У РФ оголосили результати виборів до Держдуми: партія Путіна і комуністи отримали 85% місць
Центральна виборча комісія (ЦВК) Росії затвердила результати виборів депутатів Держдуми.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Новую газету".
Офіційні підсумки виборів в Держдуму РФ VIII скликання:
"Єдина Росія" - 324 мандати
КПРФ - 57 мандатів
"Справедлива Росія - за правду" - 27 мандатів
ЛДПР - 21 мандат
"Нові люди" - 13 мандатів
"Батьківщина", "Партія зростання", "Громадянська платформа" - по одному мандату
Самовисуванці - п'ять мандатів.
Фінальна явка - 51,72%
Порівняно з виборами 2016 року, КПРФ і "Справедлива Росія" збільшили розмір своїх фракцій, ЛДПР і "Єдина Росія" - зменшили.
Скарги опозиційних кандидатів відхилили.
Заступник голови ЦВК Микола Булаєв, який виступав з доповіддю, заявив, що голоси, подані в ході онлайн-голосування, були відображені "абсолютно коректно" і ніяких відхилень між результатами на ділянках і онлайн не було зафіксовано.
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не натягивай сову на глобус, ибо 73% голосов от проголосовавших получил прЗЕдент на президентских выборах, а не партия "слуга народа" на выборах в Раду, а это две большие разницы.
с такими результатами ваша жизнь - ВЕЧНАЯ ЖОПА !
во как радостно, даже места для лыб не хватает !
смотрите глубже начиная с роли москвы во времена монголотатарского ига
Відмінність в разності адной,
В нас хтіли ржать, бажали клоуна,
Там лагєрь обирав конвой.
Нет (от слова совсем). и по нескольким позициям:
1. в Украине 73% процента проголосовали НЕ за партию, а на выборах президента.
2. в результате выборов в Раду у "слуги народа" всего 54% мандата (а в местных советах так ничтожные 14,8% по всей Украине), а у едра 72% в гд (и подавляющее большинство в местных советах).
3. нынешнее монобольшинство у одной партии в истории парламентаризма Украины впервые в истории, а в эрэфии уже НЕоднократно и у одной партии.
за слуг проголосовало на выборах в Раду 43% проголосовавших, т.е. меньше, чем за едро.
места в Раде и в гд распределяются по одному принципу - пропорционально набранным голосам партиями, преодолевшими процентный барьер.
напомню, что монобольшинство в Раде сформировалось впервые за всю историю парламентаризма. в эрэфии же монобольшинство едросни формируется уже лет 20, с 2002 года. едросня эрэфийцев нахлобучивет каждые выборы, а эрэфийцы от этого только крепчают и покорно избирают едросню на КАЖДЫХ выборах, поэтому эрэфийцы и есть рабы.
В отличии от свободных украинцев, которым не понравилась партия Порошенко и они (украинцы) отдали свои голоса другой партии. не понравится партия "слуг" - отдадут на следующих выборах свои голоса за другую партию.
в Украине, в отличии от эрэфии есть выбор. в Украине с 1991 года уже ШЕСТОЙ президент, а в эрэфии ВТОРОЙ (сидящий на троне с 2000 года). у эрэфийских рабов отобрали выбор, а они и не ропщут - только периодически рабски обращаются к царю на коленях за очередной царской милостью (на ютубе таких роликов полно).
Удивило, разве что то, что вечно живого жирика немножко спихнули от вечно живого зюгана.