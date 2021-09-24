Острів на Дніпрі, у районі Оболоні, перебуває в комунальній власності і нікому не передавався, - КМДА
У КМДА заявили, що всі острови столиці перебувають у власності громади.
Як інформує Цензор.НЕТ, у КМДА зазначили, що всі острови Києва перебувають у власності громади столиці, ніколи не передавалися в приватну власність і передаватися не можуть згідно із законом.
"А щодо гідроспоруд, які, за інформацією ЗМІ, були передані у приватну власність, звертаємо увагу, що системності набуває робота так званих "чорних реєстраторів". Тому міська влада звертається до правоохоронних органів активізувати боротьбу з "чорними реєстраторами" і перевірити інформацію, оприлюднену журналістами", - додали в КМДА.
Нагадаємо, раніше в ЗМІ опублікували розслідування, в якому заявили, що столичний юрист Бойко заволодів причалами і островом на Дніпрі завдяки Нацполіції.
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Зеленые в своем желании убрать конкурентов на будущих выборах не гнушаются ничем.
как все банально...
Хорошо что у нас в стране Новичок не выпускают.
Ничего, бизнес-партнеры Ермака с Зелей поделятся.
ведь времена на улице ЗЕльоные .....
Ты когда последний раз в Киеве на набережной-то был, ольгинец?
Все как всегда.