Від початку доби російсько-окупаційні війська 7 разів порушили режим припинення вогню, - штаб ООС
Від початку доби російсько-окупаційні війська 7 разів порушили режим припинення вогню, при цьому 1 раз застосувавши заборонене мінськими домовленостями озброєння.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.
У напрямку Новолуганського російські найманці прицільно обстріляли наші позиції, використовуючи ручні протитанкові гранатомети і заборонені міномети калібру 82 мм і 120 мм.
Поблизу Світлодарська та Золотого-4 противник вів прицільний обстріл позицій українських воїнів зі стрілецької зброї і станкових протитанкових гранатометів.
Недалеко від Лебединського та Водяного противник вів численні обстріли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Крім того, біля населених пунктів Водяне і Широкине російсько-окупаційні війська застосували два ворожі безпілотні літальні апарати, за допомогою яких здійснили скидання ВОГ-17.
Втрат серед українських захисників немає.
"Військовослужбовці Об'єднаних сил вели вогонь у відповідь, застосовуючи дозволене мінськими домовленостями озброєння. Завдяки зусиллям наших воїнів кордони українських підрозділів залишаються незмінними. Українські захисники продовжують контролювати ситуацію і вирішувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - зазначили в штабі.
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