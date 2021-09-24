УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5430 відвідувачів онлайн
Новини
8 316 65

Парламентська комісія у справі ПВК Вагнера ​​заслухала ексголову ГУР Міноборони Бурбу

Парламентська комісія у справі ПВК Вагнера ​​заслухала ексголову ГУР Міноборони Бурбу

ТСК, яка розглядає справу "вагнерівців", сьогодні заслухала ексголову ГУР МО Василя Бурбу.

Як інформує кореспондент Цензор.НЕТ, про це на брифінгу в кулуарах ВРУ заявив народний депутат фракції "Голос" Роман Костенко.

Нардеп розповів, що нещодавно спілкувався з Бурбою. "Він сказав, що дав свідчення", - підкреслив політик.

За словами Костенка, на засіданні ТСК від опозиції був присутній тільки нардеп ОПЗЖ Ренат Кузьмін. "Від інших опозиційних фракцій нікого не було. Тому що нам навіть не сказали, куди він їде. Ми по своїх каналах намагалися дізнатися, куди його все-таки повезли, щоб розуміти, що він у безпеці", - поінформував депутат.

Читайте також: ТСК не пустила депутатів від опозиції на засідання у справі "вагнерівців", на якому мають заслухати Бурбу, - нардеп "Голосу" Костенко

Говорячи про те, чому Бурбу вивезли з комітетів ВРУ в Міноборони, він зазначив: "Я сам - полковник СБУ. Для мене це має вигляд оперативної комбінації, яка була проведена спеціально для того, щоб представники опозиції офіційно не почули ті свідчення, які надає екскерівник розвідки".

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася. За даними журналіста, в підготовці спецоперації Україні допомагали США і Туреччина.

19 травня Рада відмовилася створити окрему ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.

24 червня Володимир Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair у Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я зателефонував і попередив його.

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів держвлади та інших осіб проти суверенітету України розпочала роботу 6 липня.

Автор: 

ПВК Вагнер (1540) Бурба Василь (82) Костенко Роман (206)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+14
заслушат - заслушали, только вот протокол "слушанья" написали задолго до самого слушанья.. безуглая третий день тренируется его оглашать на брифинге.
там всё просто - "вовОчко - нивинаватая, операции небыло, было мираприятие а это совсем другое к тому же вы все нитак поняли, потому что было всё иначе чем вы подумали, а ен так как вам рассказывают!"
показати весь коментар
24.09.2021 20:59
+11
матимемо надію, ********* або Соловйов розкажуть. Їм вову топить аби ОПЗЖ виграло на виборах...
показати весь коментар
24.09.2021 20:54
+11
та я вам нічєво нє должен! я должен тока мамє і папє!
показати весь коментар
24.09.2021 20:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
матимемо надію, ********* або Соловйов розкажуть. Їм вову топить аби ОПЗЖ виграло на виборах...
показати весь коментар
24.09.2021 20:54 Відповісти
заслушат - заслушали, только вот протокол "слушанья" написали задолго до самого слушанья.. безуглая третий день тренируется его оглашать на брифинге.
там всё просто - "вовОчко - нивинаватая, операции небыло, было мираприятие а это совсем другое к тому же вы все нитак поняли, потому что было всё иначе чем вы подумали, а ен так как вам рассказывают!"
показати весь коментар
24.09.2021 20:59 Відповісти
це все рівно що протокол допиту судді в трусах без адвокатів
показати весь коментар
24.09.2021 21:20 Відповісти
во ва и опзж одно и то же
показати весь коментар
24.09.2021 20:59 Відповісти
У вас на них вся надежда.
показати весь коментар
24.09.2021 21:09 Відповісти
та я вам нічєво нє должен! я должен тока мамє і папє!
показати весь коментар
24.09.2021 20:54 Відповісти
-...папе за те, що економив на кондомах!
А маме Ріме, за те що народжувала стоячи на бетонній підлозі! ДОЛЖЕН ОТОМСИТЬ!
показати весь коментар
24.09.2021 21:18 Відповісти
Во, блін, маневрують!
показати весь коментар
24.09.2021 20:55 Відповісти
ua Стрелок

зеленые пошли по беспределу

24.09.2021 17:59

Овцы

Извишься???)))
показати весь коментар
24.09.2021 20:56 Відповісти
я за "Стрелка":

насчет исчезновения Бурбы из ВР не волновался, как Стрелок
но ведь ЗЕльоные то беспредельщиками остались
показати весь коментар
24.09.2021 20:58 Відповісти
могу нагадить тебе в каску. устроит?
показати весь коментар
24.09.2021 21:05 Відповісти
Стрелок, откуда у него каска ?
он же однополчанин ЗЕбени четырежды-мобилизованного
показати весь коментар
24.09.2021 21:18 Відповісти
а теперь начнется вечер <******.. удивительных сказок от Безуглой.

если кто пьяный - расскажите завтра,
я то тверезый и не понимаю что она говорит - ну не могу ее слова связать вместе
показати весь коментар
24.09.2021 20:56 Відповісти
На то і ставку зроблено: щоб тверезі не зрозуміли, а нетверезим - байдуже.
показати весь коментар
24.09.2021 21:10 Відповісти
....ну и чаво носиться с этим вапросом? Лучше бы Безкутова разбиралась с Чаусочародейством . Потом бы передала материалы в Академию Наук, как случай с необъяснимыми природными явлениями, может даже Новую Церковь Св. Чауса открыли бы
показати весь коментар
24.09.2021 20:58 Відповісти
может Чаус, прости Господи, и есть тот непонятный Святой Дух
показати весь коментар
24.09.2021 21:00 Відповісти
А от до Костенка та й до Бурби питання - чи вартує збереження честі та вірнотсі присязі військового, коли це прикриває ЗРАДУ НА ТАКОМУ РІВНІ, як вище керівництво країни?
показати весь коментар
24.09.2021 20:58 Відповісти
до Бурби питань немає.
є держтаємниця і поки ЗЕльоний при владі він легко може сісти за розголошення
показати весь коментар
24.09.2021 21:02 Відповісти
На жаль, це так.
показати весь коментар
24.09.2021 21:06 Відповісти
То Мар"яна сидітиме вже при вові?
показати весь коментар
24.09.2021 21:08 Відповісти
Обязательно.
показати весь коментар
24.09.2021 21:11 Відповісти
Ставлю свою пенсію проти ґудзика, що ніц не буде тій рудій дурепі.
показати весь коментар
24.09.2021 21:12 Відповісти
нажаль цей вовкин тузік настільки дурний, що і в тюрму не годиться, хіба що на мило
показати весь коментар
24.09.2021 21:21 Відповісти
Вам ай-ай-ай за сексизм - зараз ліберали як набіжать, як накинуться... мало нікому не здасться : не Тузік, а Жучка, во. Тут, головно, не дати лібералам спровокувати на агресію ще й зоозахисників: жорстоке поводження з жучками-тузиками - штука паршива. Через їхній сумісний крик довести, що Ви - не верблюд догхантер, буде не так просто.
А щодо мила - то хіба на дустове.
(А на бубо-захисників вкупі з дурепо-захисниками можна плюнути і забути ).
показати весь коментар
24.09.2021 21:54 Відповісти
вибачте , він був за кордоном , лікував дитину, а тут вийде все у Грозєва, й вова засудить Бурбу за сфабрикованою підозрою... Подонкам ні закон, ні прясяга нідочого, було б за що причепитись. Вони он з постанови з шефіром розкрутили сценарій на сцені ООН...
показати весь коментар
24.09.2021 21:11 Відповісти
а хіба Бурба щось розсказував Белінгкету ?
начебто ні
от коли ЗЕбеня посадить, то тоді й з'ясується, що він вже все розсказав Белінгкету... до того как
показати весь коментар
24.09.2021 21:25 Відповісти
повтрю -було б за що причепитись.
показати весь коментар
24.09.2021 21:36 Відповісти
Алекс , у меня к Вам вопрос не по теме .
у Вас тоже заглавная буква в начале строки нового предложения не работает ?

я просто замучалась с этой программой - у меня после точки постоянно маленькая буква с новой строки . В старой программе такого не было
показати весь коментар
24.09.2021 21:50 Відповісти
відповідаю:
хочете смійтесь, а хочете - обурюйтесь.

це я собі в голову поставив таку програмку - не писати із великої літери, бо мені просто ліньки кожет раз тиснути Шифта
показати весь коментар
24.09.2021 22:14 Відповісти
У меня раньше в Цензоре после точки следующая буква была заглавная .

у меня айпед 🍏2019 года с новой программой.

я не понимаю на чем писался новый сайт
показати весь коментар
24.09.2021 22:18 Відповісти
как же я вас понимаю...
показати весь коментар
24.09.2021 22:26 Відповісти
Військові присягають не президенту, а народові...
показати весь коментар
24.09.2021 21:03 Відповісти
значить народ й повинен вимагати правди ... Ну як можна зраду головнокомандючого рівняти з розкриттям таємниці про провалену операцію . Факт, що була вже підтверджено. Хто сидів у той момент разом з вовою - ЦЕ ТАЄМНИЦЯ ПІД ПРСЯГОЮ??? ЯКЩО ТАМ СИДІВ ЗРАДНИК НАРОДУ КРАЇНИ?
показати весь коментар
24.09.2021 21:16 Відповісти
Так це нормольні війскові...
показати весь коментар
24.09.2021 21:52 Відповісти
навіть у США підполковник, який оприлюднив зміст переговорів Трампа із ЗЕбенею, вилетів із служби, дарма що США котроль над владними структурами не такий як у нас.
показати весь коментар
24.09.2021 22:18 Відповісти
безмозглая убежала от журналистов
обиделась на плакаты "зрада"
показати весь коментар
24.09.2021 21:07 Відповісти
Взяли с собой ватника Рената Кузьмина, в 2014-2015 прятался в России.
показати весь коментар
24.09.2021 21:09 Відповісти
так дежтаємниця ж
показати весь коментар
24.09.2021 21:29 Відповісти
Добре хоч не в Донецьку "ізоляцію". А в МО України. Хоч тут слуги не спалились!
показати весь коментар
24.09.2021 21:12 Відповісти
Ринат Кузьмин... Как он пролез на это закрытое секретное заседание? Мертвечук и бубочка работают под управлением бункерфюрера? Или слезливый Ринатик в качестве шпиона кума путина на посиделках у конкурентов?
показати весь коментар
24.09.2021 21:15 Відповісти
Він, як справжній мокшанський патріот, зам безумної.
показати весь коментар
24.09.2021 21:30 Відповісти
Всі кому належить - покази почули. Хитродупі, що відкликали своїх представників із ТСК, тепер волають, що їх не пускають. Хотілось заполошним балаболам і рибки з'їсти і ...сісти. Вийшло тільки останнє.
показати весь коментар
24.09.2021 21:16 Відповісти
от тех кто отбрехивался что никакой операции нет...потом что это не операция а мероприятие... потом хвалился тем, что САМО позвонило лукашенко...потом брехало что позвонило но потом когда-тогда-никогда.... ждать можно всего.. но только не правды !
показати весь коментар
24.09.2021 21:17 Відповісти
Бурба -красівий!" Мужик! А буба -дебіл убогій, поведений на ненависті до Пороха!
показати весь коментар
24.09.2021 21:17 Відповісти
Буба-вавочка - завистливе убоге щуреня.
показати весь коментар
24.09.2021 21:20 Відповісти
Сердючка зірку на голові носить,коли хоче ... Ау цього з дєтстсва, можна скзати, вона замість мізків . Підкормка аплодисментами відключена , вона там мутує у теплій ванні Єрмака , вугли зірки розпирать бошку. Страх за розкриття всього, що натворив усугубляє й без того підірвану психіку... Оцей закон останній- це його фіговий листок прикриття від Пороха на виборах, на котрих воно дурне думає ще врятуватись...
показати весь коментар
24.09.2021 21:34 Відповісти
Підкормка аплодисментами відключена , вона там мутує у теплій ванні Єрмака , вугли зірки розпирать бошку.

гарна зав'язка для космічного фільму жахів про неземну потвору.
щось на кшталт "ЗЄльоная слизь-1"
показати весь коментар
24.09.2021 22:23 Відповісти
У-у-у!!! Класне "м'ясо"! Перечитав Ваш комент під акомпанемент Arch Enemy (у теці Death Metal вони зверху) - вийшло дуже навіть симпатично!
показати весь коментар
24.09.2021 22:47 Відповісти
І це було очевидним.
Шоу. Нічого розповісти не можемо. Злита операція- державна таємниця. І безумна забожиться, що зЕ-рмак не вінАват.
показати весь коментар
24.09.2021 21:28 Відповісти
ще гірше, вона каже, шо Єрмак з вовою не той рівень посадовців, яких може комісія розпитувати.А шефір той рівень посадовця, котрий став героєм інформаційного простору...Друг вови на садєржніі бюджету України потрапив у мафіозну історію...
показати весь коментар
24.09.2021 21:56 Відповісти
''За словами Костенка, на засіданні ТСК від опозиції був присутній тільки нардеп ОПЗЖ Ренат Кузьмін. Джерело:
Дупутатів від ЄС і Голосу не пустили, а цю продажну скотину - будь ласка!!!....
показати весь коментар
24.09.2021 21:32 Відповісти
Брифинг Безумной бабы, - это что-то с чем-то... Бестолковка у нее пустая, как решето
показати весь коментар
24.09.2021 21:33 Відповісти
Зато наглости у неё предостаточно
показати весь коментар
24.09.2021 21:48 Відповісти
Это не наглость, - это глупость. Она просто не понимает, что при неизбежной смене власти она обязательно сядет. Ну или в окно выйдет, как еще один такой болтун... Уже забыл как того дурака звали... А Чечетов)
показати весь коментар
24.09.2021 22:56 Відповісти
И так может произойти.
показати весь коментар
24.09.2021 23:06 Відповісти
24 июня Владимир и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что . Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": .
А вот и признание!!!!! Это измена в чистом виде!!!!!!!! Зеленского недоноска нужно судить за предательство и измену!!!!!!!!!
показати весь коментар
24.09.2021 21:33 Відповісти
А Рената Кузьміна пустили, щоб х...ло проконтролював ''роботу'' феесбешної агентури в Україні!...
показати весь коментар
24.09.2021 21:34 Відповісти
для ЗЕленых предателей нардеп от кремлевской ОПЗЖ Кузьмин, это оказывается "оппозиция"... которой можно присутствовать на заседании ТСК по "вагнеровцам", а вот оппозиции от ЕС ,Голоса и Батькивщины нельзя, потому что "секретно"... это все, что нужно знать про эту антиукраинскую зеленую шоблу предателей, которая реально уже потеряла берега, нужно выносить этих промосковских тварей на народный суд за госизмену и за издевательство над страной...
показати весь коментар
24.09.2021 21:40 Відповісти
ОТО ПАЛЯТЬСЯ - полковнику СБУ Костенко не можна бути присутнім, а от Кузьміну можна... А чому не Медведчуку? Один хрін скучає там сидить у свої хоромах- - напряму б Путіну доповів ... ААА путін вже все рівно знає, йому це не таємниця...
показати весь коментар
24.09.2021 21:46 Відповісти
Яка там вже держтаємниця, коли сам Кузьмін там був???????!!!!!!......
показати весь коментар
24.09.2021 21:46 Відповісти
у них зараз у сук одна надія- на олігархічних шоу та новинах крутити тему Недовбитого шефіра, потім ще винайдуть, потім з разумковим скандал , так два з половиною ріочки й протягнуть . Вони порахували глядачів Еспресо, Прямого, та 5-го - й хтось їм підказав що цей усі їм ворги..... А зима йде , разом з ковідом...
показати весь коментар
24.09.2021 21:51 Відповісти
зезрада.
показати весь коментар
24.09.2021 22:06 Відповісти
Так довго тягнули з тими слуханнями.
Або намагались купити його свідчення, або залякати погрозами.
показати весь коментар
24.09.2021 22:08 Відповісти
Це вже не важливо, бо цими діями підтвердили свою вину.
показати весь коментар
24.09.2021 22:43 Відповісти
Бурба хитрий дядько. В перші дні він розглядав можливість ортимати від зелених відступного. Та коли пішов розголос, одразу відійшов у бік. А наразі дав такі покази, що ті, хто їх чув, ризикують опинитись фігурантами справи за приховування особливо тяжкого злочину.
показати весь коментар
25.09.2021 21:40 Відповісти
 
 