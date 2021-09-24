Бутусов: Бурба дає свідчення в будівлі Міноборони. Це спроба натиснути на нього і не пустити на ТСК опозиціонерів

Ексголова ГУР МО Василь Бурба дає свідчення тимчасовій слідчій комісії у справі "вагнерівців" у будівлі Міністерства оборони.

Про це повідомляє головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

За словами Бутусова, голова ТСК, нардепка "СН" Мар'яна Безугла заявила, що Бурбу можна далі заслухати в будівлі парламенту.

Журналіст припускає, що Бурбу вивезли з будівлі ВР, щоб не допустити на засідання ТСК народних депутатів опозиції, які не входять до складу комісії.

На думку Бутусова, на Бурбу намагаються чинити тиск. Журналіст вважає, що в будівлі Міноборони перед наданням свідчень з ексголовою ГУР МО, можливо, буде попередньо спілкуватися міністр оборони Андрій Таран.

Раніше нардеп "Голосу" Роман Костенко заявив, що Бурбу "забрали і кудись повезли. І сказали, що зараз він буде давати свідчення".

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради вже кілька разів намагалася заслухати ексголову ГУР МО Василя Бурбу. 14 вересня це не змогли зробити через відсутність кворуму. 20 вересня слухати його почали, але засідання ТСК перервали через конфлікт з депутатами-опозиціонерами: ті хотіли бути присутніми на засіданні, голова ТСК Безугла заявила, що це неможливо через відсутність допуску. У п'ятницю, 24 вересня нардепів-опозиціонерів, які не входять до складу ТСК, знову не пустили на засідання комісії. А самого Бурбу вивезли з будівлі парламенту - за словами голови ТСК Безуглої, вона не відповідає вимогам секретності.