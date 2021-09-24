Окружний адміністративний суд Києва прийняв до розгляду позов Тупицького щодо скасування відбору суддів КС за квотою президента

Звільнені Зеленським судді Конституційного суду Олександр Тупицький і Олександр Касмінін подали позов до Окружного адміністративного суду Києва з вимогою скасувати відбір суддів КСУ за квотою президента. Позов прийнято до розгляду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на сайт суду.

Повідомляється, що ОАСК відкрив провадження за позовом до Офісу президента і конкурсної комісії з відбору суддів КСУ за квотою президента. Серед вимог - визнати протиправним та скасувати рішення конкурсної комісії, яким був оголошений відповідний конкурс. Треті особи в позові - сам Зеленський і Конституційний Суд.

Позивачі - Тупицький і колишній суддя КСУ Олександр Касмінін - також оскаржують дії конкурсної комісії та Офісу президента України з розміщення цього оголошення на веб-сайті офіційного інтернет-представництва президента.

"Суд прийняв рішення розглядати справу за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 27 березня 2021 року президент підписав Указ №124/2021 "Про деякі питання забезпечення національної безпеки України", яким скасував укази президента з 2013 року про призначення суддями Конституційного Суду України Олександра Тупицького і Олександра Касмініна.

14 липня стало відомо, що Верховний Суд визнав протиправним указ Зеленського про скасування призначення Тупицького суддею КСУ.