DigitalUA і Програми EGAP, що виконується Фондом "Східна Європа" та фінансується Швейцарією.

Автор: 

карантин (18172) сертифікат (426) Дія (1119) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Малиновые штаны еще не вводят к обязательному ношению вакцинированными?
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24.09.2021 15:02 Відповісти
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24.09.2021 15:05 Відповісти
а в чем разница?
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24.09.2021 15:07 Відповісти
Вранье, например в Египте наши ковид-сертификаты за документ не признают, требуют ПЦР-тест.
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24.09.2021 15:09 Відповісти
так они там давно есть... правда белого цвета)))
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24.09.2021 15:18 Відповісти
меня вполне устраивает цвет моего сертификата (зеплеснь не поддерживаю)

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24.09.2021 15:40 Відповісти
Це лайно НЕ ПРАЦЮЄ, бо немає біопаспорта.
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24.09.2021 17:39 Відповісти
и минбуквы)
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24.09.2021 18:40 Відповісти
 
 