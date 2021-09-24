Шефір не працює в Офісі Президента, хоч і є першим помічником Зеленського. ДОКУМЕНТ
Перший помічник президента України Сергій Шефір не перебуває у трудових відносинах з Офісом Президента.
Про це йдеться у відповіді ОП на запит "Українських новин", повідомляє Цензор.НЕТ.
"На Ваш запит від 16 вересня 2021 року про надання копії графіка обліку робочого часу першого помічника Президента України С. Шефіра в 2021 році повідомляємо, що С. Шефір в трудових відносинах з Офісом Президента України не перебуває", - сказано в документі.
Також зазначається, що на позаштатних працівників Офісу Президента України табелювання обліку робочого дня немає.
Топ коментарі
+26 Eduard Povolotsky
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+25 Старый зольдат
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+24 GoodWin
показати весь коментар24.09.2021 16:55
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Як там знизу можна було стріляти, щоб кулі не пішли на виліт або не вперлися в обшивку. Дурниці. Чому не стріляли по вікнах? Єнін каже, що були одиночні постріли. Як на ходу, навіть зменшивши швидкість на повороті, можна випустити 20 одиночних пострілів по машині? Окрім того, журналісти з'ясували, що в кожній машині була пластина з титану, яка не давала кулям потрапити в салон. Водій десь за два дні на ТО залишив її на станції техобслуговування, бо не міг відкрити скло. І про це він Шефіру не сказав.
Одразу і Шефір сказав, що це "привіт". Вже заготовки були з Офісу президента розіслані, що це привіт Зеленському тощо. Відповідь буде жорсткою. То знайдіть, хто це зробив. Ваш генеральний прокурор, Баканов - ваш друг, товариш і брат по бізнесу, Шефір - ваш друг, товариш і брат по бізнесу. Знайдіть, якщо це привіт. Або підіть усі у відставку і дайте іншим людям - нехай знайдуть, хто це зробив. Уже Венедіктова каже, що це треба дуже довго шукати, підготовлений сценарій. Та який сценарій, не смішіть людей".
Я поки 50 на 50. 50 - це особисто з Шефіром хтось мав неприязні стосунки, а більше схиляюся до того, що це була чергова постановка "95-го кварталу.
Ще раз кажу: не вписується абсолютно ні в які криміналістичні та оперативно-розшукові заходи. Треба зробити експеримент, і ви побачите, що не можуть так кулі потрапити. Видно, що стріляли рівно, а лежанка (стрілка. - Ред.) нижче знаходиться, траса на висоті. Повірте мені, чудес не буває. Я весь час займався вбивствами на замовлення і тому подібним. Це дуже дешевий спектакль.
Так что заказчик очевиден.
Выбрал подходящее время чтобы обеспечить себе алиби.
Версия о политическом убийстве не выдерживает критики.
tZE inform
@tZEinform
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https://twitter.com/tZEinform/status/1441408461082877953 1 ч
По делу покушения на шофера Шефира, выяснилось, что это шофер Ермака, а в ОПУ не знают кто такой Шефир ибо в ОПУ он не работает
Кстати, Шефир, как и Разумков возражали против законопроекта об олигархах.
Авакова уволили, Разумкова собираются уволить, если верить депутатам, Ермак и Шефир враждовали, победил Ермак.