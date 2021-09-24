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Новини
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Україна має значний потенціал для збільшення своєї ролі у формуванні сталого постачання харчової продукції, - Зеленський

Україна має значний потенціал для збільшення своєї ролі у формуванні сталого постачання харчової продукції, - Зеленський

Одним з пріоритетів України є розвиток системи ефективного сільського господарства та формування глобальної довіри до стандартів безпеки продовольчих продуктів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП, про це президент Володимир Зеленський заявив у відеовиступі на Саміті ООН з продовольчих систем.

"Україна є одним із глобальних лідерів на ринку продовольства. Тому тема Саміту є важливою для нас. Ми усвідомлюємо свою відповідальність у гарантуванні продовольчої безпеки. Україна – надійний партнер і навіть у найбільш панічні періоди поширення COVID-19 не створювала жодних обмежень для постачання продуктів харчування", – зазначив Глава держави.

За словами президента, пріоритетом України залишатиметься розвиток системи ефективного сільського господарства та формування глобальної довіри щодо застосування напрацьованих стандартів безпеки продовольчих продуктів.

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"Важливим є подальший сталий розвиток національних продовольчих систем. Маємо значний потенціал для збільшення своєї ролі у формуванні сталого постачання харчової продукції", – додав Зеленський.

Президент нагадав, що Україна приєдналася до Комітету з всесвітньої продовольчої безпеки та очолила Міжнародну раду по зерну. Крім того, з 1 липня в Україні запрацював повноцінний ринок землі.

Крім того, переконаний президент, необхідно зміцнювати внутрішній ринок і стимулювати експорт.

"Наша мета на цьому шляху – забезпечення продовольчої безпеки, перехід до стійких моделей виробництва та збуту, а також розвиток необхідних фінансових інструментів", – пояснив він.

Зеленський додав, що Україна є проактивним учасником процесу формування порядку денного в питаннях продовольчих систем.

Автор: 

Зеленський Володимир (23719) продовольство (337)


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Топ коментарі
+13
это ты о чем ЗЕльоный ?

о том, что при рекордном урожае зерна и соняшныка благодаря аграрным олигархам, поддержавшим "антиолигархический" закон

в Украине цены на хлеб и олию выше чем в Польше и других соседних странах ?
да и другие продукты тоже дороже
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24.09.2021 17:32
+11
придурок зайди в магазин и посмотри на цены и сравни их с ценами 2019 года
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24.09.2021 17:31
+10
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24.09.2021 17:30
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24.09.2021 17:30 Відповісти
Гигант мысли, "отец" украинское зе-мократии 😂....
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24.09.2021 17:33 Відповісти
Пусть Зеленая шмаркля скажет как пенсионерам жить меньше чем на 2000 грн пенсии? Эта скотина уничтожает украинцев пенсионеров. И пусть эта падла скажет, почему правительство приняло закон и отстраняет учителей от работы и закрывает школы за отказ от эксперимента с непонятной жижей. Почему ШМАРКЛЯ топчется на правах человека и Конституции? Почему людям отобрали право на образование и право на работу, нарушение трудового законодательства. Какого хрена ШМАРЕКЛЕ нужно знать кто привит кто нет? А где врачебная тайна? Может он хочет знать все диагнозы каждого человека? Все что Шмаркля может знать написано в санитарной книжке и все, остальное дуля, даже в больничном диагноз ы пишут шифром. Дулю Шмаркле под нос и его зеленым остальным соплям. Геть из власти!!!
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24.09.2021 19:53 Відповісти
Діагнози багатьох вже відомі, спитай у сімейного.
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24.09.2021 21:09 Відповісти
А это нормально по твоему?
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27.09.2021 10:48 Відповісти
Я не знаю, для чого це робиться, та в світі подій останніх років - ні для чого доброго.
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27.09.2021 11:18 Відповісти
От ще б пальмову олію заборонили в Україні, але ...
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24.09.2021 17:30 Відповісти
Пальмова олія буде в нас замість пшениці, не дивлячись на рекордний врожай. ЗЄлєшобло все вивозить за кордон.
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24.09.2021 17:40 Відповісти
придурок зайди в магазин и посмотри на цены и сравни их с ценами 2019 года
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24.09.2021 17:31 Відповісти
Зебобики, а вы любите зебобиков?
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24.09.2021 17:32 Відповісти
Они любят З.*********.
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24.09.2021 19:37 Відповісти
кто на ком стоял, я не понял?
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24.09.2021 17:32 Відповісти
это ты о чем ЗЕльоный ?

о том, что при рекордном урожае зерна и соняшныка благодаря аграрным олигархам, поддержавшим "антиолигархический" закон

в Украине цены на хлеб и олию выше чем в Польше и других соседних странах ?
да и другие продукты тоже дороже
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24.09.2021 17:32 Відповісти
А наш хасид все никак не угомонится, пока всю землю не продаст с продуктами налево.
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24.09.2021 17:33 Відповісти
всесоюзная житница? (напомнило)
только уже сейчас (при распиаренном мегаурожае зерновых, 2/3 которого фуражное))) начинаются щебетания про повышение цены на хлеб... (а сахар, олия, яйца и сало-мясо так и не упали в цене при ожидании от щедрот осенних)
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24.09.2021 17:33 Відповісти
Барыги давно уже вывозят сортовую пшеницу, а украинцев кормят хлебом из фуражной.
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24.09.2021 17:35 Відповісти
кстати о яйце !
в прошлом году яйцо было максимум по 2 грн (в АТБ),
а в этом - по 3 грн.
но такое же, не крупнее, но уже по 3, а в прошлом году по 2

и филе тоже крупнее не стало, но уже не по 100, а по 140 !

живем , братцы православные....
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24.09.2021 17:38 Відповісти
а олия по цене вискаря ? ))))))
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24.09.2021 17:41 Відповісти
ну не вискаря, но заправляться дешевле все же бензином
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24.09.2021 17:51 Відповісти
ну картошечку ж не только на сале жарят... я так и на олие могу )))
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24.09.2021 18:08 Відповісти
Не продовольствия...а сырья доя изготовления продовольствия...а это как говорят в Одессе две большие разницы...
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24.09.2021 17:35 Відповісти
да кому нах нужна наша продукция питания если она у нас дороже чем в ЕС?
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24.09.2021 17:36 Відповісти
Всё правильно. Землёй завладеют крупные, европейские агрохолдинги. Собственно, для их транспорта дороги и строятся. Будет вам "вторая Франция"Словакия .
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24.09.2021 17:39 Відповісти
чат слуг уродов. сегодня

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24.09.2021 17:45 Відповісти
В нас в двічі продукти дорожчі, ніж в Польщі. Дообиралися і докерувалися до ручки. А країна має еабільші природні ресурси в Європі.
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24.09.2021 17:46 Відповісти
Не неси хєрню про двічі. Ціни такі самі +/-, просто у нас багатьох продуктів, які там продають взагалі немає.
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24.09.2021 17:49 Відповісти
Дешевші. В мене друг з роботи недавно приїхав.І порівнювали ціни на все. Деякі продукти такі самі, але більшість дешевші і доходе у два рази.
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24.09.2021 17:54 Відповісти
Когда фотографировали клоуна в оон, забыли показать пустой зал желающих послушать монолог найвеличнішого ******** **********.
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24.09.2021 17:47 Відповісти
"Готель (5*) Hey Adams (Вашингтон, США) выставил посольству Украины в США счет в размере $65.860 за проживание укр. делегации. Это визит на встречу с Байденом. в 2016 Порошенко во время визита в Вашингтон останавливался в более дорогом готеле - The Ritz Carlton Georetown. Но за свои"
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24.09.2021 17:49 Відповісти
Ага-ага. А Европа разбежится и упростит нам сертификацию... или хотя бы будет нашей госпродпотребслужбе давать сертифкаты здоровья сразу правильные, четкие и недвусмысленные инструкции по их заявлению... и поляков на таможне приструнит... чтоб не докапывались безпричинно... ага-ага
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24.09.2021 17:49 Відповісти
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24.09.2021 17:52 Відповісти
Увы, подобные заявления не более чем влажные мечты Володи и не более. Такой отрасли сельского хозяйства как животноводство уже не существует в Украине. А выращивание зерновых неплохо происходит и без вмешательства Зеленского.
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24.09.2021 17:57 Відповісти
''А выращивание зерновых неплохо происходит и без вмешательства Зеленского''.

Якщо вмішаються зелені,значить погіршиться.
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24.09.2021 18:08 Відповісти
Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов и заявил:
- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль,спички и сахар.

На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли и сказал:
- Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать, что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры.
- Ох! - сказало население и докупило еще муку и крупы.

Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно:
- Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат!
- Во даже как! - ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту.

- Цены на недвижимость упадут! Каждому студенту по пентхаузу! В ближайшем будущем! - не поморщившись выпалил Министр Строительства.
- Да что ж такое, а? - взвыло население и побежало покупать керосин, керосиновые лампы, дрова и уголь.

- Современная армия на контрактной основе. Уже завтра. И гранаты новой системы. В мире таких еще нет. - солидно сказал Министр Обороны. - Ну а чего нам? Денег же - тьма тьмущая. Резервы, запасы и вообще профицит.
- Мама!...- пискнуло население и начало копать землянки.

- Все о-фи-ген-но! Вы понимаете?! О-ФИ-ГЕН-НО!!! - внушал Президент. - Мы уже сегодня могли бы построить коммунизм. Единственное что нас останавливает - нам всем станет нефиг делать. Потому можете спать спокойно! Стабильнее не бывает! Пенсионеры покупают икру ведрами! Предвижу качественный скачок, рывок и прыжок. А количественный - вообще бег! Семимильными шагами к достатку и процветанию. Карибы становятся ближе. Отсель грозить мы будем миру. По сто тридцать центнеров роз с каждой клумбы. Надои будем вообще сокращать. Коровы не могут таскать вымя. Население возмущено дешевизной. Южная Америка просится в состав нас на правах совхоза. Ура!

- Да что ж вы там такое готовите, звери?! - закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое.
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24.09.2021 18:32 Відповісти
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24.09.2021 20:48 Відповісти
Только поспешите, а то мы тут от голоду пухнем.
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24.09.2021 18:54 Відповісти
Гнидище жи...е. Тут іни ростуть, як на дріжжах, а ти , випердиш, експортувати зібрався. Кили ти передоз вже отримаєш!
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24.09.2021 19:37 Відповісти
На Володымирском рынке в Киеве Зекоманда волонтёра уже не танцует,приуныла.А как не любили Пороха,а шара не пришла
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24.09.2021 19:42 Відповісти
"Как, жалок шут на троне короля, как....." Роберт Бернс. 7 лет иногда читаю комментарии и каждый раз убеждаюсь в правдивости этих строк
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25.09.2021 00:07 Відповісти
 
 