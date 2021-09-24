Бутусов: Бурба дає свідчення в будівлі Міноборони. Це спроба натиснути на нього і не пустити на ТСК опозиціонерів
Ексголова ГУР МО Василь Бурба дає свідчення тимчасовій слідчій комісії у справі "вагнерівців" у будівлі Міністерства оборони.
Про це повідомляє головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
За словами Бутусова, голова ТСК, нардепка "СН" Мар'яна Безугла заявила, що Бурбу можна далі заслухати в будівлі парламенту.
Журналіст припускає, що Бурбу вивезли з будівлі ВР, щоб не допустити на засідання ТСК народних депутатів опозиції, які не входять до складу комісії.
На думку Бутусова, на Бурбу намагаються чинити тиск. Журналіст вважає, що в будівлі Міноборони перед наданням свідчень з ексголовою ГУР МО, можливо, буде попередньо спілкуватися міністр оборони Андрій Таран.
Раніше нардеп "Голосу" Роман Костенко заявив, що Бурбу "забрали і кудись повезли. І сказали, що зараз він буде давати свідчення".
Тимчасова слідча комісія Верховної Ради вже кілька разів намагалася заслухати ексголову ГУР МО Василя Бурбу. 14 вересня це не змогли зробити через відсутність кворуму. 20 вересня слухати його почали, але засідання ТСК перервали через конфлікт з депутатами-опозиціонерами: ті хотіли бути присутніми на засіданні, голова ТСК Безугла заявила, що це неможливо через відсутність допуску. У п'ятницю, 24 вересня нардепів-опозиціонерів, які не входять до складу ТСК, знову не пустили на засідання комісії. А самого Бурбу вивезли з будівлі парламенту - за словами голови ТСК Безуглої, вона не відповідає вимогам секретності.
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у него давно и этот вариант проработан думаю Бурба давно дал показания и причем под присягой в каком то Посольстве Турции США Британии да где угодно и в присутствии ФБР МИ-6 АНБ заготовил копии собственноручных показаний заверенных не только мокрой подписью -но и печатью нотариуса.. а также оставил пару комплектов видео-рассказов кто как когда зачем кому и как именно... эта безуглая пацанка дура дурой и это ошибка зеленой власти Ермака /Бубочки и прочих...
Причем не сомневаюсь,что с другом - летёхой их даже не проверяли!
вырастили из мальчика монстра? ненавижу быдло голосовавшее за зеленую плесень
Кстати, с помощью закона об олигархах, Власть может устранить (как в России) , от участия в выборах, любого соперника: Порошенко, Кличко, Тимошенко, Бойко, ...
1. люди больше любят шоу бени хила чем передачу "как устроена вселенная" бени хил простой и под пиво заходит, а просматривая фильм от NG надо думать.
2. опросы всегда кто то финансирует. и в 90% случаев вопросы в таких опросах составляются таким образом чтобы заказчик получил то что хочет видеть
а если ты про мои предпочтения - любой из первой десятки ЕС. в идеале - Забродский
тебе же я посоветую набирать лекарств
потому что всю ненависть на вазелиновую власть люди будут вымещать на вас быдляках тупоголовых
Кто мог отдать приказ на отсрочку начала (посадку в подготовленный борт)? Только главком (т.е. Зеленский).
Что еще надо для провала? Только звонок,который мог осуществить кто угодно от имени и по поручению. Хотя сама отсрочка УЖЕ достаточна для провала.
Что еще надо для выводов?
19 мая 2021 года Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.
24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.
Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины начала работу 6 июля.
Просто политические игрища,тут мы хотим,а вот тут нам нах не нужно присутствовать.Этим грешат все политики и полит партиии,тут вы чёрную кошку не найдёте.
цитата:
.....у тебя нет собственного мнения в комиссии или тебе не дают выступить в раде и высказать своё частное мнение по поводу какой- то несправедливости или ложной подаче фактов....
......
(а жаль что не о нас... мы бы высказались )))))))))))
Що завадило, за 2,5 років відмінити "мінські", ну, якщо вони такі погані? Замінити їх "геніальною" формулою? Йо-мАйо, замінили. Формулою фуйла, яку для лохів іменують "Штайнмаєра" в кінці ... 2019 року. І хто ж це зробив? Маленький, хрипатий, "нарідний".
Кришування бізнесу на війні і т.п.? Правда? І факти приведете? А то у пліснвої влади з фактами, якось так і не склалось.
Докладно:
1. Чечетов/Арахамія - тотожні. Руки і язик - їхня зброя. У залі та поза ним - випадковий набір слів. Головне завдання - служіння офісу президента і контроль фракції при голосуванні у Раді.
2. Герман/Арестович (Подоляк, Мендель) - тотожні. Всі коментарі викликають у публіки блювотний рефлекс. "Янукович як Африка", "Зеленський - лідер світового масштабу, якому немає рівних". "Зеленський - више всєх". Навповнювачі президентської ванної.
3. Тадеєв/Тищенко - тотожні. Президентські "бики" у депутатському залі. Свої навички, отримані в угрупуванні Савлохова готові застосовувати у сесійній залі.
4. Азаров/Гетманцев - тотожні. Бездумні фіскали. Готові роздягнути до трусів усіх. Мені здається, ще мить і Гетманцев почне говорити словами Азарова: "Досіть скігліти. Беріть лапати і капайте!".
5. Пшонка/Венедіктова - тотожні. Вся служба - в угоду президентові і його оточенню.
6. Татаров/Татаров - той самий…Татаров епохи Януковича дуже добре інкорпорований у систему епохи Зеленського. У Офісі Шостого навіть не потрібно було знаходити йому дублера.
7. Ахметов/Ахметов !! Кому при радянській владі добре жилося, тому і при "німцях" добре живеться. Рінат він і при Зеленському Рінат.
8. Колесніченко / Бужанський - тотожні. Ватники й борці з українською мовою. Риторика ідентична. Як і їхні законодавчі ініціативи.
9. Повалій/Монатік (Потап) - «акакаяразніца»? У Зеленського, як і у Януковича є свої улюблені співаки. Поки що Монатік і Потап - не в парламенті, як Повалій. Але це - справа часу.
10. Тимошенко/Порошенко - чимось віддалено схожі. В 2011-му Януковичу говорили: "Не сади за ґрати Тимошенко". Утім, ВФ не зміг себе стримати і посадив Юлю.
2019 року Зеленський пообіцяв посадити Порошенка. І ось вже два останніх роки Зеленський намагається довести, що саме він - президент України. І щоразу опонує Порошенку. І щоразу говорить, хто йому заважає бути гарним президентом", - завершує журналіст.
Висновок: взимку 2014-го минуло чотири роки з моменту заходу Януковича на Банкову з булавою. Три роки заходу Зеленського минає весною 2023-го.
Подобається жити в державі без законів, окрім слова президента ? Ти ж в курсі, що один з трійки найвпливовіших людей президента навіть офіційно не зареєстрований. Іменем чого він діє, надає накази, ділить державне майно ??? Сматрящий вор президента.
Нехайно ще якийсь зебіл заікнеться про правову державу...
Как армия победит руSSню с таким министром обороны?
Оба будут сидеть!