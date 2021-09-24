Під час голосування було оголошено головуючим, що моя поправка №395 в "закон про олігархів" врахована, але в тексті закону її немає, - нардеп "Батьківщини" Крулько
Народний депутат України від ВО "Батьківщина" Іван Крулько стверджує, що під час голосування за закон про олігархів були допущені грубі порушення.
Про це він розповів Цензор.НЕТ.
"Про що ми вчора, як "Батьківщина", заявляли і чого хотіли досягти - щоб закон про олігархів розглядався відповідно до процедури. Ми були готові йти на компроміси і оголосити тільки свої найголовніші поправки. Але, на жаль, процедура була повністю порушена. Були порушені і Конституція, і Регламент Верховної Ради. Коли, по суті, жодна поправка від депутатів, які ці поправки подавали, не була в парламенті оголошена. Більш того, відбувався діалог між доповідачем і першим віцеспікером, які між собою вирішували, які поправки брати до уваги, які не брати", - сказав Крулько.
Він зазначив: "Але, разом із тим, під час розгляду законопроєкту доповідачем було оголошено про те, що поправка №395, автором якої є я, повністю врахована. Ця поправка дуже важлива, оскільки вона визначає, який орган вирішуватиме питання, хто може бути віднесений до олігархів, а хто ні. Тільки коли ми працювали над цим законопроєктом, то ми вважали, що його потрібно наповнити реальним змістом. І посилити антимонопольне законодавство, в першу чергу. Так ось, за тією пропозицією, саме Антимонопольний комітет повинен був подавати подання до НАЗК. І НАЗК вже своїм рішенням має визначати включення тієї чи іншої особи до списку олігархів. І ця поправка, як видно з порівняльної таблиці, врахована, але, коли ми беремо сам текст самого законопроєкту, там цієї поправки в цьому вигляді немає, оскільки, за задумом авторів або тих, хто готував законопроєкт до другого читання, це має бути РНБО".
Крулько продовжив: "Ми маємо ситуацію з тим, що було три поправки, які суперечили одна одній за змістом. Вони були враховані одночасно комітетом. І були проголосовані, більш того, в залі шанованими "слугами народу". Але в тексті законопроєкту їх просто немає. І, наскільки мені відомо, цей законопроєкт вже підписано в комітеті і передано на підпис спікеру парламенту".
Говорячи про можливе вирішення ситуації, Крулько заявив: "Чи були з цього регламентні виходи? Були! Але регламент і процедура використовуються тоді, коли є бажання все зробити у конституційний спосіб. Але коли є відчуття повної влади, тотальної, тоді можна робити з законом все, що завгодно. Ми зараз маємо саме той приклад, коли вони самі себе обдурили".
Нардеп запропонував: "Давайте дочекаємося, що буде далі. Я все-таки сподіваюся, що, в усякому разі, спікер парламенту отямиться (або, якщо спікера не буде, то перший заступник), і в такому вигляді законопроєкт на підпис президенту подавати не будуть, оскільки вони реально підставлять самі себе і підставлять президента. Є вже не одне рішення Конституційного суду, який на підставі порушення процедури прийняття законів визнавав закони неконституційними. Тут є всі ознаки того, що закон прийнято з порушеннями Конституції".
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а чего ж тогда их слуги пропихивают этот "закон" с нарушениями и зашкварами... шоб поржать над идиотизмом зебилов, верно?
зеленский подпадает под категорию олигарха, закон против которых приняли в парламенте. В частности, он использует политическую власть для обогащения, контролирует СМИ, имеет значительный экономический вес, финансирует партию "Слуга народа" и влияет на монополии.
Оценка № 1. Зеленский использует политическую власть для увеличения капиталов своего окружения. В легенду о бедном царе, у которого богатые слуги, я не верю.
Конечно, лично гражданин олигарх Зеленский денег в руки не берет. Зато люди президента контролируют массу государственных предприятий, министерств и ведомств. А в этих предприятиях, министерствах и ведомствах, по информации СМИ, процветает коррупция.По тайным слухам, с этой коррупции как будто даже платят надбавки депутатам, конечно, не официально, а в конвертах. Конечно, это предмет для расследования НАПК, НАБУ и других квалифицированных сотрудников. Возможно, в один прекрасный день они что-то накопают.
Оценка № 2. Гражданин олигарх Зеленский - контролер СМИ. Это стопроцентный факт.
Он контролирует средства массовой информации. Так, гражданин Зеленский - не собственник. Но, как говорил один мудрый человек, главное не владеть, а пользоваться. Зеленский влияет на СМИ и контролирует их с выгодой для себя и своего окружения.
Не обязательно влиять финансово. А вот влиять административно, через лояльный Нацсовет по ТВ - это 100% о нашем Зе. Или вы думаете, другие олигархи просто так хвалят гражданина олигарха Зеленского в эфирах ТВ?
С принятием этого закона, гражданин олигарх Зеленский будет контролировать СМИ через закон "об олигархах". Опосредованно, через СНБО, но это все будет он. Если, конечно, СНБО не признает очевидный факт - он олигарх.
Оценка № 3. Зеленский имеет значительный экономический и политический вес. Кто поспорит? Одна "Большая стройка" чего стоит.Так, он тратит не свои деньги, а государственные. Но вес его от этого не меньше. Любой олигарх мечтает прокручивать государственные миллиарды и влиять на формирование бюджета. Итак опять все сходится.
Оценка №4. Зеленский финансирует партию "Слуга народа". Официально - через бюджетные выплаты в пользу партии. Да, это не его деньги. Но нигде в законе не написано, что финансировать должен "за свои". Там написано просто "финансирует". А если верить СМИ, то финансирует еще и неофициально - через распределение "рыбных" должностей (в том числе в наблюдательных советах), конверты, потоки. Из-за сохранения неприкосновенности разного рода схем.
Оценка № 5. Олигарх (по закону) - не только тот, кто обладает монополией. А еще и тот, кто осуществляет контроль над руководством монополий и получает из этого выгоду.
И здесь у нас есть сразу несколько примеров, как гражданин олигарх Зеленский влияет на "Укравтодор", НАК "Нафтогаз", "Укрзализныцю". А если копать глубже, то и на "Энергоатом", "Центрэнерго", и еще многих.
А если копать очень глубоко, самая большая монополия - это власть. Монополия на назначение и на расследование (или их отсутствие).
Монополия на Антимонопольный комитет и его бездействие. На СБУ, Генпрокуратуру и МВД. На ДАБИ. На все те структуры, которые десятилетиями приносили коррупционный доход. Этого дохода вроде как не существует. Но он - конечно же, существует", - написал он.
"Одних этих аргументов достаточно, чтобы называть Владимира Зеленского олигархом.
Особенно иронично то, что эти критерии прописаны в его собственном законе.
Значит, он просто обязан получить статус олигарха. К тому же, первым! Все же гражданин Зеленский еще является и Президентом страны. А это, как минимум, нужно уважать! Следующим шагом олигархоборца Зеленского должно быть ограничение своего влияния на государство. Победить гидру олигархии в зародыше!"
Олігарх - особа, належна до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D1%8F олігархії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%85#cite_note-2 [2] , що володіє великою власністю у країні, та має вагомий вплив на державні органи влади й може використовувати його для власного збагачення. З політологічної точки зору олігархи - це можновладці, які використовують https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F монополізовані ними https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B8 сектори економіки для зосередження у своїх руках https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0 політичної влади , а політичну владу - для збільшення власних капіталів. ******* олігархи можуть володіти багатоманітними суспільними ресурсами: економічними (промислові та фінансові підприємства й установи), інформаційними (друковані та електронні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%9C%D0%86 ЗМІ ), політичними (партії, парламентські групи й фракції, важливі державні посади, вплив на перших осіб у державі). Олігарх - це не просто багата людина, а один із небагатьох можновладців, що правлять у власних приватно-групових інтересах, причому в основному або винятково, силовими методами.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%85#cite_note-3 [3] Олігарх може безпосередньо обіймати політичні посади в органах влади, а може фінансувати чи підкупляти політиків, утримувати або спонсорувати політичні партії, які беруть безпосередню участь у виборах та політичній діяльності країни. У ЗМІ та побуті: представник великого капіталу, який контролює частину ЗМІ і впливає на діяльність державних органів, зокрема судів, для забезпечення власного бізнесу - що становить значну загрозу для стабільності та успіху державиhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%85#cite_note-gorbulin-4 [4] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%85#cite_note-Korzhov-5 [5] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%85#cite_note-chattam-6 [6]
Там действительно у спикера есть право поставить на переголосование неточности...Но именно право и никаких обязанностей. И ему решать когда это делать
Тепер мене цікавить: а хто ж для цих "поважних бізнесменів" стане "інвестиційною нянею"? Для Бєні стане Коломойський, для Гудка - Ахмєтов, для Новінського - РПЦ, для Мертветчука - Путлєр?
Ну і звісно, що іноземні медіа, які скуплять вітчізняні ЗМІ, не будуть називатися НТВ, РТР, ОРТ, РТ...
ПЕРЕМОГА! мать його їтіть!
У него хуцпа.