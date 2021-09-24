Шефір не працює в Офісі Президента, хоч і є першим помічником Зеленського. ДОКУМЕНТ

Перший помічник президента України Сергій Шефір не перебуває у трудових відносинах з Офісом Президента.

Про це йдеться у відповіді ОП на запит "Українських новин", повідомляє Цензор.НЕТ.

"На Ваш запит від 16 вересня 2021 року про надання копії графіка обліку робочого часу першого помічника Президента України С. Шефіра в 2021 році повідомляємо, що С. Шефір в трудових відносинах з Офісом Президента України не перебуває", - сказано в документі.

Також зазначається, що на позаштатних працівників Офісу Президента України табелювання обліку робочого дня немає.

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