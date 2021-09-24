ТСК не пустила депутатів від опозиції на засідання у справі "вагнерівців", на якому мають заслухати Бурбу, - нардеп "Голосу" Костенко
Народних депутатів від опозиції не пустили на засідання Тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради, яка розглядає справу "вагнерівців".
Про це повідомив нардеп "Голосу" Роман Костенко, передає Цензор.НЕТ.
"На засідання ТСК у справі "вагнерівців" знову прийнято рішення не допустити депутатів від опозиції. Крім того, в засіданні оголошено перерву з цікавих причин - приміщення ВРУ, в якому проводилось минуле засідання, тепер не відповідає вимогам "секретності", бо воно "скомпрометовано" на минулому засіданні! Де і коли продовжиться заслуховування Василя Бурби депутатам не повідомили. Однак сьогодні за результатами засідання ТСК все одно планується проведення брифінгу", - розповів Костенко.
Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".
14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.
Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася. За даними журналіста, в підготовці спецоперації Україні допомагали США і Туреччина.
19 травня Рада відмовилася створити окрему ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.
24 червня Володимир Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair у Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я зателефонував і попередив його.
Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів держвлади та інших осіб проти суверенітету України розпочала роботу 6 липня.
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До свиданья.
Не хочу повторяться.
Бачу. Ви не знаєте різниці між статусом депутата та журналіста.
нЫкаться по туалетам от оппозиции, пытаясь, в том числе, надавить на спецслужбиста-профессионала - это тупо, и будет иметь для зелёных чмошников дополнительные последствия..
у специалиста имеется куча вариантов событий, как входа так и выхода из них, с прикрытием и даже "мёртвой рукой"..
но клоуны из "квартала красных фонарей" прогнозируют ситуацию максимум на пару минут их звёздного часа на арене цирка, пока меняется сцена..
Зеля ж вроде и предупреждала всех, что дупля не отбивает в стратегии.. а "тактика без стратегии - это тупо суета перед поражением"(с)
73%ные интеллохтуалы понавыбирали школотУ обкуренную, копеечную...
Следующее заседание пройдёт уже в самом ГУР… Да, уверен, что у вас друзья тот же вопрос, «А что, сразу нельзя было провести секретное заседание в одном из секретных кабинетов. Будь то на Банковой, или уже в самом Главном управлении разведки?!»… Уже и горобцам на Хрещатике понятно, что Марьяна Безугла, тупо тянет волынку.
Можно представить себе ленту новостей через два года. 24 сентября 2023 года. «Глава ТСК Марьяна Безугла, прервала заседание комиссии, так как в комнату залетела муха. Как выяснилось сразу, муха не имела номера государственной регистрации и маршрутного листа. Жужжала нету установленной тональности и совершала опасные виражи. Следующее заседание состоится в Антарктиде. Там точно нет мух».
Алексей Петров