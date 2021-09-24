"Вбити не можна налякати": на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять замах на Шефіра

У п'ятницю, 24 вересня, о 21:00 у прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" обговорять замах на помічника президента Сергія Шефіра і те, як Рада приймала закон про олігархів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У прямому ефірі:

Ексклюзивний коментар постраждалого водія Сергія Шефіра Олександра Іванька з клініки "Феофанія".

Чи був напад на Сергія Шефіра замахом на реформи Зеленського?

Чи змінить країну Закон про олігархів?

Гості студії: