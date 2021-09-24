УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10349 відвідувачів онлайн
Новини
9 755 117

Шефір не працює в Офісі Президента, хоч і є першим помічником Зеленського. ДОКУМЕНТ

Шефір не працює в Офісі Президента, хоч і є першим помічником Зеленського. ДОКУМЕНТ

Перший помічник президента України Сергій Шефір не перебуває у трудових відносинах з Офісом Президента.

Про це йдеться у відповіді ОП на запит "Українських новин", повідомляє Цензор.НЕТ.

"На Ваш запит від 16 вересня 2021 року про надання копії графіка обліку робочого часу першого помічника Президента України С. Шефіра в 2021 році повідомляємо, що С. Шефір в трудових відносинах з Офісом Президента України не перебуває", - сказано в документі.

Також зазначається, що на позаштатних працівників Офісу Президента України табелювання обліку робочого дня немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ФБР допоможе з розслідуванням замаху на Шефіра, - Єнін

Шефір не працює в Офісі Президента, хоч і є першим помічником Зеленського 01

Автор: 

Шефір Сергій (128) Офіс Президента (2021)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+26
то есть на "раскрытие преступления века" бросают силы государства, а на обстрелы Авдеевки ....тишина...
показати весь коментар
24.09.2021 16:55
+25
Он допущен к ГосБюджету
показати весь коментар
24.09.2021 17:01
+24
внештатный, то есть просто друг зе
показати весь коментар
24.09.2021 16:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Є. Українці, які обрали їх до влади і тепер у всьому звинувачують.
показати весь коментар
24.09.2021 18:53 Відповісти
Сорок відсотків малоросів їх обрало
показати весь коментар
24.09.2021 19:14 Відповісти
https://apostrophe.ua/ua/news/politics/2021-09-23/eto-deshevyiy-spektakl-95-go-kvartala-general-moskal-ob-obstrele-avtomobilya-shefira/244701 Це дешевий спектакль "95-го кварталу": генерал Москаль про обстріл автомобіля Шефіра

Як там знизу можна було стріляти, щоб кулі не пішли на виліт або не вперлися в обшивку. Дурниці. Чому не стріляли по вікнах? Єнін каже, що були одиночні постріли. Як на ходу, навіть зменшивши швидкість на повороті, можна випустити 20 одиночних пострілів по машині? Окрім того, журналісти з'ясували, що в кожній машині була пластина з титану, яка не давала кулям потрапити в салон. Водій десь за два дні на ТО залишив її на станції техобслуговування, бо не міг відкрити скло. І про це він Шефіру не сказав.

Одразу і Шефір сказав, що це "привіт". Вже заготовки були з Офісу президента розіслані, що це привіт Зеленському тощо. Відповідь буде жорсткою. То знайдіть, хто це зробив. Ваш генеральний прокурор, Баканов - ваш друг, товариш і брат по бізнесу, Шефір - ваш друг, товариш і брат по бізнесу. Знайдіть, якщо це привіт. Або підіть усі у відставку і дайте іншим людям - нехай знайдуть, хто це зробив. Уже Венедіктова каже, що це треба дуже довго шукати, підготовлений сценарій. Та який сценарій, не смішіть людей".

Я поки 50 на 50. 50 - це особисто з Шефіром хтось мав неприязні стосунки, а більше схиляюся до того, що це була чергова постановка "95-го кварталу.

Ще раз кажу: не вписується абсолютно ні в які криміналістичні та оперативно-розшукові заходи. Треба зробити експеримент, і ви побачите, що не можуть так кулі потрапити. Видно, що стріляли рівно, а лежанка (стрілка. - Ред.) нижче знаходиться, траса на висоті. Повірте мені, чудес не буває. Я весь час займався вбивствами на замовлення і тому подібним. Це дуже дешевий спектакль.
показати весь коментар
24.09.2021 19:05 Відповісти
По моему, Шериф всегда был начальником клоуна.
Так что заказчик очевиден.
Выбрал подходящее время чтобы обеспечить себе алиби.
Версия о политическом убийстве не выдерживает критики.
показати весь коментар
24.09.2021 19:09 Відповісти







tZE inform


@tZEinform

·
https://twitter.com/tZEinform/status/1441408461082877953 1 ч



По делу покушения на шофера Шефира, выяснилось, что это шофер Ермака, а в ОПУ не знают кто такой Шефир ибо в ОПУ он не работает
показати весь коментар
24.09.2021 19:11 Відповісти
Подейкують,що Шефір часто їздив сам за кермом- можливо,тому і цілили у водія.
показати весь коментар
24.09.2021 19:23 Відповісти
В сраку цілили жиду
показати весь коментар
24.09.2021 20:17 Відповісти
...и при этом рулил лёжа на полу. Поэтому не стреляли в окна!
показати весь коментар
24.09.2021 20:43 Відповісти
Друг семьи
показати весь коментар
24.09.2021 20:29 Відповісти
Массажист.
показати весь коментар
25.09.2021 11:26 Відповісти
Многие депутаты оппозиции , положительно характеризуют Шефира: он, Аваков и Разумков , неоднократно не соглашались с мнением Президента.
Кстати, Шефир, как и Разумков возражали против законопроекта об олигархах.
Авакова уволили, Разумкова собираются уволить, если верить депутатам, Ермак и Шефир враждовали, победил Ермак.
показати весь коментар
24.09.2021 22:05 Відповісти
Тобто він діє незаконно , бо якийсь вилупок призначив його своїм смотрящим.
показати весь коментар
24.09.2021 22:13 Відповісти
Так какого йуха?
показати весь коментар
25.09.2021 00:42 Відповісти
А де тоді штраф за неоформленого працівника?
показати весь коментар
25.09.2021 07:20 Відповісти
Это получается что ради простого нештатного работника, даже нигде официально не трудоустроенного, такие прочесы местности с привлечением водолазов и генпрокурора устраивали?
показати весь коментар
25.09.2021 08:29 Відповісти
Він же «друг»! А бубочка казав, що не буде брати друзів до себе на роботу! Янелох сказав - зробив!
показати весь коментар
25.09.2021 10:26 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 