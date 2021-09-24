Парламентська комісія у справі ПВК Вагнера ​​заслухала ексголову ГУР Міноборони Бурбу

ТСК, яка розглядає справу "вагнерівців", сьогодні заслухала ексголову ГУР МО Василя Бурбу.

Як інформує кореспондент Цензор.НЕТ, про це на брифінгу в кулуарах ВРУ заявив народний депутат фракції "Голос" Роман Костенко.

Нардеп розповів, що нещодавно спілкувався з Бурбою. "Він сказав, що дав свідчення", - підкреслив політик.

За словами Костенка, на засіданні ТСК від опозиції був присутній тільки нардеп ОПЗЖ Ренат Кузьмін. "Від інших опозиційних фракцій нікого не було. Тому що нам навіть не сказали, куди він їде. Ми по своїх каналах намагалися дізнатися, куди його все-таки повезли, щоб розуміти, що він у безпеці", - поінформував депутат.

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Говорячи про те, чому Бурбу вивезли з комітетів ВРУ в Міноборони, він зазначив: "Я сам - полковник СБУ. Для мене це має вигляд оперативної комбінації, яка була проведена спеціально для того, щоб представники опозиції офіційно не почули ті свідчення, які надає екскерівник розвідки".

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася. За даними журналіста, в підготовці спецоперації Україні допомагали США і Туреччина.

19 травня Рада відмовилася створити окрему ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.

24 червня Володимир Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair у Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я зателефонував і попередив його.

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів держвлади та інших осіб проти суверенітету України розпочала роботу 6 липня.