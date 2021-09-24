У РФ оголосили результати виборів до Держдуми: партія Путіна і комуністи отримали 85% місць

Центральна виборча комісія (ЦВК) Росії затвердила результати виборів депутатів Держдуми.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Новую газету".

Офіційні підсумки виборів в Держдуму РФ VIII скликання:

"Єдина Росія" - 324 мандати

КПРФ - 57 мандатів

"Справедлива Росія - за правду" - 27 мандатів

ЛДПР - 21 мандат

"Нові люди" - 13 мандатів

"Батьківщина", "Партія зростання", "Громадянська платформа" - по одному мандату

Самовисуванці - п'ять мандатів.

Фінальна явка - 51,72%

Читайте також: Україна в ОБСЄ: Голосування на окупованих територіях ставить під сумнів легітимність виборів до Держдуми РФ в цілому

Порівняно з виборами 2016 року, КПРФ і "Справедлива Росія" збільшили розмір своїх фракцій, ЛДПР і "Єдина Росія" - зменшили.

Скарги опозиційних кандидатів відхилили.

Заступник голови ЦВК Микола Булаєв, який виступав з доповіддю, заявив, що голоси, подані в ході онлайн-голосування, були відображені "абсолютно коректно" і ніяких відхилень між результатами на ділянках і онлайн не було зафіксовано.