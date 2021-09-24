Спалах гострої кишкової інфекції зареєстровано в дитсадку в Запорізькій області: четверо дітей госпіталізовано
У Запорізькій області в дитячому садку райцентру Вільнянськ зареєстровано спалах гострої кишкової інфекції - з дев'яти хворих дітей четверо були госпіталізовані.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ГУ Держпродспоживслужби в Запорізькій області.
За інформацією відомства, в період з 19 по 22 вересня у дев'яти вихованців трьох груп дитячого садка м.Вільнянськ (Запорізька область) підвищилася температура, з'явилася нудота і діарея.
Медики діагностували гостру кишкову інфекцію і госпіталізували чотирьох дошкільнят, інші п'ятеро перебували на домашньому лікуванні.
Зараз стан здоров'я дітей задовільний.
ГУ Держпродспоживслужби в Запорізькій області розпочало санітарно-епідеміологічне розслідування. Проводиться перевірка харчоблоку дитячого садка.
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