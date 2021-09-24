Від початку доби російсько-окупаційні війська 7 разів порушили режим припинення вогню, - штаб ООС

Від початку доби російсько-окупаційні війська 7 разів порушили режим припинення вогню, при цьому 1 раз застосувавши заборонене мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

У напрямку Новолуганського російські найманці прицільно обстріляли наші позиції, використовуючи ручні протитанкові гранатомети і заборонені міномети калібру 82 мм і 120 мм.

Поблизу Світлодарська та Золотого-4 противник вів прицільний обстріл позицій українських воїнів зі стрілецької зброї і станкових протитанкових гранатометів.

Недалеко від Лебединського та Водяного противник вів численні обстріли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

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Крім того, біля населених пунктів Водяне і Широкине російсько-окупаційні війська застосували два ворожі безпілотні літальні апарати, за допомогою яких здійснили скидання ВОГ-17.

Втрат серед українських захисників немає.

"Військовослужбовці Об'єднаних сил вели вогонь у відповідь, застосовуючи дозволене мінськими домовленостями озброєння. Завдяки зусиллям наших воїнів кордони українських підрозділів залишаються незмінними. Українські захисники продовжують контролювати ситуацію і вирішувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - зазначили в штабі.