Боррель закликав Росію до відповідальної поведінки в зв'язку з хакерськими атаками на ЄС: "Такі дії неприпустимі"

Хакерські атаки, що проводяться проти країн ЄС групою Ghostwriter, імовірно, пов'язаною з РФ, неприпустимі.

Про це заявив у п'ятницю глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Деякі країни ЄС зіткнулися з кібератаками, які отримали загальну назву Ghostwriter. Ці країни вважають, що російська держава пов'язана з цими атаками. Подібні дії неприпустимі, бо націлені на те, щоб підривати нашу цілісність, безпеку, демократичні цінності і принципи, а також - основи наших демократій", - йдеться в його заяві.

Боррель зазначає, що подібні кібератаки націлені на депутатів парламентів країн ЄС, співробітників урядів, політиків, представників громадянського суспільства.

"Подібні дії суперечать схваленим ООН нормам поведінки в кіберпросторі, яких повинні дотримуватися відповідальні країни", - підкреслює глава європейської дипломатії.

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"ЄС і країни-члени ЄС рішуче засуджують подібні зловмисні дії в кіберпросторі. Всі сторони, які беруть участь в цих діях, повинні негайно припинити атаки. Ми закликаємо РФ дотримуватися норм поведінки країн, які відповідально поводяться в кіберпросторі", - додав він.

Боррель попередив, що в ЄС ще будуть обговорювати цю проблему і "розглянуть можливість вжиття подальших заходів".

Раніше у вересні ЗМІ стало відомо, що генпрокуратура ФРН розслідує хакерську атаку перед виборами, в якій підозрюють Росію.

Представник прокуратури підтвердив журналу, що генпрокурор Петер Франк "веде розслідування щодо масштабної російської кампанії кібератаки перед виборами в бундестаг". Йдеться про хакерську групу Ghostwriter, яка протягом багатьох місяців намагається за допомогою фішингових розсилок отримати доступ до приватних електронних поштових скриньок депутатів федерального і земельних парламентів.

"На переконання німецьких правоохоронних органів, за атаками стоїть російська військова спецслужба ГРУ", - повідомляє журнал "Шпігель". Хакери атакують насамперед політиків двох великих партій - ХДС і СДПН.

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На початку вересня представник МЗС ФРН Андреа Зассе підтвердила повідомлення ЗМІ про активність хакерів напередодні виборів в Німеччині, на думку міністерства, активність виходить з Росії. За словами Зассе, заклик припинити ці дії "був виражений російським представникам влади, в останній раз - в рамках засідання німецько-російської робочої групи з політики безпеки, яка пройшла минулого тижня, 2 і 3 вересня".

Вибори в бундестаг заплановані на 26 вересня.