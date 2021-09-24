Під час голосування було оголошено головуючим, що моя поправка №395 в "закон про олігархів" врахована, але в тексті закону її немає, - нардеп "Батьківщини" Крулько

Народний депутат України від ВО "Батьківщина" Іван Крулько стверджує, що під час голосування за закон про олігархів були допущені грубі порушення.

Про це він розповів Цензор.НЕТ.

"Про що ми вчора, як "Батьківщина", заявляли і чого хотіли досягти - щоб закон про олігархів розглядався відповідно до процедури. Ми були готові йти на компроміси і оголосити тільки свої найголовніші поправки. Але, на жаль, процедура була повністю порушена. Були порушені і Конституція, і Регламент Верховної Ради. Коли, по суті, жодна поправка від депутатів, які ці поправки подавали, не була в парламенті оголошена. Більш того, відбувався діалог між доповідачем і першим віцеспікером, які між собою вирішували, які поправки брати до уваги, які не брати", - сказав Крулько.

Він зазначив: "Але, разом із тим, під час розгляду законопроєкту доповідачем було оголошено про те, що поправка №395, автором якої є я, повністю врахована. Ця поправка дуже важлива, оскільки вона визначає, який орган вирішуватиме питання, хто може бути віднесений до олігархів, а хто ні. Тільки коли ми працювали над цим законопроєктом, то ми вважали, що його потрібно наповнити реальним змістом. І посилити антимонопольне законодавство, в першу чергу. Так ось, за тією пропозицією, саме Антимонопольний комітет повинен був подавати подання до НАЗК. І НАЗК вже своїм рішенням має визначати включення тієї чи іншої особи до списку олігархів. І ця поправка, як видно з порівняльної таблиці, врахована, але, коли ми беремо сам текст самого законопроєкту, там цієї поправки в цьому вигляді немає, оскільки, за задумом авторів або тих, хто готував законопроєкт до другого читання, це має бути РНБО".

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Крулько продовжив: "Ми маємо ситуацію з тим, що було три поправки, які суперечили одна одній за змістом. Вони були враховані одночасно комітетом. І були проголосовані, більш того, в залі шанованими "слугами народу". Але в тексті законопроєкту їх просто немає. І, наскільки мені відомо, цей законопроєкт вже підписано в комітеті і передано на підпис спікеру парламенту".

Говорячи про можливе вирішення ситуації, Крулько заявив: "Чи були з цього регламентні виходи? Були! Але регламент і процедура використовуються тоді, коли є бажання все зробити у конституційний спосіб. Але коли є відчуття повної влади, тотальної, тоді можна робити з законом все, що завгодно. Ми зараз маємо саме той приклад, коли вони самі себе обдурили".

Нардеп запропонував: "Давайте дочекаємося, що буде далі. Я все-таки сподіваюся, що, в усякому разі, спікер парламенту отямиться (або, якщо спікера не буде, то перший заступник), і в такому вигляді законопроєкт на підпис президенту подавати не будуть, оскільки вони реально підставлять самі себе і підставлять президента. Є вже не одне рішення Конституційного суду, який на підставі порушення процедури прийняття законів визнавав закони неконституційними. Тут є всі ознаки того, що закон прийнято з порушеннями Конституції".