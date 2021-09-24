Росія несе повну відповідальність за закриття Місії ОБСЄ на кордоні з окупованим Донбасом, - посольство США
Росія несе повну відповідальність за закриття Місії ОБСЄ на кордоні з окупованим Донбасом, оскільки її заперечення проти продовження мандата цієї місії є єдиною причиною її закриття.
Про це йдеться в повідомленні посольства США в Києві, інформує Цензор.НЕТ.
"Росія несе повну відповідальність за закриття Місії СММ ОБСЄ, оскільки її заперечення проти продовження мандата цієї місії є єдиною причиною її закриття", - сказано в повідомленні.
У посольстві США також зазначили, що не впевнені в намірах Росії щодо виконання міжнародних зобов'язань та конструктивної співпраці з Україною.
Як повідомлялося, 2 вересня Росія оголосила, що не підтримає продовження після 30 вересня місії прикордонників і спостерігачів ОБСЄ на двох контрольно-пропускних пунктах ("Донецьк" і "Гуково") на російсько-українському кордоні.
У МЗС РФ заявили, що розміщення спостерігачів ОБСЄ на лінії розмежування було "жестом доброї волі" Москви, до якого Україна "не поставилася з належною повагою".
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