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Новини
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Острів на Дніпрі, у районі Оболоні, перебуває в комунальній власності і нікому не передавався, - КМДА

Острів на Дніпрі, у районі Оболоні, перебуває в комунальній власності і нікому не передавався, - КМДА

У КМДА заявили, що всі острови столиці перебувають у власності громади.

Як інформує Цензор.НЕТ, у КМДА зазначили, що всі острови Києва перебувають у власності громади столиці, ніколи не передавалися в приватну власність і передаватися не можуть згідно із законом.

"А щодо гідроспоруд, які, за інформацією ЗМІ, були передані у приватну власність, звертаємо увагу, що системності набуває робота так званих "чорних реєстраторів". Тому міська влада звертається до правоохоронних органів активізувати боротьбу з "чорними реєстраторами" і перевірити інформацію, оприлюднену журналістами", - додали в КМДА.

Нагадаємо, раніше в ЗМІ опублікували розслідування, в якому заявили, що столичний юрист Бойко заволодів причалами і островом на Дніпрі завдяки Нацполіції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новий закон про Київ – спроба узаконити політичний тиск на будь-яку громаду, - Черненко

Автор: 

КМДА (2367) Київ (19429) Крищенко Андрій (344)


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Топ коментарі
+4
примечательно что в эту "историю" поверили

ведь времена на улице ЗЕльоные .....
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24.09.2021 15:15
+3
У нас страна где даже фейки не кажутся фейками. Кто-то бы удивился что мент присвоил себе остров? Кто-то удивится что судья в Печерском суде богаче Илона Маска....? Мы просрали свою страну судьям....
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24.09.2021 15:23
+2
а что, набережные Днепра находятся в чьей-либо собственности?

Ты когда последний раз в Киеве на набережной-то был, ольгинец?
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24.09.2021 15:44
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в документы давно заглядывали, хозяйственники?
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24.09.2021 15:11 Відповісти
а вы, видимо, из этих документов не вылезаете?

Зеленые в своем желании убрать конкурентов на будущих выборах не гнушаются ничем.

как все банально...
Хорошо что у нас в стране Новичок не выпускают.

Ничего, бизнес-партнеры Ермака с Зелей поделятся.
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24.09.2021 15:46 Відповісти
примечательно что в эту "историю" поверили

ведь времена на улице ЗЕльоные .....
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24.09.2021 15:15 Відповісти
У нас страна где даже фейки не кажутся фейками. Кто-то бы удивился что мент присвоил себе остров? Кто-то удивится что судья в Печерском суде богаче Илона Маска....? Мы просрали свою страну судьям....
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24.09.2021 15:23 Відповісти
с ответом поспешили времена то какие сегодня да завтра нет
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24.09.2021 15:24 Відповісти
А набережные? Увел Крищенко?
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24.09.2021 15:31 Відповісти
а что, набережные Днепра находятся в чьей-либо собственности?

Ты когда последний раз в Киеве на набережной-то был, ольгинец?
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24.09.2021 15:44 Відповісти
Это только свидетельствует, что этими землями он пользуется совершенно бесплатно.
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24.09.2021 15:39 Відповісти
ВивсьоврЬоті. Дерьмаковий подляк краще знає
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24.09.2021 15:39 Відповісти
Ничего нового - Зеленая плесень снова наезжает на Кличко.

Все как всегда.
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24.09.2021 15:46 Відповісти
Горлівка? Ні не чув.
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24.09.2021 16:13 Відповісти
Найти какого либо самовлюблённого---назвать его по согласию конечно Робинзоном Крузо и прописать на том острове. Пусть охраняет. Пятницу не пускать. Мораль превыше всего. Тогда всё уцелеет.
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24.09.2021 16:50 Відповісти
дом зельоного ткаченка с г+г находится на труханов острове, хотя частное строительство там запрещено. интересно , что так можно было?
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24.09.2021 23:10 Відповісти
 
 