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Посол Канади Галадза про деолігархізацію: записувати категорію людей у закон може бути дуже небезпечним

Посол Канади Галадза про деолігархізацію: записувати категорію людей у закон може бути дуже небезпечним

Посол Канади в Україні Лариса Галадза зазначає, що канадське законодавство з протидії олігархії працює інакше, ніж передбачає підтриманий Верховною Радою законопроєкт, і вважає небезпечним фіксувати в законодавстві будь-яку конкретну категорію людей.

Про це вона сказала під час молодіжної зустрічі Київського безпекового форуму "Захід-Схід, Північ-Південь" у Львові, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У нас немає такого закону. Ми маємо склад законів, які говорять про лобізм, про фінансування виборчих кампаній, про власність стратегічних індустрій, про всякі такі речі. І цей склад разом протидіє таким чином", - сказала Галадза.

"Я думаю, моє власне бачення, що записувати категорію людей у закон може бути дуже небезпечним. Треба завжди, щоб закон був спрямований на дію, чи це добра дія, чи недобра дія, і не на людей. Я розумію, що є наміром цього закону, але у нас йде по-інакшому", - додала дипломатка.

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Автор: 

закон (2825) Канада (2189) олігарх (931) посол (1097) Галадза Лариса (21)


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Топ коментарі
+11
Что и требовалось доказать. Речь идет о захвате власти в стране определенной группой олигархов и их холуев под видом борьбы с олигархами. Существующих законов и антимонопольных механизмов вполне хватает чтобы бороться с влиянием олигархов. Кто еще верит что кукла Бени, Пинчука и Ахметки хочет реальной борьбы с олигархами?
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24.09.2021 20:34
+9
нічаво, лішбе Ігор Валєріч з Рінат Лєонідичєм билі давольни!
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24.09.2021 20:32
+3
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24.09.2021 20:43
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А послу Британії сподобалось... Як так?
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24.09.2021 20:30 Відповісти
Олігарх це бандит, вор в законі, кримінальний елемент, мафія, таких потрібно вписувати відразу в кримінальний кодекс і саджати з конфіскацією!
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24.09.2021 22:08 Відповісти
Ілона Маск олігарх. І що
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24.09.2021 22:23 Відповісти
Ілон
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24.09.2021 22:23 Відповісти
нічаво, лішбе Ігор Валєріч з Рінат Лєонідичєм билі давольни!
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24.09.2021 20:32 Відповісти
Что и требовалось доказать. Речь идет о захвате власти в стране определенной группой олигархов и их холуев под видом борьбы с олигархами. Существующих законов и антимонопольных механизмов вполне хватает чтобы бороться с влиянием олигархов. Кто еще верит что кукла Бени, Пинчука и Ахметки хочет реальной борьбы с олигархами?
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24.09.2021 20:34 Відповісти
Посол, а не порохоботка ли ты?
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24.09.2021 20:39 Відповісти
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24.09.2021 20:43 Відповісти
"У нас нет такого закона. У нас есть состав законов, которые говорят о лоббизме, о финансировании избирательных кампаний, о собственности стратегических индустрий, о всяких таких вещах. И этот состав вместе противодействует таким образом", - сказала Галадза. Источник:
Повністю погоджуюся із послом Канади,саме так і повинно бути в нормальних країнах,а не те, що зліпили нашвидкоруч для псевдоперемоги Зе.
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24.09.2021 20:41 Відповісти
Она скромно не упомянула нацистов. Они выделили определённую группу людей и обьявили их виновными в бедах немцев. Потом это назвали холокостом. Кажется Шикельгрубер был с еврейской кровью.
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24.09.2021 20:44 Відповісти
... главное чтобы костюмчик сидел (с)
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24.09.2021 20:50 Відповісти
Да, все докатилось до такого дна, все страны развивались, а наша , кормушка для держиморд только.
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24.09.2021 20:55 Відповісти
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24.09.2021 21:24 Відповісти
 
 