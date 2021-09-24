Україна має значний потенціал для збільшення своєї ролі у формуванні сталого постачання харчової продукції, - Зеленський

Одним з пріоритетів України є розвиток системи ефективного сільського господарства та формування глобальної довіри до стандартів безпеки продовольчих продуктів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП, про це президент Володимир Зеленський заявив у відеовиступі на Саміті ООН з продовольчих систем.

"Україна є одним із глобальних лідерів на ринку продовольства. Тому тема Саміту є важливою для нас. Ми усвідомлюємо свою відповідальність у гарантуванні продовольчої безпеки. Україна – надійний партнер і навіть у найбільш панічні періоди поширення COVID-19 не створювала жодних обмежень для постачання продуктів харчування", – зазначив Глава держави.

За словами президента, пріоритетом України залишатиметься розвиток системи ефективного сільського господарства та формування глобальної довіри щодо застосування напрацьованих стандартів безпеки продовольчих продуктів.

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"Важливим є подальший сталий розвиток національних продовольчих систем. Маємо значний потенціал для збільшення своєї ролі у формуванні сталого постачання харчової продукції", – додав Зеленський.

Президент нагадав, що Україна приєдналася до Комітету з всесвітньої продовольчої безпеки та очолила Міжнародну раду по зерну. Крім того, з 1 липня в Україні запрацював повноцінний ринок землі.

Крім того, переконаний президент, необхідно зміцнювати внутрішній ринок і стимулювати експорт.

"Наша мета на цьому шляху – забезпечення продовольчої безпеки, перехід до стійких моделей виробництва та збуту, а також розвиток необхідних фінансових інструментів", – пояснив він.

Зеленський додав, що Україна є проактивним учасником процесу формування порядку денного в питаннях продовольчих систем.