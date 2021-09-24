УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11302 відвідувача онлайн
Новини
854 19

Боррель закликав Росію до відповідальної поведінки в зв'язку з хакерськими атаками на ЄС: "Такі дії неприпустимі"

Боррель закликав Росію до відповідальної поведінки в зв'язку з хакерськими атаками на ЄС:

Хакерські атаки, що проводяться проти країн ЄС групою Ghostwriter, імовірно, пов'язаною з РФ, неприпустимі.

Про це заявив у п'ятницю глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Деякі країни ЄС зіткнулися з кібератаками, які отримали загальну назву Ghostwriter. Ці країни вважають, що російська держава пов'язана з цими атаками. Подібні дії неприпустимі, бо націлені на те, щоб підривати нашу цілісність, безпеку, демократичні цінності і принципи, а також - основи наших демократій", - йдеться в його заяві.

Боррель зазначає, що подібні кібератаки націлені на депутатів парламентів країн ЄС, співробітників урядів, політиків, представників громадянського суспільства.

"Подібні дії суперечать схваленим ООН нормам поведінки в кіберпросторі, яких повинні дотримуватися відповідальні країни", - підкреслює глава європейської дипломатії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російська влада знає, хто стоїть за кібератаками і де вони перебувають, - Байден

"ЄС і країни-члени ЄС рішуче засуджують подібні зловмисні дії в кіберпросторі. Всі сторони, які беруть участь в цих діях, повинні негайно припинити атаки. Ми закликаємо РФ дотримуватися норм поведінки країн, які відповідально поводяться в кіберпросторі", - додав він.

Боррель попередив, що в ЄС ще будуть обговорювати цю проблему і "розглянуть можливість вжиття подальших заходів".

Раніше у вересні ЗМІ стало відомо, що генпрокуратура ФРН розслідує хакерську атаку перед виборами, в якій підозрюють Росію.

Представник прокуратури підтвердив журналу, що генпрокурор Петер Франк "веде розслідування щодо масштабної російської кампанії кібератаки перед виборами в бундестаг". Йдеться про хакерську групу Ghostwriter, яка протягом багатьох місяців намагається за допомогою фішингових розсилок отримати доступ до приватних електронних поштових скриньок депутатів федерального і земельних парламентів.

"На переконання німецьких правоохоронних органів, за атаками стоїть російська військова спецслужба ГРУ", - повідомляє журнал "Шпігель". Хакери атакують насамперед політиків двох великих партій - ХДС і СДПН.

Також читайте: Блінкен заявив про готовність Вашингтона вжити заходів проти хакерів у Росії

На початку вересня представник МЗС ФРН Андреа Зассе підтвердила повідомлення ЗМІ про активність хакерів напередодні виборів в Німеччині, на думку міністерства, активність виходить з Росії. За словами Зассе, заклик припинити ці дії "був виражений російським представникам влади, в останній раз - в рамках засідання німецько-російської робочої групи з політики безпеки, яка пройшла минулого тижня, 2 і 3 вересня".

Вибори в бундестаг заплановані на 26 вересня.

Автор: 

кіберзлочин (810) росія (64984) хакер (1346) атака (338) Євросоюз (13351) Боррель Жозеп (1074)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+4
там сильное колдунство-отсосать надо
показати весь коментар
24.09.2021 15:40
+4
"Боррель призвал Россию к ответственному поведению в связи с хакерскими атаками на ЕС: "Подобные действия недопустимы"
_Ты ещё пальчиком фашистам погрози! ДЛББ... Бюрократы и политиканы изо всех сил стараются так "противодействовать" фашистам, чтобы ни в коем разе не сделать им действительно больно! Уроды, ****...
показати весь коментар
24.09.2021 15:42
+4
"ЕС и страны-члены ЕС решительно осуждают подобные злонамеренные действия в киберпространстве."

А топнути ніжкою, а помахати пальчиком, а висловити супер-пупер стурбованість? Без усього цього "покарання" мордора буде не вагомим.
показати весь коментар
24.09.2021 15:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
там сильное колдунство-отсосать надо
показати весь коментар
24.09.2021 15:40 Відповісти
Нее, начать срочно СП-3 строить.
показати весь коментар
24.09.2021 15:44 Відповісти
"Боррель призвал Россию к ответственному поведению в связи с хакерскими атаками на ЕС: "Подобные действия недопустимы"
_Ты ещё пальчиком фашистам погрози! ДЛББ... Бюрократы и политиканы изо всех сил стараются так "противодействовать" фашистам, чтобы ни в коем разе не сделать им действительно больно! Уроды, ****...
показати весь коментар
24.09.2021 15:42 Відповісти
Если внимательно прочитать там есть слово "ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО"
показати весь коментар
24.09.2021 18:09 Відповісти
"ЕС и страны-члены ЕС решительно осуждают подобные злонамеренные действия в киберпространстве."

А топнути ніжкою, а помахати пальчиком, а висловити супер-пупер стурбованість? Без усього цього "покарання" мордора буде не вагомим.
показати весь коментар
24.09.2021 15:43 Відповісти
Ага. Давай призывай... призывалкин
показати весь коментар
24.09.2021 15:45 Відповісти
Ну выразите еще раз глубочайшую озабоченность. можете прямо Толстому в ПАСЕ.. главное не забыть напомнить ему про взносы)) Ибо - война , войной а жрать вы хотите по расписанию. И да, Жозеф, поблагодари россиюшку за газ по 950 уев и отдельный привет тете Меркель за это передай))
показати весь коментар
24.09.2021 15:46 Відповісти
Жозеп от рождения такой клоун или учился где?
показати весь коментар
24.09.2021 15:46 Відповісти
а он, когда призывал, раком стоял? или на коленях? это важно.
показати весь коментар
24.09.2021 15:47 Відповісти
Внимание! Обнаружен путлеровский бот!
показати весь коментар
24.09.2021 16:14 Відповісти
Посмешила про мнение и голову
Продолжай
показати весь коментар
24.09.2021 17:56 Відповісти
Не правильно челобитную царю подаете.
показати весь коментар
24.09.2021 15:50 Відповісти
Це той Боррель, якого "опустили" в Москві?
показати весь коментар
24.09.2021 16:42 Відповісти
Вовочка дёрнул Машу за косичку и не рассчитав силу сорвал с неё скальп.!Это недопустимо"-с любовью к Вовочке и его кошельку,ответила Маша
показати весь коментар
24.09.2021 17:07 Відповісти
Озабоченность и обеспокоенность - лучшие средства в борьбе с негодяями.
показати весь коментар
24.09.2021 18:47 Відповісти
Боррелю домашнє завдання - вивчити напам'ять байку І. Крилова "Кот и повар".
показати весь коментар
24.09.2021 19:29 Відповісти
Тобто, копайте нас і далі, але тільки не по яйцях. Садомазохіст той Борель
показати весь коментар
24.09.2021 19:42 Відповісти
 
 