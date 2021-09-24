Ми не знаємо, де зараз перебуває Бурба. Його кудись відвезли і сказали, що він даватиме свідчення, - нардеп "Голосу" Костенко

Депутати від опозиції не знають, де зараз перебуває ексголова Головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба.

Як передає кореспондент Цензор.НЕТ, про це повідомив нардеп "Голосу" Роман Костенко.

"Нам сказали, що, можливо, він в ГУР, а ми ж розуміємо, що таке ГУР - це багато об'єктів, а можливо в якомусь іншому приміщенні. Ми, як люди, які були безпосередньо причетні до того, щоб він мав можливість дати свідчення на ТСК, точно не знаємо, де він. Його просто забрали і кудись повезли. І сказали, що зараз він буде давати свідчення. Питання в тому, що це будуть за свідчення і яким чином вони будуть взяті. І де він взагалі, чи він у безпеці", - зазначив нардеп.

За словами Костенка, депутати мають право бути присутніми на засіданні комісії, однак від них приховали інформацію щодо допиту Бурби.

Нардеп додав, що про можливе перебування ексголови ГУР МО на допиті вони дізналися від своїх джерел.

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Костенко називає вигадками заяви голови ТСК Мар'яни Безуглої про те, що нардепи не можуть бути присутніми на закритих засіданнях ТСК.

Парламентарій також розповів, що депутати від опозиції почекають брифінгу голови комісії, який повинен відбутися о 20:00, після чого прийматимуть рішення щодо своїх подальших дій.

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