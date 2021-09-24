"Дельта" - останній агресивний варіант коронавірусу, надалі пандемія має піти на спад, - американський вчений
Президент Академії профілактичної медицини, член Американської асоціації охорони здоров'я Алмаз Шарман вважає, що варіант коронавірусу "Дельта" зі збільшенням кількості вакцинованих втратить свою заразність і пандемія піде на спад.
Про це він заявив на пресконференції в п'ятницю в Алмати, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Є кілька варіантів вірусів, вони можуть бути заразними і піддаються вакцинам, або вони можуть вислизати від дії вакцин, але вони втрачають свою заразність. Таке сталося з "альфа"-, "бета"- і "гамма"-варіантами. Зараз ми маємо справу виключно з заразним варіантом "дельта". Я все ж вважаю, що це останній агресивний варіант коронавірусу, і в подальшому пандемія повинна піти на згасання", - сказав Шарман.
За його словами, наприклад, південноафриканський варіант є стійким до вакцин, але разом з тим він менш заразний. "Дельта" - варіанті витіснив своїх попередників, виявившись більш контагіозним.
"Поки йде згасання варіанту "Дельта", але в майбутньому в разі низької частки вакцинованого населення можна чекати появи інших варіантів", - додав Шарман.
Разом з тим вчений закликав не плутати штами і варіанти вірусу. За його словами, штами - це інша якісна характеристика вірусу. Штамами можна назвати віруси, які циркулювали в 2003 і в 2012 роках і викликали великі епідемії атипової пневмонії в Південно-Східній Азії.
За словами вченого, на тлі недостатніх темпів вакцинації коронавірус мутує, викликаючи нові варіанти.
"Вакцини ефективно діють на варіанти коронавірусу. Особливо на "альфа"-варіант ковіду. Хоча цей варіант заразний, але вакцини його придушили. У "дельта"-варіанті по-іншому, він трохи вислизає від вакцин, проте в 70-80 % випадках вакцини демонструють свою ефективність", - зазначив учений.
Він також повідомив, що в Казахстані за останні два місяці переважна кількість заражень викликані "дельта" -варіантом. Він виявився на 60% заразнішим, ніж його попередник "британський" варіант і оригінальний "Уханьський".
"У міру збільшення охоплень вакцинацією вірус втратить свою агресивність і перетвориться на звичайну інфекцію. Насправді з коронавірусом ми маємо справу давно, раніше це була легка інфекція, яка викликала застуду у дітей. Поступово збільшуючи кількість вакцинованих громадян, ми прийдемо до того, що коронавірус стане ендемічною хворобою", - вважає Шарман.
Шарман - американський вчений-медик казахського походження, фахівець в галузі біомедичних і медико-демографічних досліджень і міжнародної охорони здоров'я.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Я уточню: оборудование пфайзера, ковишилда, астра зенеки, бармалея-гамалеи - еще не выработало ресурс а потому... это еще надолго
Ты слепой? Я специально для тебя указал еще и производителя говна, по недоразумению названного спутником, назвал.
Кто остальные производители бурды в рфии я навскидку непомню.
Он ..МНЕ!!!!...лично мне, хочет рассказать про какие то природные мутации??? Я правильно понял этот хайповый прогноз?????
Т.е. существует лаборатория, которая не останавливалась ни на минуту, и ее персонал, который работает без продыху(а вы знаете, то маленькие зеленые не спят?) И в этих условиях прогнозировать какие то сроки.....????
Где вы нашли этого ..эксперда??????
Серйозно? Але тут доказами навіть не пахне, зате є спростування та припущення, які грунтуються на недовірі до закритості китайської влади. Проте, це не докази аж ніяк!
То де ж докази, де пруфи?