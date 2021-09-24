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"Вбити не можна налякати": на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять замах на Шефіра

У п'ятницю, 24 вересня, о 21:00 у прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" обговорять замах на помічника президента Сергія Шефіра і те, як Рада приймала закон про олігархів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У прямому ефірі:

  • Ексклюзивний коментар постраждалого водія Сергія Шефіра Олександра Іванька з клініки "Феофанія".
  • Чи був напад на Сергія Шефіра замахом на реформи Зеленського?
  • Чи змінить країну Закон про олігархів?

Гості студії:

  • Денис Монастирський, міністр внутрішніх справ України;
  • Дмитро Разумков, голова Верховної Ради України;
  • Руслан Стефанчук, перший заступник голови Верховної Ради України;
  • Олександр Корнієнко, голова партії "Слуга народу";
  • Міхеіл Саакашвілі, голова виконавчого комітету реформ, президент Грузії (2004-2013);
  • Юлія Тимошенко, лідер партії ВО "Батьківщина";
  • Руслан Рябошапка, генеральний прокурор України (2019-2020);
  • Олексій Гончаренко, народний депутат, "Європейська Солідарність";
  • Дмитро Гордон, засновник інтернет-видання "Гордон";
  • Олександр Мартиненко, генеральний директор "Інтерфакс-Україна".

Автор: 

замах (546) шоу Шустера (309) Шефір Сергій (128)


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Топ коментарі
+14
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24.09.2021 19:56
+9
Не знаю кого там убили, але зеленське обісралося і за кордоном. Доля в нього бути засранцем та посміховищем
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24.09.2021 19:57
+8
еще шустрик не попиарился на низкопробной авантюре...)))
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24.09.2021 19:57
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все к телевизору , шоу - в разгаре !
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24.09.2021 19:55 Відповісти
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24.09.2021 19:56 Відповісти
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24.09.2021 20:05 Відповісти
Не знаю кого там убили, але зеленське обісралося і за кордоном. Доля в нього бути засранцем та посміховищем
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24.09.2021 19:57 Відповісти
еще шустрик не попиарился на низкопробной авантюре...)))
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24.09.2021 19:57 Відповісти
Ну в мене нерви не такі сталеві щоб це все дивитися, проте є добродії котрі усі зашквари зелених довбнів на цій передачі викладуть у Ютуб. А ось це я подивлюся залюбки!
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24.09.2021 20:02 Відповісти
Дивитися тільки зашквари зелених? Отже все одно доведеться дивитися передачу від початку та до кінця.
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24.09.2021 20:05 Відповісти
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24.09.2021 20:06 Відповісти
На ютубі хіба що без реклами буде.
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24.09.2021 20:08 Відповісти
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24.09.2021 19:58 Відповісти
це нацменшина, що майже приватизувала Україну
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24.09.2021 20:05 Відповісти
истинные украинцы они и владеют всей Украиной, щоб оно сдохло, пархатое
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24.09.2021 20:12 Відповісти
А Савик песенку поёт

Днём и ночью от Карпат и до Курил
Свищут ветры, зазывая и маня.
Кеды я себе отличные купил,
Ты пойми и не удерживай меня.
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24.09.2021 20:17 Відповісти
Охотник за правдой. Интервью с Христо Грозевым из Bellingcat о провале спецоперации по «вагнеровцам» и агентах ФСБ в Украине

https://nv.ua/world/geopolitics/sryv-operacii-po-zaderzhaniyu-vagnerovcev-i-fsb-v-ukraine-intervyu-s-hristo-grozevym-na-radio-nv-50185155.html
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24.09.2021 20:49 Відповісти
https://nv.ua/world/geopolitics/sryv-operacii-po-zaderzhaniyu-vagnerovcev-i-fsb-v-ukraine-intervyu-s-hristo-grozevym-na-radio-nv-50185155.html https://nv.ua/world/geopolitics/sryv-operacii-po-zaderzhaniyu-vagnerovcev-i-fsb-v-ukraine-intervyu-s-hristo-grozevym-na-radio-nv-50185155.html

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24.09.2021 20:50 Відповісти
славік шустрий їв шашлик, тому іде у сраку
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24.09.2021 20:00 Відповісти
цю фігню ще півроку будуть обсмоктувати
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24.09.2021 20:02 Відповісти
Українців продовжують обкладати всілякими податковими відрахуваннями. На цей раз влада планує змусити платити податки власників смартфонів, телевізорів, ноутбуків і домашніх стаціонарних комп'ютерів.

Економічно обґрунтований розмір податкового збору для громадян України, які мають доступ до інтернету, завдяки ******** гаджетам, розрахували економісти Київської школи економіки (КШЕ). Йдеться про потенційне копіювання аудіо-відео контенту, яке може привести до збитків для власників авторських прав.

Методологія розрахунку від експертів КШЕ бере до уваги ВВП всієї країни і середній рівень доходів громадян, а також споживчі переваги в музиці, тематиці переглядаються, вітчизняну і світову вартість контенту.

Податковий збір на справедливу компенсацію авторам за приватне копіювання їх творів (аудіо, відео та друкованої продукції), який традиційно включений у вартість гаджетів, пропонують підвищити в 3-5 разів. Однак в КШЕ вважають, що забезпечити відрахування авторам за потенційне копіювання їх контенту можна і без значного підвищення вартості смартфонів, ноутбуків, телевізорів з функцією запису і ПК.

"Оскільки в Україні ніколи не проводилося економічне дослідження реального копіювання контенту українцями і шкоди авторам від приватного копіювання - учасники переговорів зайшли в глухий кут. Вирішити цю кризу мають економісти, надавши рекомендації по вибору таких тарифів, які, по-перше, повинні враховувати збитки авторам від можливого копіювання творів за допомогою техніки, по-друге, ризики для конкурентності легальних імпортерів, ринок яких на 30% знаходиться в тіні, і, по-третє, повинні бути справедливими до споживачів і враховувати їх реальну поведінку при скачуванні контенту", - зазначила керівник Європейської бізнес асоціації Вікторія Куликова.

Так, згідно з розрахунками експертів Київської школи економіки, ставка збору на смартфони, телевізори з функцією запису, ноутбуки і т.п. не повинна перевищувати 0,3%, податок на флешки і карти пам'яті - 1,3%.

Економісти вважають, що така ставка податкового збору на потенційне копіювання контенту дозволить відшкодувати можливі збитки авторам медіа продукції, але не завдасть серйозного збитку ринку електроніки в Україні, де чергове зростання цін може вплинути на зниження попиту серед споживачів.

https://biz.today.ua/russkij-v-ukraine-vvedut-nalog-na-smartfony-televizory-i-kompyutery/
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24.09.2021 20:05 Відповісти
Во обсуждать собрались, да стрелявшие всплыли на подводной лодке в районе Бурбулатово среди степи. Информация 100 процентная.
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24.09.2021 20:07 Відповісти
Ежедневно от рук бандитов погибает не один человек, но про это - тишина!
Шифер взял бабло, проблему не решил, пошел в отказ и прилетела ответка - караул, покушение на порхатого кидалу....
Вот такие приоритеты у зелёных!
П.С. Погибших и раненных в ООС у слуг с огорода нет желания обсуждать !
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24.09.2021 20:07 Відповісти
так оно и есть, падла жидовская взяла бабло и вопрос не решила и теперь вся страна, полиция и немеряно ресурсов брошено на это дела,
падали пархатые
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24.09.2021 20:14 Відповісти
Шустрий зізнався на минулій передачі, як він мститься Пороху... Тому звичайно про операцію з вагнерівцями ні-ні... А от про неслучівшєгося херроя Шефіра триндіти не мішки з копроматом на ОПУщений офіс ворочати...
Шефір гірше ніж олігарх- він на службі держави на посаді ПЕРШОГО ПОМІЧНИКА президента є довіренною юридичною особою його бізнесу , й займається ТІЛЬКИ ЦИМ ,з його слів. . Отримає бабло від бюджету а служить ОЛІГАРХУ ВОВІ у його бізнесі .
Історія про Ліпецьку фабрику тихо курить в старонкє.
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24.09.2021 20:08 Відповісти
Зеленский по новому закону стал олигархом, - экс-министр финансов Уманский Источник:
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24.09.2021 20:11 Відповісти
навіть якщо Гончаренка Шустер буде як завжди брезгливо знищувати- ОЛЕКСІЙ СВОЮ СПРАВУ ЗРОБИТЬ!!!
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24.09.2021 20:15 Відповісти
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24.09.2021 20:10 Відповісти
Докотились, мля! Обсуждаем постановку 95-го квартала з убивством какого-то дебильного чефира, чи його водія! Какие-то еврейские идиоты смеют издеваться над Украинцами! В УКРАИНЕ! Капэць!
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24.09.2021 20:10 Відповісти


Еще вчера так пел нам Стефанчук
Еще вчера, на Кресло были виды
Ну а сегодня - лишь одни обиды
И срока тени появились вдруг...
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24.09.2021 20:11 Відповісти
Еще вчера так нежно обнимался
Еще вчера ходил он в ресторан
А утром посмотрел и испугался
Какого ... мы напринимали там?
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24.09.2021 20:13 Відповісти
насколько я понял с коментов, за сутки, народ расстроен, что падла жива и дальше воровать и срать будет
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24.09.2021 20:15 Відповісти
в Труханова знайшли італійське громадянство
Труханіні, блеать!
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24.09.2021 20:18 Відповісти
Интересно, когда Шиферу выдадут удостоверение участника боевых действий ?
А там льготы: бесплатное зубопротезирование, скидки на услуги ЖКХ, бесплатный проезд общественным транспортом.......
П.С. ездил бы в последнем и всё было бы чики-пуки !
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24.09.2021 20:21 Відповісти
Поговорили про кожного 14000 загиблих військових на фронті
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24.09.2021 20:29 Відповісти
💯
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24.09.2021 20:36 Відповісти
САВІК! ЧЄЛАВЄК МІРА! Маніпулятивно ховається за ОДНУ-ЄДИНУ пропрезидентську тему свого шоу, аби не допомогти світу розкрити ,як українська влада приховала від покарання вбивць того ж МН-17...
САВІК КРИСА !
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24.09.2021 20:46 Відповісти
... лучше бы на тусовке обсудили бы творчество Рихарда Вагнера и о Еврействе в Музыке. Ибо именно еврейские мотивы сейчас, ой и на теме часа ... ну, по крайней мере в течении двух последующих недель...
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24.09.2021 20:48 Відповісти
А я буду дивитися футбол в цей час.
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24.09.2021 21:11 Відповісти
А бій Усика завтра? Чи цієї ночі?
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24.09.2021 21:24 Відповісти
та пішов вн на...
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24.09.2021 22:28 Відповісти
Дивлюсь у перерві шустрика; зебільних уродів мочать з усіх боків. Рябокепка наливає гівна по повній.
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24.09.2021 22:27 Відповісти
От прилаштувався Шустрик ,громадянин іншоі держави ,а вже п'ятнадціть років не вилазить з украінського теле .ефіру ,так полюбив на олігархічних каналах гроші заробляти.
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24.09.2021 22:49 Відповісти
і любить звинувачувати тих, хто надає йому право робити свої пердячки. Звинувачувати в своїх гріхах, як то в чорному обналі, яким він користувався, коли його податкова (яка Пороху не підпорядковувалась) за сраку взяла.
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25.09.2021 00:02 Відповісти
 
 