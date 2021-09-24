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Новини Агресія Росії проти України
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Росія несе повну відповідальність за закриття Місії ОБСЄ на кордоні з окупованим Донбасом, - посольство США

Росія несе повну відповідальність за закриття Місії ОБСЄ на кордоні з окупованим Донбасом, - посольство США

Росія несе повну відповідальність за закриття Місії ОБСЄ на кордоні з окупованим Донбасом, оскільки її заперечення проти продовження мандата цієї місії є єдиною причиною її закриття.

Про це йдеться в повідомленні посольства США в Києві, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія несе повну відповідальність за закриття Місії СММ ОБСЄ, оскільки її заперечення проти продовження мандата цієї місії є єдиною причиною її закриття", - сказано в повідомленні.

У посольстві США також зазначили, що не впевнені в намірах Росії щодо виконання міжнародних зобов'язань та конструктивної співпраці з Україною.

Як повідомлялося, 2 вересня Росія оголосила, що не підтримає продовження після 30 вересня місії прикордонників і спостерігачів ОБСЄ на двох контрольно-пропускних пунктах ("Донецьк" і "Гуково") на російсько-українському кордоні.

У МЗС РФ заявили, що розміщення спостерігачів ОБСЄ на лінії розмежування було "жестом доброї волі" Москви, до якого Україна "не поставилася з належною повагою".

Читайте також: Відмова Росії продовжити мандат місії ОБСЄ викликає сумнів у її намірах виконувати мінські угоди, - представник Держдепу США Прайс

Автор: 

ОБСЄ (3502) посольство (942) США (22634) Донбас (22354)


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Топ коментарі
+2
Рашка на все чхать теперь хотела - она сейчас пытает ЕС газом
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24.09.2021 18:24
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Несе, несе, курка яйця також несе.
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24.09.2021 18:16 Відповісти
Да изначально та страна никогда не несла никакой ответственности особо по международным договорам! Там даже всегда нравилось так делать сразу на другой день, как только что то подписали и пообещали!
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24.09.2021 18:20 Відповісти
Рашка на все чхать теперь хотела - она сейчас пытает ЕС газом
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24.09.2021 18:24 Відповісти
Газпром намагається створити в Європі дефіцит газу, як це робив у 2015-16 роках.
Біржові ціни на газ у Європі б'ють рекорди - вони впритул наблизилися до небаченої позначки в 1000 доларів за 1000 кубометрів.
В українських підземних сховищах накопичено в півтора раза менше газу, ніж торік. На цьому тлі українська влада заявляє: ціна газу для населення не зросте, так само як і тарифи на опалення. А як таке може бути взагалі? Це і з'ясували ТЕКСТИ. - https://texty.org.ua/articles/104508/gazoanalizator-pro-sytuaciyu-z-hazom-u-holodnyj-sezon-2021-22-rokiv-poyasnennya-zrozumiloyu-movoyu/?src=main https://texty.org.ua/articles/104508/gazoanalizator-pro-sytuaciyu-z-hazom-u-holodnyj-sezon-2021-22-rokiv-poyasnennya-zrozumiloyu-movoyu/?src=main

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24.09.2021 18:28 Відповісти
И что очередное бла бла бла. Или отключите их от свифт, или меньше триндите там
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24.09.2021 18:29 Відповісти
ну а толку? как от вашей озабоченности
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24.09.2021 18:30 Відповісти
надоели эти бесполезные наты,ес и *****
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24.09.2021 18:31 Відповісти
Польша пролучила право от имени ЕС сертифицировать Мавзолейное дерьмо типа Северный потоп....Анджей Дуда красава...
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24.09.2021 18:37 Відповісти
Цена на газ упала на 10 %....Норвегия рулит...492 бакса
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24.09.2021 18:40 Відповісти
а можно поподробнее по поводу ответственности, что конкретно с последствиями ?
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24.09.2021 18:42 Відповісти
Довыделываются однажды, отпинают обезьян всей планетой))
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24.09.2021 19:29 Відповісти
 
 