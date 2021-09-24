Посол Канади Галадза про деолігархізацію: записувати категорію людей у закон може бути дуже небезпечним

Посол Канади в Україні Лариса Галадза зазначає, що канадське законодавство з протидії олігархії працює інакше, ніж передбачає підтриманий Верховною Радою законопроєкт, і вважає небезпечним фіксувати в законодавстві будь-яку конкретну категорію людей.

Про це вона сказала під час молодіжної зустрічі Київського безпекового форуму "Захід-Схід, Північ-Південь" у Львові, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У нас немає такого закону. Ми маємо склад законів, які говорять про лобізм, про фінансування виборчих кампаній, про власність стратегічних індустрій, про всякі такі речі. І цей склад разом протидіє таким чином", - сказала Галадза.

"Я думаю, моє власне бачення, що записувати категорію людей у закон може бути дуже небезпечним. Треба завжди, щоб закон був спрямований на дію, чи це добра дія, чи недобра дія, і не на людей. Я розумію, що є наміром цього закону, але у нас йде по-інакшому", - додала дипломатка.

Читайте також: Посол Канади Галадза про оборонну реформу в Україні: Важливо встановити цивільний контроль над ЗСУ