Україна має значний потенціал для збільшення своєї ролі у формуванні сталого постачання харчової продукції, - Зеленський
Одним з пріоритетів України є розвиток системи ефективного сільського господарства та формування глобальної довіри до стандартів безпеки продовольчих продуктів.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП, про це президент Володимир Зеленський заявив у відеовиступі на Саміті ООН з продовольчих систем.
"Україна є одним із глобальних лідерів на ринку продовольства. Тому тема Саміту є важливою для нас. Ми усвідомлюємо свою відповідальність у гарантуванні продовольчої безпеки. Україна – надійний партнер і навіть у найбільш панічні періоди поширення COVID-19 не створювала жодних обмежень для постачання продуктів харчування", – зазначив Глава держави.
За словами президента, пріоритетом України залишатиметься розвиток системи ефективного сільського господарства та формування глобальної довіри щодо застосування напрацьованих стандартів безпеки продовольчих продуктів.
"Важливим є подальший сталий розвиток національних продовольчих систем. Маємо значний потенціал для збільшення своєї ролі у формуванні сталого постачання харчової продукції", – додав Зеленський.
Президент нагадав, що Україна приєдналася до Комітету з всесвітньої продовольчої безпеки та очолила Міжнародну раду по зерну. Крім того, з 1 липня в Україні запрацював повноцінний ринок землі.
Крім того, переконаний президент, необхідно зміцнювати внутрішній ринок і стимулювати експорт.
"Наша мета на цьому шляху – забезпечення продовольчої безпеки, перехід до стійких моделей виробництва та збуту, а також розвиток необхідних фінансових інструментів", – пояснив він.
Зеленський додав, що Україна є проактивним учасником процесу формування порядку денного в питаннях продовольчих систем.
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о том, что при рекордном урожае зерна и соняшныка благодаря аграрным олигархам, поддержавшим "антиолигархический" закон
в Украине цены на хлеб и олию выше чем в Польше и других соседних странах ?
да и другие продукты тоже дороже
только уже сейчас (при распиаренном мегаурожае зерновых, 2/3 которого фуражное))) начинаются щебетания про повышение цены на хлеб... (а сахар, олия, яйца и сало-мясо так и не упали в цене при ожидании от щедрот осенних)
в прошлом году яйцо было максимум по 2 грн (в АТБ),
а в этом - по 3 грн.
но такое же, не крупнее, но уже по 3, а в прошлом году по 2
и филе тоже крупнее не стало, но уже не по 100, а по 140 !
живем , братцы православные....
Франция"Словакия .
Якщо вмішаються зелені,значить погіршиться.
- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль,спички и сахар.
На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли и сказал:
- Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать, что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры.
- Ох! - сказало население и докупило еще муку и крупы.
Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно:
- Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат!
- Во даже как! - ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту.
- Цены на недвижимость упадут! Каждому студенту по пентхаузу! В ближайшем будущем! - не поморщившись выпалил Министр Строительства.
- Да что ж такое, а? - взвыло население и побежало покупать керосин, керосиновые лампы, дрова и уголь.
- Современная армия на контрактной основе. Уже завтра. И гранаты новой системы. В мире таких еще нет. - солидно сказал Министр Обороны. - Ну а чего нам? Денег же - тьма тьмущая. Резервы, запасы и вообще профицит.
- Мама!...- пискнуло население и начало копать землянки.
- Все о-фи-ген-но! Вы понимаете?! О-ФИ-ГЕН-НО!!! - внушал Президент. - Мы уже сегодня могли бы построить коммунизм. Единственное что нас останавливает - нам всем станет нефиг делать. Потому можете спать спокойно! Стабильнее не бывает! Пенсионеры покупают икру ведрами! Предвижу качественный скачок, рывок и прыжок. А количественный - вообще бег! Семимильными шагами к достатку и процветанию. Карибы становятся ближе. Отсель грозить мы будем миру. По сто тридцать центнеров роз с каждой клумбы. Надои будем вообще сокращать. Коровы не могут таскать вымя. Население возмущено дешевизной. Южная Америка просится в состав нас на правах совхоза. Ура!
- Да что ж вы там такое готовите, звери?! - закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое.