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Новини Коронавірус і карантин
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"Дельта" - останній агресивний варіант коронавірусу, надалі пандемія має піти на спад, - американський вчений

Президент Академії профілактичної медицини, член Американської асоціації охорони здоров'я Алмаз Шарман вважає, що варіант коронавірусу "Дельта" зі збільшенням кількості вакцинованих втратить свою заразність і пандемія піде на спад.

Про це він заявив на пресконференції в п'ятницю в Алмати, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Є кілька варіантів вірусів, вони можуть бути заразними і піддаються вакцинам, або вони можуть вислизати від дії вакцин, але вони втрачають свою заразність. Таке сталося з "альфа"-, "бета"- і "гамма"-варіантами. Зараз ми маємо справу виключно з заразним варіантом "дельта". Я все ж вважаю, що це останній агресивний варіант коронавірусу, і в подальшому пандемія повинна піти на згасання", - сказав Шарман.

За його словами, наприклад, південноафриканський варіант є стійким до вакцин, але разом з тим він менш заразний. "Дельта" - варіанті витіснив своїх попередників, виявившись більш контагіозним.

"Поки йде згасання варіанту "Дельта", але в майбутньому в разі низької частки вакцинованого населення можна чекати появи інших варіантів", - додав Шарман.

Разом з тим вчений закликав не плутати штами і варіанти вірусу. За його словами, штами - це інша якісна характеристика вірусу. Штамами можна назвати віруси, які циркулювали в 2003 і в 2012 роках і викликали великі епідемії атипової пневмонії в Південно-Східній Азії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Штам коронавірусу "Дельта" може спричиняти тяжкий перебіг хвороби у дітей і підлітків, - учені

За словами вченого, на тлі недостатніх темпів вакцинації коронавірус мутує, викликаючи нові варіанти.

"Вакцини ефективно діють на варіанти коронавірусу. Особливо на "альфа"-варіант ковіду. Хоча цей варіант заразний, але вакцини його придушили. У "дельта"-варіанті по-іншому, він трохи вислизає від вакцин, проте в 70-80 % випадках вакцини демонструють свою ефективність", - зазначив учений.

Він також повідомив, що в Казахстані за останні два місяці переважна кількість заражень викликані "дельта" -варіантом. Він виявився на 60% заразнішим, ніж його попередник "британський" варіант і оригінальний "Уханьський".

"У міру збільшення охоплень вакцинацією вірус втратить свою агресивність і перетвориться на звичайну інфекцію. Насправді з коронавірусом ми маємо справу давно, раніше це була легка інфекція, яка викликала застуду у дітей. Поступово збільшуючи кількість вакцинованих громадян, ми прийдемо до того, що коронавірус стане ендемічною хворобою", - вважає Шарман.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Головною причиною смертності від СOVID-19 є велика концентрація частинок вірусу в легенях, - американські вчені

Шарман - американський вчений-медик казахського походження, фахівець в галузі біомедичних і медико-демографічних досліджень і міжнародної охорони здоров'я.

Автор: 

карантин (18172) учені (180) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+12
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24.09.2021 15:27
+6
Великобритания не будет вводить ковид-паспорта. Как сообщает BBC, британцы теперь воздерживаются от введения так называемого пропуска Covid.(с) ..хм.. протесты помогли !?
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24.09.2021 15:37
+5
не кажи "гоп"...

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24.09.2021 15:30
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24.09.2021 15:27 Відповісти
Хорошо бы! Эта тварь уже достала, на!
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24.09.2021 15:27 Відповісти
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24.09.2021 15:37 Відповісти
климатическая пандемия, уже ведь объявили
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24.09.2021 18:10 Відповісти
не кажи "гоп"...

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24.09.2021 15:30 Відповісти
Для тебя, антивакса, абсолютно ничего... До тех пор пока ты или кто-то из твоих родных не окажется в больничке.
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24.09.2021 19:24 Відповісти
Логично. Чем более заразен штамм, тем быстрее формируется коллективный иммунитет против именно этого штамма. Если же штамм быстро убивает носителя, то у него нет шансов быстро распространиться и он проиграет эволюционную борьбу другим, менее летальным штаммам, которые лучше распространяются и интенсивнее участвуют в естественном отборе.
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24.09.2021 15:37 Відповісти
Великобритания не будет вводить ковид-паспорта. Как сообщает BBC, британцы теперь воздерживаются от введения так называемого пропуска Covid.(с) ..хм.. протесты помогли !?
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24.09.2021 15:37 Відповісти
Ну если прочитать новость, а н ее заглавие, то сразу станет понятно куда отменяют паспорта)
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24.09.2021 15:49 Відповісти
я не против вакцинации - это дело каждого личное, ноя просто не хочу т.к. переболел и умею делалть анализ инфы о вакцинации и т.п., но я против ущемления прав граждан Ковид паспортами - это путь в диктатуру и взятие народа в ярмо - кроме намордников-масок хотят одеть ошейники-паспорта.. Дальше - только взятие под контроль денежную массу - карточки банка.
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24.09.2021 17:13 Відповісти
Ты где живешь?) Это Украинская Спарта ****. У нас копируют европейские и мировые действия, но они не работают. Запрет на работу ресторанов? Накусивыкуси, проезд по спец талонам, да хер там, по 2 человека в магазин? Ага, щас. Я вакцинировался для себя, что бы некорчится в агонии при неблагоприятном течении болезни, а не за ради ковид справки. Она не нужна у нас, ибо мы дикари и жить по законам не для нас. Так что никто не будет ущимлять твои и мои права, можешь не переживать)
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24.09.2021 17:22 Відповісти
а в погребе сидишь, чтоб астероид на голову не упал? нет? что же ты так рискуешь собой, дорогой?
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24.09.2021 18:11 Відповісти
да уж.. а вакцины действительно влияют на мозги !!! или у тебя их и не было до вакцинации !? потому что не видеть что происходит вокруг надо быть в натуре дауном !! всего доброго
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25.09.2021 00:01 Відповісти
Британцы лучше знакомы с Библией
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24.09.2021 20:13 Відповісти
Великобритания самое сильное и поэтому слабое место мирового правитльства.Поэтому испугались революции.они вообще пугливые.Просто народ всей Европы не встает вместе и сразу!
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25.09.2021 10:22 Відповісти
Внимание! Обнаружен путлеровский бот!
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24.09.2021 16:09 Відповісти
Скажи... а если у тебя не работает половая функция, то, видимо тоже путлер виноват...
Я уточню: оборудование пфайзера, ковишилда, астра зенеки, бармалея-гамалеи - еще не выработало ресурс а потому... это еще надолго
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24.09.2021 16:19 Відповісти
_Внимание! Обнаружен путлеровский бот! (обвиняет Запад в умышленном заражении человечества вирусами, т. е. применении биологического оружия)
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24.09.2021 16:26 Відповісти
Ты так и не ответил на вопрос о половой функции. Хотя...
Ты слепой? Я специально для тебя указал еще и производителя говна, по недоразумению названного спутником, назвал.
Кто остальные производители бурды в рфии я навскидку непомню.
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24.09.2021 16:28 Відповісти
Ну вот еще один эксперд...который уверяет, что завтра будет..гуд. Как можно такое утверждать, если программист жив, трудится, программы выходят ...и прекрасно циркулируют в наших организмах?????
Он ..МНЕ!!!!...лично мне, хочет рассказать про какие то природные мутации??? Я правильно понял этот хайповый прогноз?????

Т.е. существует лаборатория, которая не останавливалась ни на минуту, и ее персонал, который работает без продыху(а вы знаете, то маленькие зеленые не спят?) И в этих условиях прогнозировать какие то сроки.....????
Где вы нашли этого ..эксперда??????
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24.09.2021 15:55 Відповісти
вы же лохам обещали, что на созвездия перейдете!!!!! нет... я так не играю....
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24.09.2021 16:01 Відповісти
без штамма Андромеда не закончится
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24.09.2021 16:27 Відповісти
ну грип вже скільки років не можуть побороти, а тут аж цілий вірус розроблений у військовій лабі! Єдина надія, що ця зараза, як і все, що зроблено в Китаї, має короткий термін придатності!
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24.09.2021 16:02 Відповісти
І пруфи є про "військову лабу"?
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24.09.2021 16:16 Відповісти
Ши Чженлі в Ухані
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24.09.2021 16:28 Відповісти
https://ua.interfax.com.ua/news/general/750092.html Ось такі докази ?
Серйозно? Але тут доказами навіть не пахне, зате є спростування та припущення, які грунтуються на недовірі до закритості китайської влади. Проте, це не докази аж ніяк!
То де ж докази, де пруфи?
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24.09.2021 17:33 Відповісти
Не ученный, не самый умный, НО. Человечество на Земле самый опасный вирус и ему противостоять ничто не возможно. Войну выиграет человек, потому что есть разум, в отличии от нашей страны. Все так просто и гениально, мильярд - это ничто. Математика, что бы убить человека, нужны миллионы вирусов. ЧЕЛОВЕЧЕСТВО НЕ ПОБЕДИМО. но сами ЗНЫЩАТЬ.
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24.09.2021 16:17 Відповісти
Ага, вирус его забыл спросить (какой штамм будет следующим)!
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24.09.2021 18:32 Відповісти
Ой, читайте краще Біблію. "Все же это начало болезней"
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24.09.2021 20:10 Відповісти
"Алмаз Шарман" - только такое словосочетание уже настораживает
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24.09.2021 22:56 Відповісти
 
 