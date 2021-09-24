У справі про трагедію МН17 завершено виступи родичів загиблих. Судові засідання продовжаться 1 листопада

У судовому комплексі "Схіпхол" міста Гааги в Нідерландах закінчився 9 блок слухань у справі щодо трагедії МН17.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, слово у суді сьогодні мали 11 родичів загиблих.

Сьогодні після виступу родичів загиблих слово у суді мала сторона обвинувачення, адвокати родичів загиблих та представники одного з чотирьох обвинувачених Олега Пулатова, який виявив бажання долучитися до процесу.

"У березні 2020 року стартував процес. Було названо імена усіх загиблих. Сьогодні родичі загиблих мають змогу виступити. Вони говорять про свій біль, як їх ранить дезінформація та не визнання своєї причетності та відповідальності винними. Нас вразив кожен виступ, що ще більше спонукає нас до пошуку правди", - сказав нідерландський прокурор.

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Представники родичів загиблих наголосили, що виступ родичів у суді – це унікальний випадок в історії Нідерландів. Своєю чергою захист одного з чотирьох обвинувачених Олега Пулатова сказав, що виступи родичів загиблих їх також дуже вразили.

Головуючий суддя подякував родичам загиблих за їхню відвертість та те, що вони наважилися поділитися особистим.

Наступний блок слухань має розпочатися 1 листопада 2021 року о 10:00, за місцевим часом. Родичі загиблих рейсу МН17 продовжать виступати у суді. Загалом слово у суді матимуть 93 родичі загиблих рейсу МН17.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.

7 червня 2021 року почався розгляд справи по суті. Бойовики Ігор Гіркін і Леонід Харченко, а також російський генерал Сергій Дубинський, які є підозрюваними у справі, не з'явилися на засідання.