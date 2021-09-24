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Новини Агресія Росії проти України
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ТСК не пустила депутатів від опозиції на засідання у справі "вагнерівців", на якому мають заслухати Бурбу, - нардеп "Голосу" Костенко

ТСК не пустила депутатів від опозиції на засідання у справі

Народних депутатів від опозиції не пустили на засідання Тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради, яка розглядає справу "вагнерівців".

Про це повідомив нардеп "Голосу" Роман Костенко, передає Цензор.НЕТ.

"На засідання ТСК у справі "вагнерівців" знову прийнято рішення не допустити депутатів від опозиції. Крім того, в засіданні оголошено перерву з цікавих причин - приміщення ВРУ, в якому проводилось минуле засідання, тепер не відповідає вимогам "секретності", бо воно "скомпрометовано" на минулому засіданні! Де і коли продовжиться заслуховування Василя Бурби депутатам не повідомили. Однак сьогодні за результатами засідання ТСК все одно планується проведення брифінгу", - розповів Костенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ексначальнику ГУР Бурбі і всім розвідникам, які давали свідчення у справі "вагнерівців" загрожує небезпека, але охорону їм не дають, - нардеп "Голосу" Костенко

ТСК не пустила депутатів від опозиції на засідання у справі вагнерівців, на якому мають заслухати Бурбу, - нардеп Голосу Костенко 01

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася. За даними журналіста, в підготовці спецоперації Україні допомагали США і Туреччина.

19 травня Рада відмовилася створити окрему ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.

24 червня Володимир Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair у Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я зателефонував і попередив його.

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів держвлади та інших осіб проти суверенітету України розпочала роботу 6 липня.

Автор: 

ВР (14945) ТСК (373) ПВК Вагнер (1540) Бурба Василь (82) Костенко Роман (206)


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Топ коментарі
+27
Ти ідіот чи просто кацап?
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24.09.2021 16:46
+27
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24.09.2021 16:47
+24
Боятся с...ки. Знают что их ждет.
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24.09.2021 16:46
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Правильно сделала. Пусть входят в ее состав.
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24.09.2021 16:42 Відповісти
Ти ідіот чи просто кацап?
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24.09.2021 16:46 Відповісти
это ж балаганщики ... с такой оппозицией 95-й квартал - местячковое детское шоу
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24.09.2021 16:47 Відповісти
Ага. Главный балаганщик, который хочет правды. Кто из слуг может так весело "шутить" как он?

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24.09.2021 16:53 Відповісти
одно другому не мешает .... Я вон помню, как Маруся Зверобой мочила Порошенко и ездила в поддержку Кривоноса в президенты ... а потом билась в истерике в фб ... как!!! Как, Кривонос снялся в пользу Порошенко? ... ))) А потом Кривонос пошел в команду Зеленского ... Теперь опять не вылазит с "Говорить Великий Львів" ... и опять вместе с Марусей ... И Порошенко их фсьо! )))
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24.09.2021 17:01 Відповісти
Выпорожнился? С облегченьем. А сказать по теме то что хотел?
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24.09.2021 17:06 Відповісти
"Закон о статусе народного депутата Украины" и Конституция Украины.
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24.09.2021 16:49 Відповісти
не дает право к доступу к секретной информации
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24.09.2021 16:50 Відповісти
Из членов комиссии только Шуфрич имел до 2015 года право доступа к секретной информации. Больше ни один. Его не имеют, кстати, и Ермак, и Тимошенко, и Шефир. Ну и?
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24.09.2021 16:55 Відповісти
ты дебил? у них есть допуск и право присутствовать на любом заседании любой комиссии в здании верховной рады. точно так же как есть право беспрепятственного прохода в любое помещение в стране
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24.09.2021 16:56 Відповісти
смішно коли щось даказують зелебабуїнчикам,там все одно що горохом об стінку,парашеко віноват во всєм
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24.09.2021 17:25 Відповісти
В усіх нормальних країнах такі ТСК очолює опозиція, а не 100% провладна партія з недороблених брехливих слуг на чолі з переляконою бездубною марьяою!
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24.09.2021 17:58 Відповісти
зебл@ди
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24.09.2021 16:44 Відповісти
если зе-упырь не сливал операцию, то почему у тупой сучки безуглой такая истерия?!
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24.09.2021 16:45 Відповісти
Боятся с...ки. Знают что их ждет.
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24.09.2021 16:46 Відповісти
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24.09.2021 16:47 Відповісти
Не сцы! Прорвёмся!
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24.09.2021 16:59 Відповісти
_Абсолютно неудивительно: у власти бан-ди-ты! Чем скорей до лопоухого народа это дойдёт, тем лучше. Очень медленно и тяжко реальность пробивается в сознание народа.
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24.09.2021 16:54 Відповісти
А они входят в состав ВСК?
Нет?
До свиданья.
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24.09.2021 16:55 Відповісти
"Закон о статусе народного депутата Украины" и Конституция Украины. До свидания учиться.
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24.09.2021 16:57 Відповісти
Тогда и журналистов можно.
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24.09.2021 17:00 Відповісти
Совсем тупой или искусно прикидываешься?
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24.09.2021 17:01 Відповісти
ну в де ви бачили зелебабуїна з мізками??
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24.09.2021 17:27 Відповісти
кацапчик, ты опять свои перлы выдаешь? Не позорься!
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24.09.2021 17:41 Відповісти
Та ні. Туди входять лише підлеглі зЕ-рмака, та декілька ригів.
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24.09.2021 16:58 Відповісти
Им никто не запрещал войти в состав ВСК.
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24.09.2021 17:00 Відповісти
Та і зебілам ніхто не заважав вчинити по Закону, та де там.
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24.09.2021 17:03 Відповісти
Смотри выше.
Не хочу повторяться.
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24.09.2021 17:05 Відповісти
Що дивитися вище?
Бачу. Ви не знаєте різниці між статусом депутата та журналіста.
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24.09.2021 17:10 Відповісти
Перетворили державу на зебільний цирк. А ще два з половиною роки тому нам було чим пишатись.
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24.09.2021 16:56 Відповісти
Предполагаю, что будет очередной перерыв, бункер нужно подыскать. Есть вариант - силосная яма.
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24.09.2021 17:01 Відповісти
У Зеленського і тролів пристойних нема не те що політологів чи журналістів. На власній сторінці везе й везе одноманітно Порошенко такий і сякий.
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24.09.2021 17:15 Відповісти
блин.. зебилы - реально дебилы..
нЫкаться по туалетам от оппозиции, пытаясь, в том числе, надавить на спецслужбиста-профессионала - это тупо, и будет иметь для зелёных чмошников дополнительные последствия..
у специалиста имеется куча вариантов событий, как входа так и выхода из них, с прикрытием и даже "мёртвой рукой"..
но клоуны из "квартала красных фонарей" прогнозируют ситуацию максимум на пару минут их звёздного часа на арене цирка, пока меняется сцена..
Зеля ж вроде и предупреждала всех, что дупля не отбивает в стратегии.. а "тактика без стратегии - это тупо суета перед поражением"(с)
73%ные интеллохтуалы понавыбирали школотУ обкуренную, копеечную...
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24.09.2021 17:17 Відповісти
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24.09.2021 17:21 Відповісти
Кстати, шикарная серия картин о быдле, дорвавшемся до власти.
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24.09.2021 17:30 Відповісти
Похоже! - необольшевики, устроившие голодомор
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24.09.2021 17:48 Відповісти
ТСК снова не смогла заслушать Василия Бурбу. Глава комиссии, незабвенная Марьяна Безугла, внезапно прервала заседание. Ей померещилась прослушка в кабинете. Много, очень много прослушки.

Следующее заседание пройдёт уже в самом ГУР… Да, уверен, что у вас друзья тот же вопрос, «А что, сразу нельзя было провести секретное заседание в одном из секретных кабинетов. Будь то на Банковой, или уже в самом Главном управлении разведки?!»… Уже и горобцам на Хрещатике понятно, что Марьяна Безугла, тупо тянет волынку.

Можно представить себе ленту новостей через два года. 24 сентября 2023 года. «Глава ТСК Марьяна Безугла, прервала заседание комиссии, так как в комнату залетела муха. Как выяснилось сразу, муха не имела номера государственной регистрации и маршрутного листа. Жужжала нету установленной тональности и совершала опасные виражи. Следующее заседание состоится в Антарктиде. Там точно нет мух».
Алексей Петров
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24.09.2021 17:22 Відповісти
Хорошо сказано.
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24.09.2021 17:31 Відповісти
Похоже спец.оспец.операция "вагнеровцев", а реальна ее осуществить или нет - какая разница, как говорит Арахамия - похоже "слили", ?
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24.09.2021 18:01 Відповісти
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24.09.2021 23:51 Відповісти
 
 