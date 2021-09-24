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Новини Конституційна криза
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Окружний адміністративний суд Києва прийняв до розгляду позов Тупицького щодо скасування відбору суддів КС за квотою президента

Окружний адміністративний суд Києва прийняв до розгляду позов Тупицького щодо скасування відбору суддів КС за квотою президента

Звільнені Зеленським судді Конституційного суду Олександр Тупицький і Олександр Касмінін подали позов до Окружного адміністративного суду Києва з вимогою скасувати відбір суддів КСУ за квотою президента. Позов прийнято до розгляду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на сайт суду.

Повідомляється, що ОАСК відкрив провадження за позовом до Офісу президента і конкурсної комісії з відбору суддів КСУ за квотою президента. Серед вимог - визнати протиправним та скасувати рішення конкурсної комісії, яким був оголошений відповідний конкурс. Треті особи в позові - сам Зеленський і Конституційний Суд.

Позивачі - Тупицький і колишній суддя КСУ Олександр Касмінін - також оскаржують дії конкурсної комісії та Офісу президента України з розміщення цього оголошення на веб-сайті офіційного інтернет-представництва президента.

"Суд прийняв рішення розглядати справу за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 27 березня 2021 року президент підписав Указ №124/2021 "Про деякі питання забезпечення національної безпеки України", яким скасував укази президента з 2013 року про призначення суддями Конституційного Суду України Олександра Тупицького і Олександра Касмініна.

14 липня стало відомо, що Верховний Суд визнав протиправним указ Зеленського про скасування призначення Тупицького суддею КСУ.

Автор: 

Зеленський Володимир (23719) КС (1427) Тупицький Олександр (258) Офіс Президента (2021) Окружний адмінсуд Києва (539)


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Топ коментарі
+2
красавцы!!! давите этого ЗЕнаркомана всеми доступными способами!!!
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24.09.2021 15:58
+2
жаба против гадюки! вот это номер!
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24.09.2021 15:59
+2
крутят Вовчика на ую как хотят...или это просто судебная реХворма по-Зеленски
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24.09.2021 16:00
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красавцы!!! давите этого ЗЕнаркомана всеми доступными способами!!!
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24.09.2021 15:58 Відповісти
Юлечка, а Путин - *****?
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24.09.2021 16:05 Відповісти
Чей Крым?
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24.09.2021 16:06 Відповісти
Украинский. А шо? У тебя другие сведения?
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24.09.2021 16:07 Відповісти
Проверяю чи ти не макака макшанская.
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24.09.2021 16:08 Відповісти
Таких суддів треба, просто, зачиняти на пожиттєво, відібравши в них раніше награбоване.
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24.09.2021 16:06 Відповісти
сейчас главное свергнуть ЗЕнаркомана и вернуть ПОРОХА в кресло Президента!!! и пофиг кто нам в этом поможет!!! Враг моего врага- мой ДРУГ!!!!!
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24.09.2021 16:26 Відповісти
Значит ***** - твой друг. Понятно.
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24.09.2021 16:40 Відповісти
жаба против гадюки! вот это номер!
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24.09.2021 15:59 Відповісти
крутят Вовчика на ую как хотят...или это просто судебная реХворма по-Зеленски
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24.09.2021 16:00 Відповісти
Их только стрелять иначе не работает.
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24.09.2021 16:01 Відповісти
Так уже на дня стреляли. Промазали.
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24.09.2021 16:07 Відповісти
Разве промазали?)) как по мне, стреляли именно туда куда хотели попасть)
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24.09.2021 19:10 Відповісти
то нас чекає цікава історія. протистояння юридичних гігантів мислі.тож тре попкорну та пивка прикупити
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24.09.2021 16:03 Відповісти
А що, вовк і далі "судить"?
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24.09.2021 16:04 Відповісти
Ну и? Ну примет суд решение в пользу Тупецких. Дальше шо? Осел положит свой кловунский болт на это решение. Ему пофиг. Оно уверено шо его судить не будут.
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24.09.2021 16:05 Відповісти
пауки в банке
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24.09.2021 16:06 Відповісти
Щас одна банда воров поимеет другую 😁😁😁😁😁
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24.09.2021 16:09 Відповісти
Коррупция, олигархи, кремлевский окурок... судейские давно сгнили и заражают страну, уничтожить эту гангрену!
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24.09.2021 16:27 Відповісти
Тупицкий всё делает правильно ! Респект!
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24.09.2021 16:58 Відповісти
Дядя Вова, ты - дурак? https://glavcom.ua/ru/news/konstitucionnyy-sud-otmenil-antikorrupcionnuyu-reformu-chto-eto-oznachaet-714172.html Конституционный суд отменил антикоррупционную реформу
Конституционный суд отменил антикоррупционную реформу Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/ru/news/konstitucionnyy-sud-otmenil-antikorrupcionnuyu-reformu-chto-eto-oznachaet-714172.html
Конституционный суд отменил антикоррупционную реформу Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/ru/news/konstitucionnyy-sud-otmenil-antikorrupcionnuyu-reformu-chto-eto-oznachaet-714172.html
Конституционный суд отменил антикоррупционную реформу Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/ru/news/konstitucionnyy-sud-otmenil-antikorrupcionnuyu-reformu-chto-eto-oznachaet-714172.html
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24.09.2021 17:59 Відповісти
Зеленський навмисно дезорганізував роботу КС, який хоч якось захищав судову систему від корупції, організованої злочинності та посадового свавілля.
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24.09.2021 17:12 Відповісти
Ти його за поріг, а воно у вікно... Бо ж не несуть. Стільки бабла протікає повз власну кишеню ! А воно ж більше нічого робити не вміє. Воно все життя гроші просто отримувало, а не заробляло. А тут відірвали від "корита". Караул ! От все собі думаю, що це за революції у нас були якісь недолугі ? Чому було не перестріляти і не перевішати таких ? І був би спокій, і іншим наука на майбутнє !...
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24.09.2021 18:55 Відповісти
 
 